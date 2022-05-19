Разделы

Индексная книга CNews*
Все категории 92527
ИКТ 8101
Организации 6118
Ведомства 1319
Ассоциации 658
Технологии 2891
Системы 17525
Персоны 33008
География 1520
Статьи 1198
Пресса 875
ИАА 592
НИИ, ВУЗы и библиотеки 1516
Мероприятия 813

Cashback кэшбэк кешбек кешбэк

Cashback - кэшбэк - кешбек - кешбэк


19.05.2022 Водители «Драйва» с высоким рейтингом получат кешбэк за аккуратное вождение
12.04.2022 Клиенты могут получить кешбэк 20% при подключении услуг в салонах Tele2
29.06.2021 «Билайн», Альфа-Банк и Mastercard выпустили цифровую карту «Кэшбэк 1-5-25»
27.04.2021 Владельцы карт «Мир» получат кешбэк до 15% при оплате услуг «Ростелекома»
25.11.2020 «Эвотор» и Admitad помогут малому бизнесу привлекать покупателей из онлайна в офлайн
25.11.2020 Технология резидента «Сколково» поможет клиентам ВТБ получать повышенный кешбэк от производителей
29.09.2020 «Тинькофф» разработал технологию алгоритмического кэшбэка с ИИ-рекомендациями
22.09.2020 eBay запустил кэшбэк-сервис для покупателей в России
28.08.2020 Держатели карт «Мир» смогут получить автоматический кэшбэк в приложении «Едадил»
27.08.2020 МТС обновила «Тарифище»
26.05.2020 Ак Барс Банк и APIBank запустили банковский сервис для LetyShops
01.04.2020 Абоненты МТС могут оформить карты МТС Банка через WhatsApp
25.03.2020 «Яндекс.деньги» запустили игру с кэшбэком до 100%
20.03.2020 «Яндекс.деньги» поддержат кешбэком тех, кто работает из дома
02.03.2020 Райффайзенбанк запустил «Кэшбэк карту»
05.08.2019 МТС запустила новую программу лояльности в розничной сети
03.07.2019 Клиенты МГТС получат до 50% кэшбэка за покупки через сервис golama
24.06.2019 «Мегафон» запустил 2-месячный 100% кэшбэк на ряде тарифов
29.05.2019 МТС и «МТС банк» представили банковскую карту с кэшбеком до 25%
29.04.2019 Исследование Admitad: 60% россиян бронируют путешествия через кэшбэк-сервисы
24.04.2019 Исследование: оборот кэшбэк-рынка в России превысил $500 млн
23.04.2019 Альфа-банк, «Яндекс» и Mastercard представили карту «Яндекс.плюс» с кешбэком до 10%
11.03.2019 «Мегафон» включает кэшбэк 20% на платежах за мобильную связь
29.01.2019 В ePN Cashback назначен новый глава отдела маркетинга
29.08.2018 Сбербанк совместно с Mastercard запустил кешбэк для бизнес-карт
21.05.2018 Cashoff запустила мобильную версию сервиса «Кэшбэк от производителей клиентам банков»
22.01.2018 ВТБ подключил социальную карту москвича к кэшбэк-сервису платежной системы «Мир»
08.11.2017 Владельцы банковских карт «Мегафона» получат до 20% кешбэк при покупке через Apple Pay
18.07.2017 «Яндекс.Деньги» ввели кэшбэк за платежи на сервисах «Яндекса»
20.12.2016 «Альпари» внедрила обновленную архитектуру системы международной программы лояльности Alpari Cashback
07.04.2016 «Альпари» выплатила клиентам по всему миру более $2,3 млн по программе лояльности Alpari Cashback
23.12.2015 «Объединенная телекоммуникационная корпорация» представила тариф с кэшбэк за входящие звонки
09.11.2011 «Ренессанс Кредит» приступил к выпуску прозрачных кредитных карт CashBack на платформе MasterCard

