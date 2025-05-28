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Т2 Т2 Мобайл Tele2 SIM-карты


УПОМИНАНИЯ


28.05.2025 Т2 оснастила мобильной связью робогрузовики «ЭвоКарго» для развития автономной логистики 1
16.04.2025 Т2 завершила тестирование полностью отечественных SIM-карт «Микрона» 1
29.01.2025 Количество SIM-карт Т2, купленных гражданами Китая, выросло в 7,4 раза 2
23.01.2025 В мультицентрах «Связь.On» начались продажи SIM-карт Т2 1
30.07.2024 Клиенты могут купить SIM-карты Tele2 с саморегистрацией еще в 4 крупных сетях супермаркетов 1
13.04.2022 Tele2: москвичи пользуются платной парковкой 7 раз в месяц 1
25.10.2021 Tele2 увеличила количество базовых станций в Москве в 6 раз 1
01.09.2021 Путешественники смогут приобрести SIM-карты Tele2 в аэропортах 1
19.07.2021 Tele2 увеличила количество торговых терминалов в столичном метро до 54 1
11.06.2021 «Яндекс.лавка» и Tele2 запустили доставку SIM-карт за 10 минут 1
04.03.2021 Tele2 начала продавать SIM-карты на АЗС «Лукойл» 1
10.02.2021 Tele2 утроила число федеральных партнеров в Москве 1
30.12.2020 Tele2 подвела итоги 2020 года 1
22.12.2020 Tele2 запустил продажи SIM-карт на АЗС «Шелл» в России 1
30.04.2020 Tele2 начал бесконтактную выдачу SIM-карт в салонах связи 1
20.04.2020 Tele2 запустил доставку SIM-карт с «Яндекс.Такси» 1
01.11.2018 Tele2 установила SIM-терминалы в метро 1
07.12.2017 Tele2 предлагает терабайт интернета покупателям последних моделей iPhone 1
30.03.2017 Tele2 расширила сеть дистрибуции до 120 тысяч точек 1
22.02.2017 Tele2 подвел итоги работы в Красноярском крае в 2016 году 1
24.08.2016 «Ростелеком» подключил компанию «Прима+» к сети сотовой связи в Твери 1
03.08.2016 Tele2 увеличила количество точек продаж в Московском регионе до 13 тыс. 1
07.07.2016 Tele2 отменяет плату за перенос номера в дальневосточных регионах 1
01.07.2016 Tele2 вывел «Скай линк» в 4G 1
24.03.2016 Власти обвинили первого крымского сотового оператора в злоупотреблениях 1
16.12.2015 Tele2 перенес корпоративные номера сотрудников центрального и московского офисов из сети «Билайн» в свою сеть 1
21.10.2015 Tele2 запускает сеть в Московском регионе 1
14.10.2015 Точки продаж Tele2 появятся в тысяче магазинов «Пятерочка» в Московском регионе 2
07.09.2015 Tele2 заключила новое соглашение со «Связным» 1
30.07.2015 Tele2 запускает услуги сотовой связи под своим брендом в Красноярском крае 1
16.04.2015 Услуги Tele2 доступны 88% населения Магаданской области 1
04.09.2014 Объем подключений в интернет-магазине Tele2 в Магаданской области вырос в 2,5 раза 1
06.03.2014 Tele2 развивает сеть дистрибуции на Сахалине 1
28.11.2013 Tele2 инвестировала более 60 млн руб. в развитие телекоммуникационной отрасли Магаданской области 1
15.11.2013 Услуги Tele2 доступны более 90% населения Еврейской автономной области 1
01.11.2013 Tele2 инвестировал 70 млн руб. в развитие телекоммуникаций Камчатского края 1
17.10.2013 Связь Tele2 доступна для 85% жителей Сахалина 1
26.06.2008 Сотовые операторы растят абонентскую базу себе в убыток 1
07.02.2008 «Теле2-Петербург» расширяет присутствие в рознице 1
10.09.2007 «Евросеть» пожертвовала «Билайном» из-за МТС 1

Публикаций - 40, упоминаний - 42

Т2 и организации, системы, технологии, персоны:

Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 2966 35
Ростелеком 9949 4
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8907 4
МегаФон 9302 3
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 13271 3
Telegram Group 2225 2
Yandex - Яндекс 7755 2
Apple Inc 12279 2
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 3012 2
Т2 - Т2 Мобайл - СкайЛинк - Skylink - Московская сотовая связь (МСС) - Аларис 1417 2
Т2 - Т2 Мобайл - Tele2 Сибирь макрорегион 3 1
МегаФон Северо-Запад - МегаФон Северо-Западный филиал - МегаФон Северо-Западный GSM - North-West GSM 523 1
ВымпелКом - Билайн Северо-Запад - Северо-Западный регион 69 1
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5704 1
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3251 1
