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Belkacar Каршеринг АО оператор каршеринга

Belkacar - Каршеринг АО - оператор каршеринга

BelkaCar — российская компания, запустившая сервис каршеринга в октябре 2016 года. В 2021 году в сервисе доступно более 5 830 автомобилей. Выручка компании по итогам 9 месяцев 2021 года достигла почти 4 млрд рублей. В сервисе зарегистрировано около 1,5 млн человек, количество поездок на машинах BelkaCar достигло 31 млн. BelkaCar работает в Москве, Сочи, Краснодаре, Новороссийске, Анапе и Геленджике.


03.06.2024 В России немецкому бизнесмену дали пять лет за хищение акций Belkacar

Приговор по делу о мошенничестве с акциями Belkacar Тушинский районный суд Москвы приговорил немецкого бизнесмена Ральфа Новака к пяти г
19.03.2024 Сеть АЗС «Газпромнефть» и каршеринг BelkaCar запустили сервис заправки по QR-коду

В мобильное приложение BelkaCar интегрирована виртуальная топливная карта «Опти 24». Новый сервис открывает клиентам каршерингового сервиса доступ к широкой географии заправочных станций сети «Газпромнефть» Сеть АЗС

13.12.2023 Всем пользователям BelkaCar стал доступен рейтинг вождения

Всем пользователям каршеринга BelkaCar стал доступен рейтинг вождения, который призван дать прозрачную оценку поведению пользователя на дороге и напомнить о важности соблюдения правил дорожного движения, бережному отношению
22.03.2023 BelkaCar и ППР упростят работу транспортных отделов компаний

Каршеринговый сервис BelkaCar и «Передовые платежные решения», экосистема сервисов для автопарков, объявили о нача
28.10.2022 Каршеринг BelkaCar и картографический сервис 2ГИС запустили серию путеводителей выходного дня по Подмосковью

обраны идеи для путешествий по ближайшему Подмосковью – список составляли на основании отзывов пользователей. В подборке можно найти маршруты для любой аудитории. Об этом CNews сообщили представители BelkaCar. Семьям с детьми может понравиться в парке птиц «Воробьи» на границе Московской и Калужской области, или на ферме с северными оленями в Анциферово. Место для необычных стимпанковских ф
26.08.2022 МТС Music и BelkaCar запустили цифровые аудиогиды для автопутешественников

ПАО «МТС», российская компания по предоставлению цифровых, медийных и телекоммуникационных сервисов, и каршеринговый сервис BelkaCar объявили о запуске на платформе МТС Music серии бесплатных аудиогидов для автомобилистов. Маршрут первого аудиогида пройдет из Москвы до музея-усадьбы «Ясная Поляна» Тульской области.

04.03.2022 Belkacar и Chery объявили о начале сотрудничества

Belkacar и Chery объявили о начале сотрудничества. В марте 2022 г. столичный автопарк Belkacar пополнят технологичные кроссоверы Chery Tiggo 4. Первые автомобили в комплектации Cosmo можно арендовать уже со 2 марта, в течение месяца будет выведено 100 новых авто. Первые пользова
24.12.2021 Belkacar и Haval объявили о начале сотрудничества

Belkacar сообщила о расширении столичного автопарка автомобилями комфорт-класса. Городские кроссоверы Haval Jolion появятся в парке Belkacar в конце декабря 2021 г. Модель сочетает яркую внешность, технологичность и широкий набор опций комфорта и безопасности. Это первый автомобиль такого класса в парке оператора. Haval Jol
05.10.2021 Belkacar запустит каршеринг в Краснодаре

апуске услуги каршеринга в Краснодаре, который стал четвертым городом единой зоны аренды, включающей также Анапу, Геленджик и Новороссийск. Теперь пользователи сервиса смогут передвигаться на машинах Belkacar почти по всему Краснодарскому краю: на восток до Джубги, на запад до Темрюка и на северо-восток до Краснодара включительно. В дальнейшем территория будет расширяться и видоизменяться в
04.10.2021 Belkacar представила свою новую продуктовую стратегию

опродуктовой модели оператора каршеринга к многопрофильной технологической компании, способной закрывать значительно больший пул транспортных задач клиента. Теперь наряду с базовой услугой каршеринга Belkacar намерена активно развивать еще два продуктовых юнита, первым из которых является «Новая мобильность», на данный момент уже включающая сервис подписки на автомобили и тестирование новых
16.08.2021 Belkacar: выручка компании по итогам первого полугодия выросла почти в 3,4 раза

