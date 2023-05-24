Технология витрин данных позволяет организовать беспрепятственный межведомственный обмен информацией, необходимой для оказания госуслуг. Использование данной технологии позволяет информационным системам-потребителям не обращаться в закрытые ИС других ведомств, получая все необходимые сведения из специализированно созданного владельцем данных информационного ресурса.

Такой подход позволяет автоматизировать процесс загрузки, хранения и предоставления информации из источника, а также снизить нагрузку на автоматизированную систему – источник информации и ее внутреннее хранилище данных. Витрины данных можно применять для решения широкого спектра задач, например, для оперативного использования данных из различных государственных систем при оказании государственных и муниципальных услуг.