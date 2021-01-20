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Салоны сотовой связи Сеть салонов связи



20.01.2021 «Ростелеком» открыл флагманский салон связи нового формата в Москве

Первый флагманский салон связи «Ростелекома» в новом формате открылся в самом центре Москвы по адресу: ул. Арбат, д. 46, стр. 1. Концепция салона разработана студией Артемия Лебедева и представляет собой современ
07.12.2020 Салоны сотовой связи «Билайн» переходят на новый формат обслуживания

сными услугами. Выполнена интеграция с внутренними и внешними системами: CRM, биллинг и др. В апреле 2020 г. проект был запущен в десяти торговых точках сети «Билайн», в июне к проекту подключены 500 салонов связи в Москве и 50 в Санкт-Петербурге. Для мобильного обслуживания клиентов консультант использует планшет с приложением и терминал для оплаты покупки. При оформлении договора об оказа
27.04.2020 «Билайн» откажется от салонов связи

млрд руб. Стоимость ее содержания оказалась на 430 млн руб. больше, чем выручка от ее деятельности. Салоны связи стали для «Билайна» убыточными Частичный или полный перевод розницы на франшизу

30.09.2019 Гендиректор «Билайна» призвал операторов закрывать салоны связи

брал «Вымпелком». Сделка позволила «Вымпелкому» удвоить свою розничную сеть. При этом полученные им салоны связи «Евросети» перешли на работу под брендом «Билайн». В феврале 2018 г. «Вымпелком»
19.12.2018 Tele2 откроет высокотехнологичные салоны связи в обновленных советских кинотеатрах

ли первую в России digital-кофейню – торговую точку, на территории которой расположены одновременно салон связи и кафе. Проект стал высокоэффективным инструментом диверсификации розницы и повыш
14.10.2016 МТС открыл новые салоны связи в Грозненском и Надтеречном районах Чечни

МТС сообщил о расширении собственной розничной сети на территории Чеченской республики. Как рассказали CNews в компании, с начала 2016 г. два новых салона МТС открылись в Грозном, также салон связи впервые появился в с. Знаменское Надтеречного района. Новые офисы МТС работают в столице по улицам Ханкальская, 151 на территории ГМ «Лента» и С.Ш.Лорсанова, 1а в ТЦ «Поиск». В селе
11.10.2016 МТС открыл новые салоны связи во Владикавказе

д и авиабилет, совершить денежный перевод, оплатить услуги ЖКХ, подключиться к интернету, цифровому или спутниковому ТВ и многое другое.На данный момент на территории республики работают еще более 20 салонов связи, 12 из них – во Владикавказе. Салоны находятся по адресам: г.Владикавказ, ул.Ватутина, 51, 62; ул.Гугкаева, 6; ул.Владикавказская, 26; ул. Гаппо Баева, 37; ул. Московское шоссе, 3
13.09.2016 МТС открыл новые салоны связи в Нальчике и Баксане

 столице республики.Два новых офиса МТС открылось в Нальчике на ул. Неделина, 2 и пр. Ленина, 18/1, салон связи заработал в административном центре Баксанского района – г. Баксан на пр. Ленина,
24.08.2016 МТС открыла новые салоны связи в Дагестане

Компания МТС сообщила, что в первом полугодии 2016 г. в Дагестане открылось 10 салонов связи в нескольких районных центрах, а также Махачкале, Дербенте и Избербаше. Новые салоны МТС появились в крупных городах республики с населением более 100 000 жителей Хасавюрте и Дерб
25.07.2016 «Мегафон» расширяет сеть салонов связи в Приморье

Восемь новых салонов связи компании «Мегафон» открылись в первом полугодии 2016 г. в Приморском крае. Большая часть новых точек продаж и обслуживания открылась в небольших населенных пунктах - селах и посел
31.08.2015 Tele2 открыл новый салон связи в Камчатском крае

Альтернативный оператор мобильной связи Tele2 открыл салон связи в городе Елизово Камчатского края. Об этом CNews сообщили в Tele2. Новый салон Tele2 в формате супермаркета связи работает на территории центрального рынка по адресу: ул. Завойко, д
19.06.2015 «МегаФон» открывает 15 новых салонов связи в Нижегородской области

«МегаФон» продолжает расширять географию фирменной розницы и открывает 15 новых салонов связи в Нижегородской области. Новые фирменные салоны «МегаФон» расположены в 15 населенных пунктах региона: Большое Мурашкино, Бутурлино, Вад, Варнавино, Воротынец, Воскресенское, Гаги
13.10.2014 Tele2 открыла шестисотый салон связи в России

