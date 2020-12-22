Спецпроекты

Tele2 запустил продажи SIM-карт на АЗС «Шелл» в России

Телеком Мобильная связь Интернет Интернет-доступ Ритейл Розница

Tele2, российский оператор мобильной связи, начал продавать SIM-карты с саморегистрацией на сети автозаправочных станций «Шелл». Проект охватывает более 200 АЗС концерна в России в 26 регионах Tele2. Максимальная доступность подключения позволяет клиентам минимизировать социальные контакты, что особенно важно на фоне напряженной эпидемиологической ситуации.

Во время пандемии Tele2 сфокусировалась на развитии не только цифровых, но и альтернативных каналов во всех регионах присутствия. Оператор постоянно расширяет список федеральных и региональных партнеров. Компания стремится предоставить клиентам возможности подключения на традиционных для них ежедневных маршрутах, так чтобы им необязательно было посещать салон связи.

За последние полгода компания расширила сеть продаж таким образом, чтобы приобрести SIM-карту Tele2 можно было в розничных магазинах формата «у дома», в аптеках и на АЗС. В рамках этой стратегии компания заключила партнерство с концерном «Шелл». Теперь SIM-карты Tele2 появятся на более чем 200 автозаправочных станциях почти во всех макрорегионах компании: в Москве, на Северо-Западе, в Центральной России, Поволжье, Черноземье, на Юге и в Сибири.

Чтобы клиенты могли минимизировать социальные контакты в период пандемии, Tele2 предоставляет возможность самостоятельно зарегистрировать SIM. Для заказа в Московском регионе клиентам доступны карты с самым востребованным тарифом «Мой онлайн». За 360 руб. в месяц абонент получает 15 ГБ интернет-трафика, безлимит для разговоров в сети Tele2, 500 минут для звонков на другие номера, безлимит на социальные сети и мессенджеры, в том числе Telegram. Кроме того, клиентам доступны дополнительные услуги – несгораемые остатки, возможность делиться гигабайтами по всей стране и «SOS-пакет».

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