Акционерное общество «ЗАСЛОН» - научно-технический центр с компетенциями в области разработки, производства и поставки информационных и комплексных систем автоматизированного управления, программного обеспечения, приборостроения и микроэлектроники. В АО «ЗАСЛОН» разрабатываются и серийно выпускаются изделия для различных климатических условий, механических воздействий и сфер применения. Предприятие специализируется в области опытно-конструкторских работ и производства бортового радиоэлектронного оборудования для боевых летательных аппаратов нового поколения, а также разработке и изготовлению высокотехнологичных, многофункциональных радиоэлектронных комплексов и систем для ВМФ России