Публикаций - 199, упоминаний - 247

Cashback упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Yandex - Яндекс 5015 42
МТС - Мобильные ТелеСистемы 8781 26
Apple Inc 10683 18
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 6474 17
Samsung Electronics 9333 15
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 7685 13
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 2056 10
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 8503 10
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 2351 9
Тинькофф Мобайл - Tinkoff Mobile - Оператор сотовой связи 105 8
Google LLC 10352 7
Xiaomi 1095 7
Huawei 3222 7
ВТБ Мультикарта - процессинговая компания 163 7
Интерфейс ИТ - Интерфейс Ру - Interface Ltd 3012 6
Meta Platforms - Facebook 4267 5
Telegram Group 805 5
Webmoney 513 4
МТС Розничная сеть - РТК - Русская Телефонная Компания 215 4
Цифра ГК 948 3
Amazon Inc - Amazon.com 2650 3
Microsoft Corporation 22497 3
VK - Mail.ru Group 3057 3
Veon - VimpelCom - ВымпелКом 652 3
СКБ Контур - Специальное конструкторское бюро Контур 745 3
Admitad 13 3
Cashoff LAB - Cashoff Laboratory - Кэшофф 12 3
Sony 6145 3
Марвел-Дистрибуция - Marvel Distribution Company - Марвел КТ 168 3
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий 1573 2
SAS Institute 854 2
Код Безопасности 432 2
Моби.Деньги - Mobi.Деньги 51 2
Lenovo Group 2077 2
Merlion Citilink - Ситилинк 259 2
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru 740 2
6072 2
EPN - e-Commerce Partners Network 3 2
Ростех - Росэлектроника - Импульс НПО 364 2
Blizzard Entertainment 321 2
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1710 36
Visa International 1809 21
Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 768 19
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2127 15
МТС - Мобайл ТелеСистемс Б.В. - МТС банк 290 14
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1642 13
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 5204 13
Точка 1820 10
Лента - Сеть розничной торговли 912 8
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 136 8
НСПК - Национальная система платежных карт 401 8
Яндекс.Такси 304 8
Альфа-Банк 1476 8
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 1964 7
ЛитРес ГК - LitRes - Библиотека электронных книг 121 7
Яндекс.Драйв - Яндекс.Каршеринг - Оператор каршеринга 110 6
Связной ГК 1190 5
Burger King - Бургер Кинг - Сеть ресторанов быстрого питания 74 5
ВТБ - ВТБ24 658 5
Русский стандарт Банк 370 5
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 824 4
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 645 4
AliExpress 327 4
Amediateka - Амедиатека - Онлайн-кинотеатр 80 4
ivi - Онлайн-кинотеатр 293 4
Яндекс.Еда 490 4
Юнистрим - Unistream - Международная платежная система денежных переводов 176 4
Открытие ФК 2713 4
Почта Банк 319 4
Шоколадница - сеть кофеен 36 4
GFG - Lamoda - Купишуз 90 3
Сбер - Okko - онлайн-кинотеатр 145 3
Ситимобил - Служба такси 136 3
Почта России ПАО 1853 3
Qiwi 878 3
X5 Group - Перекрёсток 340 3
Евросеть 1393 3
VK Delivery club 171 3
Netflix - онлайн-кинотеатр 398 3
ВкусВилл - Избёнка 68 2
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ 3271 10
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий 2084 4
МВД РФ - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - Госавтоинспекция Министерства внутренних дел Российской Федерации 1028 4
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 13513 3
ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1456 3
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 2162 2
Президент Российской Федерации 3770 2
Таможня - Таможенная служба 421 1
Правительство Москвы - Дептранс Москва - Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы 61 1
Правительство Москвы - ДПиИР Москва - Департамент предпринимательства и инновационного развития города Москвы 176 1
Ростуризм - Федеральное агентство по туризму 58 1
Парк 300-летия Санкт-Петербурга ГКУ СПб 3 1
RBF Ventures - Российско-Белорусский фонд венчурных инвестиций - венчурный фонд 5 1
Правительство Москвы 1640 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 2723 1
Роскачество - Российская система качества 22 1
Росздравнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения 104 1
ПФР Департамент информационных технологий 134 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1245 1
