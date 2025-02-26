Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 169707
ИКТ 13222
Организации 10367
Ведомства 1447
Ассоциации 974
Технологии 3393
Системы 25160
Персоны 72628
География 2751
Статьи 1509
Пресса 1192
ИАА 683
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2580
Мероприятия 842

Морион



26.02.2025 Под новые санкции попали хозяева АФК «Система», «Эр-Телекома», «Спецсвязь» и криптобиржи «Гарантех» 1
27.02.2024 В Перми заемщик ФРП приступил к серийному производству управляемых коммутаторов 2
25.03.2019 Выручка «ЭР-Телеком» за 2018 год выросла на 18% 1
19.12.2017 В «Росэлектронике» изготовили интерферометр из российских комплектующих 1
30.03.2017 «Главный бенефициар» российской реформы кассовых аппаратов объявлен во всемирный розыск 1
23.09.2015 Первая партия ТВ-приставок для «Дом.ru» сошла с конвейера в России 2
16.12.2013 «Компьюлинк» закончил строительство сетей связи специального назначения на олимпийских объектах 1
23.04.2012 «ЭР-Телеком» подал заявку в Минэкономразвития на создание телеком и ИТ-кластера 1
15.12.2011 Свободное ПО поднимает голову в России 1
12.08.2010 Аукцион УВТС Спецсвязи ФСО РФ по выбору поставщика мультисервисной транспортной цифровой системы не состоялся 1
19.02.2010 СПО в корпоративном секторе: примеры миграции 2
10.11.2003 "Открытые Технологии" и ЗУ ПТУС построили мультисервисную сеть 2
15.05.2003 В Перми приступили к производству мобильных телематических коммуникаторов 2
07.10.2002 Пермский завод "Морион" будет сотрудничать с Motorola 1

Публикаций - 14, упоминаний - 19

Морион и организации, системы, технологии, персоны:

ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru 834 3
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12802 2
Lenovo Motorola 3502 2
Samsung Electronics 10294 1
МегаФон 8960 1
LG Electronics 3620 1
IBM - International Business Machines Corp 9449 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8776 1
SAP CIS - САП СНГ 854 1
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru Стрела - Стрела Телеком 7 1
Actility 5 1
IBM EMEA - ИБМ ВЕА - ИБМ Восточная Европа/Азия - IBM East Europe/Asia 111 1
ЭР-Телеком Холдинг - ЭРТХ - Акадо Екатеринбург 30 1
ВестКолл - WestCall 90 1
Ростелеком Урал - Уралсвязьинформ 617 1
Cisco Systems 5125 1
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3225 1
Microsoft Corporation 24678 1
Meta Platforms - Facebook 4445 1
Intel Corporation 12223 1
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5682 1
НКК - ГКС - Стэп лоджик - Step Logic 170 1
Ростех - Росэлектроника - Российская электроника - Научно-производственная организация 1166 1
Red Hat 1316 1
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 3958 1
Компьюлинк ГК - Compulink 439 1
Nokia Alcatel-Lucent - Алкатель-Лусент 2641 1
ITPS - Information Technology Professional Solutions - Парма-Телеком 41 1
Mandriva - Mandrake - Mandrakesoft 187 1
Google LLC 11832 1
Открытые технологии 702 1
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1465 1
ИВС - Информационно-вычислительные системы 38 1
Интеллект-сервис 36 1
Morion Digital - Морион Диджитал - технопарк 4 1
8273 1
ГНУ Линуксцентр - Мезон.ру - Mezon.ru - Мандрива.ру - Mandriva.ru 53 1
ЭР-Телеком Холдинг - ТОМТЕЛ - Томтелеком 3 1
ЭР-Телеком Холдинг - Городские интернет сети 2 1
ЭР-Телеком Холдинг - ТелеНэт 2 1
Россети МРСК Урала - Межрегиональная распределительная сетевая компания Урала - Свердловэнерго - Челябэнерго - Челябэнергосбыт - Пермэнерго 64 1
Магнит - Тандер - сеть магазинов 858 1
Гознак ФГУП - Экспедиция заготовления государственных бумаг 254 1
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1957 1
Красная Роза - бизнес-центр Москва 90 1
Euronext NV Stock Exchange - панъевропейская фондовая биржа 53 1
Сбер - SberCIB - Сбербанк КИБ - Sberbank CIB - corporate and investment banking - Тройка Диалог ИК - Тройка Венчурз 366 1
Лента - Сеть розничной торговли 2093 1
Транснефть Телеком - Связьтранснефть 26 1
Россети Ленэнерго 1701 1
Роскосмос - Техномаш НПО ФГУП имени С. А. Афанасьева 34 1
БТА Банк - Туран Алем - АМТ Банк - СлавинвестБанк - Астана Международный Банк - Астана-Холдинг Банк 42 1
Первый Ключ Центр выпуска ЭЦП - Удостоверяющий центр 9 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 1
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 577 2
Правительство Нижегородской области - Губернатор Нижегородской области - органы государственной власти 113 1
Администрация Новосибирска - Мэрия Новосибирска - органы государственной власти 51 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11743 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3152 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 2906 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3349 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2724 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4544 1
Interpol - Интерпол - Международная организация уголовной полиции 177 1
Минпромнауки РФ - Роспром - Федеральное агентство по промышленности - РАСУ - Российское агентство по системам управления 99 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 4994 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5481 1
ФСО РФ - ГЦСС ФГУП - Спецсвязь - Главный центр специальной связи - Служба специальной связи и информации Федеральной службы охраны Российской Федерации 188 1
Администрация Перми 21 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2885 1
ВЭБ.РФ - ФРП РФ - Фонд развития промышленности - РФТР ФГАУ - Российский фонд технологического развития 163 1
РАСПО - Российская ассоциация свободного программного обеспечения 38 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6281 1
МОК - Международный олимпийский комитет - Comité international olympique - International Olympic Committee 205 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 66795 4
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 10818 4
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 51055 3
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 12035 3
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19649 3
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 11681 3
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 4517 2
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 16034 2
Телевидение цифровое - DVB - Digital Video Broadcasting Television - Цифровое видео вещание - DVB-MHP - Multimedia Home Platform - ТВ-приставки - ТВ-ресиверы - Интернет-приставки - Цифровые телевизионные терминал-приставки - STB, Set-top boxes 3998 2
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели - Оптоволокно - Оптоволоконная связь 4685 2
OpenSource software - Открытое программное обеспечение - Свободное программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 7472 2
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24295 2
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13283 2
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 20762 2
