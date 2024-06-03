Belkacar Каршеринг АО оператор каршеринга
BelkaCar — российская компания, запустившая сервис каршеринга в октябре 2016 года. В 2021 году в сервисе доступно более 5 830 автомобилей. Выручка компании по итогам 9 месяцев 2021 года достигла почти 4 млрд рублей. В сервисе зарегистрировано около 1,5 млн человек, количество поездок на машинах BelkaCar достигло 31 млн. BelkaCar работает в Москве, Сочи, Краснодаре, Новороссийске, Анапе и Геленджике.
|03.06.2024
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В России немецкому бизнесмену дали пять лет за хищение акций Belkacar
Приговор по делу о мошенничестве с акциями Belkacar Тушинский районный суд Москвы приговорил немецкого бизнесмена Ральфа Новака к пяти г
|19.03.2024
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Сеть АЗС «Газпромнефть» и каршеринг BelkaCar запустили сервис заправки по QR-коду
В мобильное приложение BelkaCar интегрирована виртуальная топливная карта «Опти 24». Новый сервис открывает клиентам каршерингового сервиса доступ к широкой географии заправочных станций сети «Газпромнефть» Сеть АЗС
|13.12.2023
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Всем пользователям BelkaCar стал доступен рейтинг вождения
Всем пользователям каршеринга BelkaCar стал доступен рейтинг вождения, который призван дать прозрачную оценку поведению пользователя на дороге и напомнить о важности соблюдения правил дорожного движения, бережному отношению
|22.03.2023
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BelkaCar и ППР упростят работу транспортных отделов компаний
Каршеринговый сервис BelkaCar и «Передовые платежные решения», экосистема сервисов для автопарков, объявили о нача
|28.10.2022
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Каршеринг BelkaCar и картографический сервис 2ГИС запустили серию путеводителей выходного дня по Подмосковью
обраны идеи для путешествий по ближайшему Подмосковью – список составляли на основании отзывов пользователей. В подборке можно найти маршруты для любой аудитории. Об этом CNews сообщили представители BelkaCar. Семьям с детьми может понравиться в парке птиц «Воробьи» на границе Московской и Калужской области, или на ферме с северными оленями в Анциферово. Место для необычных стимпанковских ф
|26.08.2022
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МТС Music и BelkaCar запустили цифровые аудиогиды для автопутешественников
ПАО «МТС», российская компания по предоставлению цифровых, медийных и телекоммуникационных сервисов, и каршеринговый сервис BelkaCar объявили о запуске на платформе МТС Music серии бесплатных аудиогидов для автомобилистов. Маршрут первого аудиогида пройдет из Москвы до музея-усадьбы «Ясная Поляна» Тульской области.
|04.03.2022
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Belkacar и Chery объявили о начале сотрудничества
Belkacar и Chery объявили о начале сотрудничества. В марте 2022 г. столичный автопарк Belkacar пополнят технологичные кроссоверы Chery Tiggo 4. Первые автомобили в комплектации Cosmo можно арендовать уже со 2 марта, в течение месяца будет выведено 100 новых авто. Первые пользова
|24.12.2021
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Belkacar и Haval объявили о начале сотрудничества
Belkacar сообщила о расширении столичного автопарка автомобилями комфорт-класса. Городские кроссоверы Haval Jolion появятся в парке Belkacar в конце декабря 2021 г. Модель сочетает яркую внешность, технологичность и широкий набор опций комфорта и безопасности. Это первый автомобиль такого класса в парке оператора. Haval Jol
|05.10.2021
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Belkacar запустит каршеринг в Краснодаре
апуске услуги каршеринга в Краснодаре, который стал четвертым городом единой зоны аренды, включающей также Анапу, Геленджик и Новороссийск. Теперь пользователи сервиса смогут передвигаться на машинах Belkacar почти по всему Краснодарскому краю: на восток до Джубги, на запад до Темрюка и на северо-восток до Краснодара включительно. В дальнейшем территория будет расширяться и видоизменяться в
|04.10.2021
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Belkacar представила свою новую продуктовую стратегию
