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Т2 Т2 Мобайл Tele2 SIM-карты
УПОМИНАНИЯ
Т2 и организации, системы, технологии, персоны:
|GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6305 2
|Майстренко Игорь 46 4
|Кусков Денис 221 2
|Жуковский Антон 12 2
|Брюквин Юрий 299 2
|Calmes Jere - Джери Калмис 15 1
|Touch Michael - Тач Майкл 36 1
|Ноздрин Алексей 9 1
|Шишкин Валерий 3 1
|Никифоров Николай 1136 1
|Голубев Михаил 11 1
|Белогубец Николай 4 1
|Провоторов Александр 157 1
|Ухов Дмитрий 14 1
|Fattouche Pierre - Фатуш Пьер 16 1
|Ходжаев Азам 3 1
|Горожанинов Дмитрий 7 1
|Яловенко Илларион 15 1
|Нурмагомедов Хабиб 8 1
|Володин Роман 30 1
|Алехин Игорь 8 1
|Голещихин Денис 16 1
|Рустелеком ТК 304 2
|Ростех - Росэлектроника - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 885 1
|Arzamas - просветительский проект, посвящённый истории культуры 7 1
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