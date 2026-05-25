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Cashback кэшбэк кешбек кешбэк

Cashback - кэшбэк - кешбек - кешбэк

 

 

 

 

СОБЫТИЯ


25.05.2026 МТС запустила повышенный кешбэк при оплате покупок QR-кодом в «Мой МТС»

МТС запускает для новых пользователей дебетовой карты «МТС Деньги» повышенный кешбэк 5%, который будет доступен при оплате покупок по QR-коду через приложение «Мой МТС». Предложение распространяется на наиболее популярные категории кешбэка – супермаркеты, кафе и транспор
20.05.2026 Держатели карты «МТС Деньги» могут обменять кешбэк на рубли

ПАО «МТС-Банк» объявляет об улучшении программы лояльности по дебетовым картам «МТС Деньги». Теперь пользователи могут обменять кешбэк на рубли и вернуть деньги обратно на карту. Об этом CNews сообщили представители «МТС Банка». Новая опция обмена кешбэка на рубли доступна в мобильном приложении банка и на сайте в лично
01.04.2026 В «Купер Бизнес» стал доступен кэшбэк для клиентов с подпиской «СберБизнес Прайм»

ровые сервисы для закупок, в том числе благодаря безналичным расчетам и возможности централизованного контроля расходов. Для поддержки регулярных закупок «Купер Бизнес» расширяет программу начисления кэшбэка для корпоративных клиентов. Бонусы начисляются за заказы, оформленные в сервисе для закупок «Купер Бизнес» и оплаченные с расчетного счета или карты «СберБизнес». Они зачисляются автома
16.02.2026 «Мегамаркет» добавил фильтр товаров с кешбэком

о». Теперь пользователи могут отобразить в выдаче только те позиции, за покупку которых начисляется кешбэк бонусами программы лояльности. Ранее такие товары могли находиться на дальних страница
20.11.2025 Билайн запустил продажи SIM-карт со специальным тарифом в «Пятёрочке»

деленной бренд-стойке с информационными материалами. Почему это удобно Одна покупка — сразу связь и кешбэк за повседневные траты. Прозрачные условия: единая цена во всех регионах, без ежедневны
29.10.2025 «Т-Банк» создал интерактивную карту для поиска кэшбэка от розничных продавцов

Рекламная платформа «Т-Банка» запускает «Кэшбэк на районе» — интерактивную карту города в банковском приложении со всеми скидками и сп
05.08.2025 На Wildberries появился кешбэк

Теперь покупатели смогут получать кешбэк, или «Ягодки», за приобретение товаров на Wildberries. «Ягодки» начисляются за покупку
31.07.2025 Каждую четвертую онлайн-покупку в России привлекают кэшбэк и программы лояльности

Банковский кэшбэк и программы лояльности стали постоянным спутником онлайн-шоппинга и в 2025 г. уже стал
15.04.2025 Петербуржцы чаще других россиян тратят кешбэк на красоту

оду за собой и покупка косметики. Об этом CNews сообщили представители МТС. Наиболее востребованная категория кешбэка среди держателей карты «МТС Деньги» в Санкт-Петербурге — маркетплейсы. Повышенный кешбэк на платформах электронной торговли выбрали 68% петербуржцев. На втором месте — супермаркеты. Их предпочли 59% горожан. Также в число самых востребованных категорий вошли оплата связи (54
15.04.2025 Держатели карт «МТС Деньги» чаще всего выбирают кешбэк на маркеплейсы, супермаркеты и связь

МТС Деньги». В числе лидеров – маркетплейсы и супермаркеты. Об этом CNews сообщили представители МТС. Самая популярная категория кешбэка среди держателей карты «МТС Деньги» – маркетплейсы. Повышенный кешбэк на платформах электронной торговли выбрали 68% пользователей карты. На втором месте – супермаркеты. Их предпочли 59%. Также в пятерку самых востребованных категорий кешбэка попали: оплат
09.04.2025 билайн дарит кешбэк за пополнение кошелька в Steam с баланса телефона