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 271 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 1346 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1087 1
ВЭБ.РФ - ФРП РФ - Фонд развития промышленности 100 1
АФТ - Ассоциация Финтех 251 6
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 562 1
GS1 - Международная организация стандартизации учёта и штрихового кодирования логистических единиц 25 1
АРФП - Ассоциация Российских Фармацевтических Производителей 2 1
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 47147 67
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов 2185 62
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения 4966 60
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 20003 55
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 13608 52
Мобильная связь - Мобильный телефон - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 5208 36
NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 2024 30
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - системы электронной коммерции 3342 28
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК 30976 24
25G Ethernet - 25 Gigabit Ethernet and 50 Gigabit Ethernet 7500 23
Marketplace - Маркетплейс - Платформа электронной коммерции, онлайн-магазин электронной торговли 842 23
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 5422 22
ДБО - Дистанционное банковское обслуживание - Дистанционные банковские сервисы - Мобильный банк - Мобильные финансовые сервисы 2317 20
Website - Вебсайт - веб-ресурс 9736 18
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 3514 17
Платёжные системы - Электронные платежные технологии - EFT - Electronic funds transfer 1377 17
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 4104 15
Пластиковая карта - ISO/IEC 7810 0 15
QR-код - QR code - Quick Response Code - Код быстрого реагирования 918 14
Аксессуары 1383 12
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями 2582 11
ATM - Automatic Teller Machine - Автоматический банкомат - Банкоматные сети - Банкоматизация 1125 11
Видеоконтент - Видеоролики - Видеозаписи - Видеоблог - Video content - Video blog 8030 11
ОС - Операционная система - OS - Operating system 8982 11
Эквайринг - acquire - Возможность для торгового предприятия принимать безналичную оплату за товары и услуги пластиковыми картами 735 11
Телефон - Телефонная связь - Голосовая ясвязь - Телефонные звонки - Телефонные системы - Telephone communication, calls, systems 3940 11
Прототип - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 5821 10
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов на основе data-driven подхода 2153 10
IAM - Identity and Access Management - Authentication Management Systems - Identity management, IDM - Управление учётными данными, идентификацией и доступом - Customer Identity and Access Management, CIAM - Управление идентификационными данными 4511 9
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 11857 9
Бронирование - Booking 153 9
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks 4447 9
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 5223 8
Роуминг - Roaming - Процедура предоставления услуг (сотовой связи, Wi-Fi) абоненту вне зоны обслуживания «домашней» сети абонента с использованием ресурсов другой (гостевой) сети 1043 8
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса 2104 8
Big Data - Большие данные 3520 8
Виртуальная банковская карта - Цифровая банковская карта 74 8
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 8464 8
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 9861 8
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 11984 7
Apple Pay 427 33
Google Android 11959 30
Google Pay - Google Android Pay - Google Wallet 366 28
Apple iOS 6422 24
Samsung Pay 270 22
Сбер - ЮMoney - ЮМани НКО - ранее Яндекс.Деньги 703 21
Яндекс.Плюс 83 18
Google Play - Google Store - Android Market 2732 17
Xiaomi Smart Dash Cam - серия видеорегистраторов 4394 16
Apple - App Store 2437 13
Яндекс.Маркет 524 13
i-Free CardsMobile - Кошелёк Pay 326 12
Apple iPhone 6 2649 10
Яндекс.Лавка 100 8
МТС Деньги - МТС pay 49 8
СБП - Система быстрых платежей Банка России 295 8
МТС Cashback - MTS Cashback 12 8
Microsoft Windows 2000 2856 7
Яндекс.Медиасервисы - Яндекс.Музыка 157 7
Mir Pay - Мобильный платёжный сервис 64 6
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 2986 6
Garmin Pay 21 6
Яндекс Go 73 5
WhatsApp Messenger 745 5
НСПК Мир - банковская карта платежной системы 54 5
