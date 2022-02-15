Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 137256
ИКТ 11031
Организации 8765
Ведомства 1391
Ассоциации 844
Технологии 3180
Системы 21979
Персоны 55063
География 2216
Статьи 1443
Пресса 1057
ИАА 643
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2274
Мероприятия 824

Спутниковая связь VSAT Very Small Aperture Terminal Малая спутниковая земная станция Терминал спутниковой связи с антенной небольшого размера



15.02.2022 Исследование Orange: российский рынок VSAT и IoT на морских судах растет вдвое быстрее мирового

Международный сервис-провайдер Orange Business Services проанализировал российский рынок VSAT и IoT на морских судах по итогам 2021 г. В судоходстве, как правило, для связи с внешним
17.11.2021 Россияне смогут подключаться к спутниковому интернету без разрешения властей

Упрощенный порядок использования VSAT Государственная комиссия по радиочастотам (ГКРЧ) на своем ближайшем заседании рассмотрит
25.01.2021 РТКОММ запустил автоматическую почасовую тарификацию для абонентов услуги «Мобильный VSAT»

РТКОММ (дочерняя компания «Ростелекома») впервые применил опцию автоматической почасовой тарификации для абонентов услуги «Мобильный VSAT», которая обеспечивает прием и передачу данных с помощью спутниковых каналов. Решение позволит повысить уровень клиентского сервиса и оптимизировать затраты пользователей на этот вид связи
03.08.2020 РТКОММ объявила о росте подключений к услуге «Морской VSAT»

Федеральный оператор спутниковой связи АО «РТКомм.РУ» (100% дочернее общество ПАО «Ростелеком») показал высокую динамику подключений услуги «Морской VSAT». За шесть месяцев 2020 года количество подключений выросло более чем на триста процентов по отношению ко всему 2019 году. Генеральный директор «РТКомм.РУ» Сергей Ратиев отметил: «Наиболее
06.06.2017 Hughes поставит в Россию первую VSAT-систему стандарта DVB-S2X для «РуСат»

овой связи «РуСат», на поставку системы спутникового широкополосного доступа (ШПД) нового поколения «Юпитер» (Jupiter) стандарта DVB-S2X.Выбор ведущего российского оператора обусловил поставку первой VSAT системы стандарта DVB-S2X на российский рынок. Система «Юпитер» позволит компании «РуСат» обеспечить максимальную пропускную способность и эффективность использования полосы пропускания, ч
18.01.2017 Orange Business Services подключит к спутниковой связи 14 судов «Доброфлота»

Orange Business Services объявил о запуске в России нового полностью управляемого решения Maritime VSAT по подключению морских судов к спутниковой связи. Как рассказали CNews в компании, одним из первых российских заказчиков решения стала группа компаний «Доброфлот», ведущий производитель ры
06.08.2015 «Орион Экспресс» установил оборудование VSAT в Денисовой пещере

Федеральный спутниковый оператор «Орион Экспресс» реализовал проект по установке малой спутниковой земной станции (VSAT) в Денисовой пещере, на месте археологических раскопок, где были найдены останки древнейшего человека. Заказчиком проекта выступил Институт археологии и этнографии Сибирского отделения Рос
01.04.2013 «Истар» выпускает новое ПО для VSAT-платформы UHP

зработчик и производитель оборудования спутниковой связи, предприятие международной группы компаний Romantis, объявила о выпуске нового программного обеспечения UHP версии 3.0 для своей универсальной VSAT-платформы «Истар UHP». Премьера нового продукта и официальный запуск продаж состоялся на международных выставках Cabsat 2013 (г. Дубай, ОАЭ) и Satellite 2013 (г. Вашингтон, США). Дебютиров
30.01.2013 Newtec и «Газпром космические системы» заключили сделку по развертыванию VSAT-платформы

Компания Newtec, специализирующаяся в создании спутникового оборудования, была выбрана компанией «Газпром космические системы» (ГКС) по результатам тендера для поставки оборудования новой VSAT-платформы, которая будет работать через спутник «Ямал-402». Были подписаны контракты, согласно которым Newtec является партнером, поставляющим для проекта полный комплект VSAT-систе
01.11.2012 AltegroSky подвел первые итоги работы с Ка-диапазоном

Группа компаний AltegroSky, федеральный оператор спутниковой связи VSAT, подвела первые итоги работы с новым для России Ка-диапазоном. На начало ноября 2012 г.