г. – удвоить их текущее количество. Tele2 развивает монобрендовую розницу по принципу франчайзинга. Партнерами компании являются как региональные, так и крупные федеральные розничные сети. Шестисотый салон связи оператора открылся 11 октября в Краснодаре по адресу: улица Гоголя, д. 68. Как и во всех монобрендовых магазинах Tele2, в салоне применяется формат самообслуживания. Эта концепция п
19.05.2014 «Билайн» сэкономил на «Евросети» и приготовился покупать ИОН

«Вымпелком» готов купить сеть салонов связи ИОН за $80 млн - $140 млн. Такая информация размещена в отчетности группы

29.05.2013 Maykor обеспечит сервис для сети салонов связи «МегаФон Ритейл»

ься по принципу «одного окна». Технические вопросы, возникшие в любой точке России, где расположены салоны связи заказчика, будут решены через единый канал связи, независимо от часового пояса.

11.02.2013 МТС открыла первый на Северо-Западе круглосуточный салон связи

урге, так и на Северо-Западе в целом. Сегодня круглосуточный салон МТС есть только в Москве. МТС планомерно работает над развитием своей розничной сети. В 2012 г. на Северо-Западе было открыто на 40% салонов связи больше, чем в 2011 г. Продажи оборудования в салонах МТС на Северо-Западе в 2012 г. выросли в 1,2 раза по сравнению с 2011 г.
04.08.2010 «Аксиос Системс» и «Ситроникс ИТ» автоматизировали свыше 2 тыс. розничных салонов связи МТС

Ситроникс Информационные Технологии», системный интегратор и поставщик решений и услуг в области ИТ в Восточной Европе и СНГ, сообщили о завершении очередного этапа проекта по автоматизации поддержки салонов связи розничной сети МТС на базе платформы assyst. Активный рост 100%-ной дочерней структуры МТС – компании РТК, управляющей розничной сетью МТС, потребовал унификации бизнес-процессов

11.12.2009 Россия: число салонов связи сократится в течение трех лет до 13-15 тыс.

Общее число салонов связи в России в течение 3-х лет сократится до 13-15 тыс., при этом не менее 60% этих салонов будет принадлежать сотовым операторам. Такой прогноз представили топ-менеджеры компании «Ме
02.04.2009 МТС купила салоны связи «Эльдорадо» за $22,85 млн

Компания «Мобильные ТелеСистемы» приобрела 100-процентные доли в «Эльдорадо-Центр» и «Салон Связи Эльдорадо» у киприотских компаний Kilcherex Holdings и Tenteco Limited, сообщает

10.03.2009 «Беталинк» - банкрот

Заявление о банкротстве ЗАО «Бета Линк», развивающей сеть салонов связи под брендом «Беталинк», подано в московский арбитраж 6 марта. Компания проработала на рынке более 10 лет, принадлежавшая ей розничная сеть осенью 2008 г. насчитывала около 65
04.12.2008 «Эльдорадо» выделила сеть салонов связи в отдельную компанию

ыделила принадлежащую ей сеть салонов связи «Эльдорадо» в отдельное юридическое лицо под названием «Салон связи Эльдорадо». Об этом, как передает «Прайм-ТАСС», говорится в заявлении генеральног
30.07.2008 Ноутбуки штурмуют салоны связи

Главная причина — ограниченность витринного пространства на исторически небольших торговых площадях салонов связи», — говорит он. К тому же, идея о том, что салон сотовой связи может специализи
19.05.2008 На севере Москвы ограблен салон сотовой связи «Евросеть»

В Москве накануне трое неизвестных ограбили салон сотовой связи "Евросеть", расположенный по адресу: Дмитровское шоссе, д.47. Как сообщили в правоохранительных органах столицы, угрожая пистолетом охраннику и продавцу салона, преступники

14.04.2008 В Ленобласти ограбили салон связи

В Гатчинском районе Ленобласти было совершено нападение на салон сотовой связи «Империя связи», Ленинградское шоссе, 11. Трое преступников в масках, пригрозив физической расправой продавщицам, похитили 40 тыс. руб. выручки, также неустановленное пока к
08.04.2008 В Москве ограбили салон сотовой связи

Три преступника ограбили салон сотовой связи на юге Москвы, похищено 150 мобильных телефонов. Как сообщили в правоохранительных органах столицы, грабители взломали входную дверь салона по ул. Кировоградская и проникли

18.03.2008 «Билайн» будет торговать мобильниками

Питерская сеть салонов связи «Телефорум» и сотовый оператор «Билайн» договорились о серьезном сотруднич
31.01.2008 Житель Челябинска осуждён за нападение на салон сотовой связи