Yandex Pay 16 5
МегаФон ТВ - MegaFon.TV - МегаФон Кино - START - онлайн-кинотеатр 59 4
Яндекс - Маркетплейс Беру - Beru.ru 146 4
VK Pay - платежная система ВКонтакте 32 4
Яндекс.Алиса - Голосовой помощник - Voice assistant 307 4
Тинькофф банк - Tinkoff Pro - Tinkoff Premium - Tinkoff Platinum - Tinkoff Black 4 4
Тинькофф Бизнес - Tinkoff Merchants Solutions - Тинькофф E-commerce - Тинькофф Касса - Тинькофф Таргет, Тинькофф Таргет - Tinkoff Target - Тинькофф Долями 28 4
LG 75SM99 2832 4
Apple iPhone - серия смартфонов 6255 4
Русский стандарт Банк - RS Cashback 7 4
Intel Core i7 Kaby Lake - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 1077 3
Meta - Facebook - Instagram - Инстаграм 694 3
Huawei AppGallery 131 3
Qualcomm Snapdragon - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 1401 3
Webmoney Keeper 30 3
Исанин Антон 9365 16
Савченко Алла 15 5
Стасевич Владимир 10 5
Шитиков Евгений 8 5
Деменюк Юлия 11 4
Зиборова Ольга 11 3
Смирнов Андрей 28 2
Карпин Максим 3 2
Тартышев Дмитрий 19 2
Potter Harry - Поттер Гарри - персонаж 102 2
Новиков Павел 71 2
Павлов Антон 13 2
Умряева Татьяна 15 2
Горьков Дмитрий 8 2
Малиновский Алексей 19 2
Кухальский Ян 16 2
Горыня Кирилл 22 2
Глазачев Иван 27 2
Корня Алексей 73 2
Вольфсон Влад 57 2
Путин Владимир 2542 2
Николаев Вячеслав 71 2
Иванова Дагмара 25 2
Яловенко Илларион 15 2
Гуцериев Михаил 110 2
Попов Сергей 86 2
Abovsky Gregory - Абовски Грегори 32 1
Захир Максим 22 1
Алексеева Ирина 6 1
Jobs Steve - Джобс Стив 996 1
Cook Tim - Кук Тим - Кук Тимоти Дональд 362 1
Арлазаров Владимир 136 1
Цыганов Вячеслав 63 1
Touch Michael - Тач Майкл 36 1
Гусев Дмитрий 51 1
Попов Михаил 53 1
Решетин Олег 42 1
Дуров Павел 230 1
Сергунина Наталья 223 1
Масленникова Анастасия 35 1
Россия - РФ - Российская федерация 108428 132
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 33910 32
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 12452 16
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 45854 13
Беларусь - Белоруссия 3525 11
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 13925 11
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 12528 8
Россия - СФО - Новосибирск 3269 7
Узбекистан - Республика 1285 6
Казахстан - Республика 4467 6
Россия - ПФО - Казань 2085 6
Россия - УФО - Екатеринбург 3060 6
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 13476 5
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 5461 5
Армения - Республика 1112 5
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 1605 4
Европа 12319 4
Израиль 1756 4
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар 1427 3
Южная Корея - Республика 4394 3
Россия - УФО - Свердловская область 1102 3
Турция - Турецкая республика 1708 3
Германия - Федеративная Республика 8903 3
Россия - ЦФО - Ярославская область - Ярославль 562 3
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 11864 3
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 2073 3
Россия - ПФО - Татарстан Республика 2129 2
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток 2181 2
Россия - ПФО - Самарская область - Тольятти 350 2
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярск 1352 2
Австралия - Австралийский Союз 2791 2
Россия - УФО - Челябинская область - Челябинск 1205 2
Украина 6212 2
Таджикистан - Республика 726 2
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 2929 2
Россия - ПФО - Нижний Новгород 2202 2
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Сочи 1199 2
Россия - СЗФО - Мурманская область - Мурманск 456 2
Италия - Итальянская Республика 3310 2
Россия - ПФО - Башкортостан - Уфа 897 2
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - Банковские операции 18298 122
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail 8499 67
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 1000 21
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик - Сервис-провайдер - Технологическая компания 19319 20
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Доставка 2278 18
АЗС - Автомобильная заправочная станция 309 17
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 2862 16
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13091 15
Кредитование - Сrediting 1515 13
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 7314 12
Театр - Театральное искусство - Theater - Theatrical art - Кинотеатральная отрасль - Кинотеатры - Cinema industry - Киностудии - Кинокомпании - Film studios 814 12