19.06.2012 «Космическая связь» и iDirect подписали соглашение о сотрудничестве в области создания и управления сетями VSAT

о сотрудничестве. В соответствии с достигнутыми договоренностями компании будут тесно взаимодействовать при создании новых образцов высокотехнологичного оборудования спутниковой связи, развитии сетей VSAT и приложений на их основе. iDirect и ГПКС также планируют активно сотрудничать в сфере предоставления современных интерактивных и мультимедийных сервисов на базе ресурса спутников ГПКС. ФГ
14.05.2012 «Космическая связь» и Hughes договорились сотрудничать в области развития сетей VSAT

ГУП «Космическая связь» (ГПКС) и американская компания Hughes Network Systems (Hughes) подписали соглашение, в рамках которого компании будут активно развивать сотрудничество в области развития сетей VSAT для предоставления телевизионных сервисов и высокоскоростного доступа к сети интернет через спутники ГПКС в России. ГПКС планирует использовать опыт компании Hughes по созданию и управлени
23.03.2012 «Романтис» распространяет действие соглашения о сотрудничестве с «Космической связью» на новый спутник «Экспресс-АМ8»

вление о дальнейшем развитии сотрудничества по продвижению услуг на базе спутниковой емкости ГПКС и VSAT-оборудования «Романтис», распространив его на территорию Северной и Южной Америки, а так
29.02.2012 Власти не станут брать дань с абонентов спутникового интернета

асчета платы за пользование радиочастотным спектром в отношении малых наземных спутниковой станций (VSAT)». Как заявил CNews представитель ведомства, предполагается, что оплата будет вноситься

27.01.2012 «Ростелеком» подключит более 3 700 спутниковых терминалов VSAT для интернет-трансляции голосования на труднодоступных участках

«Ростелеком» подключит более 3 700 спутниковых терминалов VSAT для обеспечения интернет–трансляций процедур голосования и подсчета голосов избирателей на удаленных и труднодоступных избирательных участках во время проведения выборов президента Российс
19.12.2011 AltegroSky установила для «Сервисного центра СБМ» более 60 VSAT-станций в регионах России

Группа компаний AltegroSky установила для компании «Сервисный центр СБМ» более 60 VSAT-станций в различных субъектах Российской Федерации. Все станции объединены в единую корп
25.10.2011 ГКРЧ разрешила «Стэк.Ком» оказывать услуги спутниковой связи стандарта VSAT на судах морского и речного флотов

ом» объявила о получении частного решения Государственной комиссии по радиочастотам при Минкомсвязи России на выделение полос радиочастот в Ku-диапазоне для оказания услуг спутниковой связи стандарта VSAT на подвижных объектах, в частности, на морских и речных судах во время их движения. Ранее системы связи Ku-диапазона использовались исключительно для построения сетей фиксированной связи,

28.09.2011 «Истар» представил новую платформу спутникового ШПД и обновленное ПО для VSAT платформы UHP

Компания «Истар» – российский производитель оборудования спутниковой связи, представил новое программное обеспечение для своей VSAT платформы операторского класса UHP, которая используется более чем в 60 сетях в 12 странах мира, а также свою новую платформу спутникового широкополосного доступа ES, предназначенную для м
08.08.2011 «Истар» предоставит VSAT-оборудование в аренду

Компания «Истар», российский производитель систем спутниковой связи класса VSAT объявила о начале оказания услуг по предоставлению VSAT-оборудования центральных

04.08.2011 «Радуга-Интернет» выделила дополнительный ресурс для обратных каналов VSAT-терминалов

док», федеральный оператор спутниковой связи «Радуга-Интернет» изменил параметры одной из своих несущих для DVB-потока на спутнике Ямал 90°(Е), выделив дополнительный ресурс в пользу обратных каналов VSAT-терминалов. Ранее у «Радуги-Интернет» на этом спутнике были выделены 6 MHz для прямого потока станций симметричного спутникового интернета, для обратного же потока использовался ресурс общ
11.05.2011 Российские провайдеры услуг спутниковой связи намерены создать VSAT консорциум

целью создания и продвижения современных услуг спутниковой связи для широкой категории пользователей. В основе этой кооперации лежит единая инфраструктура сети, которая строится на базе отечественной VSAT платформы «Истар». Компании-участники консорциума эксплуатируют эту инфраструктуру совместно и формируют на ее базе собственные услуги связи, которые предлагают конечным клиентам от своего
27.04.2011 «РуСат» формирует новую платформу для управления сетью VSAT

ети. В результате в инфраструктуре компании будет сформирована новая платформа для управления сетью VSAT, а клиенты оператора смогут воспользоваться новыми решениями, разработанными на ее базе.
04.03.2011 AltegroSky по итогам 2010 г. зафиксировал трехкратное увеличение продаж мобильного VSAT

а компаний AltegroSky, универсальный спутниковый оператор, официальный дистрибьютор мобильных антенных систем iNetVu в России, по итогам 2010 г. зафиксировала трехкратное увеличение продаж мобильного VSAT от AltegroSky по сравнению с 2009 г. Согласно статистике группы компаний AltegroSky, в 2010 г. было реализовано на 60% больше мобильных спутниковых терминалов, чем за 2008 и 2009 гг. в сов
07.10.2010 «Космическая связь» и «Примрыбснаб» будут использовать сеть VSAT-ГПКС для оказания услуг связи и вещания на морских судах

заключили договор на оказание услуг спутниковой связи. Использование возможностей спутниковой сети VSAT-ГПКС позволит реализовать проект «Южморрыбфлота» по объединению объектов группы компаний
27.09.2010 VSAT-операторы «Сетьтелеком» и «Рэйс Телеком» объединяются под единым брендом AltegroSky

