«РТКОММ» расширяет применение отечественного оборудования для подключения базовых станций

«РТКОММ», центр спутниковых компетенций «Ростелекома», подвел итоги по внедрению отечественного оборудования для оказания услуг спутниковой связи. В 2024 г. провайдер приступил к использованию SCPC-модемов и передатчиков С-диапазона российского производства при реализации проекта устранения цифрового неравенства (УЦН 2.0). Об этом CNews сообщили представители «Ростелекома».

Отечественное оборудование для спутниковой связи было установлено в 21 удаленном и труднодоступном населенном пункте. Всего за два с половиной месяца работы интернет-трафик через новые устройства составил 148 ТБ.

«РТКОММ» организовал выделенные спутниковые каналы и предоставил оборудование для подключения базовых станций в труднодоступных поселениях Архангельской, Иркутской и Магаданской областей, Камчатского и Красноярского краев, Ненецкого и Чукотского автономных округов, республик Бурятия и Саха (Якутия) с общим числом жителей около 10 тыс. человек. Оператор установил передатчики С-диапазона на станции спутниковой связи и SCPC-модемы на магистральные каналы. Для доставки оборудования и специалистов к месту монтажа компания использовала малые самолеты, вертолеты, паромы, лодки, вездеходы и даже сани.

SCPC-модемы и передатчики С-диапазона адаптированы для работы в суровых климатических условиях. До интеграции в сетевую инфраструктуру оборудование прошло сертификацию. Технические параметры работы устройств соответствуют уровню зарубежных аналогов, что подтверждено испытаниями, проводимыми на всех этапах разработки. Оборудование включено в реестр Российской промышленной продукции Минпромторга России.

Сергей Ратиев, генеральный директор АО «РТКомм.РУ»: «Без малого первые сто пятьдесят терабайт трафика по проекту УЦН 2.0 – важная цифра. Для жителей труднодоступных населенных пунктов – это звонки родным, мессенджеры и соцсети, фотографии и фильмы, онлайн-сервисы от «Госуслуг» до записи к врачу. Для команды программистов и инженеров – результат интенсивной работы по созданию отечественного спутникового оборудования операторского класса и важная мотивация двигаться вперед. В текущем году мы планируем расширить применение отечественных устройств в удаленных районах нашей большой страны».

«РТКОММ» занимается созданием полной линейки оборудования для наземного сегмента сетей спутниковой связи с 2023 г. в сотрудничестве с российскими производителями. Помимо SCPC-модемов и передатчиков С-диапазона программа импортозамещения оператора включает антенны Ku- и C-диапазона, абонентские VSAT-терминалы, центральную земную станцию спутниковой связи (хаб), приемо-передающие устройства.