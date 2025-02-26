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Мустафаев Марат


26.02.2025 Под новые санкции попали хозяева АФК «Система», «Эр-Телекома», «Спецсвязь» и криптобиржи «Гарантех» 1

Публикаций - 1, упоминаний - 1

Мустафаев Марат и организации, системы, технологии, персоны:

Диалог АНО 13 1
Ракурс НПФ 162 1
Радар ММС НПП - Научно-производственное предприятие 19 1
K2 - К2РУ - SourceCode 92 1
Крафтек 2 1
Заслон АО 4 1
Морион 14 1
МегаФон 9020 1
АФК Система ПАО - Акционерная финансовая корпорация Система 1803 1
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru 836 1
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Промтех ГК - Промышленные технологии 70 1
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СВО - Специальная военная операция на Украине - Спецоперация на Украине 684 1
КБ - Конструкторское бюро - Design bureau 299 1
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3242 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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