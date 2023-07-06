В России создан спутниковый терминал для надежного доступа в интернет на скорости 300 км/ч

Специалисты АО «Заслон» разработали спутниковый терминал для доступа в интернет на водном и наземном транспорте. Он позволяет выходить в Сеть на скорости до 300 км/ч, находясь при этом в поезде, автомобиле или на корабле. Скорость, которую обеспечивает «Сапфир», не раскрывается, но известно, что его можно использовать в военных и гражданских целях.

Российский спутниковый интернет

В России создан новейший спутниковый терминал, обеспечивающий высокоскоростной доступ в интернет на движущихся объектах – в транспорте. Как пишет ТАСС, за проектом стоит отечественная компания АО «Заслон», а сам терминал носит название «Сапфир».

Отличительная особенность «Сапфира» – это именно его способность обеспечивать стабильный и быстрый доступ в интернет, даже если получатель сигнала движется на очень высокой скорости. Терминал монтируется наземный транспорт, будь то автомобили и поезда, а также морские и речные суда.

«Сапфир» обеспечивает уверенный прием сигнала при движении на скорости до 300 км/ч – с большим запасом как для автомобилей, так и для всех курсирующих по России поездов. О возможности размещения терминала на вертолетах, которые умеют летать на скорости менее 300 км/ч, разработчики не упоминают.

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«Сапфир» разработан в России и работает Ku-диапазоне. Терминал держит связь со спутниками на геостационарной орбите. По словам разработчиков, потенциал «Сапфира» таков, что его хватит как для повседневного использования, так и для приложений, потребляющих большие объемы трафика.

Выше скорость интернета – больше расход бензина

Монтаж терминала «Сапфир» на автомобиле может сильно увеличить расход топлива, поскольку весь комплекс весит от 40 до 70 кг. Итоговая масса, пишет ТАСС, напрямую зависит от типа исполнения, а его размеры разработчики не называют.

По словам коммерческого директора АО «Заслон» Евгения Григорьева, использовать «Сапфир» в своих целях могут, например, российские Воздушно-космические войска, существующие с 2015 г. и объединяющие Военно-воздушные силы и Войска воздушно-космической обороны.

Евгений Григорьев также сообщил агентству, что «Сапфир» полностью пригоден к использованию в гражданском секторе. Другими словами, опробовать его в действии могут не только военные, но и обычные мирные граждане.

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Однако в словах Григорьева мог прозвучать намек на то, что военным «Сапфир» пригодится больше, чем «гражданским». Он сообщил агентству, что «спутниковая связь на подвижных и стационарных объектах является стратегически важной для страны» для информационной безопасности. «Защищенный прием и передача данных, доступ в интернет, телефония и видеосвязь особенно актуальны, учитывая текущую геополитическую ситуацию», – заявил Григорьев, не став уточнять, что именно он имел в виду под «текущей геополитической ситуацией».

Отечественный драгоценный камень

Евгений Григорьев утверждает, «Сапфир» – это продукт отечественных инженеров. За его разработку отвечали российские специалисты, а его выпуском занято отечественное производство.

Григорьев заявил ТАСС, что новый терминал по своим спецификациям ничуть не уступает зарубежным аналогам, но не стал уточнять, с какими именно устройствами спутниковой связи идет сравнение, и из каких стран они происходят. Также к моменту публикации материала авторы проекта не раскрывали, какую скорость доступа может выдать «Сапфир» – она вполне может измеряться как в десятках, так и в сотнях Мбит/с. Для сравнения, комплекс Starlink от миллиардера Илона Маска (Elon Musk) выдает, как утверждают представители Starlink, до 200 Мбит/с, что вдвое больше, чем у стандартного тарифа домашнего интернета за пределами МКАД.

Григорьев подчеркнул, что в нынешнем исполнении «Сапфир» способен обеспечивать высокоскоростной интернет в любой точке на карте в пределах границ России, в том числе и на протяжении всего Северного морского пути. О том, можно ли пользоваться им в соседних с Россией государствах, он не рассказал.

Немного о разработчике

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АО «Заслон» создано в августе 2001 г. в Санкт-Петербурге (данные ЕГРЮЛ). Компания имеет уставный капитал в размере 1 млн руб., а пост ее генерального директора занимает Андрей Любимов.

Основной вид деятельности компании – это «научные исследования и разработки в области естественных и технических наук прочие» (код ОКВЭД 72.19), а дополнительных видов деятельности у нее 56. Среди них – «производство прочих строительно-монтажных работ» (43.29), «работы столярные и плотничные» (43.32), «производство подъемно-транспортного оборудования» (28.22) и «производство спецодежды» (14.12).