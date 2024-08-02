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Кэшбэк и скидки ждут пользователей с высоким рейтингом в каршеринге BelkaCar

Каршеринг BelkaCar в ближайшее время начнет начислять пользователям бонусы в виде кэшбэка и скидок за поездки с высоким рейтингом вождения. Об этом CNews сообщили представители BelkaCar.

Повышение безопасности дорожного движения – стратегический приоритет компании BelkaCar, поэтому сервис систематически ведет образовательную и просветительскую деятельность среди своих пользователей и потенциальных водителей. Год назад запущен рейтинг вождения пользователей, который позволяет учитывать поведение водителя на дороге. Кроме того, он призван дать прозрачную оценку действиям пользователей на дорогах и напомнить о важности соблюдения ПДД, бережном отношении к окружающим и к автомобилям сервиса.

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В рамках развития проекта рейтинга вождения в BelkaCar приняли решение дополнительно поощрять пользователей с высоким рейтингом. Так, владельцам рейтинга в диапазоне от 81 до 100 баллов станут доступны бонусы в виде кэшбэка и скидок на поездки. Важно сохранять рейтинг вождения на высоком уровне: если он будет падать ниже 80 баллов, кэшбэк и скидки за следующие поездки не будут начисляться до тех пор, пока он не восстановится до высоких значений. Подробные правила начисления кэшбэка и скидок можно узнать в приложении BelkaCar, а также в соцсетях сервиса.

«Мы видим положительное влияние рейтинга вождения – доля пользователей с рейтингом 80 и выше продолжает расти. Считаем, что дополнительное поощрение аккуратных водителей, соблюдающих ПДД и внутренние правила сервиса, повышает общую безопасность на дорогах и демонстрирует повышение уровня культуры пользования каршерингом. Кроме того, аккуратные пользователи являются примером для всех остальных водителей, не только сервисов каршеринга, но и тех, кто злоупотребляет опасным и агрессивным стилями вождения», – сказал генеральный директор BelkaCar Дмитрий Потапов.

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