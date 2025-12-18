Получите все материалы CNews по ключевому слову
Ozon Travel
OZON.travel – онлайн-сервис для бронирования авиа- и железнодорожных билетов, а также организации деловых поездок. Сервис начал работу в 2007 году и стал одним из первых ОТА в России. Платформа позволяет приобрести авиабилеты более 800 российских и международных авиакомпаний. В 2020 году запустился сервис «Ozon Командировки» для организации деловых поездок. Он позволяет компаниям оформлять командировки полностью онлайн: покупать билеты, бронировать отели, находить трансфер и вести ЭДО.
СОБЫТИЯ
Опубликовать описание системы — book@cnews.ru
Ozon Travel и организации, системы, технологии, персоны:
|Колесниченко Мария 3 2
|Семенок Ирина 1 1
|Буккоси Анастасия 1 1
|Ишонин Артем 4 1
|Сумишевская Ольга 1 1
|Lukey Bernard - Люке Бернар 14 1
|Махмудов Алексей 8 1
|Митяев Антон 1 1
|Заболотный Даниил 3 1
|Володькин Антон 15 1
|Голованов Денис 4 1
|Коммерсантъ - Издательский дом 2160 1
|Bloomberg 1420 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1408695, в очереди разбора - 732016.
Создано именных указателей - 187625.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.