VSAT-операторы «Сетьтелеком» (торговая марка AltegroSky) и «Рэйс Телеком» (торговая марка SPIN) анонсируют планы совместной деятельности на российском рынке VSAT. Как сообщалось ранее, в апреле 2010 г. «Сетьтелеком» приобрел 100% акций «Рэйс Телекома». До сентября 2010 г. оба оператора VSAT предлагали услуги как на рынке корпоративных, так и
16.09.2010 «Истар» и Dataina будут продвигать российскую VSAT-платформу на азиатских рынках

Российская VSAT технология Eastar привлекла внимание одной из самых крупных корпораций Индонезии Dataina, интересы которой простираются от нефтегазового сектора до рынка телекоммуникаций. Корпорация Datai
10.08.2010 «Синтерра» включилась в проект по обеспечению видеонаблюдения за стройками в сгоревших населенных пунктах

Национальный оператор связи «Синтерра» объявил о завершении монтажа VSAT-оборудования для организации видеонаблюдения за стройкой нового жилья в сгоревших населё
22.03.2010 «Истар» поставил оборудование VSAT Минздравсоцразвитию

Компания «Истар» сообщила о поставке своего оборудования VSAT в рамках государственных контрактов, заключенных по итогам конкурсов Минздравсоцразвития в конце 2009 г. В декабре 2009 г. дистрибьютеры «Истар» – компании «Исател» и «Сетьтелеком» выиграл
15.02.2010 Российский VSAT-разработчик «Истар» объявил о новых назначениях

Компания «Истар», российский разработчик и производитель оборудования для спутниковой связи класса VSAT, объявила о новых назначениях. В связи с расширением спектра задач, стоящих перед компан
03.02.2010 Россия: объем VSAT-рынка в 2009 г. составил около 4,3 млрд руб.

& Partners Consulting представила результаты обновленных собственных исследований российского рынка VSAT, которые проводятся с момента появления первых коммерческих сетей с использованием интер
03.11.2009 «Истар» оснастила маршрутизаторы Eastar поддержкой режима Full-Mesh

Компания «Истар», российский разработчик и производитель оборудования спутниковой связи класса VSAT, выпустила новое программное обеспечение для маршрутизаторов моделей Eastar UHP-1000 и U
02.07.2009 «Айпинэт» обеспечил VSAT-услугами сеть банкоматов «Уралсиб»

«Айпинэт» - оператор спутниковой связи VSAT, системный интегратор решений компании Hughes Network Systems - обеспечил услугами спутн
23.03.2009 «Сетьтелеком» подключил тысячный VSAT через ИСЗ «Экспресс-АМ1»

Оператор спутниковой связи «Сетьтелеком» (федеральная сеть AltegroSky) подключил 1000-ый VSAT через ИСЗ «Экспресс-АМ1» на ХАБе HughesNet, расположенном в Центре Космической связи «Дубна» ГП «Космическая связь». ХАБ HughesNet в ЦКС «Дубна» ГПКС был запущен в коммерческую эксплуатаци
03.02.2009 «Синтерра» «спакетировала» WiMAX с VSAT

льный оператор связи «Синтерра» разработал дополнительное специальное предложение для участников программы «региональные мини-сети WiMAX». Теперь в комплекте с WiMAX-решением партнер может приобрести VSAT-терминал для организации быстрого подключения WiMAX-сети к магистральным ресурсам «Синтерры». Предложение ориентировано на партнеров, планирующих развертывание сетей в населенных пунктах,

28.01.2009 Выручка региональных партнеров «Синтерры» в 2008 г. превысила 250 млн руб.

интерра», национальный оператор связи, объявила итоги работы с региональными партнерами по развитию VSAT-составляющей своей национальной инфраструктуры в 2008 г. В ГК «Синтерра» развитием и про
27.01.2009 Romantis будет продвигать VSAT-платформу российского производителя «Истар»

оссийским разработчиком и производителем оборудования спутниковой связи «Истар». В рамках этого соглашения, немецкое предприятие группы получило лицензию на право производства и продажу инновационной VSAT-платформы Eastar под собственной маркой, а другие компании группы становятся официальными дистрибьюторами этой платформы в разных странах мира. «Мы проявили большое внимание к этой интерес
20.01.2009 «Истар» готовится к началу продаж новой VSAT-платформы

Компания «Истар» в ближайшее время собирается вывести на международный рынок новую VSAT-платформу EASTAR, созданную с учетом многолетнего опыта эксплуатации сетей спутниковой связи в различных странах. «Сделана большая, многолетняя работа по разработке и тщательному тестирова
22.10.2008 «Айпинэт» выиграл тендер на поставку VSAT-терминалов для сети АЗС «ТНК Юг Менеджмент»

«Айпинэт» - оператор спутниковой связи VSAT, системный интегратор решений компании Hughes - выиграл тендер по поставку 13 спутниковых терминалов VSAT для региональной сети АЗС «ТНК Юг Менеджмент». Подписанный договор с «ТНК Ю
21.10.2008 «Айпинэт» выиграл тендер на поставку VSAT-оборудования для розничной сети «Виктория»