ске. 2. Далее выберите «Steam РФ оплата со счёта телефона». 3. Заполните нужные поля: введите логин и номер телефона. Готово! Деньги на кошельке появятся практически сразу, без комиссии от оператора. Кешбэк за оплату поступит на баланс мобильного телефона. Максимальный лимит — 200 рублей в месяц. Полученный кешбэк можно будет потратить как угодно: оплатить связь, перевести, пополнить
10.03.2025 Кешбэк 100% на оплату тарифа: билайн запустил акцию за пополнение баланса

купить новую сим-карту оператора (вы можете приобрести новый номер или перейти в билайн, сохранив свой прежний), выбрать в приложении оптимальный для вас процент кешбэка, пополнить счет, активировать кешбэк и получить на баланс удвоенную сумму в виде бонусных рублей. Таким образом можно получить до 10 000 бонусных рублей, которыми можно оплачивать услуги связи и подключенные к тарифу опции,
05.02.2025 Более 54 млн рублей кешбэка пожертвовали пользователи приложения МТС Cashback в 2024 году на благотворительность

кликаться на самые острые чрезвычайные ситуации, которые происходили в стране, например, направлять кешбэк на помощь пострадавшим от паводка в разных регионах России, в том числе жителям Оренбу
19.12.2024 «Т-Банк» запускает витрину подарков в мобильном приложении

обильном приложении. Клиенты банка прямо из приложения могут дарить своим близким подарки, например кэшбэк до 100%, светящиеся карты в нескольких вариантах дизайна, стикеры T-Pay, сервис Premiu
07.11.2024 В «Яндекс Браузере» пользователи смогут получать кешбэк рублями на сайтах магазинов

В «Яндекс Браузере» появилась новая функция, которая помогает экономить. Пользователи смогут получать кешбэк рублями за покупки на сайтах и выводить эти деньги на карту. Новая возможность доступна в десктопной и мобильной версии «Браузера». Об этом CNews сообщили представители «Яндекса». «Яндек
06.08.2024 «ЮMoney» начисляют новым пользователям 30% кэшбэка баллами за платежи в шести категориях

в «ЮMoney» ориентировались на многообразие интересов наших пользователей. Интересы у всех разные, а кэшбэк на них один — 30%. Именно столько вернется баллами «ЮMoney» за платежи в категориях: к
02.08.2024 Кэшбэк и скидки ждут пользователей с высоким рейтингом в каршеринге BelkaCar

а поездки. Важно сохранять рейтинг вождения на высоком уровне: если он будет падать ниже 80 баллов, кэшбэк и скидки за следующие поездки не будут начисляться до тех пор, пока он не восстановитс
22.07.2024 Бережем время и кешбэк: «ВкусВилл» запустил собственный платежный сервис EshPay

ляет оплатить товары в одно касание с помощью сканирования QR-кода через мобильное приложение «ВкусВилл». Новый способ позволяет на 20-25% сократить время обслуживания покупателя на кассе и сохранить кешбэк по банковским картам. Об этом CNews сообщили представители «ВкусВилла» Команда платежного пути и развития кассового ПО во «ВкусВилле» разработала новую технологию оплаты покупок на кассе
18.07.2024 Right line и «Банк Казани» завершили тестирование «СБП Коннект» для системы кешбэка СБП

т сразу после завершения оплаты. Директор департамента платежных систем Right line Михаил Зубакин: «Кешбэк в СБП – это новый сервис, который дополнит сценарий C2B-платежей и повысит интерес пол
11.06.2024 Пользователи приложения МТС Cashback пожертвовали более 40 миллионов рублей кешбэка на благотворительность

по поддержке системной благотворительности «МТС. Нас касается». За год пользователи приложения МТС Cashback совершили свыше 100 тыс. пожертвований кешбэка на благотворительность на общую сумму
06.05.2024 Нижегородцы смогут оказать поддержку пострадавшим от паводков с помощью благотворительной программы МТС

