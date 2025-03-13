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Ганжа Антон


13.03.2025 Ozon запускает продажу автомобилей с пробегом 1
27.06.2023 СМ.Expert и «Авто.ру» создали бесшовную цифровую инфраструктуру для дилеров Chery и Оmoda 1
04.03.2022 Belkacar и Chery объявили о начале сотрудничества 1
21.12.2011 ТТК предоставил услуги IP VPN дополнительному офису филиала «Уралсиба» в Воронеже 1

Публикаций - 4, упоминаний - 4

Ганжа Антон и организации, системы, технологии, персоны:

CM.Expert - АвтоЭксперт 7 1
ТТК Юго-Восток 29 1
Yandex - Яндекс 7483 1
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 2049 1
Chery Group - Chery Automobile - Чери Автомобили Рус 29 2
Chery Group - Omoda 14 1
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 662 1
Belkacar - Каршеринг АО - оператор каршеринга 53 1
Яндекс.Вертикали - Авто.ру - Auto.ru 150 1
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 20824 1
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - IP address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 4128 1
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BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10359 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 51376 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 31127 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 12647 1
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 13990 1
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 7181 1
ТТК IP-MPLS-сеть 34 1
Chery Tiggo 13 1
Google Android Auto 34 1
Гаврилов Михаил 9 1
Шевченко Евгений 60 1
Никитин Иван 6 1
Соболев Никита 2 1
Россия - РФ - Российская федерация 146114 3
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43540 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7542 1
Россия - ЦФО - Воронежская область - Воронеж 1522 1
Россия - Черноземье - Центрально-Чернозёмный экономический район 238 1
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5208 2
Транспорт - Carsharing - Каршеринг - краткосрочная аренда/прокат машины/автомобилей - Car-as-a-Service - Автомобиль как сервис 296 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48493 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29471 1
Трейд-ин - Trade-in 179 1
Страхование - Автострахование - КАСКО - автоКАСКО - страхование транспорта от ущерба, хищения или угона 212 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2025 годы.
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