На развитие российской системы управления данными выделят почти шесть миллиардов

В ближайшие три года, по плану Минцифры, потребуется 5,8 млрд руб. на развитие национальной информсистемы для управления данными. На ее создание, закупку оборудования и услуг по обеспечению безопасности ранее уже выделяли почти 400 млн.



Бюджет на систему управления данными

В обновленном паспорте ведомственной программы цифровой трансформации Минцифры (ВПЦТ) на развитие Национальной системы управления данными (ЕИП НСУД) в 2025-2027 гг. запланировано направить около 5,8 млрд руб., выяснил Forbes. В 2025 г. должно быть выделено 1,8 млрд руб., в 2026-м — 1,9 млрд руб., в 2027-м — 2,1 млрд руб.

Состав платформы еще обсуждается с ее пользователями и поставщиками данных, благодаря которым «государство сможет принимать более эффективные решения по строительству необходимой для граждан инфраструктуры и проч.», сообщили изданию в министерстве.

Закон об обезличенных данных был принят летом 2024 г., а подзаконные акты — в феврале 2025 г. Государственная защищенная платформа для обработки такой информации, по мнению законодателей, позволит лучше и быстрее учитывать реальные потребности граждан и бизнеса.

В 2021 г Минцифры выделило на оборудование и услуги для обеспечения безопасности государственной системы НСУД 48,3 млн руб. До этого на создание системы из федерального бюджета было выделено более 342,4 млн руб.



На что хотят потратят деньги

В ВПЦТ указано, что уже в 2025 г. планируется создать как минимум одно ИИ-решение на базе передаваемых операторами связи геотреков (данных о местонахождении и передвижении абонентов). К 2027 г. должно появиться уже четыре таких ИИ-решений, которые будут работать на данных, получаемых от всех мобильных операторов.

Методология и порядок обработки геотреков еще не утверждены, как сказали в МТС. «Мы ждем доработки и принятия подзаконных нормативно-правовых актов, от этого будет зависеть формат реализации требований закона и объем необходимых ресурсов», — добавили представители оператора.

Спор по поводу передачи геоданных

Бесплатное предоставление бизнесом предварительно обезличенных персональных данных своих клиентов и сотрудников прописано в поправках к закону «О персональных данных», принятых в августе 2024 г. Однако сведения о местонахождении и передвижении абонентов относятся к тайне связи и тайне личной жизни, отметили в Ассоциации больших данных (АБД, объединяет МТС, «Билайн», «Мегафон», «Яндекс», «Ростелеком» и др.).

«При определенном желании надзорных органов либо судебных властей можно трактовать раскрытие оператором связи сведений о геолокации абонентов сотовой связи как нарушение тайны связи», — пояснил соучредитель Regional Privacy Professionals Association (RPPA) Алексей Мунтян. Он считает, что если у Минцифры получится реализовать сбор геотреков у операторов, это потребует корректировки норм действующего законодательства о связи.

Правда за деньги операторы уже сейчас делятся с властями геоданными своих абонентов. В Москве, к примеру, они используются для различных нужд городского планирования.

Бизнес беспокоится также о том, во сколько ему обойдется бесплатная передача. «Кроме того, еще не установлены требования к обезличиванию персональных данных, а также какие объемы информации планируется запрашивать у операторов, в связи с чем расчет затрат телекоммуникационных компаний в настоящее время произвести невозможно», — обратили внимание в АБД.