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Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 166143
ИКТ 12983
Организации 10186
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Мероприятия 843

Мунтян Алексей



25.12.2024 Государство вынудит операторов связи массово и бесплатно сливать ему данные о перемещениях россиян 1
06.09.2019 Конференция CNews «Биометрическая идентификация: прогнозы и задачи» состоится 1 октября 1
23.06.2019 Сокращение Time-To-Market стало угрозой ИБ 1
29.05.2019 Информбезопасность станет одной их ключевых тем июньского CNews Forum. Регистрация 1
17.05.2019 Как уменьшить затраты на ИТ-инфраструктуру: опыт ИТ-лидеров России 1
23.04.2019 CNews FORUM Кейсы: «Акулы» российского ИТ-бизнеса поделятся опытом 1
05.04.2019 Информационная безопасность: Определились главные докладчики CNews FORUM Кейсы 1
12.03.2019 CNews FORUM Кейсы: Определились первые докладчики, список ежедневно пополняется 1

Публикаций - 8, упоминаний - 8

Мунтян Алексей и организации, системы, технологии, персоны:

ABB Group - Asea Brown Boveri 319 4
Security Vision - Интеллектуальная безопасность 193 2
ОТР ГК - ОТР 2000 214 2
ВымпелКом - Билайн - beeline cloud by datafort - билайн клауд - билайн облако - ранее DataFort - ДатаФорт 288 2
Telegram Group 1983 1
DeviceLock - ранее Смарт Лайн Инк (Smart Line) 150 1
ФСБ РФ - НКЦКИ - Национальный координационный центр по компьютерным инцидентам Федеральной службы безопасности 138 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12553 1
Yandex - Яндекс 7340 1
МегаФон 8805 1
Ростелеком 9701 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8744 1
ГПБ - Газпромбанк 1084 6
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1629 6
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 461 6
Росводоканал - Росводоканал Цифровые решения - РВК.Цифровые решения 114 6
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7302 5
МКБ - Московский кредитный банк 558 5
DHL - DHL Express - DHL Supply Chain 118 5
ПСБ - Промсвязьбанк 851 5
Росводоканал - УК Региональные объединенные системы Водоканал 47 4
Мечел ПАО - Промышленный холдинг 157 4
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Агроторг 1025 4
АльфаСтрахование СГ 320 4
Лемана ПРО - Ле Монлид - Leroy Merlin - Леруа Мерлен Восток 216 4
Черкизово ГК - ЧМПЗ - Черкизовский мясоперерабатывающий завод 103 4
Yum! Brands - Ям Брэндс - YUM Restaurants - ЯмРесторан Раша - Интернэшнл Ресторант Брэндс 14 4
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина 507 3
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 658 1
ВТБ - Почта Банк 466 1
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 532 1
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1151 1
Sollers - УАЗ - Ульяновский автомобильный завод 136 1
БСПБ - Банк Санкт-Петербург 176 1
Ростех - ОАК - Сухой - Региональные самолёты - Гражданские самолеты Сухого, ГСС - Новые гражданские технологии Сухого 105 1
Volvo Cars 253 1
ВТБ Лизинг 68 1
Альфа-Банк Казахстан 18 1
Совкомбанк ПАО 256 1
X5 Group - Пятёрочка - Федеральная торговая сеть 457 1
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 916 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3331 4
Госдума РФ - Комитет Госдумы по по кредитным организациям и финансовым рынкам 123 4
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 2886 1
Счётная палата РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 769 1
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1665 1
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1213 1
ЦБ РФ - ФинЦЕРТ - FinCERT - Financial Computer Emergency Response Team - Центр мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере 184 1
ГМИИ им. А.С.Пушкина - Пушкинский музей - Государственный музей изобразительных искусств 63 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11625 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5908 1
Правительство РФ - Комиссия по цифровому развитию, использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности - Правительственная комиссия по связи 285 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50406 8
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27362 7
Кибербезопасность - BCM - Business Continuity Management System - Управление непрерывностью бизнеса - ISO 22301 2016 6
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65964 5
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21135 4
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15715 3
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 7548 3
Кибербезопасность - СЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 3771 3
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4403 2
Кибербезопасность - SOAR - Security Orchestration, Automation and Response - Incident Response Platform, IRP - Cybersecurity incident response plan, CSIRP - Digital Forensics and Incident Response, DFIR - Реагирование и расследования инцидентов ИБ 712 2
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19283 2
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 10963 2
MES - Manufacturing Execution System - Управление производствами и ремонтами 751 1
СКУД - Системы контроля и управления доступом - Access control and management systems 1244 1
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 5296 1
Биометрия - Биометрические технологии - Биометрическая аутентификация - Биоиндентификация - Сервисы биометрической защиты информационных систем - биоСКУД 2462 1
Кибербезопасность - SIEM - Security Information and Event Management - SOC - Security Operation Center - Управление информацией и событиями в системе безопасности - Автоматизированной системы обработки инцидентами, АСОИ - Центр управления инцидентами ИБ 2185 1
АСУ ТП - Автоматизированная система управления технологическим процессом - Автоматизация технологических процессов - АСТУ - автоматизированная система технологического (телемеханического) управления 1224 1
TTM - T2M - Time-to-Market - time2market - Время от начала разработки идеи до выхода на рынок 392 1
