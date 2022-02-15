Спутниковая связь VSAT Very Small Aperture Terminal Малая спутниковая земная станция Терминал спутниковой связи с антенной небольшого размера

Исследование Orange: российский рынок VSAT и IoT на морских судах растет вдвое быстрее мирового Международный сервис-провайдер Orange Business Services проанализировал российский рынок VSAT и IoT на морских судах по итогам 2021 г. В судоходстве, как правило, для связи с внешним

Россияне смогут подключаться к спутниковому интернету без разрешения властей Упрощенный порядок использования VSAT Государственная комиссия по радиочастотам (ГКРЧ) на своем ближайшем заседании рассмотрит

РТКОММ запустил автоматическую почасовую тарификацию для абонентов услуги «Мобильный VSAT» РТКОММ (дочерняя компания «Ростелекома») впервые применил опцию автоматической почасовой тарификации для абонентов услуги «Мобильный VSAT», которая обеспечивает прием и передачу данных с помощью спутниковых каналов. Решение позволит повысить уровень клиентского сервиса и оптимизировать затраты пользователей на этот вид связи

РТКОММ объявила о росте подключений к услуге «Морской VSAT» Федеральный оператор спутниковой связи АО «РТКомм.РУ» (100% дочернее общество ПАО «Ростелеком») показал высокую динамику подключений услуги «Морской VSAT». За шесть месяцев 2020 года количество подключений выросло более чем на триста процентов по отношению ко всему 2019 году. Генеральный директор «РТКомм.РУ» Сергей Ратиев отметил: «Наиболее

Hughes поставит в Россию первую VSAT-систему стандарта DVB-S2X для «РуСат» овой связи «РуСат», на поставку системы спутникового широкополосного доступа (ШПД) нового поколения «Юпитер» (Jupiter) стандарта DVB-S2X.Выбор ведущего российского оператора обусловил поставку первой VSAT системы стандарта DVB-S2X на российский рынок. Система «Юпитер» позволит компании «РуСат» обеспечить максимальную пропускную способность и эффективность использования полосы пропускания, ч

Orange Business Services подключит к спутниковой связи 14 судов «Доброфлота» Orange Business Services объявил о запуске в России нового полностью управляемого решения Maritime VSAT по подключению морских судов к спутниковой связи. Как рассказали CNews в компании, одним из первых российских заказчиков решения стала группа компаний «Доброфлот», ведущий производитель ры

«Орион Экспресс» установил оборудование VSAT в Денисовой пещере Федеральный спутниковый оператор «Орион Экспресс» реализовал проект по установке малой спутниковой земной станции (VSAT) в Денисовой пещере, на месте археологических раскопок, где были найдены останки древнейшего человека. Заказчиком проекта выступил Институт археологии и этнографии Сибирского отделения Рос

«Истар» выпускает новое ПО для VSAT-платформы UHP зработчик и производитель оборудования спутниковой связи, предприятие международной группы компаний Romantis, объявила о выпуске нового программного обеспечения UHP версии 3.0 для своей универсальной VSAT-платформы «Истар UHP». Премьера нового продукта и официальный запуск продаж состоялся на международных выставках Cabsat 2013 (г. Дубай, ОАЭ) и Satellite 2013 (г. Вашингтон, США). Дебютиров

Newtec и «Газпром космические системы» заключили сделку по развертыванию VSAT-платформы Компания Newtec, специализирующаяся в создании спутникового оборудования, была выбрана компанией «Газпром космические системы» (ГКС) по результатам тендера для поставки оборудования новой VSAT-платформы, которая будет работать через спутник «Ямал-402». Были подписаны контракты, согласно которым Newtec является партнером, поставляющим для проекта полный комплект VSAT-систе

AltegroSky подвел первые итоги работы с Ка-диапазоном Группа компаний AltegroSky, федеральный оператор спутниковой связи VSAT, подвела первые итоги работы с новым для России Ка-диапазоном. На начало ноября 2012 г.

«Космическая связь» и iDirect подписали соглашение о сотрудничестве в области создания и управления сетями VSAT о сотрудничестве. В соответствии с достигнутыми договоренностями компании будут тесно взаимодействовать при создании новых образцов высокотехнологичного оборудования спутниковой связи, развитии сетей VSAT и приложений на их основе. iDirect и ГПКС также планируют активно сотрудничать в сфере предоставления современных интерактивных и мультимедийных сервисов на базе ресурса спутников ГПКС. ФГ

«Космическая связь» и Hughes договорились сотрудничать в области развития сетей VSAT ГУП «Космическая связь» (ГПКС) и американская компания Hughes Network Systems (Hughes) подписали соглашение, в рамках которого компании будут активно развивать сотрудничество в области развития сетей VSAT для предоставления телевизионных сервисов и высокоскоростного доступа к сети интернет через спутники ГПКС в России. ГПКС планирует использовать опыт компании Hughes по созданию и управлени

