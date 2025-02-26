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Заслон АО

Заслон АО

Акционерное общество «ЗАСЛОН» - научно-технический центр с компетенциями в области разработки, производства и поставки информационных и комплексных систем автоматизированного управления, программного обеспечения, приборостроения и микроэлектроники. В АО «ЗАСЛОН» разрабатываются и серийно выпускаются изделия для различных климатических условий, механических воздействий и сфер применения.  Предприятие специализируется в области опытно-конструкторских работ и производства бортового радиоэлектронного оборудования для боевых летательных аппаратов нового поколения, а также  разработке и изготовлению высокотехнологичных, многофункциональных радиоэлектронных комплексов и систем для ВМФ России


26.02.2025 Под новые санкции попали хозяева АФК «Система», «Эр-Телекома», «Спецсвязь» и криптобиржи «Гарантех» 1
13.08.2024 АО «Заслон» обучит программированию и аналитике «1С» 11
31.10.2023 АО «ЗАСЛОН» и «Технопарк Санкт-Петербурга» запускают производство сверхвысокочастотных монолитных интегральных схем 6
06.07.2023 В России создан спутниковый терминал для надежного доступа в интернет на скорости 300 км/ч 3

Публикаций - 4, упоминаний - 21

Заслон АО и организации, системы, технологии, персоны:

Светлана-Оптоэлектроника - Светлана-ОЭ - Светлана-ЛЕД - Светлана-Полупроводники - Svetlana-Semiconductors - Светлана-ИРСЭТ - Ленинградское объединение электронного приборостроения - ИФ ИРСЭТ-Центр 29 1
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МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12802 1
Технопарк Санкт-Петербурга - Ингрия 60 1
Ростех - Швабе - Сапфир НПО - Сапфир АО Московский завод - Научно-производственная организация 58 1
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