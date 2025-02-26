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Индексная книга (каталог) CNews*
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Диалог АНО



26.02.2025 Под новые санкции попали хозяева АФК «Система», «Эр-Телекома», «Спецсвязь» и криптобиржи «Гарантех» 1
10.09.2024 Главная организация, управляющая глобальным интернетом, хочет оставить Россию без новых доменов 1
25.07.2023 «Диалог» представил рейтинг работы ФОИВ в интернете 6
09.06.2023 Руководителей госорганов оценят не только по внедрению российского ПО и ИБ, но и по ведению «Вконтакте» 1
28.02.2023 Вадим Глущенко, Центр компетенций по глобальной ИТ-кооперации: Странам пора отстаивать свой цифровой суверенитет 1
02.02.2022 Россияне создали нейросеть, которая проверяет ответы чиновников во «Вконтакте» и Facebook на вежливость и конкретику 1
22.11.2021 «Блокировать, зачищать, понижать рейтинг». Готовы новые идеи по развитию интернета в России 1
08.10.2021 Первый клиентский семинар «Умный город. Росатом» прошел в Москве 1
15.09.2021 Более 20% россиян уверены, что мобильная связь может быть опасной для здоровья 3
28.07.2021 Минцифры будет координировать развитие новых производственных и коммуникационных технологий 1
28.07.2021 Минцифры возглавит борьбу с дипфейками, и станет координировать игры и досуг в интернете 1
24.05.2021 Сергей Кириенко поддержал идею создания Российского цифрового сообщества 2
29.09.2020 Финансирование госпрограмм сокращается 1

Публикаций - 13, упоминаний - 21

Диалог АНО и организации, системы, технологии, персоны:

VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 3958 4
Ростелеком 9755 2
Yandex - Яндекс 7436 2
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3225 2
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8776 1
VK - Mail.ru Group 3459 1
Samsung Electronics 10294 1
X Corp - Twitter 2849 1
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2165 1
Ланит Интеграция 190 1
Meta Platforms - Facebook 4445 1
Крок - Croc 1777 1
InfoWatch - Инфовотч 1022 1
Veon - VimpelCom - ВымпелКом 772 1
Rambler Group - Рамблер ГК - Rambler&Co - Rambler Internet Holding - Рамблер интернет-холдинг - Rambler Media Group - Рамблер Медиа Групп 919 1
Газпром ГПМ - RuTube - Рутьюб - Руформ - видеохостинг 275 1
ФОРС ГК - ФОРС холдинг 59 1
Росатом - РИР - Росатом Инфраструктурные - Русатом Инфраструктурные решения 107 1
Navio - Автотех - SberAutoTech - Sber Automotive Technologies - SberDigitalAuto - СберАвтоТех - Сбер Автомотив Технологии 15 1
ФОРС - Центр разработки 638 1
Globus IT - Глобус-ИТ - Мобильные бизнес-решения - e-Legion 43 1
Telegram Group 2029 1
Финтех Лаб - Fintech Lab 14 1
Ростех - Росэлектроника - Импульс НПО 1267 1
Рунити - REG.ru - Рег.ру - хостинг-провайдер и регистратор доменов 305 1
Рунити 18 1
Рунити - RU-Center Group - Ру-Центр групп - Руцентр - РСИЦ - Региональный сетевой информационный центр - Hosting Community - Хостинг-Центр РБК - РБК ХЦ 436 1
Рунити - SpaceWeb - СпейсВэб 30 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12802 1
ВДНХ - Выставка достижений народного хозяйства - Выставочный комплекс - ВВЦ 411 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 988 1
Polylog - Агентство Полилог 22 1
Александринский театр - Национальный драматический театр России - Академическом театре драмы имени А.С. Пушкина 15 1
Unsplash 830 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2819 1
АиП - A&P - Ашманов и партнёры 111 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11743 6
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 1969 3
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5968 2
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4544 2
Правительство РФ - Комиссия по цифровому развитию, использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности - Правительственная комиссия по связи 290 2
Минстрой РФ - Министерство строительства и ЖК РФ - Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства 317 2
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 4994 2
Координационный центр национального домена сети Интернет - Координационный центр доменов .RU/.РФ 260 2
Минприроды РФ - Рослесхоз - Федеральное агентство лесного хозяйства 130 2
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1400 2
Минкультуры РФ - Министерство культуры - Министерство культуры и массовых коммуникаций Российской Федерации - Федеральное агентство по культуре и кинематографии 259 2
Минпросвещения РФ - Министерство просвещения 242 2
Росмолодежь ФАДМ - Федеральное агентство по делам молодежи - Госкоммолодёжь РФ 74 2
Роспотребнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 370 2
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2525 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3066 1
ВОЗ - Всемирная организация здравоохранения - WHO - World Health Organization 371 1
Счётная палата РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 771 1
Администрация Санкт-Петербурга - Комитет по информатизации и связи СПб 193 1
Администрация Президента РФ - Аппарат Президента РФ 328 1
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 733 1
Верховный суд РФ - ВС РФ - Верховный суд Российской Федерации 729 1
ТПП РФ - Торгово-промышленная палата Российской Федерации 413 1
ВЭБ.РФ - РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 332 1
Правительство Москвы - ДПиИР Москва - Агентство инноваций города Москвы ГБУ 152 1
Минцифры РФ - Экспертный совет по программному обеспечению при Министерстве цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 85 1
Совет при президенте Российской Федерации 199 1
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1165 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2188 1
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 920 1
МСП Корпорация - Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства 312 1
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 836 1
Минтруд РФ - Министерство труда и социальной защиты - Минсоцзащиты 316 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1388 1
Правительство Костромской области - Костромская областная дума - органы государственной власти 24 1
Правительство Московской области - Губернатор Московской области - органы государственной власти 201 1
Государственные органы власти - ОМСУ - Органы местного самоуправления - Федеральный закон 8-ФЗ - Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления - 131-ФЗ - Об общих принципах организации 208 1
Правительство РФ - Премьер-министр Российской Федерации - Председатель Правительства Российской Федерации 446 1
Администрация Президента РФ - Управление делами президента Российской Федерации - ППП УД президента РФ ФГУП - Предприятие по поставкам продукции Управления делами Президента РФ 61 1
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1528 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6281 1
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 294 1
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 263 1
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 347 1
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 457 1
ГосИнформСистемы 129 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 51055 10
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19649 5
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 66795 4
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 10579 4
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13766 3
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27835 3
Smart City - Умный город - Разумный город - Цифровой город - Интеллектуальный город 1446 2
СЦТ - Сквозные цифровые технологии - СЦТ НПТ - Новые производственные технологии 2194 2
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 17135 2
PLM - Product Lifecycle Management - Управление жизненным циклом изделия 1718 2
PM - Project Management - PMP - Project Management Professional - PPM - Project & Portfolio Management - Профессионал в управлении проектами - Системы управления проектами - Проектное управление - Проектный офис - Project Tracker 3097 2
GovTech - Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе - Цифровая власть - госдиджитал 2160 2
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 8289 1
5G - пятое поколение мобильной связи 2195 1
M2M - Machine-to-Machine - Межмашинное взаимодействие 887 1
Цифровое неравенство - Цифровой барьер - Цифровой разрыв - Информационное неравенство - Digital divide - Устранение цифрового неравенства (УНЦ) - интернетизация 1470 1
Минцифры РФ - НСУД ЕИП ФГИС РФ - Единая информационная платформа и Витрины данных Национальной системы управления данными ФГИС - НСУМД - Национальная система управления мастер-данными 121 1
ЦУР - муниципальный центр управления регионом 54 1
Lean Smart City - методология «Бережливый умный город» 8 1
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12626 1
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 12035 1
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 5807 1
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 20762 1
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11455 1
MLOps - Нейросеть - Artificial Neural Networks, ANN - Искусственная нейронная сеть - Artificial Neural Network - Нейросетевые технологии - Neural network technologies 3078 1