«Романтис» распространяет действие соглашения о сотрудничестве с «Космической связью» на новый спутник «Экспресс-АМ8» вление о дальнейшем развитии сотрудничества по продвижению услуг на базе спутниковой емкости ГПКС и VSAT-оборудования «Романтис», распространив его на территорию Северной и Южной Америки, а так

Власти не станут брать дань с абонентов спутникового интернета асчета платы за пользование радиочастотным спектром в отношении малых наземных спутниковой станций (VSAT)». Как заявил CNews представитель ведомства, предполагается, что оплата будет вноситься

«Ростелеком» подключит более 3 700 спутниковых терминалов VSAT для интернет-трансляции голосования на труднодоступных участках «Ростелеком» подключит более 3 700 спутниковых терминалов VSAT для обеспечения интернет–трансляций процедур голосования и подсчета голосов избирателей на удаленных и труднодоступных избирательных участках во время проведения выборов президента Российс

AltegroSky установила для «Сервисного центра СБМ» более 60 VSAT-станций в регионах России Группа компаний AltegroSky установила для компании «Сервисный центр СБМ» более 60 VSAT-станций в различных субъектах Российской Федерации. Все станции объединены в единую корп

ГКРЧ разрешила «Стэк.Ком» оказывать услуги спутниковой связи стандарта VSAT на судах морского и речного флотов ом» объявила о получении частного решения Государственной комиссии по радиочастотам при Минкомсвязи России на выделение полос радиочастот в Ku-диапазоне для оказания услуг спутниковой связи стандарта VSAT на подвижных объектах, в частности, на морских и речных судах во время их движения. Ранее системы связи Ku-диапазона использовались исключительно для построения сетей фиксированной связи,

«Истар» представил новую платформу спутникового ШПД и обновленное ПО для VSAT платформы UHP Компания «Истар» – российский производитель оборудования спутниковой связи, представил новое программное обеспечение для своей VSAT платформы операторского класса UHP, которая используется более чем в 60 сетях в 12 странах мира, а также свою новую платформу спутникового широкополосного доступа ES, предназначенную для м

«Истар» предоставит VSAT-оборудование в аренду Компания «Истар», российский производитель систем спутниковой связи класса VSAT объявила о начале оказания услуг по предоставлению VSAT-оборудования центральных

«Радуга-Интернет» выделила дополнительный ресурс для обратных каналов VSAT-терминалов док», федеральный оператор спутниковой связи «Радуга-Интернет» изменил параметры одной из своих несущих для DVB-потока на спутнике Ямал 90°(Е), выделив дополнительный ресурс в пользу обратных каналов VSAT-терминалов. Ранее у «Радуги-Интернет» на этом спутнике были выделены 6 MHz для прямого потока станций симметричного спутникового интернета, для обратного же потока использовался ресурс общ

Российские провайдеры услуг спутниковой связи намерены создать VSAT консорциум целью создания и продвижения современных услуг спутниковой связи для широкой категории пользователей. В основе этой кооперации лежит единая инфраструктура сети, которая строится на базе отечественной VSAT платформы «Истар». Компании-участники консорциума эксплуатируют эту инфраструктуру совместно и формируют на ее базе собственные услуги связи, которые предлагают конечным клиентам от своего

«РуСат» формирует новую платформу для управления сетью VSAT ети. В результате в инфраструктуре компании будет сформирована новая платформа для управления сетью VSAT, а клиенты оператора смогут воспользоваться новыми решениями, разработанными на ее базе.

AltegroSky по итогам 2010 г. зафиксировал трехкратное увеличение продаж мобильного VSAT а компаний AltegroSky, универсальный спутниковый оператор, официальный дистрибьютор мобильных антенных систем iNetVu в России, по итогам 2010 г. зафиксировала трехкратное увеличение продаж мобильного VSAT от AltegroSky по сравнению с 2009 г. Согласно статистике группы компаний AltegroSky, в 2010 г. было реализовано на 60% больше мобильных спутниковых терминалов, чем за 2008 и 2009 гг. в сов

«Космическая связь» и «Примрыбснаб» будут использовать сеть VSAT-ГПКС для оказания услуг связи и вещания на морских судах заключили договор на оказание услуг спутниковой связи. Использование возможностей спутниковой сети VSAT-ГПКС позволит реализовать проект «Южморрыбфлота» по объединению объектов группы компаний

VSAT-операторы «Сетьтелеком» и «Рэйс Телеком» объединяются под единым брендом AltegroSky VSAT-операторы «Сетьтелеком» (торговая марка AltegroSky) и «Рэйс Телеком» (торговая марка SPIN) анонсируют планы совместной деятельности на российском рынке VSAT. Как сообщалось ранее, в апреле 2010 г. «Сетьтелеком» приобрел 100% акций «Рэйс Телекома». До сентября 2010 г. оба оператора VSAT предлагали услуги как на рынке корпоративных, так и

