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Индексная книга (каталог) CNews*
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Минцифры РФ НСУД ЕИП ФГИС РФ Единая информационная платформа и Витрины данных Национальной системы управления данными ФГИС НСУМД Национальная система управления мастер-данными


Технология витрин данных позволяет организовать беспрепятственный межведомственный обмен информацией, необходимой для оказания госуслуг. Использование данной технологии позволяет информационным системам-потребителям не обращаться в закрытые ИС других ведомств, получая все необходимые сведения из специализированно созданного владельцем данных информационного ресурса.

Такой подход позволяет автоматизировать процесс загрузки, хранения и предоставления информации из источника, а также снизить нагрузку на автоматизированную систему – источник информации и ее внутреннее хранилище данных. Витрины данных можно применять для решения широкого спектра задач, например, для оперативного использования данных из различных государственных систем при оказании государственных и муниципальных услуг. 


24.05.2023 «БФТ-Холдинг» развернул витрину данных для Федерального казначейства

этих систем, используя Единую информационную платформу Национальной системы управления данными (ЕИП НСУД). Федеральное казначейство – федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий в с
24.05.2023 «БФТ-холдинг» развернул витрину данных для Федерального казначейства

этих систем, используя Единую информационную платформу Национальной системы управления данными (ЕИП НСУД). Об этом CNews сообщили представители «БФТ-холдинга». Федеральное казначейство – федера
08.09.2022 Власти предлагают раздать санированные конфиденциальные данные бизнесу и государству

которую ссылается «Коммерсант». Поправки регулируют работу Национальной системы управления данными (НСУД). Согласно поправкам, «санитизированные» данные — это информация измененная таким образо
08.12.2021 В России написан законопроект о том, что такое госданные, как их обрабатывать, и кому они доступны

Проект закона о НСУД Минэкономразвития разработало проект федерального закона о Национальной системе управлен
15.06.2021 Правительство выделило миллионы на модернизацию системы управления госданными

Модернизация НСУД Минцифры объявило тендер на модернизацию федеральной государственной информационной сист
25.05.2021 Затраты на систему управления российскими госданными урезали в полтора раза

Три документа о НСУД Премьер-министр Михаил Мишустин утвердил положение о федеральной государственной информа
03.04.2020 Аналитический центр при Правительстве России выпустил вторую версию Единых требований к управлению госданными

ию Единых требований к управлению государственными данными Национальной системы управления данными (НСУД). Его разработали в рамках реализации федерального проекта «Цифровое государственное упр
29.05.2019 Суперсистема единого управления госданными России появится в 2022 году

Национальная система управления данными Национальная система управления данными (НСУД) будет запущена в 2022 г., а к концу 2019 г. будет завершена подготовительная работа по ее созданию. Об этом на заседании правительства сообщил премьер-министр Дмитрий Медведев. На встрече
30.11.2018 Власти собираются объединить все данные граждан и бизнеса в огромное электронное досье

при правительстве России предложил идею по созданию единой Национальной системы управления данными (НСУД). Проект рассматривается в рамках государственной программы «Цифровая экономика». Он обс
29.11.2018 Эксперты: национальная система управления данными должна фокусироваться на пользе для бизнеса и граждан

ение комплексных госуслуг в различных жизненных ситуациях. Национальная система управления данными (НСУД) – это проект создания единой информационной среды, которая позволит повысить эффективно
16.02.2018 В России появится нацсистема управления данными, которая избавит бизнес от отчетности

Публикаций - 121, упоминаний - 206

Минцифры РФ и организации, системы, технологии, персоны:

Ростелеком 9737 25
Ростелеком - БФТ-Холдинг - ранее Бюджетные и Финансовые Технологии 336 25
Восход ФГБУ НИИ 644 11
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2162 6
8259 5
Oracle Corporation 6705 5
ФОРС - Центр разработки 638 5
ОТР ГК - ОТР 2000 214 5
PwC - PricewaterhouseCoopers - Coopers & Lybrand - Price Waterhouse 676 5
Microsoft Corporation 24657 4
Сбер - Cloud.ru - Облачные технологии - ранее SberCloud, СберКлауд 447 4
Softline - Софтлайн 2839 4
BSS - Банк Софт Системс - БСС 672 4
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4905 3
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3222 3
Крок - Croc 1777 3
Ланит Интеграция 190 3
Yandex - Яндекс 7400 3
SearchInform - СёрчИнформ - ранее СофтИнформ 412 3
Цифра ГК 2435 3
Сбер - АБК - VSR - VS Robotics - Voice Systems Robotics 58 3
Accenture plc 682 3
ЭЛАР - Электронный архив - НПО Опыт 1010 3
Прогноз 1652 3
Росатом - Гринатом - Greenatom - ИТ-интегратор Росатома - Гринатом простые решения 221 3
Red Hat 1314 2
Rimini Street 58 2
Код Безопасности 621 2
ФОРС ГК - ФОРС холдинг 59 2
Google LLC 11817 2
ГПБ - ГС-инвест - Rubytech - Рубитех - ранее ИБС Консалтинг 92 2
Компьюлинк ГК - Compulink 439 2
ИКС - Yadro - Группа компаний Ядро - КНС Групп 493 2
Telegram Group 2014 2
Selectel - Селектел 389 2
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 3938 2
Smart Technologies - Aquarius - Аквариус - Аквариус Системз Интеграл 853 2
N3 Group - Netrika - Нетрика 147 2
Минтранс РФ - ЗащитаИнфоТранс ФГБУ 58 2
Ланит - Lansoft - Консист Бизнес Групп - Турбо бизнес - ДИЦ - Долгопрудненский исследовательский центр 21 2
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7355 13
РЖД - Российские железные дороги 1910 7
Почта России ПАО 2118 4
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2810 4
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 660 4
НТИ - Национальная технологическая инициатива Российской Федерации 379 3
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 466 3
Ингосстрах СПАО 421 2
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ - BSGV - Banque Societe Generale Vostok - БСЖВ - Банк Сосьете Женераль Восток 679 2
Мечел ПАО - Промышленный холдинг 157 2
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Агроторг 1031 2
Совкомбанк ПАО 258 2
Синара Банк - СКБ-банк - Газэнергобанк - СКБ-финанс 210 2
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 919 2
Совкомбанк - Хоум банк - БКИ Эквифакс - Бюро кредитных историй - Эквифакс Кредит Сервис 223 2
Familia - Фамилия - Торговая сеть 262 2
Лента - Сеть розничной торговли 2090 2
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1637 2
ММК - Магнитогорский металлургический комбинат - Магнитогорский меткомбинат 247 2
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1883 2
Еврохим МХК - EuroChem Group AG - международная химическая компания - минерально-химическая компания 133 2
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 981 2
СО ЕЭС - Системный оператор Единой энергетической системы России АО - НТЦ ЕЭС - Научно-технический центр Единой энергетической системы 267 2
РЭО - Российский экологический оператор 14 2
АСТ ГОЗ - Автоматизированная система торгов государственного оборонного заказа 110 2
Газпром ПАО 1345 1
ГПБ - Газпромбанк 1086 1
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 802 1
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1183 1
ОМК - Объединенная металлургическая компания 201 1
ПСБ - Промсвязьбанк 854 1
ВТБ - ПГК - Первая грузовая компания 198 1
ВТБ - РНКБ - Российский национальный коммерческий банк - Крайинвестбанк - Краснодарский краевой инвестиционный банк 55 1
Финам ИК - Финам Менеджмент УК - Инвестиционный холдинг 1091 1
Газпром ГПМХ - Газпром-Медиа Холдинг 240 1
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 846 1
ОНЭКСИМ - Ренессанс Банк - Ренессанс кредит Банк 514 1
Росатом - Росэнергоатом Концерн ПАО - Концерн Энергоатом - Российский концерн по производству электрической и тепловой энергии на атомных станциях - Электроэнергетический дивизион Росатома 433 1
МСП Корпорация - МСП банк - Российский Банк поддержки малого и среднего предпринимательства - РосБР - Российский банк развития 62 1
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина 508 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11708 87
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 4987 41
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5949 37
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1217 31
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 2898 25
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 833 25
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2720 24
Федеральное казначейство России 1782 21
Счётная палата РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 770 20
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1665 20
Правительство РФ - АНО АЦ - Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО АЦ) 325 20
Минтруд РФ - Федеральная служба по труду и занятости - Роструд 153 20
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3287 18
СФР - ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 427 15
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4771 14
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2004 14
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4533 13
