Заслон АО
Акционерное общество «ЗАСЛОН» - научно-технический центр с компетенциями в области разработки, производства и поставки информационных и комплексных систем автоматизированного управления, программного обеспечения, приборостроения и микроэлектроники. В АО «ЗАСЛОН» разрабатываются и серийно выпускаются изделия для различных климатических условий, механических воздействий и сфер применения. Предприятие специализируется в области опытно-конструкторских работ и производства бортового радиоэлектронного оборудования для боевых летательных аппаратов нового поколения, а также разработке и изготовлению высокотехнологичных, многофункциональных радиоэлектронных комплексов и систем для ВМФ России
Заслон АО и организации, системы, технологии, персоны:
|Технопарк Санкт-Петербурга - Ингрия 60 1
|Ростех - Швабе - Сапфир НПО - Сапфир АО Московский завод - Научно-производственная организация 58 1
|АТР АНО - Агентство по технологическому развитию 21 1
|Минобороны РФ - ВКС РФ - Войска ВКО - Воздушно-космические силы Российской Федерации - Войска воздушно-космической обороны 129 1
|FreePik 1032 1
|Росатом - Северный морской путь - Севморпуть - СМП - Северный морской коридор - ЕПЦС СМП - Единая платформа цифровых сервисов - ЦЭС СМП - Цифровая экосистема Северного морского пусти 130 1
|SpaceX Starlink - спутниковая сеть 55 1
|Уханов Алексей 1 1
|Musk Elon Reeve - Маск Илон Рив 341 1
|Григорьев Евгений 5 1
|Сухов Андрей 6 1
|Лавриненко Никита 1 1
|Любимов Андрей 1 1
|Григорьева Евгения 60 1
|ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 975 1
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