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24295 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21304 1
Машинное зрение - Компьютерное зрение - Техническое зрение - CV - Computer Vision - Machine Vision - Robot Vision - Intelligent Vision Systems - Artificial Vision 1575 1
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 27967 1
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса 4757 1
БПЛА - Беспилотный летательный аппарат - Беспилотное воздушное судно, БВС - Беспилотная авиационная система, БАС - Дистанционно-пилотируемый летательный аппарат, ДПЛА - Unmanned aerial vehicle, UAV - Drone, Дрон - Copter, Коптер 2957 1
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 7648 1
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 11131 1
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 13973 1
Транспорт - Беспилотный автомобиль - Автопилот - Автономное вождение - Беспилотная транспортная система (БПТС) - Технологии автономного транспорта - Автономные транспортные системы - Автоматизированные транспортные средства - Automated Guided Vehicle, AGV 1063 1
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16207 1
Электронное правительство - e-Government - Цифровое правительство - Электронное государство 1727 1
MedTech - Телемедицина - Telemedicine - Телемедицинские системы - Трансляционная медицина - Биотелеметрия - Биотелеметрические системы - Телерадиология 1213 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30991 1
Gen V - кибератаки пятого поколения 1190 1
VK - Mail.ru Одноклассники 1797 4
Ростелеком - НКИТ - Новые коммуникационные интернет-технологии 14 2
Microsoft Office 3758 1
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 972 1
ГЕОП РФ - Гособлако - Государственная единая облачная платформа - Управление государственной единой облачной платформой (УГЕОП) 183 1
Meta - Facebook - Instagram - Инстаграм 773 1
Lenovo LSC - Lenovo Solution Centre 8 1
Росатом РИР - Цифровой водоканал 24 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5250 1
Росатом РИР Умный город 7 1
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3245 1
Федеральное казначейство России - ГИС ГМП - Государственная информационная система о государственных и муниципальных платежах 251 1
Росатом РИР - Навигатор образовательных возможностей 1 1
Linux OS 10028 1
Минцифры РФ - Гостех ФКУ - Государственные технологии ФКУ - Единая онлайн-платформа государственных сервисов и информационных систем 304 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Единый реестр запрещенных интернет-ресурсов - Реестр запрещенных сайтов 553 1
ФСБ РФ - ГосСОПКА - Государственная система обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак 249 1
Минэкономразвития РФ - Нормотворчество ГИС 12 1
Путин Владимир 3193 2
Мишустин Михаил 683 2
Паршин Максим 316 2
Гореславский Алексей 9 2
Осеевский Михаил 316 1
Шадаев Максут 1017 1
Касперская Наталья 294 1
Песков Дмитрий 106 1
Held George - Хелд Джордж 38 1
Солнцева Екатерина 58 1
Гришин Дмитрий 209 1
Плуготаренко Сергей 81 1
Никулин Игорь 23 1
Василевский Андрей 20 1
Кириенко Сергей 149 1
Комиссаров Алексей 20 1
Бурин Андрей 17 1
Стариков Николай 3 1
Якушев Владимир 19 1
Фадеев Валерий 12 1
Ашманов Игорь 41 1
Казарин Станислав 175 1
Чернов Максим 31 1
Бухар Виктория 12 1
Диденко Дмитрий 5 1
Голубев Алексей 10 1
Чернов Игорь 3 1
Ильинов Илья 1 1
Бобылева Галина 1 1
Лекомцева Елена 8 1
Ви Тимофей 1 1
Вильянов Сергей 15 1
Богатырева Людмила 22 1
Полетаева Юлия 1 1
Асафов Александр 1 1
Пушкин Александр 26 1
Глущенко Вадим 5 1
Guterres António Manuel de Oliveira - Гутерриш Антониу 3 1
Кузьмичев Андрей 16 1
Россия - РФ - Российская федерация 145520 13
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43423 4
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7509 2
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17494 2
Россия - УФО - Челябинская область - Челябинск 1560 1
Россия - УФО - Пермский край - Пермь 1487 1
Россия - ЦФО - Костромская область 408 1
Россия - ПФО - Ульяновская область - Ульяновск 489 1
Россия - ЦФО - Рязанская область - Рязань 644 1
Россия - СЗФО - Новгородская область - Великий Новгород 310 1
Россия - СКФО - Ставропольский край - Ставрополь 464 1
Россия - ЦФО - Калужская область - Калуга 530 1
Россия - ПФО - Чувашия - Чебоксары - Чебоксарская агломерация 290 1
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 2683 1
Земля - планета Солнечной системы 10406 1
Азия - Азиатский регион 5558 1
Узбекистан - Республика 1745 1
Африка - Африканский регион 3489 1
Казахстан - Республика 5568 1