Компания «Айпинэт» - оператор спутниковой связи VSAT, системный интегратор решений компании Hughes - выиграла тендер на поставку 40 комплектов спутникового оборудования VSAT для розничной сети «Виктория». Целью тендера стал выбор комп
23.09.2008 «Айпинэт» обеспечил VSAT-услугами «Стройиндустрию ПСК»

«Айпинэт», оператор спутниковой связи VSAT, системный интегратор решений компании Hughes, завершил этап по обеспечению промышленных объектов «Стройиндустрии ПСК» услугами спутниковой связи VSAT. В рамках проекта «Айпинэт» об

Публикаций - 349, упоминаний - 431

Спутниковая связь и организации, системы, технологии, персоны:

Космическая связь ГПКС ФГУП - RSCC - Russian Satellite Communications Company - Государственное предприятие космической связи 541 86
МегаФон - Синтерра - Synterra 791 38
Ростелеком - РТКомм.РУ - AltegroSky - Альтегроскай 55 32
Роскосмос - ИСС АО - Информационные спутниковые системы им. академика М.Ф. Решетнева - НПО ПМ - Научно-производственное объединение прикладной механики имени академика М.Ф. Решетнёва 214 32
Gilat Satellite Networks - Gilat Satellites - Gilat Satcom - Gilat Network Systems 72 30
Ipnet - Айпинэт 43 29
Hughes 110 28
Ростелеком 10648 25
Ростелеком - РТКомм.РУ 363 25
МегаФон - Синтерра - Глобал-Телепорт - Телепорт Санкт-Петербург 66 23
Intelsat Corporation - ITSO, INTEL-SAT - The International Telecommunications Satellite Organization - Интелсат - Международная телекоммуникационная компания спутниковой связи 120 23
DISH Network - EchoStar Communications - Hughes Network Systems 63 21
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 10636 19
Газпром космические системы - ГКС - Gazprom Space Systems - Газком 114 18
Росатом - Атомэнергопром РАСУ - Русатом Автоматизированные Системы Управления 170 18
МегаФон 7705 15
Orange Business Services - Оранж Бизнес Сервисез - Global One, Глобал Один - Equant, Эквант - Спринт Сеть 601 15
Nokia Alcatel-Lucent - Алкатель-Лусент 2634 11
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8387 11
Inmarsat - International Maritime Satellite Organization - Инмарсат 115 10
Orange S.A. - Orange Group - France Télécom 1509 10
Romantis - Романтис - Российский оператор спутниковой связи 16 10
Viasat Group S.p.A. - Viasat Global - Виасат Глобал 87 9
Thuraya - Thuraya Telecommunications - Thuraya Satellite Telecommunications Company 69 9
Телепорт-Сервис 14 9
РТРС ФГУП - Российская телевизионная и радиовещательная сеть - Радиотелевизионные передающие центры, РТПЦ 367 9
HeliosNet - Web Media Services - Вэб Медиа Сервисез - Веб Медиа Сервисиз 38 8
Орион ГК - Российский спутниковый оператор - Орион-Экспресс - Телекарта - Континент ТВ - Stargate TV 203 8
Ростелеком - РТКомм.РУ - AltegroSky - Московский телепорт 20 8
ВымпелКом - СЦС Совинтел - Голден Телеком - Golden Telecom 906 7
Cisco Systems 5000 7
Globalstar - Глобалстар 179 7
Lenovo Motorola 3490 7
Интерспутник - Исател 18 6
Цифра ГК 2263 6
НКК - ГКС - Группа компаний Систематика 369 5
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 2975 5
Орбита 289 5
Sumitomo - NEC Space Systems - Toshiba Space Systems 11 5
Lockheed Martin Intersputnik - Локхид Мартин Интерспутник 7 5
Leonardo S.p.A. - Telespazio 239 23
Eutelsat - European Telecommunications Satellite Organization - Европейская организация спутниковой связи 173 20
Газпром ПАО 1223 10
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 6469 9
Почта России ПАО 1992 8
Роскосмос - ГКНПЦ имени М.В.Хруничева - ФГУП Государственный космический научно-производственный центр 454 7
Связной ГК 1356 6
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО - Энергия НПО - ЦКБЭМ - ОКБ-1 6764 5
Ингосстрах СПАО 390 5
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 4
36,6 - аптечная сеть 87 4
Россети ФСК - Российские сети Федеральная сетевая компания - Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 482 4
Доброфлот 10 3
Россети Ленэнерго 1698 3
ЦМТ - Центр международной торговли в Москве 137 3
Airbus EADS Astrium ST - Astrium Space Transportation - Daimler Chrysler Aerospace AG, DASA 168 3
Ростелеком - Информ - Лукойл Информ - Лукойл Технологии - Лукойл Инжиниринг 165 3
Роснефть - ТНК-ВР Холдинг - Тюменская нефтяная компания - Тюменский нефтяной научный центр, ТННЦ 290 3
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина 433 3
Сбер - Сбербанк Северо-Восточный банк 4 2
ПриватБанк - PrivatBank 197 2
Advent International - Maxar Technologies - SSL - Space Systems Loral 42 2
Крокус Экспо МВЦ - международный выставочный центр 204 2
Здравоохранение - Медицина катастроф - КССМП, Клиническая станция скорой медицинской помощи - ЦМК, Центр медицины катастроф -ТЦМК, Территориальный центр медицины катастроф 167 2
Сургутнефтегаз - СНГ 256 2
Лукойл - ЭЛ5-Энерго - Энел Россия - Конаковская ГРЭС - Невинномысская ГРЭС - Среднеуральская ГРЭС - Азовская ВЭС - Кольская ВЭС - ОГК-5 32 2
Сибур Петрокон 2 2
GM - General Motors - Джи ЭМ СНГ 456 2
Восточный Банк - Восточный экспресс банк - Дальвнешторгбанк 312 2
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 439 2
Boeing 1001 2
Роснефть НК - нефтяная компания 500 2
X5 Group - Пятёрочка - Федеральная торговая сеть 395 2
ITMS Group - Итэмс Груп - МУМТ - Международные услуги по маркетингу табака - British American Tobacco - Бритиш американ тобакко - БАТ Россия 100 2
