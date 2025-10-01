ПСБ запустил онлайн-сервис по переводу пенсии на платежные карты банка

ПСБ предложил клиентам новый онлайн-сервис, который позволяет за считанные минуты перевести зачисление пенсионных выплат на любые платежные карты банка.



Надбавка к пенсии и повышенный кешбэк

Для того, чтобы воспользоваться услугой, достаточно в мобильном приложении или в личном кабинете интернет-банка ПСБ выбрать опцию «Госуслуги — перевод пенсии в ПСБ» и оформить заявление на перевод пенсии в банк.

Если клиент пока не подтвердил учетную запись на портале «Госуслуги», он может это сделать за несколько минут через мобильное приложение или интернет-банк ПСБ в разделе «Госуслуги — учетная запись на Госуслугах» и сразу оформить перевод выплат от Социального фонда России, в том числе и пенсий, на карты ПСБ.

«Интенсивное развитие цифровой финансовой инфраструктуры кардинально меняет формат взаимодействия с банками. Сегодня миллионы граждан получают пенсии на платежные карты и ежедневно решают финансовые вопросы без обращения в офис, пользуясь удобными дистанционными банковскими каналами обслуживания. Новый сервис от ПСБ обеспечивает пожилым людям привычный уровень комфорта и скорость при переводе пенсионных выплат, а также обладает высокой степенью защиты платежных реквизитов и личных данных клиента», — отметила Ольга Алексюк, начальник управления инновационных технологий цифрового бизнеса ПСБ.

При переводе выплат от Социального фонда России на карту ПСБ клиент получает надбавку к базовой ставке в размере 1 п.п. по вкладу «Мой Доход». Кроме того, все держатели пенсионных карт ПСБ, получающие на них пенсию, могут подключиться к программе лояльности и получать повышенный кешбэк до 5% за покупки в категориях «Супермаркеты», «Аптеки» и «Такси», а также бесплатно снимать наличные в банкоматах сторонних банков. При первом зачислении пенсионной выплаты до 30 ноября 2025 года на дебетовую карту «Твой кешбэк» или пенсионную карту ПСБ клиент получит до 2500 баллов, которые можно обменять на рубли по курсу 1:1.