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1368 12
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3342 12
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1910 11
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 918 11
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2515 11
Минстрой РФ - Министерство строительства и ЖК РФ - Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства 315 8
Минсельхоз РФ - Министерство сельского хозяйства Российской Федерации - Минсельхозпрод РФ 205 8
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2864 8
Минэнерго РФ - Министерство энергетики 235 8
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1381 8
Правительство РФ - Премьер-министр Российской Федерации - Председатель Правительства Российской Федерации 444 8
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3147 7
Росгвардия - Федеральная служба войск национальной гвардии РФ 252 7
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 702 7
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества - Роскомимущества - Российский фонд федерального имущества, РФФИ 587 7
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3060 7
Государственные органы власти - ОМСУ - Органы местного самоуправления - Федеральный закон 8-ФЗ - Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления - 131-ФЗ - Об общих принципах организации 206 7
СФР - Соцфонд - Социальный фонд России - Фонд пенсионного и социального страхования Российской Федерации 114 7
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2754 6
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 575 6
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция Министерства внутренних дел РФ - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения 1381 6
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 732 6
ЦИК РФ - Центральная избирательная комиссия - Центризбирком 387 6
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 293 5
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 665 3
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 312 2
АФТ - Ассоциация Финтех 169 1
OWASP - Open Web Application Security Project 99 1
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 345 1
ЦТЛ - Цифровой транспорт и логистика - Ассоциация 42 1
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 263 1
АБД - Ассоциация участников рынка больших данных 106 1
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 723 1
МОК - Международный олимпийский комитет - Comité international olympique - International Olympic Committee 205 1
4CIO 18 1
Московская ассоциация предпринимателей 7 1
Россия Ассоциация - АРБ - Ассоциация российских банков - АРБР - Ассоциация региональных банков России 253 1
ФРИ - Фонд Развития Интернет 152 1
РАТЭК - Ассоциация производителей электроники - Ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники 115 1
Доверенная платформа - Ассоциация разработчиков компьютерных технологий доверия и безопасности - Тайзен.ру - Ассоциация разработчиков и пользователей открытой операционной системы Tizen 50 1
АНО ТТ - Консорциум Телекоммуникационные технологии 55 1
Единая Россия - Политическая партия 294 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50825 98
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 66515 84
GovTech - Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе - Цифровая власть - госдиджитал 2149 52
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 12570 44
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30887 39
DMP - Data Management Platform - Платформа управления данными 2141 35
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13612 32
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27665 32
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19526 32
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 11043 30
Электронное правительство - e-Government - Цифровое правительство - Электронное государство 1725 26
Data Mart - Витрина данных - Хранилище данных специализированное - Киоск данных - Рынок данных - Подмножество (срез) хранилища данных, массив тематической, узконаправленной информации 288 26
ЕСИА - Единая система идентификации и аутентификации 776 25
PrivacyTech - Цифровой профиль гражданина - Цифровой образ - Цифровой след - Цифровая личность - Цифровой портрет - Цифровые отпечатки - Digital fingerprints - Digital footprint 507 22
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 6600 21
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СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11419 17
ЭЦП - Электронная цифровая подпись - Цифровая подпись документа (ЦПД) - Electronic digital signature (EDS) - Digital Signature Algorithm (DSA) - алгоритм цифровой подписи 3840 17
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 11658 17
СЦТ - Сквозные цифровые технологии - СЦТ НПТ - Новые производственные технологии 2185 16
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Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 12796 14
Электронный документ - Electronic document 1455 13
Оповещение и уведомление - Notification 4652 13
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Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11186 12
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 20715 12