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 24608 2
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 6849 2
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25531 2
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 29895 2
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9350 2
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 11131 2
Телевизор - Телевизионный приёмник - Телеоборудование - ТВ-приемник - TV Receiver 7116 2
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9396 2
Офисные приложения - Офисные пакеты ПО - Office Applications - Office Software packages 1997 2
Proprietary software - Проприетарное программное обеспечение - несвободное программное обеспечение 533 2
Free software - Software libre - СПО - Свободное программное обеспечение 373 2
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 12579 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13766 1
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 5807 1
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 6070 1
B2C - Business-to-consumer - Бизнес для Потребителя 1019 1
Сетевое оборудование - GPON - Gigabit PON - Gigabit Passive Optical Networks - Пассивные оптические сети - Широкополосные сети мультисервисного доступа «оптика к дому» - XG-PON, XGS-PON, 10G-EPON - FTTB, Fiber-To-The-Building - MetroEthernet - metropolita 2115 1
Smart City - Умный город - Разумный город - Цифровой город - Интеллектуальный город 1446 1
Smart TV - Connected TV - Смарт ТВ - Технология интеграции интернета и цифровых интерактивных сервисов в телевизоры и ресиверы цифрового телевидения 1015 1
LPWAN - Low-power Wide Area Networks - Энергоэффективная сеть дальнего радиуса действия 170 1
Умный дом - Smart home - Цифровой дом - Домашняя автоматизация - Home automation - системы автоматизации личного жилья 1768 1
IPTV - Internet Protocol Television - IP-телевидение - Интерактивное ТВ - Телевидение по протоколу интернета - Интернет-вещание 2130 1
VSaaS - Video Surveillance as a Service - Удаленное облачное видеонаблюдение - Системы интеллектуального видеонаблюдения - Умное видеонаблюдение 1794 1
UC - Unified communications - Унифицированные коммуникации - Интегрированные коммуникации - Коммуникационные сервисы - Unified Communications and Collaboration - Унифицированные коммуникации и совместная работа 2542 1
Умный регион - концепция инновационного развития городов и районов 31 1
Умный свет - Умное освещение - Интеллектуальное освещение - Управляемый системы контроля освещения 67 1
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru TV 44 2
Linux OS 10028 2
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru Бизнес 145 1
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru Movix - Онлайн-кинотеатр 21 1
ЭР-Телеком Холдинг - Умный Дом.ru 2 1
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru Телемир 5 1
Red Hat Enterprise Linux - Linux RHEL 523 1
Базальт СПО - BaseALT - Linux - Альт ОС 486 1
Linux MeeGo Core Software Platform - MeeGo-устройства 254 1
Apache OpenOffice 472 1
Smart-Soft - Traffic Inspector Next Generation - TING 58 1
Минцифры РФ ТП НПП - Национальная программная платформа 66 1
МКС - Международная космическая станция - ISS - International Space Station 1524 1
Pervasive SQL 6 1
Microsoft Windows 15733 1
Qsoft amoCRM 109 1
Cisco AVVID - Cisco Architecture for Voice, Video and Integrated Data - архитектура для голоса, видео и интегрированных данных 26 1
Этерсофт - WINE@Etersoft 19 1
ГЛОНАСС АО - ЭРА-ГЛОНАСС ГАИС - Российская государственная автоматизированная информационная система экстренного реагирования при авариях - АСМ ЭРА - ЭРА Автоматизированная система мониторинга 475 1
Red Hat WildFly - Red Hat JBoss AS - JBoss Application Server - JBoss EAP - JBoss Enterprise Application Platform 147 1
Семериков Андрей 37 2
Кузяев Андрей 65 1
Linus Benedict Torvalds - Торвальдс Линус Бенедикт 193 1
Stallman Richard - Столлман Ричард 74 1
Фролов Павел 84 1
Луговой Андрей 15 1
Ульянов Николай 112 1
Щербаков Владимир 6 1
Домрачев Александр 1 1
Коротков Андрей 85 1
Погребинский Антон 45 1
Хавторин Антон 25 1
Черний Надежда 1 1
Струк Валерий 1 1
Лавриненко Сергей 1 1
Сергутин Константин 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 145520 14
Россия - УФО - Пермский край - Пермь 1487 6
Россия - УФО - Пермский край - Пермская область - Прикамье 1472 5
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52242 3
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43423 3
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17494 2
Россия - ПФО - Татарстан Республика 2930 2
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13348 2
Южная Корея - Республика 6666 2
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2259 1
Азия - Азиатский регион 5558 1
Россия - УФО - Екатеринбург 3974 1
Россия - ДФО - Приморский край - Приморье 1178 1
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярск 1669 1
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2440 1
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3127 1
Россия - СФО - Новосибирская область - Новосибирская агломерация 1681 1
Россия - ЮФО - Волгоградская область - Волгоград 1016 1
Россия - ПФО - Нижегородская область 1896 1
Россия - ЦФО - Воронежская область - Воронеж 1512 1
Испания - Каталония - Барселона 742 1
Россия - ПФО - Ульяновская область 616 1
Россия - ЦФО - Липецкая область - Липецк 444 1
