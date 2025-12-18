Разделы

OZON.travel – онлайн-сервис для бронирования авиа- и железнодорожных билетов, а также организации деловых поездок. Сервис начал работу в 2007 году и стал одним из первых ОТА в России. Платформа позволяет приобрести авиабилеты более 800 российских и международных авиакомпаний. В 2020 году запустился сервис «Ozon Командировки» для организации деловых поездок. Он позволяет компаниям оформлять командировки полностью онлайн: покупать билеты, бронировать отели, находить трансфер и вести ЭДО

18.12.2025 Ozon представил персональную статистику покупок в приложении 1
21.11.2025 Ozon Travel усилил личный кабинет отельера: новые инструменты для роста продаж и репутации 1
02.09.2025 Исследование Mах и Ozon Travel: более 70% россиян продолжают общаться с коллегами по работе во время отпуска 1
05.08.2025 Аналитика «МТС AdTech»: россияне предпочитают путешествовать на поездах и автомобилях 1
03.07.2025 «Студия Простора» VK запускает биржу видеоконтента 1
30.06.2025 Ozon запускает продажу плавучих домов 1
04.06.2025 Пользователям Мах стал доступен сервис организации путешествий 1
20.05.2025 Ozon Travel создал личный кабинет для отельеров по аналогии с продавцами Ozon 1
11.02.2025 Ozon Travel запустил свое мобильное приложение 1
01.08.2024 Ozon Travel дозвонится до путешественников с «Этикеткой» от билайна 1
05.07.2023 «Яндекс» создал продвинутый сервис организации командировок. Он ускоряет весь процесс «почти в 100 раз» 1
15.02.2023 Лучшие сервисы для покупки авиа и ж/д билетов: выбор ZOOM 1
12.04.2022 Российские аналоги Booking и Airbnb: 10 лучших сайтов для путешественников 1
07.04.2022 Старейший российский интернет-магазин устроит россиянам серийное импортозамещение 1
23.07.2020 В «Тинькофф Путешествиях» появился Telegram-бот для поиска выгодных авиабилетов 1
10.06.2020 Как сохранить клиентов, пришедших во время COVID 1
07.04.2009 Ozon.ru перерос $100 млн 1

Yandex - Яндекс 8462 5
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4540 3
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 14287 2
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9202 2
Ростелеком 10322 1
Salesforce 456 1
Сбер - Нетология - Netology - EdMarket 99 1
Telegram Group 2583 1
Apple Inc 12645 1
Google LLC 12274 1
Т-Мобайл - Тинькофф Мобайл - Tinkoff Mobile - Оператор сотовой связи 195 1
1С - Smartway Travel Group - Смартвэй 15 1
9015 1
ВымпелКом - Билайн Бизнес - Beeline Business 456 1
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1657 10
OneTwoTrip Travel Agency LLP 56 4
Туту.ру - Tutu.ru - Новые Туристические Технологии, НТТ - российский сервис путешествий - Travel.ru 80 2
Ozon Банк - Озон Банк - Оней Банк - Еком Банк 40 1
Nordwind Airlines - Северный Ветер 3 1
МТС Трэвел - Броневик - Bronevik 166 1
101Hotels.com 456 1
Ozon Sports 1 1
Ozon Pets 1 1
Ozon Baby 1 1
Ozon Home 3 1
Суточно АО - Суточно.ру 16 1
Яндекс - Маркет Деливери - Delivery Club - Деливери Клаб 262 1
IKEA - ИКЕА 163 1
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 1026 1
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 1312 1
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2763 1
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1378 1
Островок.ру - Ostrovok.ru 105 1
Airbnb 98 1
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 533 1
Unilever - Юнилевер Русь 165 1
ЦИАН - CIAN 165 1
РЖД - Российские железные дороги 2006 1
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 864 1
S7 Airlines - авиакомпания Сибирь - S7 Group - Группа компаний С7 134 1
Аэроэкспресс - Железнодорожная пассажирская компания 147 1
Procter&Gamble - P&G - Проктер энд Гэмбл 222 1
Aviasales - Авиасейлс - Jetradar - Билетики 78 1
Уральские авиалинии - Ural Airlines - авиакомпания 46 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 1
Emirates Airlines - Эмирейтс авиакомпания 59 1
Mondelēz - Mondelez - Мондэлис Русь - Kraft Foods - Крафт Фудс Россия - Cadbury - Cadbury Schweppes - Dirol Cadbury - Дирол Кэдбери 68 1
Turkiye Hava Yollar - Turkish Airlines - авиакомпания 15 1
Qatar Airways - Qatar Airlines - Авиакомпания 12 1
Colgate-Palmolive - Колгейт Палмолив 26 1
МТС Финанс - MTS Finance - Мобайл ТелеСистемс Б.В. - Mobile TeleSystems Finance - МТС банк 537 1
Минэкономразвития РФ - Ростуризм - Федеральное агентство по туризму 76 1
Marketplace - Маркетплейс - Платформа электронной коммерции, онлайн-магазин электронной торговли 2825 5