Физическое лицо - Физлицо 1548 12
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 1298 11
Паспорт - Паспортные данные 1175 11
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 8036 11
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 2689 10
Русский язык - День русского языка - 6 июня 5307 10
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 4110 9
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 1586 9
SARS-CoV-2 - COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 2412 8
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговый учет 1664 8
Спорт - Спортивная сфера - Спортивные мероприятия - Sport 2033 8
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 2646 7
Страхование - Страховое дело - Insurance 1920 7
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 4373 6
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 15886 6
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 1550 6
Денежные переводы 775 6
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 3233 5
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 1822 5
Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Confidential information 2039 5
Аренда 949 5
CMO - Chief Marketing Officer - Директор по маркетингу 967 4
Недвижимость - Real estate - Realty - риэлторская деятельность 1713 4
Финансовые показатели 786 4
Почта - Услуги почтовой связи - Почтовые услуги 425 4
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 4862 3
COO - Chief Operating Officer - исполнительный директор 2264 3
EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 1992 3
Бизнес-модель - концептуальное описание предпринимательской деятельности 630 3
КиноПоиск - портал о кино 130 7
91Mobiles 590 3
Прайм - Агентство экономической информации 694 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 10442 1
Bloomberg 1009 1
WSJ - The Wall Street Journal 1225 1
Ведомости 375 1
Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 351 1
НМГ - СТС Медиа - Сеть телевизионных станций - телеканал - Story First Communications - Стори Фёрст Продакшн 328 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - ICT.Moscow 60 1
Газпром ГПМ ТНТ - телеканал 122 1
ShowTime - телеканал 17 1
Газпром ГПМ Пятница! - телеканал 69 1
Росконтроль 1 1
Android Authority 37 1
500 Startups 4742 13
ВЦИОМ - Всероссийский центр изучения общественного мнения 177 2
GfK Rus - ГФК-Русь 191 2
IDC - International Data Corporation 4671 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 3524 1
Gartner - Гартнер 3301 1
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 932 1
Data Insight - Исследовательское агентство 86 1
Mediascope - Медиаскоп - TNS Россия, ТНС Гэллап - Исследовательская компания 83 1
ResearchMe 13 1
Counterpoint Research 38 1
Минобороны РФ - 25-й ГосНИИ химмотологии - Государственный научно-исследовательский институт химмотологии 7499 23
Skyeng - Образовательные технологии 60 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 618 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики - Цифровая грамотность - Цифровые навыки населения 115 1
ВятГУ - Вятский государственный университет - Политехнический институт - Кировский политехнический институт 7 1
ГИЛС и НП ФБУ - Государственный институт лекарственных средств и надлежащих практик 1 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 3503 23
Чёрная пятница (распродажи) 89 3
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 617 1
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 758 1
Tagline Awards 5 1
VK Fest 3 1
Huawei AppGallery Game Fest 2 1
Международный женский день - 8 марта 118 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1198931, в очереди разбора - 932360.
Создано именных указателей - 92527.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






MARKET.CNEWS

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

Техника

Самые компактные Bluetooth-колонки: карманный вариант

Паровые пылесосы для дома: что это и как выбрать лучший

Родительский контроль на компьютере: выбираем софт для защиты детей

Показать еще

Наука

Ликбез RnD.CNews: 15 самых странных фактов о Солнечной системе

Мамонты, подвиньтесь — ученые знают, как воскресить вымершего тасманийского волка

Тончайшие лазеры обнаружили кусок земной коры возрастом 4 миллиарда лет
Показать еще
KAZAN DIGITAL WEEK 21-24 сентября KAZAN DIGITAL WEEK 21-24 сентября