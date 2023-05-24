Минцифры РФ НСУД ЕИП ФГИС РФ Единая информационная платформа и Витрины данных Национальной системы управления данными ФГИС НСУМД Национальная система управления мастер-данными
Технология витрин данных позволяет организовать беспрепятственный межведомственный обмен информацией, необходимой для оказания госуслуг. Использование данной технологии позволяет информационным системам-потребителям не обращаться в закрытые ИС других ведомств, получая все необходимые сведения из специализированно созданного владельцем данных информационного ресурса.
Такой подход позволяет автоматизировать процесс загрузки, хранения и предоставления информации из источника, а также снизить нагрузку на автоматизированную систему – источник информации и ее внутреннее хранилище данных. Витрины данных можно применять для решения широкого спектра задач, например, для оперативного использования данных из различных государственных систем при оказании государственных и муниципальных услуг.
|24.05.2023
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«БФТ-Холдинг» развернул витрину данных для Федерального казначейства
этих систем, используя Единую информационную платформу Национальной системы управления данными (ЕИП НСУД). Федеральное казначейство – федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий в с
|24.05.2023
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«БФТ-холдинг» развернул витрину данных для Федерального казначейства
этих систем, используя Единую информационную платформу Национальной системы управления данными (ЕИП НСУД). Об этом CNews сообщили представители «БФТ-холдинга». Федеральное казначейство – федера
|08.09.2022
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Власти предлагают раздать санированные конфиденциальные данные бизнесу и государству
которую ссылается «Коммерсант». Поправки регулируют работу Национальной системы управления данными (НСУД). Согласно поправкам, «санитизированные» данные — это информация измененная таким образо
|08.12.2021
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В России написан законопроект о том, что такое госданные, как их обрабатывать, и кому они доступны
Проект закона о НСУД Минэкономразвития разработало проект федерального закона о Национальной системе управлен
|15.06.2021
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Правительство выделило миллионы на модернизацию системы управления госданными
Модернизация НСУД Минцифры объявило тендер на модернизацию федеральной государственной информационной сист
|25.05.2021
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Затраты на систему управления российскими госданными урезали в полтора раза
Три документа о НСУД Премьер-министр Михаил Мишустин утвердил положение о федеральной государственной информа
|03.04.2020
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Аналитический центр при Правительстве России выпустил вторую версию Единых требований к управлению госданными
ию Единых требований к управлению государственными данными Национальной системы управления данными (НСУД). Его разработали в рамках реализации федерального проекта «Цифровое государственное упр
|29.05.2019
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Суперсистема единого управления госданными России появится в 2022 году
Национальная система управления данными Национальная система управления данными (НСУД) будет запущена в 2022 г., а к концу 2019 г. будет завершена подготовительная работа по ее созданию. Об этом на заседании правительства сообщил премьер-министр Дмитрий Медведев. На встрече
|30.11.2018
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Власти собираются объединить все данные граждан и бизнеса в огромное электронное досье
при правительстве России предложил идею по созданию единой Национальной системы управления данными (НСУД). Проект рассматривается в рамках государственной программы «Цифровая экономика». Он обс
|29.11.2018
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Эксперты: национальная система управления данными должна фокусироваться на пользе для бизнеса и граждан
ение комплексных госуслуг в различных жизненных ситуациях. Национальная система управления данными (НСУД) – это проект создания единой информационной среды, которая позволит повысить эффективно
|16.02.2018
|В России появится нацсистема управления данными, которая избавит бизнес от отчетности
Минцифры РФ и организации, системы, технологии, персоны:
|Паршин Максим 316 16
|Шадаев Максут 1015 12
|Петров Михаил 138 8
|Слышкин Василий 129 8
|Чернышенко Дмитрий 566 8
|Черненко Андрей 69 8
|Огуряев Дмитрий 85 8
|Меджитов Тимур 85 8
|Мартынова Елена 87 8
|Херсонцев Алексей 93 8
|Мишустин Михаил 682 7
|Лысенко Эдуард 308 7
|Терещенко Денис 88 7
|Хайруллин Айрат 104 7
|Ципорин Павел 102 7
|Албычев Александр 151 7
|Дюбанов Анатолий 95 7
|Малков Павел 51 7
|Катамадзе Анна 101 7
|Власов Сергей 98 7
|Петрушин Андрей 110 7
|Носков Константин 236 6
|Медведев Дмитрий 1654 6
|Шойтов Александр 78 6
|Пак Олег 112 6
|Качанов Олег 114 6
|Черкесова Бэлла 21 6
|Акимов Максим 187 5
|Тряпицын Сергей 7 5
|Рымар Максим 50 5
|Рудзевич Мария 36 5
|Бокова Людмила 82 4
|Онищенко Владислав 97 4
|Бурин Андрей 17 4
|Заренин Андрей 47 4
|Ким Дмитрий 60 4
|Яцеленко Николай 25 4
|Скиба Владимир 42 4
|Кулешов Алексей 29 4
|Кирюшин Сергей 83 4
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