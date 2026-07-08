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Григорьев Евгений
СОБЫТИЯ
Публикаций - 6, упоминаний - 6
Григорьев Евгений и организации, системы, технологии, персоны:
|Козлов Михаил 181 3
|Соловьев Владимир 108 2
|Соколов Дмитрий 71 2
|Шевченко Владимир 153 2
|Рыстенко Михаил 62 2
|Киреев Иван 40 2
|Герасимов Александр 46 2
|Аншина Марина 79 2
|Корчагин Руслан 23 2
|Шилина Мария 15 2
|Вольфсон Сергей 10 2
|Леонова Ольга 6 2
|Критикова Оксана 2 1
|Фельдман Михаил 4 1
|Цуканов Александр 3 1
|Чудновский Алекс 4 1
|Сибирский Юрий 4 1
|Коршок Елена 1 1
|Любимов Андрей 1 1
|Писемская Анна 1 1
|Musk Elon Reeve - Маск Илон Рив 446 1
|Карасев Павел 19 1
|Григорьева Евгения 60 1
|Загнибеда Александр 1 1
|Малов Илья 8 1
|Одиевич Вячеслав 5 1
|Житомирский Илья 3 1
|Воронин Дмитрий 2 1
|Гриневич Марина 1 1
|ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1249 1
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 11541 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1455669, в очереди разбора - 727888.
Создано именных указателей - 197293.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1455669, в очереди разбора - 727888.
Создано именных указателей - 197293.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.