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10257 12
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11100 11
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12587 11
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25472 11
PM - Project Management - PMP - Project Management Professional - PPM - Project & Portfolio Management - Профессионал в управлении проектами - Системы управления проектами - Проектное управление - Проектный офис - Project Tracker 3088 11
OpenSource software - Открытое программное обеспечение - Свободное программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 7428 10
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 5053 10
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5230 73
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 970 32
Правительство Москвы - ЦГУ - Цифровое государственное управление - региональный проект города Москвы 268 22
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1426 22
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3236 21
Минтруд РФ - Работа России - портал вакансий 106 21
ЕБС - Единая биометрическая система РФ 326 19
ГЕОП РФ - Гособлако - Государственная единая облачная платформа - Управление государственной единой облачной платформой (УГЕОП) 183 18
Минцифры РФ - Гостех ФКУ - Государственные технологии ФКУ - Единая онлайн-платформа государственных сервисов и информационных систем 305 16
Федеральное казначейство России - ЭБ ГИИС ЕПБС - Единый портал бюджетной системы РФ - Электронный бюджет Государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами 229 8
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Решаем вместе - ПОС - Платформа обратной связи 59 8
СФР - Социальное казначейство - Единая цифровая платформа в социальной сфере ГИС 27 8
Росреестр ФКП ФГБУ - ФГИС ЕЦП НСПД - Единая цифровая платформа Национальная система пространственных данных - ФГИС Единый информационный ресурс о земле и недвижимости 23 8
Минцифры РФ - Госвеб - ГосWeb - Единая информационная платформа интернет-порталов органов государственной власти 15 7
Росреестр ФГИС ЕГРН - Федеральная государственная информационная система ведения Единого государственного реестра недвижимости - Регистрации прав и кадастрового учета недвижимости - ЕГРП - Единый государственный реестр прав на недвижимое имущество 289 7
Росстат ГИС ЦАП - Цифровая аналитическая платформа предоставления статистических данных 19 7
Минцифры РФ - ЦХЭД - Централизованная система хранения электронных документов 26 6
СФР - ПФР СНИЛС - Страховой номер индивидуального лицевого счёта 469 5
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - ФРГУ - Федеральный реестр государственных и муниципальных услуг (функций) 36 5
Федеральное казначейство России - ГИС ГМП - Государственная информационная система о государственных и муниципальных платежах 250 5
ЭОС АИС МФЦ Дело 73 5
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Суперсервисы 135 5
ФСО РФ - Официальный интернет-портал правовой информации 91 5
ФНС РФ - Государственный адресный реестр - ФИАС - Федеральная информационная адресная система 70 4
Росреестр ФКП ФГБУ - ФГИС ЕЭКО - Единая электронная картографическая основа 24 4
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Суперсервисы - Запись на прием к врачу 438 4
Positive Technologies - The Standoff 365 Bug Bounty 84 4
Сбер - BI.Zone Bug Bounty 51 4
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 4492 4
Linux OS 10002 3
Red Hat - CentOS Project Linux - Community ENTerprise Operating System 325 3
ЕЦП ОГВ - Единая цифровая платформа поддержки деятельности Президента и премьер-министра 33 3
Ростелеком - ОМП - Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 834 3
ЕГИСЗ МЗ РФ - Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения - Единый цифровой контур в сфере здравоохранения Российской Федерации - Цифровая экономика России - Федеральный проект 528 3
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Суперсервисы - Поступление в ВУЗ онлайн - Цифровые документы об образовании онлайн 58 3
Ростех - Электронный паспорт России - государственная программа 128 3
Google Assistant - Облачный сервис персонального ассистента - OK google 1108 3
Ростелеком - БФТ-Холдинг - БФТ.ХЭД - БФТ.Хранилище электронных документов - е-Архив 16 3
ГИС ТЭК - Государственная информационная система топливно-энергетического комплекса - Федеральный закон 382-ФЗ - О государственной информационной системе топливно-энергетического комплекса 76 3
BSS Digital2Speech - BSS Диджитал ту спич - BSS CodyFi - BSS SignyFi - BSS VeryFi 37 3
Паршин Максим 316 16
Шадаев Максут 1015 12
Петров Михаил 138 8
Слышкин Василий 129 8
Чернышенко Дмитрий 566 8
Черненко Андрей 69 8
Огуряев Дмитрий 85 8
Меджитов Тимур 85 8
Мартынова Елена 87 8
Херсонцев Алексей 93 8
Мишустин Михаил 682 7
Лысенко Эдуард 308 7
Терещенко Денис 88 7
Хайруллин Айрат 104 7
Ципорин Павел 102 7
Албычев Александр 151 7
Дюбанов Анатолий 95 7
Малков Павел 51 7
Катамадзе Анна 101 7
Власов Сергей 98 7
Петрушин Андрей 110 7
Носков Константин 236 6
Медведев Дмитрий 1654 6
Шойтов Александр 78 6
Пак Олег 112 6
Качанов Олег 114 6
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Акимов Максим 187 5
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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