Belkacar - Каршеринг АО - оператор каршеринга

В России немецкому бизнесмену дали пять лет за хищение акций Belkacar Приговор по делу о мошенничестве с акциями Belkacar Тушинский районный суд Москвы приговорил немецкого бизнесмена Ральфа Новака к пяти г

Сеть АЗС «Газпромнефть» и каршеринг BelkaCar запустили сервис заправки по QR-коду В мобильное приложение BelkaCar интегрирована виртуальная топливная карта «Опти 24». Новый сервис открывает клиентам каршерингового сервиса доступ к широкой географии заправочных станций сети «Газпромнефть» Сеть АЗС

Всем пользователям BelkaCar стал доступен рейтинг вождения Всем пользователям каршеринга BelkaCar стал доступен рейтинг вождения, который призван дать прозрачную оценку поведению пользователя на дороге и напомнить о важности соблюдения правил дорожного движения, бережному отношению

BelkaCar и ППР упростят работу транспортных отделов компаний Каршеринговый сервис BelkaCar и «Передовые платежные решения», экосистема сервисов для автопарков, объявили о нача

Каршеринг BelkaCar и картографический сервис 2ГИС запустили серию путеводителей выходного дня по Подмосковью обраны идеи для путешествий по ближайшему Подмосковью – список составляли на основании отзывов пользователей. В подборке можно найти маршруты для любой аудитории. Об этом CNews сообщили представители BelkaCar. Семьям с детьми может понравиться в парке птиц «Воробьи» на границе Московской и Калужской области, или на ферме с северными оленями в Анциферово. Место для необычных стимпанковских ф

МТС Music и BelkaCar запустили цифровые аудиогиды для автопутешественников ПАО «МТС», российская компания по предоставлению цифровых, медийных и телекоммуникационных сервисов, и каршеринговый сервис BelkaCar объявили о запуске на платформе МТС Music серии бесплатных аудиогидов для автомобилистов. Маршрут первого аудиогида пройдет из Москвы до музея-усадьбы «Ясная Поляна» Тульской области.

Belkacar и Chery объявили о начале сотрудничества Belkacar и Chery объявили о начале сотрудничества. В марте 2022 г. столичный автопарк Belkacar пополнят технологичные кроссоверы Chery Tiggo 4. Первые автомобили в комплектации Cosmo можно арендовать уже со 2 марта, в течение месяца будет выведено 100 новых авто. Первые пользова

Belkacar и Haval объявили о начале сотрудничества Belkacar сообщила о расширении столичного автопарка автомобилями комфорт-класса. Городские кроссоверы Haval Jolion появятся в парке Belkacar в конце декабря 2021 г. Модель сочетает яркую внешность, технологичность и широкий набор опций комфорта и безопасности. Это первый автомобиль такого класса в парке оператора. Haval Jol

Belkacar запустит каршеринг в Краснодаре апуске услуги каршеринга в Краснодаре, который стал четвертым городом единой зоны аренды, включающей также Анапу, Геленджик и Новороссийск. Теперь пользователи сервиса смогут передвигаться на машинах Belkacar почти по всему Краснодарскому краю: на восток до Джубги, на запад до Темрюка и на северо-восток до Краснодара включительно. В дальнейшем территория будет расширяться и видоизменяться в

Belkacar представила свою новую продуктовую стратегию опродуктовой модели оператора каршеринга к многопрофильной технологической компании, способной закрывать значительно больший пул транспортных задач клиента. Теперь наряду с базовой услугой каршеринга Belkacar намерена активно развивать еще два продуктовых юнита, первым из которых является «Новая мобильность», на данный момент уже включающая сервис подписки на автомобили и тестирование новых

Belkacar: выручка компании по итогам первого полугодия выросла почти в 3,4 раза Выручка компании Belkacar по итогам первого полугодия 2021 г. достигла 2,6 млрд руб. (с учетом НДС), что в 3,4 раза превышает аналогичный показатель карантинного 2020 г. и почти в 2,2 раза выше, чем в первом по

BelkaCar развивает бизнес на основе облачных технологий МТС МТС сообщает о расширении сотрудничества с компанией BelkaCar, одним из лидеров рынка каршеринга России. По итогам второго квартала 2021 года BelkaCar на 50% увеличила потребление облачных сервисов МТС, которые обеспечивают надежную работу

BelkaCar: выручка компании в I квартале 2021 года выросла на 87% Ключевые показатели компании BelkaCar по итогам I квартала 2021 года показали высокую динамику роста: выручка каршеринга превысила 890 млн рублей, увеличившись на 87% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Почт

BelkaCar объявляет результаты деятельности за 2020 год Ключевые показатели компании BelkaCar по итогам 2020 года выросли, несмотря на введенный в апреле-июне запрет на работу каршеринговых операторов в России, связанный с пандемией. Выручка каршеринга по итогам 2020 года соста

Volkswagen Group Rus запускает сервисы подписки на автомобили в сотрудничестве с BelkaCar Volkswagen Group Rus объявляет о запуске сервисов подписки на автомобили собственных марок в рамках стратегического сотрудничества с BelkaCar. Целью инициативы является создание новых современных сервисов мобильности для действующих и потенциальных клиентов компании. На первом этапе клиенты смогут взять автомобили в подписку

Основатель «Билайна» купил московский каршеринг BelkaCar Новый основной акционер BelkaCar Компания Coneplace Limited стала основным акционером каршерингового сервиса Belka