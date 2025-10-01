Разделы

Алексюк Ольга


УПОМИНАНИЯ


01.10.2025 ПСБ запустил онлайн-сервис по переводу пенсии на платежные карты банка 1
14.12.2021 Конференция CNews «Цифровизация финансового сектора 2022» состоится 1 марта 1
21.05.2021 ПСБ предоставил возможность подтвердить учетную запись на портале госуслуг 1
06.09.2019 Конференция CNews «Биометрическая идентификация: прогнозы и задачи» состоится 1 октября 1
13.03.2019 R-style Softlab автоматизировала процедуры удаленной идентификации клиента и сбора биометрии в Промсвязьбанке 1

Публикаций - 5, упоминаний - 5

Алексюк Ольга и организации, системы, технологии, персоны:

РСХБ - R-Style Softlab - R-Style Software Lab - Эр-Стайл Софтлаб 669 1
ПСБ - Промсвязьбанк 886 4
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1318 2
ВТБ - Почта Банк 492 1
МКБ - Московский кредитный банк 608 1
БСПБ - Банк Санкт-Петербург 186 1
Альфа-Банк Казахстан 18 1
Совкомбанк ПАО 278 1
ОНЭКСИМ - Ренессанс Банк - Ренессанс кредит Банк 534 1
NanduQ - Qiwi 1001 1
Синара Банк - СКБ-банк - Газэнергобанк - СКБ-финанс 219 1
БКС ФГ - Финансовая группа - БКС банк 166 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2946 1
Альфа-Банк 1834 1
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1754 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7937 1
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 528 1
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 941 1
АльфаСтрахование СГ 346 1
Ак Барс Банк 274 1
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 667 1
Финам ИК - Финам Менеджмент УК - Инвестиционный холдинг - Finam Global - Finam Global Investment Fund 1139 1
Татнефть - Банк Зенит - Банковская группа Зенит 349 1
Абсолют Банк 240 1
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ - BSGV - Banque Societe Generale Vostok - БСЖВ - Банк Сосьете Женераль Восток 683 1
Петропавловск Финанс - Экспобанк - Эйч-эс-би-си Банк - HSBC Russia 10 1
Ренессанс Страхование - Ренессанс жизнь - Спутник–управление капиталом УК 199 1
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1675 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3075 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5121 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 55625 4
Биометрия - Биометрические технологии - Биометрическая аутентификация - Биоиндентификация - Сервисы биометрической защиты информационных систем - биоСКУД 2629 2
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 30667 2
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 5742 2
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 5694 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 71197 2
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 11996 2
FinTech - ДБО - Дистанционное банковское обслуживание - Дистанционные банковские сервисы - Мобильный банк - Мобильные финансовые сервисы - Mobile banking- Телебанкинг - Remote Banking 4395 2
СКУД - Системы контроля и управления доступом - Access control and management systems 1396 1
ЕСИА - Единая система идентификации и аутентификации 847 1
Smart City - Cognitive City - Умный город - Разумный город - Цифровой город - Интеллектуальный город 1505 1
Инсорсинг - Insourcing - Инхаус-команда - inhouse, in-house разработка в компаниях - внутренний, не выходящий за рамки организации - Самописное ПО - Самописный софт 1284 1
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11996 1
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 8808 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 16776 1
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 7385 1
Blockchain - Блокчейн - Реплицированная распределённая база данных - DLT - Distributed Ledger Technology - Технологии распределенного реестра 1559 1
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7226 1
Омниканальность - Omni channel - омниканальные коммуникации - многоканальная коммуникации - мультиканальность 1161 1
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 6691 1
Аутсорсинг - Аутсорсинговые услуги - Outsourcing 3387 1
Marketplace - Маркетплейс - Платформа электронной коммерции, онлайн-магазин электронной торговли 2699 1
Data Driven - «управляемый данными» - подход к управлению, основанный на данных 593 1
Биометрия - Дактилоскопия - Fingerprinting 2425 1
Машинное зрение - Распознавание - Recognition 3670 1
Электронное правительство - e-Government - Цифровое правительство - Электронное государство 1830 1
Речевые технологии - VoiceTech - ASR - Automatic Speech Recognition - Автоматическое распознавание речи - Speech Analytics - Речевая аналитика - Инструменты анализа речи - Аудиоаналитика 938 1
Кибербезопасность - BCM - Business Continuity Management System - Управление непрерывностью бизнеса - ISO 22301 2169 1
DMP - Data Management Platform - Платформа управления данными 2332 1
Digital Legacy System - унаследованная система - цифровое наследство - цифровой наследник - технологический наследник 521 1
Машинное зрение - FRT - Facial Recognition Technology - Face Detection - Технология распознавания лица - Лицевая биометрия 664 1
FinTech - Банковская карта - bank card - дебетовая карта - debit card - карточный бизнес 1268 1
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга - облачная инфраструктура - облачный дата-центр (ЦОД) 2999 1
Customize - Кастомизация - Кастомные решения Адаптация товара или услуги под конкретного покупателя, с учетом его требований и пожеланий - Индивидуализация 3916 1
ЕБС - Единая биометрическая система РФ 376 3
РСХБ - R-Style Softlab - RS-Bank АБС 301 1
РСХБ - R-Style Softlab - RS-Connect 71 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5693 1
СФР - ПФР СНИЛС - Страховой номер индивидуального лицевого счёта 513 1
ГИС ЖКХ - Государственная информационная система жилищно-коммунального хозяйства 314 1
НСПК - Мир - банковская карта платежной системы 80 1
Путятинский Сергей 90 1
Назарова Анна 52 1
Мунтян Алексей 14 1
Скородумов Анатолий 65 1
Гришин Дмитрий 209 1
Михеева Нина 8 1
Парфенов Владимир 4 1
Никитин Лев 1 1
Бакина Алла 4 1
Тимошенко Мария 1 1
Сторина Наталья 2 1
Тятенкова Елена 25 1
Белоусов Максим 109 1
Пятигорский Александр 24 1
Спиваков Андрей 6 1
Махова Ольга 6 1
Горелов Андрей 7 1
Мольский Александр 15 1
Муравьев Владимир 34 1
Агаков Александр 22 1
Копысов Виталий 63 1
Степанов Андрей 30 1
Кабаков Ярослав 61 1
Лукашкин Сергей 26 1
Яшкин Вячеслав 6 1
Лукьянов Михаил 7 1
Сабынин Андрей 37 1
Шурыгин Андрей 7 1
Погорелова-Триппель Наталья 28 1
Чеботарев Павел 2 1
Лагунов Андрей 43 1
Беляков Игорь 13 1
Погорелова Наталья 6 1
Россия - РФ - Российская федерация 153796 2
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45142 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18315 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 50469 4
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 54124 2
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6126 1
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 2496 1
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10390 1
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6267 1
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7220 1
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7185 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8310 1
CNews Analytics - Крупнейшие поставщики ИТ для банков - Российский рынок финансовых технологий - Российский рынок банковской цифровизации 23 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 2121 1
Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов).

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 10.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1387633, в очереди разбора - 729616.
Создано именных указателей - 184022.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

