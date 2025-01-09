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Т2 Т2 Мобайл Tele2 SOS-пакет



09.01.2025 Т2 перезапустил услугу «SOS-пакет» 1
10.10.2024 Т2 запустил специальный тариф в рамках партнерского проекта с «Яндексом» 1
10.03.2021 Tele2 обнулила доступ к Clubhouse 1
04.03.2021 Tele2 начала продавать SIM-карты на АЗС «Лукойл» 1
22.12.2020 Tele2 запустил продажи SIM-карт на АЗС «Шелл» в России 1
25.11.2020 Tele2 установила диспенсеры SIM-карт в московском метро 1
20.07.2020 Клиенты Tele2 могут купить SIM-карты на Wildberries 1
16.07.2020 Tele2 начал продажу SIM-карт в магазинах сети «Магнит» 1
07.07.2020 Tele2 дополнила бизнес-тарифы инновационными услугами 2
09.01.2019 Tele2 подвела итоги 2018 года 1
27.09.2018 Tele2 запустил премиальный тариф с безлимитным интернетом за границей 1
05.09.2018 Tele2 позволит клиентам оставаться на связи при нулевом балансе 1

Публикаций - 12, упоминаний - 13

Т2 и организации, системы, технологии, персоны:

Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 2893 12
Telegram Group 1983 3
Yandex - Яндекс 7339 2
Meta Platforms - Facebook 4438 1
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 3901 1
Ростелеком 9700 1
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 3003 1
2ГИС - 2GIS - ДубльГИС 291 1
Wildberries - Вайлдберриз - Ягодки 642 1
Магнит - Тандер - сеть магазинов 851 1
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 478 1
Шереметьево - Международный аэропорт имени А.С. Пушкина 437 1
Московский аэропорт Домодедово имени М.В. Ломоносова 336 1
Международный аэропорт Внуково имени А.Н. Туполева - ИАТА: VKO, ИКАО: UUWW 194 1
Возрождение - Коммерческий банк 346 1
Кинопоиск - онлайн-кинотеатр 237 1
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 977 2
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2736 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2182 1
Государственный Эрмитаж - музей изобразительного и декоративно-прикладного искусства - Официальная гостиница Государственного Эрмитажа 178 1
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Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 6932 7
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Яндекс Go - Яндекс.Такси - Yandex.Taxi 584 1
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Т2 - Т2 Мобайл - MiXX мультиподписка 18 1
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