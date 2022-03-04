Belkacar и Chery объявили о начале сотрудничества

Belkacar и Chery объявили о начале сотрудничества. В марте 2022 г. столичный автопарк Belkacar пополнят технологичные кроссоверы Chery Tiggo 4. Первые автомобили в комплектации Cosmo можно арендовать уже со 2 марта, в течение месяца будет выведено 100 новых авто. Первые пользователи Chery Tiggo 4 каршеринга Belkacar смогут найти в автомобиле сюрприз – мягкую игрушку, сувенир от автопроизводителя.

Автомобили можно арендовать в любом тарифе Belkacar. Стоимость поминутного тарифа начинается от 9,27 руб./мин., в тарифе «Час без км» – 390 руб., в «24 час без км» – 1590 руб. Для всех тарифов можно подключить КАСКО – от 120 руб. для тарифа «Час без км». Chery Tiggo 4 будет доступен на территории Москвы и Московской области.

Кроссовер Chery Tiggo 4 – современный и динамичный, он заряжен всем необходимым для комфортного и безопасного вождения. Он покоряет продуманной эргономикой и изящными дизайнерскими решениями. Его особый стиль воплощается в чётких гранях кузова, выделяется двуцветными литыми алюминиевыми дисками R18 и подчёркивается светодиодной оптикой. Автомобиль оснащён «зимним» пакетом: обогрев руля, лобового стекла, боковых зеркал, сидений, а также форсунок омывателя. Пользователям также будет доступна система дистанционного запуска двигателя, прогрессивная мультимедийная система с поддержкой Android Auto, Bluetooth.

Иван Никитин, директор по продукту Belkacar, сказал: «Ценности, которые лежат в основе нашей работы – свобода передвижения, комфорт, мобильность и надежность, и автомобили Chery полностью соответствуют этим ценностям. Уверен, пользователи по достоинству оценят новые автомобили».

Антон Ганжа, директор по развитию бизнеса Chery в России, отметил: «Партнёрство с Belkacar является следствием развития марки Chery на российском рынке. Мы стремимся дать возможность потенциальным клиентам и автолюбителям познакомиться с Chery Tiggo 4 в максимально комфортных для них условиях».