от паводка в регионах России. Пользователи программы МТС Cashback смогут направить свой накопленный кешбэк на целевую помощь пострадавшим от наводнения. Об этом CNews сообщили представители МТС
26.04.2024 МТС запустила благотворительную программу помощи пострадавшим от паводков

дка в разных регионах России. Пользователи программы МТС Cashback смогут направить свой накопленный кешбэк на целевую помощь пострадавшим от наводнения. Кроме того, МТС направила спасателям, ра
25.04.2024 Исследование: кешбэк помогает россиянам путешествовать чаще

«Яндекс Плюс» выяснил, что почти половина (45%) россиян считает, что кешбэк помогает путешествовать чаще, а 49% опрошенных отмечает, что кешбэк может побуд
08.04.2024 В сервисе кикшеринга «МТС Юрент» появилась возможность копить и тратить на поездки кешбэк от МТС

В приложении кикшеринга «МТС Юрент» появилась возможность накапливать кешбэк «МТС Cashback» за поездки на самокатах. Опция накопления и списания кешбэка доступна только для подписчиков «МТС Premium». Накопленные рубли кешбэка можно потратить на оплату поездок в с
02.04.2024 Right line завершила тестирование «СБП Коннект» для банковских операций по выплате кешбэка в СБП

еспечить банкам реализацию различных сценариев переводов, включая выплату и возврат кешбэка. Онлайн-кешбэк при оплате через СБП даст пользователям возможность получать моментальные выплаты, кот
07.02.2024 Sitronics Electro ввел кешбэк для пользователей своего приложения

Sitronics Electro запустил программу лояльности для клиентов в своем мобильном приложении. Заряжая электромобили на станциях оператора, клиенты будут получать кешбэк. Процент возврата зависит от оплаты услуг: при зарядке на 1 тыс. руб. за месяц пользователь вернет 2%, на 2 тыс. — 3%, на 3 тыс. — 4%, на 5 тыс. и более за месяц кешбэк составит 5
20.12.2023 Клиенты билайна получат кешбэк при оплате покупок в RuStore

н приложений RuStore запустили совместную акцию — до 31 декабря 2023 года клиенты оператора получат кэшбэк в размере 20% при оплате игр, приложений и внутриигрового контента со счета мобильного
07.11.2023 «Яндекс выгода» найдет за пользователей промокоды для покупок в интернете и начислит кешбэк

«Яндекса». «Выгода» работает с различными онлайн-ритейлерами из индустрии электронной коммерции — от небольших веб-витрин до огромных магазинов. Когда пользователь заходит на сайт, где есть акции или кешбэк, кнопка «Выгоды» в браузере становится ярче, и на ней высвечивается количество доступных предложений. Остается только кликнуть на нее и активировать подходящее. Если сайт не является инт
23.10.2023 Selectel предлагает 100% кэшбэк на облачные базы данных и кластеры Kubernetes

и «Kubernetes» в разделе «Облачная платформа»;подать заявку на участие в акции через тикет-систему и получить подтверждение от Selectel;в следующем календарном месяце пользователю будет начислен 100% кэшбэк за каждый рубль, потраченный на указанные сервисы. Кэшбэк начисляется на баланс аккаунта бонусными баллами и может быть использован для оплаты любых продуктов и услуг в Selectel.

19.10.2023 Пользователи МТС Cashback получат больше возможностей с подпиской МТС Premium

ПАО «МТС», цифровая экосистема, сообщает об объединении МТС Сashback и подписки МТС Premium. С экосистемной подпиской пользователи программы лояльности получат возможность бессрочно копить кешбэк, тратить его без ограничений на любые цели и пользоваться преимуществами МТС Premium — полезными, развлекательными, контентными сервисами, скидками за покупки и заказ еды, партнерскими п
27.09.2023 «Яндекс путешествия» запускают программу лояльности