Интер РАО ЕЭС ПАО 320 2
Airbus EADS - European Aeronautic Defence and Space Company - Европейский аэрокосмический и оборонный концерн - Европейский аэрокосмический консорциум - Европейская авиакосмическая военно-промышленная компаня 173 2
Лукойл Teboil - Шелл Нефть 9 2
РПЦ - Русская православная церковь - Московский патриархат 178 2
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2601 2
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2009 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 10342 43
Минцифры РФ - ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам - ГКЭС России - Государственная комиссия по электросвязи при Министерстве связи Российской Федерации 650 19
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 4674 17
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5427 16
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2546 14
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5057 13
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1765 12
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 2833 9
Минцифры РФ - Россвязь - Федеральное агентство связи 751 9
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1289 8
Космическая связь - ЦКС - Центр космической связи - Центр дальней космической связи 30 6
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1288 6
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3101 6
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1291 5
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4201 4
Президент Российской Федерации 4004 3
Минобрнауки РФ - Рособразование - Федеральное агентство по образованию 204 3
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий 2738 3
Правительство Республики Саха (Якутия) - органы государственной власти 54 3
Минцифры РФ - Роскомнадзор - ГРЧЦ ФГУП - Главный радиочастотный центр 229 3
Росгидромет - Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды 200 3
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 551 3
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 767 3
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3145 3
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 2627 3
Минцифры РФ - Роспечать - Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям - Минпечати РФ 256 2
Правительство Москвы 2178 2
Фонд универсального обслуживания - Резерв универсального обслуживания 108 2
Госдума РФ - Комитет Госдумы по образованию и науке 24 2
NATO - North Atlantic Treaty Organization - Организация Североатлантического договора - Североатлантический Альянс 392 2
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство обороны США - Пентагон 1730 2
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1387 2
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1014 2
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 743 2
Правительство Казахстана - Комитет государственного имущества Республики Казахстан 2 2
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2100 2
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1139 2
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2578 2
Минздравсоцразвития РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации 63 2
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2898 2
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6177 18
Интерспутник МОКС - Международная организация космической связи - Intersputnik Holding 56 16
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 445 8
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 277 4
АКТР - Ассоциация кабельного телевидения России 52 3
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2646 2
MPEG Industry Forum - MPEGIF 6 2
Microsoft ITIL Foundation 1 1
CEPT - Conference of European Post and Telecommunications - СЕПТ - Европейская конференция администраций почт и электросвязи 2 1
SPb CIO Club - Клуб ИТ-директоров 12 1
ASEAN - Association of South East Asian Nations - АСЕАН - Ассоциация государств Юго-Восточной Азии 83 1
НАСС НП - Национальная ассамблея спутниковой связи 1 1
Росохотрыболовсоюз - Российская ассоциация общественных объединений охотников и рыболовов 7 1
WiMAX Forum 68 1
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 417 1
IETF - Internet Engineering Task Force - Инженерный совет Интернета 117 1
НАТ - Национальная ассоциация телерадиовещателей 28 1
Деловая Россия - Общероссийская общественная организация 60 1
Единая Россия - Политическая партия 284 1
FIFA - Fédération Internationale de Football Association - ФИФА - Международная федерация футбола 251 1
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 6697 242
GNSS - Global Navigation Satellite System - ГНСС - Глобальные навигационные спутниковые системы - GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, IRNSS, Galileo, QZSS 2737 106
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 8998 102
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 19825 99
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК 58328 96
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 43837 74
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - CTI - Computer Telephony Integration - Интернет-телефония 7790 73
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 14198 69
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 11596 64
