Cofix Кофейни
Cofix и организации, системы, технологии, персоны:
|Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3050 1
|ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 340 1
|VisionLabs SelfieToPay (Selfie2Pay) 2 1
|Google Play - Google Store - Android Market 3292 1
|Apple - App Store 2891 1
|Oz Liveness 40 1
|VisionLabs - Luna Platform - Платформа компьютерного зрения LUNA 97 1
|Россия - РФ - Российская федерация 144552 2
|Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43232 2
|СССР - Союз Советских Социалистических Республик 2877 1
|Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17406 1
|РИА Новости 918 1
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