Выручка компании Belkacar по итогам первого полугодия 2021 г. достигла 2,6 млрд руб. (с учетом НДС), что в 3,4 раза превышает аналогичный показатель карантинного 2020 г. и почти в 2,2 раза выше, чем в первом по
10.08.2021 BelkaCar развивает бизнес на основе облачных технологий МТС

МТС сообщает о расширении сотрудничества с компанией BelkaCar, одним из лидеров рынка каршеринга России. По итогам второго квартала 2021 года BelkaCar на 50% увеличила потребление облачных сервисов МТС, которые обеспечивают надежную работу
13.05.2021 BelkaCar: выручка компании в I квартале 2021 года выросла на 87%

Ключевые показатели компании BelkaCar по итогам I квартала 2021 года показали высокую динамику роста: выручка каршеринга превысила 890 млн рублей, увеличившись на 87% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Почт
13.04.2021 BelkaCar объявляет результаты деятельности за 2020 год

Ключевые показатели компании BelkaCar по итогам 2020 года выросли, несмотря на введенный в апреле-июне запрет на работу каршеринговых операторов в России, связанный с пандемией. Выручка каршеринга по итогам 2020 года соста
30.03.2021 Volkswagen Group Rus запускает сервисы подписки на автомобили в сотрудничестве с BelkaCar

Volkswagen Group Rus объявляет о запуске сервисов подписки на автомобили собственных марок в рамках стратегического сотрудничества с BelkaCar. Целью инициативы является создание новых современных сервисов мобильности для действующих и потенциальных клиентов компании. На первом этапе клиенты смогут взять автомобили в подписку
31.10.2019 Основатель «Билайна» купил московский каршеринг BelkaCar

Новый основной акционер BelkaCar Компания Coneplace Limited стала основным акционером каршерингового сервиса Belka
18.04.2019 BelkaCar закончила внедрение Naumen Contact Center

на обслуживать более 1000 одновременных вызовов. В разных ситуациях: вопросы по регистрации в системе, тарифам и правилам аренды, штрафам и порядку действий в случае ДТП, работе мобильного приложения BelkaCar важно оперативно связываться с клиентом в любое время суток. По мере увеличения автопарка и количества зарегистрированных пользователей BelkaCar росла нагрузка на контакт-центр


Публикаций - 52, упоминаний - 60

Belkacar и организации, системы, технологии, персоны:

Yandex - Яндекс 7339 9
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12551 9
Сбер - Cloud.ru - Облачные технологии - ранее SberCloud, СберКлауд 445 9
8213 6
Schneider Electric 575 5
НТЦ ИТ Роса - Научно-технический центр информационных технологий РОСА - Российские операционные системы 317 5
Cinimex - Синимекс - Синимекс-Информатика 208 5
Первый ОФД - Первый Оператор фискальных данных 115 5
Rimini Street 58 5
Ростелеком ОМП - Открытая мобильная платформа 431 5
Schneider Electric Secure Power 65 5
Такском - Taxcom 240 5
Центр2М - Center2М 66 5
Ситилабс 44 5
Норникель ОЦО - Общий центр обслуживания - НН-Инфоком - Норникель Спутник - Нортех - Норникель Технические сервисы 62 5
BSS - Банк Софт Системс - БСС 669 5
Crayon. 19 4
Счётная палата РФ - ФКУ ЦЭАИТ СП - Федеральный центр информатизации Счетной палаты Российской Федерации 32 4
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8744 3
Ростелеком 9700 3
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 3901 3
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Rostelecom-Solar - РТК-Солар - Solar Security - Солар Секьюрити - Солар ПТ 918 2
VK - Mail.ru Group 3455 2
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3219 2
АФК Система ПАО 1797 1
Naumen - Наумен 625 1
VK - Mail.ru MRG Tech Lab 31 1
Электротранспортные технологии 1 1
Microsoft Corporation 24624 1
IBM - International Business Machines Corp 9441 1
Samsung Electronics 10254 1
МегаФон 8804 1
Oracle Corporation 6687 1
Крок - Croc 1777 1
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2160 1
Veritas Technologies - Веритас Текнолоджис - Veritas Software Corporation 327 1
Selectel - Селектел 385 1
SUSE Software Solutions Germany GmbH. 387 1
Росатом - РИР - Лига Цифровой Экономики - AT Consulting - ЭйТи Консалтинг - АТ Консалтинг - Группа ЭйТи - Эдвансед трансформейшн консалтинг 363 1
EPAM Solutions - EPAM Systems - Effective Programming for America 411 1
Delimobil - Делимобиль - Каршеринг Руссия - оператор каршеринга 67 16
Яндекс.Драйв - Яндекс.Каршеринг - Оператор каршеринга 197 12
Ситидрайв - YouDrive - Новые транспортные системы - оператор каршеринга 79 9
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7302 9
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2803 9
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1629 7
Anytime - Оператор каршеринга 15 6
Фаберлик - Faberlic 93 6
РЖД - Российские железные дороги 1903 5
ОМК - Объединенная металлургическая компания 201 5
ГПБ - Газпромбанк 1084 5
Почта России ПАО 2112 5
Coca-Cola HBC - Россия Кока-Кола ЭйчБиСи Евразия 93 5
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 658 5
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 800 5
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 926 5
Ингосстрах СПАО 421 5
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ 652 5
АФК Система - Segezha Group - Сегежа Групп - Сегежский ЦБК - Сегежабумпром - Сегежский целлюлозно-бумажный комбинат - Segezha Packaging - Сегежская упаковка 139 5
Мечел ПАО - Промышленный холдинг 157 5
МТС Финанс - MTS Finance - Мобайл ТелеСистемс Б.В. - Mobile TeleSystems Finance - МТС банк - МТС Финтех 480 5
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Агроторг 1025 5
PepsiCo - Pepsi Bottling - Пепсико 204 5
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 461 5
Абсолют Банк 230 5
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 489 5
Агрокомплекс имени Н.И. Ткачева 58 5
ТМК - Трубная металлургическая компания 115 5
ВТБ - ПГК - Первая грузовая компания 198 5
OKS Group 51 5
Сургутнефтегаз - СНГ 269 5
Казахмыс - Kazakhmys 51 5
Дом.РФ - ЩЛЗ - Щербинский лифтостроительный завод - Московский электромеханический завод №9 - Московский лифтостроительный завод - Московский опытно-экспериментальный лифтостроительный завод 51 5
Росводоканал - Росводоканал Цифровые решения - РВК.Цифровые решения 114 5
Volkswagen Group - VW 280 4
Лемана ПРО - Ле Монлид - Leroy Merlin - Леруа Мерлен Восток 216 4
ВсеИнструменты.ру - ВИ.ру - VI.Tech 286 4
ГПБ Лизинг - Каркаде Лизинг - Carcade Leasing 59 4
Сбер - Сбербанк НПФ - Негосударственный пенсионный фонд - СберНПФ - Пенсионные решения НПФ - Ренессанс пенсии НПФ 76 4
Росводоканал - УК Региональные объединенные системы Водоканал 47 4
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11624 10
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1902 9
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2499 7
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 1965 6
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1372 5
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1665 5
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2715 5
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3331 5
Счётная палата РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 769 5
Правительство РФ - АНО АЦ - Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО АЦ) 324 5
Минцифры РФ - Департамент инфраструктурных проектов 60 5
Минцифры РФ - Департамент развития архитектуры и координации информатизации - Департамент государственной политики в области информационных технологий и координации информатизации - Департамент развития отрасли информационных технологий 178 5
Росаккредитация - Федеральная служба по аккредитации 156 5
Администрация Санкт-Петербурга - Губернатор Санкт-Петербурга - органы государственной власти 291 5
Госдума РФ - Комитет Госдумы по по кредитным организациям и финансовым рынкам 123 5
Правительство Удмуртской Республики - органы государственной власти 113 4
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция Министерства внутренних дел РФ - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения 1375 3
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3046 2
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5435 2