Телевидение - Television - ТВ-вещание 9133 56
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок 6982 55
Телевидение цифровое - DVB - Digital Video Broadcasting Television - Цифровое видео вещание - DVB-MHP - Multimedia Home Platform - ТВ-приставки - ТВ-ресиверы 3608 48
Сеть передачи данных - Data transmission network 3521 45
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 26653 44
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 23257 43
Антенна - Antenna - устройство, предназначенное для излучения или приёма радиоволн 2198 42
Сетевое оборудование - Router - Роутер - Маршрутизатор - Модем - Modem - Точка доступа - Access Point 6263 34
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели - Оптоволокно - Оптоволоконная связь 4424 24
Беспроводные технологии - Wireless technologies 9640 23
Multimedia - Мультимедиа - данные одновременно в разных формах: звук, анимированная компьютерная графика, видеоряд 5550 23
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 15274 21
MedTech - Телемедицина - Telemedicine - Телемедицинские системы - Трансляционная медицина - компьютерные и телекоммуникационные технологии для обмена медицинской информацией - сервис дистанционного (удалённого) мониторинга и сопровождения пациентов 1105 20
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 11985 18
3G - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 6282 16
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 3254 16
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 27920 15
WiMAX - Worldwide Interoperability for Microwave Access - На стандарте IEEE 802.16 1268 15
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 10222 15
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных, СРК 5213 15
РЛС - Ku-диапазон - диапазон частот сантиметровых длин волн, используемых в спутниковом телевидении 123 15
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 13260 15
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 6923 14
Carrier grade - Carrier class - системы операторского класса высокого уровня надёжности 943 14
FM-радиовещание - FM-тюнер - FM-радиоприемник - FM-трансмиттер 3317 14
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 13477 14
Пропускная способность - Bandwidth 1660 13
NGN - Next Generation Networks - New Generation Networks - Мультисервисная сеть связи 815 13
Аналоговые технологии 2703 12
CCTV - Closed Circuit Television - Системы телевизионного наблюдения - Системы видеонаблюдения - Видеосервер - Видеоконтроль 3687 11
РЛС - Ka-диапазон - сантиметровые и миллиметровых длины волн для спутниковой радиосвязи и радиолокации 60 11
Космическая связь - Экспресс-А - серия геостационарных телекоммуникационных спутников 318 80
Космодром Байконур 1056 19
Intelsat - телекоммуникационные спутники 108 13
Роскосмос - ГКНПЦ имени М.В.Хруничева - Протон РН - ракета-носитель тяжёлого класса 635 13
Gilat SkyEdge VSAT 21 13
Eutelsat Hotbird - Hot Bird (Хот Бёрд) - серия искусственных спутников Земли - Eutelsat телекоммуникационные спутники 152 9
Microsoft Windows 2000 8661 9
Gilat SkyStar VSAT 11 8
Роскосмос - ГКНПЦ имени М.В.Хруничева - Бриз - семейство российских разгонных блоков 245 6
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 2907 5
ИСС АО - Экран-М - советские геостационарные спутники связи прямого телевещания 14 5
Космическая связь - ЦУП - Центр управления полетами 145 4
Космическая связь - Экспресс-МД - Система спутников 33 4
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 4837 4
Росатом - Северный морской путь - Севморпуть - СМП - Северный морской коридор - ЕПЦС СМП - Единая платформа цифровых сервисов - ЦЭС СМП - Цифровая экосистема Северного морского пусти 109 4
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2583 4
ESA - Galileo - Galileo Supervisory Authority - European GNSS Service Centre - European Union Agency for the Space Programme - Спутниковая система навигации Европейского союза и Европейского космического агентства 431 4
Microsoft Skype 2009 4
SpaceX Starlink - спутниковая сеть 33 3
Правительство Москвы - Дептранс Москва - Тройка - транспортная карта 1036 3
РЦКС - KazSat - КазСат - телекоммуникационный геостационарный спутник ГКНПЦ имени М.В. Хруничева 72 2
Schneider Electric APC Easy UPS On-Line SRV - ИБП 36 2
NVision Барьер 597 2
Ростех - Росэлектроника - ЦНИИ ЭИСУ - Заря ОС 89 2
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 4566 2
Cisco Systems - Tandberg MXP - семейство ВКС-терминалов 19 2
Почта России - Киберпочта 28 2
BeiDou - BDS - Бэйдоу - Китайская спутниковая система навигации 198 2
Космическая связь - Экспресс-РВ - Система спутников на высокоэллиптических орбитах 30 2
Ростелеком - РТКомм.РУ - Морской VSAT - технология спутниковой связи на водном транспорте 9 2
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 1036 2
ЦБ РФ - ЕТКБС - Единая телекоммуникационная сеть Банка России 8 2
Cisco Codian 26 2
РуСат KiteNet 7 2
TrueConf MCU Server - Сервер видеоконференцсвязи 173 2
Qualcomm iSIM - Integrated SIM 27 1
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1302 1
U.S. Department of Defense - DARPA RACE - Resilient Anonymous Communication for Everyone - Бесперебойная анонимная связь для всех 75 1
Омникомм - Omnicomm Online 57 1
1С:Бухгалтерия - 1С:БП 901 1