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 5669 4
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 23223 3
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 17171 3
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13017 3
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 12343 3
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12277 3
Chat - Чат - средство обмена сообщениями по компьютерной сети в режиме реального времени - текстовый канал связи 2437 2
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 25561 2
Бронирование - Booking 816 2
Оповещение и уведомление - Notification 5388 2
Data monetization - Монетизация данных 1836 2
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 7627 2
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 9726 2
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 26115 2
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 5673 2
Видеоконтент - видеоролик - видеозапись - видеоизображение - видеоблог - video content - video blog 7704 1
Часы - Watch 997 1
Web App - Web application - Веб-приложение - Интернет-приложение 1474 1
FinTech - Банковская карта - bank card - дебетовая карта - debit card - карточный бизнес 1287 1
Транспорт - Аэропорт - Цифровая трансформация аэропортов - Системы управления аэропортами - Airport management systems - аэрологистика - aerologistics 549 1
Mini-app - Мини-апп - мини-приложение 106 1
Торговля - RetailTech - BNPL - Buy now, pay later - Сервисы рассрочки - Покупай сейчас, плати позже - система оплаты стоимости покупок равными платежами в течение небольшого периода времени - Отсрочка платежа - Installment plan 517 1
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 4912 1
B2C - Business-to-consumer - Business-to-Client - Бизнес для Потребителя 1141 1
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса - Пользовательский путь 5682 1
Бот - Bot - Программа, выполняющая автоматически / по расписанию действия через интерфейсы, предназначенные для людей 2446 1
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 8140 1
Instant Messenger - Мессенджер - Текстовые коммуникация - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 8482 1
Контактный центр - Колл-центр - Call-center - Центр обработки вызовов - ЦОВ 4297 1
Электроника - Электронные устройства - Электронная техника - Промышленное производство и разработка электроники - Electronics - Electronic devices - Electronic equipment - Industrial production and development of electronics 3276 1
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28953 1
DVD - Digital Versatile Disc - цифровой многоцелевой диск - Digital Video Disc - цифровой видеодиск 5606 1
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 5678 1
Кибербезопасность - Управление ИТ-рисками - Информационная безопасность и киберриски - Цифровые риски - Страхование киберрисков - Киберстрахование 492 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 25720 1
Google Android устройства-девайсы - Google Android смартфоны - Google Android коммуникаторы 1199 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 12991 1
VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность - Искусственная реальность - Иммерсивность - Immersive - Иммерсивные технологии 3102 1
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11329 1
Яндекс.Путешествия - Яндекс.Авиабилеты 102 3
Google Android 14712 2
Apple iOS 8260 2
Купибилет - Kupibilet 32 2
Trip.com Group - SkyScanner 21 1
FreePik 1452 1
Avito - Авито Путешествия 49 1
Airbus EADS Astrium - Eurostar 42 1
Яндекс Командировки - Yandex TeamTicket 5 1
Яндекс.Плюс 221 1
Яндекс.Маркет - Yandex Market 1173 1
Booking.com 119 1
Amadeus Certified - Amadeus Partner Network - Партнёрские статусы, сертификаты и программы 267 1
Apple iPhone - серия смартфонов 7378 1
Google Play - Google Store - Google Android Market 3434 1
Apple - App Store 3010 1
Т-Банк - Тинькофф Путешествия - Tinkoff Travel Bot 6 1
РЖД Пассажирам - Билеты РЖД 23 1
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2361 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5848 1
МТС - Экосистема МТС - МТС Стрим - Stream - МТС Маркетолог - AdTech-контур МТС 140 1
Колесниченко Мария 3 2
Семенок Ирина 1 1
Буккоси Анастасия 1 1
Ишонин Артем 4 1
Сумишевская Ольга 1 1
Lukey Bernard - Люке Бернар 14 1
Махмудов Алексей 8 1
Митяев Антон 1 1
Заболотный Даниил 3 1
Володькин Антон 15 1
Голованов Денис 4 1
Россия - РФ - Российская федерация 157181 13
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45788 3