Правительство Москвы - ДПиИР Москва - Департамент предпринимательства и инновационного развития города Москвы 271 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2802 1
U.S. SEC - Securities and Exchange Commission - Федеральная комиссия США по ценным бумагам и биржам 1001 1
Минцифры РФ - Департамент развития облачных сервисов и управления данными 2 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4077 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3276 1
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 701 1
Ясная Поляна - Музей-усадьба Л.Н. Толстого 24 1
РФПИ - Российский Фонд Прямых Инвестиций - Инвестиционная компания 244 1
Правительство Москвы - Мэр города Москвы 566 1
Правительство Москвы - Дептранс Москва - ДТиРДТИ Москва - Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы 215 1
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 977 1
Районный суд - Мосгорсуд - Московский городской суд - Районные суды Москвы 781 1
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 826 1
Правительство Чувашской Республики - Президент Республики Чувашия - органы государственной власти 79 1
МИАЦ - Медицинские информационно-аналитические центры 172 1
Администрация Санкт-Петербурга - Городской мониторинговый центр Санкт-Петербурга - СПб ГКУ 19 1
Правительство Ярославской области - ГБУ ЯО Электронный регион - Государственное бюджетное учреждение Ярославской области 32 1
Правительство Красноярского края - органы государственной власти 86 1
Росатом СКЦ ФГУП - Ситуационно-Кризисный Центр Федерального агентства по атомной энергии 29 1
Минтранс РФ - Ространснадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере транспорта - Ространсинспекция - Госавтодорнадзор 110 1
РФС - Российский футбольный союз - Сборная России по футболу 48 4
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 721 1
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 290 1
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Шадаев Максут 1008 6
Аксаков Анатолий 155 5
Путин Сергей 63 5
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Петров Михаил 138 5
Трофимова Людмила 50 5
Каюмов Шамиль 53 5
Прохорова Алла 65 5
Чаркин Евгений 296 5
Богданов Кирилл 112 5
Дьяченко Валерий 95 5
Абакумов Евгений 205 5
Халматов Максим 64 5
Белоусов Максим 108 5
Шипов Савва 101 5
Бойко Елена 152 5
Урьяс Вадим 98 5
Клепиков Алексей 117 5
Сотин Денис 205 5
Иванов Алексей 131 5
Слышкин Василий 129 5
Егоров Владимир 82 5
Карпов Иван 78 5
Семенихин Игорь 56 5
Нестеров Алексей 143 5
Савкин Владимир 39 5
Степченков Максим 65 5
Сыкулев Андрей 84 5
Гревцев Александр 31 5
Онищенко Владислав 96 5
Соловьев Алексей 88 5
Васильев Владислав 58 5
Мискевич Евгений 49 5
Ямщиков Владимир 51 5
Генкина Екатерина 43 5
Вахнин Павел 53 5
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Лебедев Антон 51 5
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Россия - ПФО - Удмуртия - Удмуртская Республика 814 4
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Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 14191 3
Европа 21767 3
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Венгрия 812 3
Беларусь - Белоруссия 5638 3
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17025 3
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2490 3
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Россия - УФО - Екатеринбург 3941 2
Италия - Итальянская Республика 4352 2
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Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3097 2
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Казахстан - Республика 5525 2
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14110 2
Россия - ПФО - Пензенская область 589 2
Россия - ПФО - Пензенская область - Пенза 452 2
Чехия - Чешская Республика 1308 2
Германия - Бавария - Мюнхен 469 2
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CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 5760 9
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Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 47984 8
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24080 8
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 3930 7
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Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16300 6
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Поколение Z - Generation Z- зумеры - Homelanders, Homeland Generation, Zoomers или New Silent Generation - поколение людей, родившихся со второй половины 1990х по первую половину 2010х 92 5
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Сельское хозяйство - Агропромышленный комплекс - АПК - Агропромышленного сектор экономики - Agricultural industry - Сельскохозяйственная техника 1623 5
Страхование - Автострахование - КАСКО - автоКАСКО - страхование транспорта от ущерба, хищения или угона 205 4
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Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29014 4
МВД РФ - ГИБДД ПДД - Правила дорожного движения 389 4
Транспорт общественный - Коммунальный транспорт - Пассажирские перевозки - Public transport - Passenger transportation - муниципальные и коммерческие автобусы, троллейбусы и трамваи 2580 4
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 6152 4
Транспорт общественный - Такси - Таксопарки - Таксомоторные парки 851 4
Налогообложение - НДС - Налог на добавленную стоимость 2129 3
Транспорт - Средства индивидуальной мобильности - Велосипед - Самокат - колёсное транспортное средство 654 3
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Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 996 4
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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