«Истар» и Dataina будут продвигать российскую VSAT-платформу на азиатских рынках Российская VSAT технология Eastar привлекла внимание одной из самых крупных корпораций Индонезии Dataina, интересы которой простираются от нефтегазового сектора до рынка телекоммуникаций. Корпорация Datai

«Синтерра» включилась в проект по обеспечению видеонаблюдения за стройками в сгоревших населенных пунктах Национальный оператор связи «Синтерра» объявил о завершении монтажа VSAT-оборудования для организации видеонаблюдения за стройкой нового жилья в сгоревших населё

«Истар» поставил оборудование VSAT Минздравсоцразвитию Компания «Истар» сообщила о поставке своего оборудования VSAT в рамках государственных контрактов, заключенных по итогам конкурсов Минздравсоцразвития в конце 2009 г. В декабре 2009 г. дистрибьютеры «Истар» – компании «Исател» и «Сетьтелеком» выиграл

Российский VSAT-разработчик «Истар» объявил о новых назначениях Компания «Истар», российский разработчик и производитель оборудования для спутниковой связи класса VSAT, объявила о новых назначениях. В связи с расширением спектра задач, стоящих перед компан

Россия: объем VSAT-рынка в 2009 г. составил около 4,3 млрд руб. & Partners Consulting представила результаты обновленных собственных исследований российского рынка VSAT, которые проводятся с момента появления первых коммерческих сетей с использованием интер

«Истар» оснастила маршрутизаторы Eastar поддержкой режима Full-Mesh Компания «Истар», российский разработчик и производитель оборудования спутниковой связи класса VSAT, выпустила новое программное обеспечение для маршрутизаторов моделей Eastar UHP-1000 и U

«Айпинэт» обеспечил VSAT-услугами сеть банкоматов «Уралсиб» «Айпинэт» - оператор спутниковой связи VSAT, системный интегратор решений компании Hughes Network Systems - обеспечил услугами спутн

«Сетьтелеком» подключил тысячный VSAT через ИСЗ «Экспресс-АМ1» Оператор спутниковой связи «Сетьтелеком» (федеральная сеть AltegroSky) подключил 1000-ый VSAT через ИСЗ «Экспресс-АМ1» на ХАБе HughesNet, расположенном в Центре Космической связи «Дубна» ГП «Космическая связь». ХАБ HughesNet в ЦКС «Дубна» ГПКС был запущен в коммерческую эксплуатаци

«Синтерра» «спакетировала» WiMAX с VSAT льный оператор связи «Синтерра» разработал дополнительное специальное предложение для участников программы «региональные мини-сети WiMAX». Теперь в комплекте с WiMAX-решением партнер может приобрести VSAT-терминал для организации быстрого подключения WiMAX-сети к магистральным ресурсам «Синтерры». Предложение ориентировано на партнеров, планирующих развертывание сетей в населенных пунктах,

Выручка региональных партнеров «Синтерры» в 2008 г. превысила 250 млн руб. интерра», национальный оператор связи, объявила итоги работы с региональными партнерами по развитию VSAT-составляющей своей национальной инфраструктуры в 2008 г. В ГК «Синтерра» развитием и про

Romantis будет продвигать VSAT-платформу российского производителя «Истар» оссийским разработчиком и производителем оборудования спутниковой связи «Истар». В рамках этого соглашения, немецкое предприятие группы получило лицензию на право производства и продажу инновационной VSAT-платформы Eastar под собственной маркой, а другие компании группы становятся официальными дистрибьюторами этой платформы в разных странах мира. «Мы проявили большое внимание к этой интерес

«Истар» готовится к началу продаж новой VSAT-платформы Компания «Истар» в ближайшее время собирается вывести на международный рынок новую VSAT-платформу EASTAR, созданную с учетом многолетнего опыта эксплуатации сетей спутниковой связи в различных странах. «Сделана большая, многолетняя работа по разработке и тщательному тестирова

«Айпинэт» выиграл тендер на поставку VSAT-терминалов для сети АЗС «ТНК Юг Менеджмент» «Айпинэт» - оператор спутниковой связи VSAT, системный интегратор решений компании Hughes - выиграл тендер по поставку 13 спутниковых терминалов VSAT для региональной сети АЗС «ТНК Юг Менеджмент». Подписанный договор с «ТНК Ю

«Айпинэт» выиграл тендер на поставку VSAT-оборудования для розничной сети «Виктория» Компания «Айпинэт» - оператор спутниковой связи VSAT, системный интегратор решений компании Hughes - выиграла тендер на поставку 40 комплектов спутникового оборудования VSAT для розничной сети «Виктория». Целью тендера стал выбор комп