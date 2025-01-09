Т2 Т2 Мобайл Tele2 SOS-пакет
|09.01.2025
|Т2 перезапустил услугу «SOS-пакет» 1
|10.10.2024
|Т2 запустил специальный тариф в рамках партнерского проекта с «Яндексом» 1
|10.03.2021
|Tele2 обнулила доступ к Clubhouse 1
|04.03.2021
|Tele2 начала продавать SIM-карты на АЗС «Лукойл» 1
|22.12.2020
|Tele2 запустил продажи SIM-карт на АЗС «Шелл» в России 1
|25.11.2020
|Tele2 установила диспенсеры SIM-карт в московском метро 1
|20.07.2020
|Клиенты Tele2 могут купить SIM-карты на Wildberries 1
|16.07.2020
|Tele2 начал продажу SIM-карт в магазинах сети «Магнит» 1
|07.07.2020
|Tele2 дополнила бизнес-тарифы инновационными услугами 2
|09.01.2019
|Tele2 подвела итоги 2018 года 1
|27.09.2018
|Tele2 запустил премиальный тариф с безлимитным интернетом за границей 1
|05.09.2018
|Tele2 позволит клиентам оставаться на связи при нулевом балансе 1
Т2 и организации, системы, технологии, персоны:
|Решетин Олег 42 3
|Майстренко Игорь 46 1
|Жуковский Антон 11 1
|Борзов Андрей 11 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
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