Пехтерев Сергей 50 27
Рейман Леонид 1037 11
Прохоров Юрий 64 11
Слизень Виталий 242 10
Крамарь Виталий 14 9
Софизаде Мурад 13 9
Алымов Сергей 23 8
Тимошенко Олег 7 6
Никифоров Николай 1134 5
Медведев Дмитрий 1641 5
Иванов Олег 138 4
Измайлов Юрий 18 4
Ватулин Олег 13 4
Остапчук Алексей 8 3
Терещенко Павел 19 3
Буренков Дмитрий 4 3
Ланин Константин 4 3
Глебский Владимир 3 2
Патока Андрей 108 2
Данченко Александр 3 2
Shkop Martin - Scop Martin - Скоп Мартин - Шкоп Мартин 17 2
Королев Игорь 62 2
Поповкин Владимир 23 2
Солонин Виталий 89 2
Ратиев Сергей 24 2
Муттерперл Михаил 22 2
Щеголев Игорь 696 2
Солдатов Станислав 13 2
Игнатов Владислав 3 2
Морошкин Александр 118 2
Дятлов Сергей 18 2
Попова Мария 140 2
Комарицкий Александр 4 2
Балыхин Григорий 4 2
Левыкин Андрей 14 2
Антонюк Борис 69 2
Павлов Василий 5 2
Ананьев Алексей 109 1
Васильев Евгений 117 1
Кметь Семен 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 131957 254
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 40410 83
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 13663 52
Европа 21323 51
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток 2443 47
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 50849 45
Земля - планета Солнечной системы 10104 45
Ближний Восток 2838 31
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 13823 25
Азия - Азиатский регион 5274 24
Россия - Сибирь 2202 23
Африка - Африканский регион 3370 23
Франция - Французская Республика 7678 21
Россия - ДФО - Хабаровский край - Хабаровск 1053 21
Россия - европейская часть - Восточная Европа 273 20
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 16042 18
Казахстан - Республика 5235 17
Россия - ДФО - Якутия - Республика Саха 795 16
Израиль 2664 15
Канада 4769 15
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 15954 15
Япония 13102 14
Индия - Bharat 5239 14
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ 2713 14
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярск 1496 13
Россия - СФО - Новосибирск 3919 13
Россия - ДФО - Камчатский край - Камчатка 832 12
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 6775 10
Италия - Итальянская Республика 4262 10
Европа Восточная 3019 10
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярская агломерация 1202 10
Африка Северная 217 10
Россия - ДФО - Чукотка - Чукотский автономный округ (ЧАО) 358 9
Германия - Федеративная Республика 12371 9
Россия - СКФО - Чечня - Чеченская Республика 416 9
Россия - СФЗО - Калининградская область - Калининград 1280 9
Россия - СФО - Иркутская область 969 9
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 2738 8
Россия - ДФО - Хабаровский край 774 8
Россия - ЦФО - Московская область - Дубна 383 8
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 47018 110
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 26190 57
Астрономия - Космос - Ракетно-космические технологии и исследования - ракетостроение - аэрокосмическая отрасль 9391 53
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - Банковские операции 44819 36
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 9282 29
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 16627 25
Аренда 2227 23
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8272 18
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 22121 17
ФЦП Федеральная космическая программа России - ФЦП ФКП - Федеральная целевая программа 105 16
Энергетика - Energy - Energetically 4647 14
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 15230 14
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 6441 14
БК РФ - Бюджетный кодекс Российской Федерации - Федеральный бюджет Российской Федерации 2790 14
ФЦП - Федеральная целевая программа - Федеральный проект 1915 13
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 4679 12
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 4328 12
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 6071 12
Абонентская база - Абонентская плата 5489 12
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 4730 12
Сельское хозяйство - Агропромышленный комплекс - АПК - Агропромышленного сектор экономики - Agricultural industry - Сельскохозяйственная техника 1352 11
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 8907 11
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2197 9
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 10147 9
Флот - крупное объединение кораблей, судов и членов их экипажа 434 9
ФЦП Развитие телерадиовещания в Российской Федерации - Федеральная целевая программа 99 8
Федеральный закон 122-ФЗ, 126-ФЗ, 533-ФЗ - О связи 1243 8
Последняя миля - канал, соединяющий конечное (клиентское) оборудование с узлом доступа провайдера (оператора связи) 670 8
Федеральный закон 257-ФЗ - Обязательные общедоступные телеканалы и радиоканалы - О трансляции федеральных телеканалов 1215 8
Trademark - Торговая марка - Товарный знак - Торговый знак 3413 7
Музеи, выставки, библиотеки - музейная, выставочная, библиотечная деятельность 1428 7
Минцифры РФ - ФЦП Электронная Россия - Федеральная целевая программа 890 7
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4229 7
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 5485 7
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 11975 6