Америка Южная 854 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52242 1
Турция - Стамбул - Константинополь - Царьград - Византий 169 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17143 1
Россия - СФО - Алтайский край - Республика Алтай 1296 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51437 9
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 3971 6
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5113 3
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29338 3
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8094 3
Рунет - Русскоязычный интернет - Кириллические домены .Ru .РФ .РУС - Российский сегмент сети Интернет 3502 2
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10009 2
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48345 2
ФЦП - Федеральная целевая программа - Федеральный проект 2138 2
БК РФ - Бюджетный кодекс Российской Федерации - Федеральный бюджет Российской Федерации 2915 2
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 7658 2
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13661 1
Национальный проект - Безопасные и качественные автомобильные дороги - БКД 78 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Искусственный интеллект 18 1
Права человека - Правозащитное движение - Human rights 353 1
Субсидия - Subsidium - Субсидирование - выплаты, предоставляемые за счёт государственного или местного бюджета, а также выплаты из специальных фондов для юридических и физических лиц, местных органов власти, других государств 1088 1
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3675 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18684 1
Минюст РФ - ФСЭМ - Федеральный список экстремистских материалов Министерства юстиции России - экстремизм - расистские и ксенофобские материалы 496 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11007 1
Паника - паническая атака - Фобия - боязнь - phobia - fear - иррациональный неконтролируемый страх или устойчивое переживание излишней тревоги 788 1
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 3576 1
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6003 1
Паспорт - Паспортные данные 2528 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики 391 1
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 5431 1
Internet Economy - Интернет-экономика - Сетевая экономика 5748 1
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 2396 1
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 2940 1
M&A - Mergers and Acquisitions - Монополии - Monopoly - антимонопольные службы, законодательство, комплаенс 1794 1
Интернет-пользователь - internet user - интернет-сообщество - internet community - интернет-аудитория - internet audience 2107 1
Видеокамера - Видеосъёмка 694 1
Цензура - Свобода слово 496 1
Астрономия - Astronomy - Астрофизика - Космическая физика - Наука о Вселенной, изучающая расположение, движение, структуру, происхождение и развитие небесных тел и систем 3720 1
СВО - Специальная военная операция на Украине - Спецоперация на Украине 676 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 8775 1
Федеральный закон 38-ФЗ - О рекламе 246 1
Театр - Театральное искусство - Theater - Theatrical art - Кинематограф - Кинотеатральная отрасль - Кинотеатры - Cinema industry - Киностудии - Кинокомпании - Film studios 2958 1
ООН Global Digital Compact - Глобальный цифровой договор 6 1
Доступный интернет - Бесплатный доступ к социально значимым сайтам - Реестр социально значимых ресурсов 683 1
Ведомости 1026 3
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11262 1
Forbes - Форбс 833 1
Wikipedia - Википедия 515 1
Коммерсантъ - Издательский дом 1898 1
Газпром ГПМ - НТВ - Телекомпания 491 1
Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 417 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3227 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8151 1
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 532 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики - Цифровая грамотность - Цифровые навыки населения 342 1
РИФ - Российский Интернет Форум 85 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1342779, в очереди разбора - 765928.
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Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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Наука

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Найдена еще одна затерянная цивилизация: она исчезла из-за драматических событий и древней войны

Первый этап строительства российского коллайдера завершен — линейный ускоритель запущен
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