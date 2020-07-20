Клиенты Tele2 могут купить SIM-карты на Wildberries

Оператор связи Tele2 запустил дистрибуцию SIM-карт в крупнейшем российском онлайн-ретейлере Wildberries. Проект стартовал с продаж в Москве, Санкт-Петербурге, Краснодаре и Екатеринбурге. Во время шопинга на Wildberries клиенты могут вместе с другими товарами приобрести самые популярные тарифы Tele2 со скидкой до 34%.

Во время пандемии Tele2 сфокусировалась на развитии цифровых каналов подключения клиентов. В Московском регионе число заказов SIM-карт с доставкой на сайте оператора выросло на 30% год к году и на 80% по сравнению с докарантинным периодом – началом марта 2020 г. С выходом на популярную онлайн-площадку Tele2 расширяет присутствие в цифровых каналах дистрибуции и обеспечивает качественные подключения. Приобретая смартфон или планшет на Wildberries, клиент может сразу выбрать один из самых востребованных тарифов Tele2 по выгодной цене – всего за 198 руб.

Запуск продаж Tele2 на Wildberries стартовал с четырех городов: Москвы, Санкт-Петербурга, Краснодара и Екатеринбурга. Еженедельно к проекту присоединяются новые регионы, а уже к концу июля комплекты для подключения к Tele2 появятся на площадке онлайн-ретейлера по всей России. Активировать SIM-карту можно самостоятельно с помощью мобильного приложения «Мой Tele2».

Для заказа в Московском регионе клиентам доступны карты с самыми востребованными тарифами «Мой онлайн» и «Везде онлайн». При их покупке за 198 руб. клиент получает на баланс телефона 300 руб. Представленные на Wildberries тарифы ориентированы на разные потребности клиентов в цифровых услугах: «Мой онлайн» включает 15 ГБ интернет-трафика, а более тяжелый «Везде онлайн» – 40 ГБ. Помимо бесплатного доступа к соцсетям и мессенджерам, клиентам доступны инновационные услуги – несгораемые остатки, возможность делиться гигабайтами по всей стране и «SOS-пакет».