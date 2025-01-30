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Cofix Кофейни



30.01.2025 Как Cofix снизил нагрузку на HR с помощью популярного мессенджера 1
24.10.2024 «Простор» от VK поможет молодым дизайнерам привлечь новых клиентов 1
19.12.2018 Tele2 откроет высокотехнологичные салоны связи в обновленных советских кинотеатрах 1
28.05.2018 В России заработала оплата покупок с помощью селфи 1

Публикаций - 4, упоминаний - 4

Cofix и организации, системы, технологии, персоны:

VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 3917 1
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 2897 1
Meta Platforms - Facebook 4441 1
Intel Corporation 12201 1
Smart Engines - Смарт Энджинс - Смарт Энджинс Сервис 366 1
SWiP - Swipglobal Ltd (Кипр) - Умный кошелек 11 1
ADG Group - АДГ 11 1
Deutsche Telekom 911 1
VisionLabs - ВижнЛабс 222 1
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1337 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3050 1
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 340 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50571 2
ККТ - Контрольно-кассовая техника - mPOS - SoftPOS - POS-терминал (point of sale) - онлайн-кассы - интернет-эквайринг - мобильная касса - платежный терминал - единый кассовый чек - смарт-терминалы 2307 1
NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 2959 1
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11381 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21168 1
Машинное зрение - Компьютерное зрение - Техническое зрение - CV - Computer Vision - Machine Vision - Robot Vision - Intelligent Vision Systems - Artificial Vision 1565 1
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 13817 1
Биометрия - Биометрические технологии - Биометрическая аутентификация - Биоиндентификация - Сервисы биометрической защиты информационных систем - биоСКУД 2466 1
FinTech - Платёжные системы - Электронные платежные технологии - EFT - Electronic funds transfer - Pay-сервисы - E-invoicing 5038 1
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 5050 1
VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность - Искусственная реальность - Иммерсивность - Immersive - Иммерсивные технологии 2952 1
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 20642 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15741 1
QR-код - QR code - Quick Response Code - Код быстрого реагирования 1706 1
CCTV - Closed Circuit Television - Системы телевизионного наблюдения - Системы видеонаблюдения - Видеосервер - Видеоконтроль 4031 1
Умные платформы 1685 1
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11150 1
Фотокамеры - Фронтальная камера - Front camera - селфи-камера, расположенная на передней панели смартфона - фронталка 2083 1
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 11965 1
VisionLabs SelfieToPay (Selfie2Pay) 2 1
Google Play - Google Store - Android Market 3292 1
Apple - App Store 2891 1
Oz Liveness 40 1
VisionLabs - Luna Platform - Платформа компьютерного зрения LUNA 97 1
Ломовая Дарья 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 144552 2
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43232 2
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 2877 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17406 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24124 2
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29107 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48080 1
Quality of Life - Качество жизни 32 1
Театр - Театральное искусство - Theater - Theatrical art - Кинематограф - Кинотеатральная отрасль - Кинотеатры - Cinema industry - Киностудии - Кинокомпании - Film studios 2937 1
Пищевая промышленность - Кулинария, Cooking - Гастрономия, Gastronomy - наука, изучающая связь между культурой и пищей 418 1
Салоны сотовой связи - Сеть салонов связи 489 1
РИА Новости 918 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1337715, в очереди разбора - 771852.
Создано именных указателей - 167214.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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