К лишению свободы осужден житель Челябинска Константин Оськин за нападение на салон сотовой связи, сообщает ИА Regnum. Следствием установлено, что в вечернее время осужденный под предлогом покупки сотового телефона пришёл в салон "Диксис маркет". Он попросил управляющего
21.11.2007 «Цифроград» ограбили на миллион

В Понедельник, 19 ноября, в Петербурге в 11 утра был ограблен салон связи «Цифроград», расположенный на проспекте Стачек, 70. Четверо грабителей ворвались

31.10.2007 В Петербурге ограблен салон связи «Ультра»

30 октября около 10 часов вечера двое преступников в масках ограбили салон связи «Ультра» в Петербурге на проспекте Стачек, 75. Они, угрожая пистолетами, похитили выручку из кассового аппарата, которая составила всего 4 тыс. рублей.
30.10.2007 Ограблен салон связи «Телефон.ру» на Наличной улице Петербурга

29 октября около 14 часов в Петербурге был ограблен салон связи «Телефон.ру» на Наличной, 49. Двое неизвестных, угрожая кассиру предметом, похожим на пистолет, забрали выручку магазина в размере 19300 руб. Напомним, что 17 октября на этой же ули
22.10.2007 Tele2 открывает салон связи в Кронштадте

Шведский оператор сотовой связи Tele2 открывает эксклюзивный салон сотовой связи в городе Кронштадт. Это первый салон Tele2 в Кронштадте и уже третий по счету салон оператора в Ленинградской области. Программа по запуску областных салонов была впервые ан
14.09.2007 Салоны связи Divizion автоматизированы на базе решения «1С-Рарус»

Сертифицированным партнером ВЦ «1С-Рарус» — компанией «ГиС-мастер» — выполнен проект по автоматизации салонов связи франчайзинговой сети Divizion в г. Краснодаре с использованием типового решения «1С-Рарус:Магазин бытовой техники и средств связи» на платформе «1С:Предприятие». В результате рабо
06.09.2007 Грабежи салонов связи: сводки криминальной столицы

он вскрыл сейфы и похитил мобильные телефоны на несколько сот тысяч рублей. Летняя карта ограблений салонов связи в Питере: благодаря усилиям милиции количество преступлений снизилось Таким обр
27.08.2007 В Москве ограблен салон сотовой связи «Беталинк»

В Москве ограблен салон связи компании "Беталинк", расположенный на улице Бутырская. Как сообщили в правоохрани
09.06.2007 "Евросеть" закрыла все салоны связи в Азербайджане

Группа компаний "Евросеть" закрыла все салоны связи в Азербайджане, хотя вошла на этот рынок в январе 2007г. Об этом заявил в рамках XI Петербургского экономического форума председатель совета директоров "Евросети" Евгений Чичваркин
15.05.2007 Задержаны подозреваемые в грабежах салонов связи

адержанных инкриминируется нападение на салон «Диксис» 19 апреля этого года на проспекте Новаторов, 73. Остальные двое были задержаны в Мурманске. Двое мужчин 22 и 29 лет подозреваются в нападении на салон связи «Цифроград», расположенный на Ленинском проспекте, 127/2. Сотрудникам милиции удалось частично изъять похищенное. Идут следственные мероприятия.
24.04.2007 На выходных в Петербурге два раза грабили салоны связи

В субботу 21 апреля около 20:30 был ограблен салон связи «Беталинк» на улице Хо Ши Мина, 13/1. Двое грабителей, ворвавшись в салон, забрали около 21 тыс. руб. наличными, и около 50 мобильных телефонов, после чего грабители скрылись. Общий
04.04.2007 В Москве задержаны ограбившие салон сотовой связи

В Москве по «горячим следам» задержаны преступники, ограбившие салон сотовой связи. Как заявили в столичном ГУВД, накануне в Южном административном округе трое неизвестных проникли в магазин и, угрожая пистолетом охраннику, вынесли из салона мобильные теле
03.04.2007 В Выборге задержали грабителя салонов связи

В Выборге сотрудниками органов внутренних дел задержан 31-летний мужчина, подозреваемый в 6 разбойных нападениях на салоны связи города. Задержанный является ранее судимым. У него изъята часть похищенных из салонов телефонов. Ему предъявлено обвинение по статье 91 УК РФ.
02.04.2007 В Москве неизвестные ограбили салон сотовой связи "Беталинк"

В Москве неизвестные ограбили салон сотовой связи «Беталинк». Как сообщили РБК в столичном ГУВД, это произошло накануне утром в районе Отрадное. Четверо неизвестных в масках зашли в помещение салона и, угрожая администратор

Публикаций - 484, упоминаний - 544
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