Диалог АНО
Диалог АНО и организации, системы, технологии, персоны:
|Путин Владимир 3193 2
|Мишустин Михаил 683 2
|Паршин Максим 316 2
|Гореславский Алексей 9 2
|Осеевский Михаил 316 1
|Шадаев Максут 1017 1
|Касперская Наталья 294 1
|Песков Дмитрий 106 1
|Held George - Хелд Джордж 38 1
|Солнцева Екатерина 58 1
|Гришин Дмитрий 209 1
|Плуготаренко Сергей 81 1
|Никулин Игорь 23 1
|Василевский Андрей 20 1
|Кириенко Сергей 149 1
|Комиссаров Алексей 20 1
|Бурин Андрей 17 1
|Стариков Николай 3 1
|Якушев Владимир 19 1
|Фадеев Валерий 12 1
|Ашманов Игорь 41 1
|Казарин Станислав 175 1
|Чернов Максим 31 1
|Бухар Виктория 12 1
|Диденко Дмитрий 5 1
|Голубев Алексей 10 1
|Чернов Игорь 3 1
|Ильинов Илья 1 1
|Бобылева Галина 1 1
|Лекомцева Елена 8 1
|Ви Тимофей 1 1
|Вильянов Сергей 15 1
|Богатырева Людмила 22 1
|Полетаева Юлия 1 1
|Асафов Александр 1 1
|Пушкин Александр 26 1
|Глущенко Вадим 5 1
|Guterres António Manuel de Oliveira - Гутерриш Антониу 3 1
|Кузьмичев Андрей 16 1
|CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3227 1
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 8151 1
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