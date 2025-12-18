OZON.travel – онлайн-сервис для бронирования авиа- и железнодорожных билетов, а также организации деловых поездок. Сервис начал работу в 2007 году и стал одним из первых ОТА в России. Платформа позволяет приобрести авиабилеты более 800 российских и международных авиакомпаний. В 2020 году запустился сервис «Ozon Командировки» для организации деловых поездок. Он позволяет компаниям оформлять командировки полностью онлайн: покупать билеты, бронировать отели, находить трансфер и вести ЭДО.