СИНХ - Таттелеком 209 1
СМАРТС ГК - Средневолжская межрегиональная ассоциация радиотелекоммуникационных систем 525 1
Мотив - Екатеринбург-2000 - Екатеринбургская сотовая связь 273 1
Миранда-Медиа - Крымтелеком 53 1
СевМобайл - Севастополь-Мобайл - Севастопольский сотовый оператор 27 1
К Телеком - Исеть Телеком 87 1
Киевстар - Kyivstar 543 1
К-Телеком - Win Mobile 45 1
Vodafone Bakcell - ВФ Украина - ранее МТС Украина 172 1
Сбер - СберМобайл - Сбербанк-Телеком - MVNO-оператор сотовой связи 94 1
Ростелеком - Связьинвест 1708 1
АйСи Инвест - К-Телеком - Winmobile 10 1
Eagle Mobile - MVNO-оператор сотовой связи 4 1
Migo Mobile 4 1
Ростелеком Центр - Центральный макрорегиональный филиал Ростелекома 49 1
Почта России ПАО 2162 8
Связной ГК 1374 4
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2521 4
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 793 4
X5 Group - Пятёрочка - Федеральная торговая сеть 490 4
Магнит - Тандер - сеть магазинов 895 3
Евросеть 1412 3
Телефорум 93 2
Беталинк 104 2
Цифроград 171 2
Техносила - СервисТрейд - Техношок 261 2
Детский мир - Сеть магазинов товаров для детей 258 2
Лента - Сеть розничной торговли 2149 2
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 492 2
Inventive Retail Group - re:Store - Рестор 173 1
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1446 1
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Агроторг 1076 1
ВТБ - Открытие ФК - Росгосстрах 373 1
ВкусВилл - Избёнка 163 1
Окей - О'Кей - Гипермаркет 213 1
ГПБ - Газпромбанк 1110 1
X5 Group - Перекрёсток 578 1
Московский аэропорт Домодедово имени М.В. Ломоносова 346 1
Банк Оранжевый - ПромСервисБанк 263 1
Калинка - Сеть магазинов бытовой техники и электроники 19 1
Dixis - Диксис 359 1
Лемана ПРО - Ле Монлид - Leroy Merlin - Леруа Мерлен Восток 223 1
Совкомбанк - Хоум банк - Банк Хоум Кредит - ХКФ-банк - ХКБанк - Home Credit and Finance Bank 359 1
Шереметьево - Международный аэропорт имени А.С. Пушкина 451 1
Международный аэропорт Внуково имени А.Н. Туполева - ИАТА: VKO, ИКАО: UUWW 197 1
Сбер - Мегамаркет - СберМегаМаркет - Goods.ru - маркетплейс 167 1
ВТБ - Открытие ФК - Росгосстрах Банк - РГС Банк - Русь-Банк - Русский межрегиональный банк развития 104 1
Крокус Сити Молл 15 1
Страховой Дом ВСК - Группа ВСК - Всероссийская страховая компания - ранее Военно-страховая компания 204 1
СПСР-Экспресс - SPSR Express 38 1
Международный аэропорт Красноярск имени Д. А. Хворостовского - Международный аэропорт Красноярск (Емельяново) - ИАТА: KJA, ИКАО: UNKL 42 1
Auchan Holding - Ашан Ритейл 296 1
OBI - ОБИ - Международная торговая сеть магазинов строительных и хозяйственных товаров 61 1
Фрэш Маркет - сеть магазинов Да! 11 1
Лукойл ПАО - Teboil - Шелл Нефть 12 1
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 996 2
РЖД МЦК - Московский метрополитен МЦК - Московское центральное кольцо - Московская кольцевая железная дорога - Московская окружная железная дорога 50 2
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2208 1
Правительство Камчатского края - Губернатор Камчатского края - органы государственной власти 52 1
Минцифры РФ - ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам - ГКЭС России - Государственная комиссия по электросвязи при Министерстве связи Российской Федерации 685 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12068 1
Государственный Эрмитаж - музей изобразительного и декоративно-прикладного искусства - Официальная гостиница Государственного Эрмитажа 181 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6305 2
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - сим-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 4918 29
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 21160 29
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28291 13
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24736 9
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 53019 8
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 68285 7
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12908 6
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12413 6