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 7753 6
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5015 6
Русский язык - День русского языка - 6 июня 10304 6
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 6049 6
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 6976 6
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11086 15
Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 405 6
Россия сегодня МИА - Прайм - Агентство экономической информации 868 3
Мобильные системы 114 3
ВГТРК - Всероссийская Государственная Телевизионная и Радиовещательная Компания 304 2
Newsbytes News Network 379 2
Total Telecom 613 1
РБК ТВ - телеканал 79 1
9to5Mac 70 1
Vivendi SA - Vivendi Universal 316 1
Virus Bulletin 33 1
Муз-ТВ - телеканал 40 1
Юность - радиостанция 37 1
Радио России - радиостанция 49 1
ТВЦ - ТВ Центр - Столица - телеканал 69 1
ComNews - Медиа-бизнес 102 1
Известия ИД 550 1
9to5Google 47 1
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 591 1
AT&T - WarnerMedia CNN - Turner Broadcasting System 638 1
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 896 1
N+1 - Издание 145 1
Газпром ГПМ НТВ - Телекомпания 464 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 7743 14
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 956 2
IDC - International Data Corporation 4883 1
Research and Markets 24 1
CNews Мишень 159 1
Ookla - Downdetector - Speedtest - Сервис мониторинга сайтов - Рейтинг скорости мобильного интернета 68 1
CPI - Consumer Price Index - Индекс потребительских цен 47 1
СибГУ - Сибирский государственный университет науки и технологий имени академика М.Ф. Решетнева - Сибирский государственный аэрокосмический университет имени академика М. Ф. Решетнёва 88 15
Минцифры РФ - НИИР ФГУП - Научно-исследовательский институт Радио имени М. И. Кривошеева 209 6
ETSI - European Telecommunications Standards Institute - Европейский институт телекоммуникационных стандартов - Европейский институт по стандартизации в области телекоммуникаций 110 2
РТУ МИРЭА - Российский технологический университет - Московский институт радиотехники, электроники и автоматики 174 2
СибГУТИ - Сибирский государственный университет телекоммуникаций и информатики 67 1
CASC - China Aerospace Science and Technology Corporation - Китайская аэрокосмическая научно-техническая корпорация - Аэрокосмическое научно-техническое объединение Китая - Shanghai Academy of Spaceflight Technology 33 1
Правительство Нидерландов - Кабинет Нидерландов - Совет министров Нидерландов - De Nederlandse ministerraad 17 1
Росгидромет - ААНИИ - Арктический и антарктический научно-исследовательский институт 54 1
СПбГЭТУ ЛЭТИ - Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет имени В.И. Ульянова (Ленина) 109 1
Минцифры РФ - НИИР ФГУП - ЦНИИС ФГУП - Центральный научно-исследовательский институт связи 71 1
СПбГМТУ - Санкт-Петербургский государственный морской технический университет - Корабелка - Севмашвтуз 28 1
МТУСИ - Московский технический университет связи и информатики 247 1
САФУ - Северный Арктический федеральный университет имени М. В. Ломоносова 28 1
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech 285 1
РАН СО - Российская академия наук Сибирское отделение 141 1
СПбГУТ - Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций имени професоора М.А. Бонч-Бруевича 223 1
U.S. NSF - National Science Foundation - Национальный научный фонд США 109 1
РАН - Российская академия наук 1749 1
ТГУ - Томский государственный университет 148 1
Ростех - Росэлектроника - НИИ Телевидения 31 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7653 8
CSTB Telecom & Media 58 4
ВКСС - Ведомственные и корпоративные информационные системы, сети и средства связи - выставка 86 4
Связь-Экспокомм 109 4
ИнфоКом 90 3
ITU Telecom World - Всемирная конференция по развитию электросвязи Международного союза электросвязи (МСЭ) - ITU - World Radiocommunication Conference - Всемирная конференция радиосвязи (ВКР) 69 2
Земля из космоса 50 2
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1152 1
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 698 1
FIFA Confederations Cup - Кубок конфедераций - соревнование по футболу среди национальных сборных 75 1
Интерполитех - Выставка средств обеспечения безопасности государства 34 1
Cisco Expo 22 1
itSMF - IT Service Management Forum 31 1
Eurosatory - Евросатори 6 1
Microsoft Академия CIO - конкурс 48 1
Russian CIO Summit - Съезд ИТ-директоров Северо-Западного региона 19 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2024 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1269324, в очереди разбора - 818585.
Создано именных указателей - 137256.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






MARKET.CNEWS

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Техника

Лучшие смартфоны до 30 000 рублей: что можно купить в 2024 году

Самые недооцененные кухонные гаджеты: выбор ZOOM

Обзор робота-пылесоса Dreame DreameBot L20 Ultra: универсальная станция космической чистоты

Показать еще

Наука

Неожиданно сложная история развития крокодилов: ученые выяснили, как появились выжившие виды

Действительно ли арктическое древнее кладбище — самое северное захоронение каменного века?

Ликбез RnD.CNews: действительно ли черные дыры засасывают материю?
Показать еще