опродуктовой модели оператора каршеринга к многопрофильной технологической компании, способной закрывать значительно больший пул транспортных задач клиента. Теперь наряду с базовой услугой каршеринга Belkacar намерена активно развивать еще два продуктовых юнита, первым из которых является «Новая мобильность», на данный момент уже включающая сервис подписки на автомобили и тестирование новых
|16.08.2021
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Belkacar: выручка компании по итогам первого полугодия выросла почти в 3,4 раза
Выручка компании Belkacar по итогам первого полугодия 2021 г. достигла 2,6 млрд руб. (с учетом НДС), что в 3,4 раза превышает аналогичный показатель карантинного 2020 г. и почти в 2,2 раза выше, чем в первом по
|10.08.2021
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BelkaCar развивает бизнес на основе облачных технологий МТС
МТС сообщает о расширении сотрудничества с компанией BelkaCar, одним из лидеров рынка каршеринга России. По итогам второго квартала 2021 года BelkaCar на 50% увеличила потребление облачных сервисов МТС, которые обеспечивают надежную работу
|13.05.2021
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BelkaCar: выручка компании в I квартале 2021 года выросла на 87%
Ключевые показатели компании BelkaCar по итогам I квартала 2021 года показали высокую динамику роста: выручка каршеринга превысила 890 млн рублей, увеличившись на 87% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Почт
|13.04.2021
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BelkaCar объявляет результаты деятельности за 2020 год
Ключевые показатели компании BelkaCar по итогам 2020 года выросли, несмотря на введенный в апреле-июне запрет на работу каршеринговых операторов в России, связанный с пандемией. Выручка каршеринга по итогам 2020 года соста
|30.03.2021
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Volkswagen Group Rus запускает сервисы подписки на автомобили в сотрудничестве с BelkaCar
Volkswagen Group Rus объявляет о запуске сервисов подписки на автомобили собственных марок в рамках стратегического сотрудничества с BelkaCar. Целью инициативы является создание новых современных сервисов мобильности для действующих и потенциальных клиентов компании. На первом этапе клиенты смогут взять автомобили в подписку
|31.10.2019
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Основатель «Билайна» купил московский каршеринг BelkaCar
Новый основной акционер BelkaCar Компания Coneplace Limited стала основным акционером каршерингового сервиса Belka
|18.04.2019
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BelkaCar закончила внедрение Naumen Contact Center
на обслуживать более 1000 одновременных вызовов. В разных ситуациях: вопросы по регистрации в системе, тарифам и правилам аренды, штрафам и порядку действий в случае ДТП, работе мобильного приложения BelkaCar важно оперативно связываться с клиентом в любое время суток. По мере увеличения автопарка и количества зарегистрированных пользователей BelkaCar росла нагрузка на контакт-центр
Belkacar и организации, системы, технологии, персоны:
|Калинин Андрей 32 10
|Сардар Лориана 6 6
|Шадаев Максут 1008 6
|Аксаков Анатолий 155 5
|Путин Сергей 63 5
|Натрусов Артем 284 5
|Петров Михаил 138 5
|Трофимова Людмила 50 5
|Каюмов Шамиль 53 5
|Прохорова Алла 65 5
|Чаркин Евгений 296 5
|Богданов Кирилл 112 5
|Дьяченко Валерий 95 5
|Абакумов Евгений 205 5
|Халматов Максим 64 5
|Белоусов Максим 108 5
|Шипов Савва 101 5
|Бойко Елена 152 5
|Урьяс Вадим 98 5
|Клепиков Алексей 117 5
|Сотин Денис 205 5
|Иванов Алексей 131 5
|Слышкин Василий 129 5
|Егоров Владимир 82 5
|Карпов Иван 78 5
|Семенихин Игорь 56 5
|Нестеров Алексей 143 5
|Савкин Владимир 39 5
|Степченков Максим 65 5
|Сыкулев Андрей 84 5
|Гревцев Александр 31 5
|Онищенко Владислав 96 5
|Соловьев Алексей 88 5
|Васильев Владислав 58 5
|Мискевич Евгений 49 5
|Ямщиков Владимир 51 5
|Генкина Екатерина 43 5
|Вахнин Павел 53 5
|Евраев Михаил 262 5
|Лебедев Антон 51 5
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 8131 4
|Frost & Sullivan 203 1
|CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей 683 1
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