Мобильная связь - Roaming - Роуминг - процедура предоставления услуг (сотовой связи, Wi-Fi) абоненту вне зоны обслуживания «домашней» сети абонента с использованием ресурсов другой (гостевой) сети 2535 6
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 8141 6
3G - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 6544 5
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 8649 4
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4521 4
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 5042 3
MNP - Mobile Number Portability - Переносимость телефонных номеров - "Мобильное рабство" 258 3
5G - пятое поколение мобильной связи 2254 3
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 8651 3
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 14107 3
БС - Базовая станция в радиосвязи - base radio station 3680 3
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 12338 2
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 7833 2
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 5888 2
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 7493 2
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 4648 2
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 24940 2
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9467 2
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 10823 2
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 17391 2
Аксессуары 3975 2
QoS - Quality of service - QoE - Quality of Experience - Качество обслуживания 2997 2
Сетевое оборудование - Router WiFI - Роутер WiFI - точки доступа Wi-Fi 409 2
USSD - Unstructured Supplementary Service Data - Стандартный сервис в сетях GSM 333 1
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11565 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 16243 1
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 5729 1
NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 3013 1
Digital Twins - DTO - Digital Twin of Organization - Цифровой двойник - Цифровые копии - Цифровые информационные модели - ЦИМ 1408 1
VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность - Искусственная реальность - Иммерсивность - Immersive - Иммерсивные технологии 3006 1
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24875 1
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 16410 1
Яндекс Go - Яндекс.Такси - Yandex.Taxi 622 3
Т2 - Т2 Мобайл - Tele2 SOS-пакет 12 2
Яндекс.Маркет 1024 2
МТС SIM-карты - МТС Абонент 141 2
Apple iPhone - серия смартфонов 7178 1
Apple iPhone X - Серия смартфонов 257 1
Apple iPhone 8 184 1
Яндекс - Маркетплейс Беру - Beru.ru - Yandex Marketplace 164 1
Яндекс.Лавка 248 1
Microsoft Windows 2000 8663 1
Google Assistant - Облачный сервис персонального ассистента - OK google 1195 1
Intel Core i5 Ivy Bridge - Intel Arrandale - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 1387 1
Ростелеком - Wink - Zabava - онлайн-кинотеатр - цифровой видеосервис 327 1
Правительство Москвы - Дептранс Москва - Тройка - транспортная карта 1055 1
Правительство Москвы - АМПП ГКУ - Администратор Московского парковочного пространства - Парковки Москвы - Московский паркинг - Единое парковочное пространство города Москвы 52 1
Т2 - Т2 Мобайл - Tele2 Mini 14 1
Минцифры РФ - Госключ 160 1
Мобильные решения - Смарт паркинг 2 1
Майстренко Игорь 46 4
Кусков Денис 221 2
Жуковский Антон 12 2
Брюквин Юрий 299 2
Calmes Jere - Джери Калмис 15 1
Touch Michael - Тач Майкл 36 1
Ноздрин Алексей 9 1
Шишкин Валерий 3 1
Никифоров Николай 1136 1
Голубев Михаил 11 1
Белогубец Николай 4 1
Провоторов Александр 157 1
Ухов Дмитрий 14 1
Fattouche Pierre - Фатуш Пьер 16 1
Ходжаев Азам 3 1
Горожанинов Дмитрий 7 1
Яловенко Илларион 15 1
Нурмагомедов Хабиб 8 1
Володин Роман 30 1
Алехин Игорь 8 1
Голещихин Денис 16 1
Россия - РФ - Российская федерация 149326 18
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 44262 17
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7743 14
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17870 5
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярская агломерация 1446 3