«Яндекс путешествия» запустили программу лояльности с кешбэком до 20% за бронирование отелей. Чем больше отелей пользователь бронирует, тем большую выгоду получает. Кешбэк начисляется в виде баллов Яндекс плюса», которые можно потратить на будущие поездки или в других сервисах «Яндекса». Об этом CNews сообщили представители «Яндекса». В программе предусмот
02.08.2023 В «Яндекс недвижимости» появился кешбэк баллами «Плюса» за покупку квартиры в новостройке

В «Яндекс недвижимости» появился кешбэк баллами «Плюса» за покупку квартиры в новостройке. Можно получить не меньше 1% от стоимости жилья. Об этом CNews сообщили представители «Яндекса». Теперь подписчики «Яндекс плюса» смогут
04.07.2023 «Сбер» подключил к оплате по QR-кодам сервис Tinkoff Pay с кешбэком за покупки

f смогут не только оплачивать покупки по QR-коду «Сбера» при помощи своего смартфона, но и получать кешбэк. QR-код может быть в виде наклейки на торговом прилавке или может выводиться на экран

21.06.2023 билайн запустил витрину с видеоиграми с кешбэком 10%

ретать популярные тайтлы, находясь в России. Теперь клиенты мобильного оператора могут выбирать игры из магазинов Steam, Epic Games, Wargaming.Net, Ubisoft Connect и других, получая за каждую покупку кешбэк в размере 10% на баланс своего телефона. Перейти на витрину можно по ссылке. Уже доступно свыше 3000 игр, витрина постоянно пополняется новыми тайтлами. Здесь можно найти самые свежие и

11.05.2023 билайн и «Яндекс Путешествия» — путешествия с максимальной выгодой

мира на специальной странице проекта — на ней можно указать свой номер билайн и получить повышенный кешбэк 10% от стоимости проживания на баланс телефона. В отличие от многих других программ ло
18.04.2023 МТС запустила цифровой сервис поддержки благотворительности «Нас касается»

льзу. *** Сервис МТС Cashback – программа лояльности, которая позволяет получать бонусные единицы - кешбэк, пользуясь экосистемными сервисами МТС, а также совершая покупки в магазинах партнеров
28.02.2023 «Яндекс путешествия» запустили приложение для бронирования отелей с кешбэком и поиска авиабилетов

ьзователей, а также маршруты от сотен авиакомпаний. Приложение предлагает выгодные цены на отели и обеспечивает круглосуточную поддержку пользователей в чате. Для подписчиков «Яндекс плюса» действует кешбэк за бронирование — до 10% от общей стоимости заказа, который можно потратить на будущие путешествия или в других сервисах «Яндекса». Найти подходящий отель помогут удобные фильтры — напри
27.09.2022 «ЮMoney» начала выпуск пластиковых карт «Мир» — они дают сразу два кэшбэка

эшбэка одновременно. Об этом CNews сообщили представители «ЮMoney». От «ЮMoney» приходит мгновенный кэшбэк баллами — 5% в категориях месяца и 1% за остальные покупки, 1 балл = 1 рубль. Кэшбэ
01.09.2022 C 1 сентября 2022 г. «ЮMoney» повышает кэшбэк

ми за оплату некоторых категорий товаров и услуг банковскими картами. При оплате кошельком «ЮMoney» кэшбэк начислялся как обычно. Изменения действовали с 1 июня по 31 августа 2022 г. С 1 сентяб
19.05.2022 Водители «Драйва» с высоким рейтингом получат кешбэк за аккуратное вождение

ении свой рейтинг (от 1 до 100) – чем лучше стиль вождения, тем он выше. Теперь можно посмотреть все статусы, от которых зависят условия использования сервиса, а самые аккуратные водители получат 10% кешбэк баллами «Плюса» – помимо «Драйва», тратить их можно в «Такси», «Еде», «Лавке», «Кинопоиске» и других сервисах «Яндекса». Об этом CNews сообщили представители «Яндекса». В июне 2021 г. «Д

Публикаций - 619, упоминаний - 749

Cashback и организации, системы, технологии, персоны:

Yandex - Яндекс 9216 106
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 90
Apple Inc 13154 45
Samsung Electronics 11064 36
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 32
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4964 25
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3341 20
МегаФон 10742 19
Т-Мобайл - Тинькофф Мобайл - Tinkoff Mobile - Оператор сотовой связи 222 17
Google LLC 12688 16
Huawei 4676 16
Xiaomi - Сяоми 2231 16
МТС Розничная сеть - РТК - РусТелКом - Русская Телефонная Компания 544 15
Telegram Group 2940 13
ВТБ - Мультикарта - процессинговая компания 263 9
Ростелеком 10948 9
Meta Platforms - Facebook 4621 8
Merlion - Citilink - Ситилинк - онлайн-ритейлер 782 7
Admitad Projects - Адмитад Проджектс 22 6
Lenovo Group 2446 6
Код Безопасности 812 6
Sony 6739 5
Webmoney - Вебмани.Ру 547 5
Марвел-Дистрибуция - Marvel Distribution Company - Марвел КТ 358 4
М.Видео-Эльдорадо - М.Тех - Директ Кредит Центр 117 4
Amazon Inc - Amazon.com 3277 4
ASUS - AsusTek Computer Inc 2174 4
Acer Group - Acer Inc 2776 4
VK - Mail.ru Group 3602 4
Selectel - Селектел 544 4
Hisense Group Holdings - Айсенс Рус 241 4
Blizzard Entertainment 343 3
Газпром ГПМ - RuTube - Рутьюб - Руформ - видеохостинг 431 3
RBK Money - RUpay - Электронный платежный сервис, ЭПС НКО - РБК Банк - Бург Капитал Банк - Капиталъ-Экспресс 101 3
Cashoff LAB - Cashoff Laboratory - Кэшофф Лаб 14 3
Honor - Shenzhen Zhixin New Information Technology 933 3
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5659 3
Microsoft Corporation 25775 3
LG Electronics 3735 3
HP Inc. 5883 3
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1523 55
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 51
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1930 48
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2949 34
Visa International 1993 29
МТС Финанс - MTS Finance - Мобайл ТелеСистемс Б.В. - Mobile TeleSystems Finance - МТС банк 598 28
НСПК - Национальная система платежных карт 948 27
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 26
Кинопоиск - онлайн-кинотеатр 327 23
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1911 19
Яндекс.Лавка 315 18
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2427 16
Альфа-Банк 1979 15
Яндекс.Драйв - Яндекс.Каршеринг - Оператор каршеринга 238 14
X5 Group - Перекрёсток 640 12
ЛитРес ГК - LitRes - Библиотека электронных книг 193 11
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 1308 10
X5 Group - Пятёрочка - Федеральная торговая сеть 572 10
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1205 10
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 1662 10
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 622 10
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 9
Яндекс.Еда - Yandex Eats - Яндекс.Курьер 319 9
Юнистрим - Unistream - Международная платежная система денежных переводов 194 8
МТС - Экосистема МТС - Urent - Юрент - Юрентбайк.ру - Шеринговые технологии 156 8
UZCARD - ЕОПЦ - Единый общереспубликанский процессинговый центр 24 8
Alibaba Group - AliExpress - Global Digital Commerce Group 497 8
Сбер - Мегамаркет - СберМегаМаркет - Goods.ru - маркетплейс 203 7
ГПБ - Газпромбанк 1273 7
ivi - Иви - Онлайн-кинотеатр 439 7
Модульбанк - Modulbank - Банк региональный кредит 206 7
Русский стандарт Банк 509 7
Burger King - Бургер Кинг - Сеть ресторанов быстрого питания 122 7
Почта России ПАО 2370 6
ВТБ - Почта Банк 514 6
Магнит - Тандер - сеть магазинов 1060 6
ВкусВилл - Избёнка 216 6
ВТБ - ВТБ24 671 5
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 5
Ozon Банк - Озон Банк - Оней Банк - Еком Банк 62 5
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