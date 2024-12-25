Мунтян Алексей
Мунтян Алексей и организации, системы, технологии, персоны:
|Путин Сергей 63 6
|Демидов Сергей 127 6
|Нуйкин Андрей 47 6
|Плешков Алексей 67 6
|Путятинский Сергей 86 5
|Аксаков Анатолий 155 4
|Дьяченко Валерий 95 4
|Пегасов Сергей 55 4
|Соколовский Александр 40 4
|Беляев Владислав 84 4
|Исанин Антон 30 4
|Тарасевич Василий 8 4
|Лукьянов Михаил 7 4
|Шевченко Владимир 146 4
|Самохина Ирина 4 4
|Мартынцев Алексей 9 3
|Рахметов Руслан 56 2
|Гузев Иван 14 2
|Вахонин Сергей 16 2
|Путин Владимир 3171 2
|Натрусов Артем 284 1
|Петров Михаил 138 1
|Матвеева Татьяна 104 1
|Кирюшин Сергей 83 1
|Белоусов Максим 108 1
|Чамара Денис 59 1
|Fabricio Granja - Фабрисио Гранжа 69 1
|Турчак Евгений 24 1
|Ступин Евгений 28 1
|Определенов Владимир 20 1
|Марковский Роман 26 1
|Скородумов Анатолий 65 1
|Хасин Михаил 27 1
|Кулешов Алексей 29 1
|Мошаров Антон 2 1
|Алексюк Ольга 4 1
|Строков Алексей 1 1
|Андрущенко Иннокентий 2 1
|Сабынин Андрей 36 1
|Шурыгин Андрей 7 1
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