Россия - ПФО - Саратовская область - Саратов 847 1
Россия - СФО - Томская область - Томский район - Томская агломерация 890 1
Россия - ЦФО - Липецкая область 550 1
Россия - ЦФО - Рязанская область 562 1
Россия - ПФО - Пензенская область 596 1
Россия - СФО - Томская область - Томск 934 1
Россия - СФО - Иркутская область 1115 1
Россия - ЦФО - Рязанская область - Рязань 644 1
Россия - ЦФО - Тамбовская область 572 1
Россия - СФО - Иркутская область - Иркутск 920 1
Россия - ДФО - Бурятия Республика 604 1
Россия - ЦФО - Брянская область - Брянск 276 1
Россия - ПФО - Чувашия - Чебоксары - Чебоксарская агломерация 290 1
Россия - ЦФО - Брянская область 356 1
Москва - ЮВАО - Марьино - Умный квартал 14 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Выборгский район 109 1
Россия - СФО - Иркутская область - Усолье-Сибирское 34 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51437 5
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13661 3
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29338 3
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48345 3
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6003 2
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2447 2
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 7539 1
CAPEX - CAPital EXpenditure - Капитальные расходы 425 1
Абонентская база - Абонентская плата - Оплата мобильной связи 5866 1
ФЦП Информационное общество - Федеральная целевая программа 1312 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 3971 1
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10009 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 5817 1
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14493 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18684 1
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5113 1
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 3665 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 5794 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24262 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6179 1
M&A - Mergers and Acquisitions - Монополии - Monopoly - антимонопольные службы, законодательство, комплаенс 1794 1
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 3576 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16404 1
Финансовые показатели - Financial indicators 2500 1
Философия - Philosophy 450 1
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6000 1
CA - Certification authority - Удостоверяющие центры 889 1
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 7882 1
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2176 1
HRM - Training management system, TMS - Система управления деятельностью по обучению - Coaching - Коучинг - Обучение сотрудников - Повышения компетенций персонала - Профессиональное развитие сотрудников и организация обучения персонала 1900 1
Почта - услуги почтовой связи - почтовые услуги - почтовые отправления - почтовая логистика 1571 1
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5002 1
Туризм - Экскурсии - Экскурсионные туры - Аудиоэкскурсии 597 1
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8094 1
Гражданство - Citizenship - правовая связь человека и государства - Гражданское право 212 1
Рентабельность - Операционная рентабельность - Операционная эффективность - Profitability - Operational profitability, efficiency - относительный показатель экономической эффективности 1595 1
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4043 1
ММБ - малый бизнес и микробизнес 944 1
TDaily - TelecomDaily - Telecom Daily News 284 1
Fortune 206 1
Время новостей 31 1
Эксперт РА - RAEX - РАЭКС-Аналитика 129 1
S&P Global - Standard & Poor's - Standard and Poor’s 552 1
Ookla - Downdetector - Speedtest - Сервис мониторинга сайтов - Рейтинг скорости мобильного интернета 82 1
Fortune Global 500 286 1
ПГНИУ - Пермский государственный национальный исследовательский университет 52 2
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 444 1
РАН СО ННЦ - Новосибирский научный центр - Академгородок Новосибирск 153 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1068 1
Ростех - Росэлектроника - Техномаш ЦНИТИ - Техномаш Центральный научно-исследовательский технологический институт 26 1
ПНИПУ - Пермский Политех - Пермский политехнический университет - Пермский национальный исследовательский политехнический университет 102 1
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 932 1
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 563 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7647 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1342779, в очереди разбора - 765928.
Создано именных указателей - 169707.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






MARKET.CNEWS

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

Техника

Лучшие складные смартфоны в форм-факторе Fold: хиты продаж

Лучшая бытовая техника Dreame на распродаже к 8 марта: выбор ZOOM

Самые защищенные умные часы для сложных условий: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Обнаружена сверхмассивная черная дыра, которая стреляет лучом энергии прямо в Землю

Найдена еще одна затерянная цивилизация: она исчезла из-за драматических событий и древней войны

Первый этап строительства российского коллайдера завершен — линейный ускоритель запущен
Показать еще