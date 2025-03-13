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Махмудов Алексей


13.03.2025 Ozon запускает продажу автомобилей с пробегом 1

Публикаций - 1, упоминаний - 1

Махмудов Алексей и организации, системы, технологии, персоны:

Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1380 1
АвтоВАЗ - Волжский Автозавод - Волжский автомобильный завод 274 1
Geely Motors - Джили Моторс - Zhejiang Geely Holding Group 28 1
Volkswagen Audi Group 210 1
Great Wall Motors - Haval - Хавейл 28 1
БорисХоф - BorisHof 6 1
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Chery Jetour 3 1
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Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18807 1
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5214 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1347102, в очереди разбора - 763937.
Создано именных указателей - 170931.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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