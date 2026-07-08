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Индексная книга (каталог) CNews*
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Все категории 197293
ИКТ 15220
Организации 11696
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Мероприятия 895

Григорьев Евгений

СОБЫТИЯ


08.07.2026 Сервисы «Яндекса» научились понимать якутскую речь 1
03.04.2024 «Сколково» расширяет присутствие в трех регионах России 1
06.07.2023 В России создан спутниковый терминал для надежного доступа в интернет на скорости 300 км/ч 1
28.08.2014 Конференция CNews «Облачные технологии: расширение горизонтов» 1
07.08.2014 Конференция CNews «Облачные технологии: расширение горизонтов» 1
13.01.2014 Круглый стол «Коммуникации на предприятии: социальные сервисы и корпоративные порталы» 1

Публикаций - 6, упоминаний - 6

Григорьев Евгений и организации, системы, технологии, персоны:

SAP SE 5581 2
ABB Group - Asea Brown Boveri 331 2
Паладин ГК - Паладин Инвент - Paladin Invent 16 2
Заслон АО - Инженерный холдинг 4 1
Деметра-Холдинг - СИАМ консалтинг 15 1
Развитие Бизнеса / Ру 81 1
HP Inc. 5874 1
Сколково - Центр развития цифровых технологий Фонда Сколково - SK ИТ - Skolkovo ITCluster - Кластер информационных технологий 396 1
Unicon - Юникон 22 1
ASD Technologies - АСД Технолоджиз 18 1
Jones Day 17 2
Oriflame Cosmetics S.A. - Орифлэйм - Орифлейм Косметикс 92 2
Albatros Cargo - Альбатрос Лоджистикс - Альбатрос Карго 38 2
Сталинград Технопарк 1 1
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 1111 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2910 1
Напитки Вместе - AB InBev Efes - АБ ИнБев Эфес - САН Инбев 93 1
МТС Финанс - MTS Finance - Мобайл ТелеСистемс Б.В. - Mobile TeleSystems Finance - МТС банк 588 1
Лемана ПРО - Ле Монлид - Leroy Merlin - Леруа Мерлен Восток 252 1
Mary Kay - Мэри Кэй 104 1
ТМК - Трубная металлургическая компания 125 1
Chiesi Pharmaceuticals - Кьези Фармасьютикалс 18 1
Ростех - Швабе - Сапфир НПО - Сапфир АО Московский завод - Научно-производственная организация 68 1
Юнитекс ТК 8 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3414 3
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6512 2
Правительство РФ - АНО АЦ - Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО АЦ) 361 2
Администрация Волгоградской области - Губернатор Волгоградской области - Волгоградская областная Дума - органы государственной власти 86 1
Минобороны РФ - ВКС РФ - Войска ВКО - Воздушно-космические силы Российской Федерации - Войска воздушно-космической обороны 130 1
СоДИТ - Союз ИТ-директоров 94 2
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 15992 3
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 17993 2
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24200 2
4G - LTE - Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 10048 1
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6447 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34480 1
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 17882 1
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - Voice over Packet - голос по IP - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8667 1
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 9199 1
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9772 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25300 1
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11711 1
Cloud storage - Облачное хранилище данных - Виртуальное хранилище - Облачный хостинг 1413 1
Hybrid Cloud - Гибридное или конвергентное облако - Hybrid Infrastructure - Гибридные облачные решения 837 1
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13643 1
Спутниковая связь - VSAT - Very Small Aperture Terminal - Малая спутниковая земная станция - Терминал спутниковой связи с антенной небольшого размера 425 1
EIP - Enterprise Information Portal - Корпоративный информационный портал - портальные решения - веб-интерфейс для доступа сотрудника к корпоративным данным и приложениям 1266 1
РЛС - Ku-диапазон - диапазон частот сантиметровых длин волн, используемых в спутниковом телевидении 183 1
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26156 1
Сеть передачи данных - Data transmission network 4017 1
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 7366 1
ОТиПБ - Спецодежда - Специальная одежда - средство индивидуальной защиты 33 1
VK - Mail.ru Облако - Облако@Mail.Ru - Mail.ru Облачное хранилище 212 2
FreePik 1803 1
Росатом - Северный морской путь - Севморпуть - СМП - Северный морской коридор - ЕПЦС СМП - Единая платформа цифровых сервисов - ЦЭС СМП - Цифровая экосистема Северного морского пусти 150 1
SpaceX Starlink - спутниковая сеть 109 1
LG Cloud 8 1
Козлов Михаил 181 3
Соловьев Владимир 108 2
Соколов Дмитрий 71 2
Шевченко Владимир 153 2
Рыстенко Михаил 62 2
Киреев Иван 40 2
Герасимов Александр 46 2
Аншина Марина 79 2
Корчагин Руслан 23 2
Шилина Мария 15 2
Вольфсон Сергей 10 2
Леонова Ольга 6 2
Критикова Оксана 2 1
Фельдман Михаил 4 1
Цуканов Александр 3 1
Чудновский Алекс 4 1
Сибирский Юрий 4 1
Коршок Елена 1 1
Любимов Андрей 1 1
Писемская Анна 1 1
Musk Elon Reeve - Маск Илон Рив 446 1
Карасев Павел 19 1
Григорьева Евгения 60 1
Загнибеда Александр 1 1
Малов Илья 8 1
Одиевич Вячеслав 5 1
Житомирский Илья 3 1
Воронин Дмитрий 2 1
Гриневич Марина 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 164900 6
Россия - ЦФО - Тульская область 1214 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19414 1
Европа Восточная 3138 1
Россия - ЮФО - Волгоградская область - Волгоград 1183 1
Россия - ЮФО - Волгоградская область 898 1
Россия - СЗФО - Калининградская область 1462 1
Москва - МКАД - Московская кольцевая автомобильная дорога 313 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6548 3
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 3935 2
ИНТЦ - инновационный научно-технологический центр 32 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 7019 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6674 1
Вторая мировая война - Великая Отечественная война - Операция «Барбаросса» - План нападения Германии на СССР - День Победы - 9 Мая - Парад Победы 656 1
ОКВЭД - Общероссийский классификатор видов экономической деятельности 281 1
KPI - Key Performance Indicators - КПИ - Ключевые индикаторы производительности - КПЭ - Ключевые показатели эффективности 1651 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21452 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27083 1
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 9086 1
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 6001 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33454 1
Транспорт - Железнодорожная отрасль - Железная дорога - Железнодорожная инфраструктура - Железнодорожный транспорт - Железнодорожные перевозки - День железнодорожника первое воскресенье августа - Railway 2694 1
Нефтегазовый сектор экономики - Бензин - Gasoline - горючая смесь лёгких углеводородов с температурой кипения от +33 до +205 °C (в зависимости от примесей) 439 1
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1249 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11541 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8557 2
Финансовый университет при Правительстве РФ - Академия бюджета и казначейства Министерства финансов Российской Федерации 268 2
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1455669, в очереди разбора - 727888.
Создано именных указателей - 197293.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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