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 3149 3
Россия - ДФО - Сахалинская область 921 3
Россия - ДФО - Магаданская область - Магадан 240 3
Россия - ДФО - Магаданская область 441 3
Россия - ДФО - Магаданская область - Сусуманская область - Сусуман 10 3
Россия - ПФО - Приволжский федеральный округ - Приволжье 1407 2
Россия - Сибирь - Сибирский регион 2569 2
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Россия - ДФО - Сахалинская область - Долинск 34 2
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Россия - ЦФО - Тверская область - Тверская агломерация - Тверской регион 639 2
Россия - ДФО - Сахалинская область - Углегорск 26 2
Россия - ДФО - Еврейская автономная область (ЕАО) 322 2
Россия - ДФО - Сахалинская область - Невельский район - Невельск 34 2
Россия - ДФО - Колымский край - Колыма 47 2
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Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3219 1
Россия - ПФО - Камчатский край - Петропавловск-Камчатский 332 1
Россия - ЦФО - Московская область - Красногорск 240 1
Россия - ДФО - Сахалинская область - Анивский район - Анива 8 1
Россия - ДФО - Сахалинская область - Холмск 15 1
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Россия - ЮФО - Краснодарский край 1882 1
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Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3017 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24820 24
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 6566 11
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10197 7
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3706 6
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Абонентская база - Абонентская плата - Оплата мобильной связи 5899 6
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Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 19268 4
Network traffic - Сетевой трафик - Интернет-трафик 2504 4
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Транспорт общественный - Метрополитен - подземка, metro, subway, underground 583 2
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KPI - Key Performance Indicators - КПИ - Ключевые индикаторы производительности - КПЭ - Ключевые показатели эффективности 1436 2
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Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 3684 1
Логистика - Курьерские услуги - Курьерская доставка 1273 1
Страхование - Страховое дело - Insurance 5995 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 49296 1
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Новый год - Новогодние каникулы - Дед Мороз 1780 1
Транспорт - Аэропорт - Airport - Аэровокзал - Аэровокзальный комплекс - Аэродром 1751 1
Транспорт общественный - Коммунальный транспорт - Пассажирские перевозки - Public transport - Passenger transportation - муниципальные и коммерческие автобусы, троллейбусы и трамваи 2690 1
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Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2509 1
Туризм деловой - Corporate travel - Командировки - Системы управления командировками - Деловые поездки 1277 1
Туризм - Экскурсии - Экскурсионные туры - Аудиоэкскурсии 622 1
Сельское хозяйство - Агропромышленный комплекс - АПК - Агропромышленного сектор экономики - Agricultural industry - Сельскохозяйственная техника 1740 1
Дача - дачники 905 1
Транспорт - Парковка - Паркинг - Parking - Автостоянка - Стоянки автомобилей - сервис оплаты городской парковки - city parking payment service - паркомат - паркон - управление паркингом 1086 1
Дивидендная политика - Дивиденды - Dividend Policy 1172 1
Металлы - Серебро - Silver 768 1
Металлы - Платина - Platinum 472 1
Рустелеком ТК 304 2
Ростех - Росэлектроника - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 885 1
Arzamas - просветительский проект, посвящённый истории культуры 7 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7647 4
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Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2025 годы.
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