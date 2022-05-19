Индексная книга CNews*
Cashback кэшбэк кешбек кешбэк
Публикаций - 199, упоминаний - 247
Cashback упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Исанин Антон 9365 16
|Савченко Алла 15 5
|Стасевич Владимир 10 5
|Шитиков Евгений 8 5
|Деменюк Юлия 11 4
|Зиборова Ольга 11 3
|Смирнов Андрей 28 2
|Карпин Максим 3 2
|Тартышев Дмитрий 19 2
|Potter Harry - Поттер Гарри - персонаж 102 2
|Новиков Павел 71 2
|Павлов Антон 13 2
|Умряева Татьяна 15 2
|Горьков Дмитрий 8 2
|Малиновский Алексей 19 2
|Кухальский Ян 16 2
|Горыня Кирилл 22 2
|Глазачев Иван 27 2
|Корня Алексей 73 2
|Вольфсон Влад 57 2
|Путин Владимир 2542 2
|Николаев Вячеслав 71 2
|Иванова Дагмара 25 2
|Яловенко Илларион 15 2
|Гуцериев Михаил 110 2
|Попов Сергей 86 2
|Abovsky Gregory - Абовски Грегори 32 1
|Захир Максим 22 1
|Алексеева Ирина 6 1
|Jobs Steve - Джобс Стив 996 1
|Cook Tim - Кук Тим - Кук Тимоти Дональд 362 1
|Арлазаров Владимир 136 1
|Цыганов Вячеслав 63 1
|Touch Michael - Тач Майкл 36 1
|Гусев Дмитрий 51 1
|Попов Михаил 53 1
|Решетин Олег 42 1
|Дуров Павел 230 1
|Сергунина Наталья 223 1
|Масленникова Анастасия 35 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1198931, в очереди разбора - 932360.
Создано именных указателей - 92527.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1198931, в очереди разбора - 932360.
Создано именных указателей - 92527.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.