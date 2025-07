«Студия Простора» VK запускает биржу видеоконтента

«Студия Простора» представила веб-версию платформы с функционалом для работы с вертикальным видеоконтентом. С помощью «Студии Простора» специалисты креативных индустрий могут монетизировать свои навыки, а заказчики — находить исполнителей для услуг и задач в сфере видео и дизайна. Среди партнеров сервиса — бренды Cofix, «Самокат», и For Me by Gold Apple. Первыми клиентами клипмейкеров стали девелопер A101 и Ozon Travel.

В веб-версии «Студии Простора» стал доступен функционал заказа и размещения видеоконтента — он позволяет выбирать креаторов по специализации, лайкам, просмотрам портфолио и рейтингу. Также можно подписаться на автора, чтобы связаться с ним позже. С помощью сервиса заказчики получают готовый видеоконтент — ролики и визуальные материалы можно использовать без ограничений в своих сообществах, на маркетплейсах или в рекламе. Благодаря функционалу безопасной сделки в сервисе налажено надежное и прозрачное взаимодействие исполнителей и заказчиков — оплата поступает креатору после выполнения и подтверждения заказа.

«Запуск нового формата и расширение направлений в «Студии Простора» обусловлены спросом на вертикальные ролики со стороны малого и среднего бизнеса, в том числе в сфере электронной коммерции. Мы видим, что у бизнеса есть потребность находить авторов качественного контента такого формата для продвижения товаров и услуг. Студия Простора дает возможность бизнесу получить удобный инструментарий для поиска исполнителей, а креаторам — возможности для монетизации своих навыков. Новый функционал и веб-версия упрощают этот процесс для всех участников», — сказала Ольга Гамза, директор по развитию социально значимых сервисов VK.

На креативной платформе «Простор» также был запущен обучающий марафон по созданию вертикальных роликов — участники смогут познакомиться с особенностями видеопродакшена, создать собственные ролики, а также получить обратную связь от экспертов отрасли. По итогам марафона лучшие работы будут представлены на платформе, а их авторы смогут получить первые заказы и призы.

VK запустила «Студию Простора» осенью 2024 г. в формате онлайн-сервиса, в котором заказчики могли разместить задачи, а креативные специалисты предложить свои услуги. К платформе присоединились уже более 35 тыс. креаторов и 12 тыс. заказчиков. Средний чек заказов составляет 2,5 тыс. руб., а среднее время поиска исполнителя — 6 часов.