Кибербезопасность - MSSP - Managed Security Service Provider - Managed Security Services, MSS - Cybersecurity-as-a-Service, CSaaS - Security as a service, SECaaS - услуги управления информационной безопасностью - управляемые сервисы кибербезопасности  654 1
DMZ - Demilitarized zone - Демилитаризованная зона 71 1
Smart City - Умный город - Разумный город - Цифровой город - Интеллектуальный город 1438 1
Аутсорсинг - Аутсорсинговые услуги - Outsourcing 3312 1
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 6643 1
Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 12598 1
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11347 1
ЭЦП - Электронная цифровая подпись - Цифровая подпись документа (ЦПД) - Electronic digital signature (EDS) - Digital Signature Algorithm (DSA) - алгоритм цифровой подписи 3821 1
Инсорсинг - Insourcing - Инхаус-команда - inhouse, in-house разработка в компаниях - внутренний, не выходящий за рамки организации 738 1
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - Exploit - Эксплоиты, использующие уязвимости в ПО 6111 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 29677 1
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 24453 1
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 4976 1
Кибербезопасность - SAPAS - Safety, Accessibility, Privacy, Authenticity, Security - Векторы киберзащиты: безопасность, доступность, приватность, аутентичность и защищенность данных 1234 1
Биометрия - Дактилоскопия - Fingerprinting 2347 1
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10158 1
Машинное зрение - Распознавание - Recognition 3386 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30689 1
Речевые технологии - ASR - Automatic Speech Recognition - Автоматическое распознавание речи - Speech Analytics - Речевая аналитика - Инструменты анализа речи - Аудиоаналитика 831 1
Симулятор - Simulator - имитатор - имитация 968 1
Машинное зрение - FRT - Facial Recognition Technology - Face Detection - Технология распознавания лица - Лицевая биометрия 632 1
DeviceLock DLP 81 2
ЕБС - Единая биометрическая система РФ 322 1
DeviceLock Data Breach Intelligence 1 1
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 4435 1
Минцифры РФ - Гостех ФКУ - Государственные технологии ФКУ - Единая онлайн-платформа государственных сервисов и информационных систем 303 1
FreePik 980 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5169 1
Путин Сергей 63 6
Демидов Сергей 127 6
Нуйкин Андрей 47 6
Плешков Алексей 67 6
Путятинский Сергей 86 5
Аксаков Анатолий 155 4
Дьяченко Валерий 95 4
Пегасов Сергей 55 4
Соколовский Александр 40 4
Беляев Владислав 84 4
Исанин Антон 30 4
Тарасевич Василий 8 4
Лукьянов Михаил 7 4
Шевченко Владимир 146 4
Самохина Ирина 4 4
Мартынцев Алексей 9 3
Рахметов Руслан 56 2
Гузев Иван 14 2
Вахонин Сергей 16 2
Путин Владимир 3171 2
Натрусов Артем 284 1
Петров Михаил 138 1
Матвеева Татьяна 104 1
Кирюшин Сергей 83 1
Белоусов Максим 108 1
Чамара Денис 59 1
Fabricio Granja - Фабрисио Гранжа 69 1
Турчак Евгений 24 1
Ступин Евгений 28 1
Определенов Владимир 20 1
Марковский Роман 26 1
Скородумов Анатолий 65 1
Хасин Михаил 27 1
Кулешов Алексей 29 1
Мошаров Антон 2 1
Алексюк Ольга 4 1
Строков Алексей 1 1
Андрущенко Иннокентий 2 1
Сабынин Андрей 36 1
Шурыгин Андрей 7 1
Россия - РФ - Российская федерация 144213 8
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43163 5
Россия - ЮФО - Республика Крым - Крымский регион 904 4
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 14192 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17368 1
Россия - ПФО - Башкортостан - Уфа 1137 1
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 2305 8
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 47990 7
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51007 6
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 5760 5
Черкизон - Черкизовский рынок 154 4
Евросоюз - GDPR - General Data Protection Regulation EU - Общий регламент защиты персональных данных 244 1
DarkNet - Deep Web - Даркнет - Теневой интернет - Теневая Сеть - Темный интернет - Скрытый интернет 413 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5412 1
Федеральный закон 242-ФЗ - О телемедицине 108 1
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3106 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13489 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 3931 1
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 3556 1
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14318 1
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 2400 1
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 5972 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16301 1
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 6940 1
Фальсификация - Fake, Фейк - Falsificatio - Подделка - Поддельный предмет, вещь, сообщение, выдаваемое за настоящее - Дезинформация - Недостоверная информация 613 1
Металлы - Никель - Nickel 331 1
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 4794 1
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4142 1
Оптимизация затрат - Cost optimization 813 1
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 1189 1
Compliance - Комплаенс - Соответствие внутренним или внешним требованиям (нормам) 291 1
Lising - Лизинг - Долгосрочная финансовая аренда оборудования или недвижимости 699 1
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2164 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18456 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8131 2
Gartner - Гартнер 3556 1
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1116 5
CNews FORUM Кейсы 225 5
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 2006 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1335413, в очереди разбора - 773325.
Создано именных указателей - 166143.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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