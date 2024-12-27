Т2 Т2 Мобайл MiXX мультиподписка
Мультиподписка MiXX от Tele2 включает условия доступа к популярным онлайн-сервисам и услугам — онлайн-кинотеатрам, цифровым книгам, игровым ресурсам, маркетплейсам, бесплатной доставке продуктов и другим.
Т2 и организации, системы, технологии, персоны:
|Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11624 1
|ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4744 1
|Решетин Олег 42 1
|Мартынов Алексей 10 1
|Богданов Андрей 41 1
|Юрина Елена 7 1
|Халитов Дарий 22 1
|Рыль Иван 6 1
|Демяненко Алексей 7 1
|Лебедева Ирина 26 1
|Борзов Андрей 11 1
|Nielsen Holdings - NielsenIQ - Nielsen Global Connect - NetRatings - ACNielsen (AC Nielsen) - Nielsen Media Research (NMR) 430 1
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