Европа 24649 3
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53485 2
Беларусь - Белоруссия 6039 2
Казахстан - Республика 5805 2
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14501 2
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18621 2
Азия - Азиатский регион 5753 1
Грузия 1285 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18247 1
Узбекистан - Республика 1875 1
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2539 1
Россия - ЦФО - Тверская область - Тверь 754 1
Абхазия - Республика 183 1
Америка Южная 869 1
Германия - Федеративная Республика 12945 1
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3271 1
Финляндия - Финляндская Республика 3658 1
Италия - Итальянская Республика 4430 1
Турция - Стамбул - Константинополь - Царьград - Византий 186 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8130 1
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 3228 1
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3187 1
Россия - ЮФО - Южный федеральный округ 1426 1
Россия - СФО - Сибирский федеральный округ 1643 1
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 6986 11
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5410 8
Транспорт - Железнодорожная отрасль - Железная дорога - Железнодорожная инфраструктура - Железнодорожный транспорт - Железнодорожные перевозки - День железнодорожника первое воскресенье августа - Railway 2598 5
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20412 4
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 26027 4
Транспорт общественный - Коммунальный транспорт - Пассажирские перевозки - Public transport - Passenger transportation - муниципальные и коммерческие автобусы, троллейбусы и трамваи 2953 3
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11777 3
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 5971 2
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6413 2
Транспорт - Средства индивидуальной мобильности - Велосипед - Самокат - колёсное транспортное средство 793 2
Авиакомпания - Airline - авиационная компания - авиапредприятие транспортное - авиатранспортное предприятие - авиаперевозчики 977 2
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3772 2
Cashback - кэшбэк - кешбек - кешбэк 561 2
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51331 1
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6115 1
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3708 1
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5327 1
Паспорт - Паспортные данные 2737 1
Здравоохранение - Гигиена - Hygiene - раздел медицины, изучающий влияние жизни и труда на здоровье человека - Средства для гигиены 274 1
Пищевая промышленность - Кондитерские изделия - Хлебобулочное и кондитерское производство - Confectionery - Bakery and confectionery production 51 1
Зоология - наука о животных 2793 1
Туризм - Экскурсии - Экскурсионные туры - Аудиоэкскурсии 657 1
Торговля - FMCG&Retail - Товары для детей - Детские магазины - Goods for children - Children's stores 153 1
Орехи - Nuts 58 1
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8248 1
Интернет-пользователь - internet user - интернет-сообщество - internet community - интернет-аудитория - internet audience 2147 1
Транспорт - Аэропорт - Airport - Аэровокзал - Аэровокзальный комплекс - Аэродром 1828 1
Туризм деловой - Corporate travel - Командировки - Системы управления командировками - Деловые поездки 1323 1
Транспорт общественный - Такси - Таксопарки - Таксомоторные парки 1052 1
Санкции - Антироссийские санкции - Санкции против России 601 1
Поколение Y - Поколение "Игрек" - поколение Миллениума - поколение миллениалов, «некст», сетевое поколение - поколение людей, родившихся с начала 1980-х до середины 1990-х годов 144 1
Поколение X - Поколение "Икс" - поколение людей, родившихся с 1964 по 1980 год (с 1965 по 1979 год) 41 1
Поколение бэби-бумеров - baby boomers - поколение людей, родившихся в период с 1946 по 1964 годы 29 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6250 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5324 1
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5291 1
Фондовая биржа - IPO - Initial Public Offering - Первое публичное размещение акций компании 2073 1
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7360 1
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6342 1
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 5907 1
Коммерсантъ - Издательский дом 2160 1
Bloomberg 1420 1
Сбер - Фоксфорд - Foxford - онлайн-школа 36 1
