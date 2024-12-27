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Т2 Т2 Мобайл MiXX мультиподписка


Мультиподписка MiXX от Tele2 включает условия доступа к популярным онлайн-сервисам и услугам — онлайн-кинотеатрам, цифровым книгам, игровым ресурсам, маркетплейсам, бесплатной доставке продуктов и другим.


27.12.2024 ГК «Солар»: как рынок ИБ пережил 2024 год, и чего ждать от 2025 1
27.12.2024 T2 подводит итоги 2024 года 1
14.11.2024 Т2 запускает новогодний тариф «Хватит!» с безлимитным интернетом в выходные и заморозкой цены навечно 1
23.10.2024 T2 обслуживает 54% абонентов рынка виртуальных операторов в России 1
10.10.2024 Т2 запустил специальный тариф в рамках партнерского проекта с «Яндексом» 1
03.10.2024 Гигабайты впервые валюта: T2 обновляет программу обмена накопленного трафика 1
13.09.2024 T2 обновляет свою мультиподписку в партнерстве с «Яндекс Плюсом» 1
08.08.2024 «Ростелеком» представил детскую подписку «MiXX вместе» из 16 цифровых сервисов 1
30.05.2024 Андрей Богданов, Bercut: Мы планомерно импортозамещаем критически важные для операторов ИТ-продукты 1
14.02.2024 Клиенты Tele2 могут дарить подписку MiXX 2
22.12.2023 Чат-бот Tele2 закрыл вдвое больше обращений в сравнении с прошлым годом 1
28.09.2023 Tele2 предлагает новые возможности для обмена минут – теперь для покупки устройств 1
30.08.2023 За два года более 45% пользователей увеличили число своих подписок 1
28.06.2023 Клиентам Tele2 доступна игровая подписка с блокировщиком рекламы и 20 ГБ трафика 2
10.01.2023 Tele2 запускает подписку на аудиокниги и их электронные версии 1
27.10.2022 Tele2 запустил конструктор мультиподписок 1
06.04.2022 Tele2 запустила мультиподписку Mixx 1
12.08.2005 4 октября откроется саммит "Телекоммуникации в СНГ: Стратегии развития" 1

Публикаций - 18, упоминаний - 20

Т2 и организации, системы, технологии, персоны:

Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 2893 17
Ростелеком 9701 9
Yandex - Яндекс 7340 3
Xiaomi 1732 2
Telegram Group 1983 2
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 3902 2
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8744 1
РТРС ФГУП - Российская телевизионная и радиовещательная сеть - Радиотелевизионные передающие центры, РТПЦ 375 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4875 1
Huawei 3933 1
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт 1633 1
МТС - Комстар ОТС - Комстар Объединенные Телесистемы 1356 1
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 2039 1
Ростелеком - Центел - Центральный телеграф 411 1
Orange Business Services - Оранж Бизнес Сервисез - Global One, Глобал Один - Equant, Эквант - Спринт Сеть 605 1
BSS - Банк Софт Системс - БСС 669 1
Telenor - Теленор - Теленор Мобайл Коммуникейшнз 741 1
Nokia Alcatel-Lucent - Алкатель-Лусент 2641 1
Freshtel - Alternet - Украинские новейшие технологии - Фрештел - ИнтерПроект 76 1
Ростелеком - Связьинвест 1707 1
Сбер - Нетология - Netology - EdMarket 73 1
BT Group - British Telecom Group - British Telecommunications - BT Global Services - British Telecom Global Services 650 1
Т2 - Т2 Мобайл - Bercut - Беркут НПФ 176 1
Ростелеком - РТЛабс - Цифромед - РТ Доктис ДМО - Doctis 9 1
Ростелеком Урал - Уралсвязьинформ 616 1
Cable & Wireless - C&W - Digital Island - Sandpiper Networks 254 1
ВымпелКом - СЦС Совинтел - Голден Телеком - Golden Telecom 906 1
МТС - Система Телеком 235 1
Трафиклэнд 20 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Rostelecom-Solar - РТК-Солар - Solar Security - Солар Секьюрити - Солар ПТ 918 1
PRO32 - ПРО32 37 1
Сбер - СберМобайл - Сбербанк-Телеком - MVNO-оператор сотовой связи 78 1
Т-Мобайл - Тинькофф Мобайл - Tinkoff Mobile - Оператор сотовой связи 172 1
ЛитРес ГК - LitRes - Библиотека электронных книг 163 5
Кинопоиск - онлайн-кинотеатр 237 3
GFG - Lamoda - Купишуз 164 2
Ситидрайв - YouDrive - Новые транспортные системы - оператор каршеринга 79 1
Яндекс - Маркет Деливери - Delivery Club - Деливери Клаб 252 1
Лента - Сеть розничной торговли 2080 1
Евросеть 1404 1
ПСБ - Промсвязьбанк 851 1
Вкусно — и точка 20 1
OTP Group - ОТП Банк - Инвестсбербанк 240 1
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 489 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11624 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4744 1
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 20600 14
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50404 8
MVNO - Mobile Virtual Network Operators - MVNE - Mobile Virtual Network Enabler - Оператор мобильной виртуальной сети связи 639 6
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 27846 5
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24123 4
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 6934 4
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 10495 4
BookReader - Букридер - Электронная книга (устройство) - цифровые книги 1477 3
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65959 3
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8195 3
Cloud Games - Cloud Gaming - Облачный гейминг - Облачные игры - Онлайн-игры - Игровые сервисы 1610 3
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 7621 3
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 5029 3
Видеосервис - Видеохостинг - Медиасервисы - Over the Top (OTT) - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр - Интернет-кинотеатр - Медиаприставка - Video as a Service (VaaS) - видео как сервис - Виртуальный кинозал - Домашний кинозал 2910 3
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13365 2
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12009 2
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19282 2
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 4096 2
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QoS - Quality of service - QoE - Quality of Experience - Качество обслуживания 2878 1
B2G - Business-to-government - Бизнес правительству - отношения между бизнесом и государством 324 1
TTM - T2M - Time-to-Market - time2market - Время от начала разработки идеи до выхода на рынок 392 1
Ростелеком - Wink - Zabava - онлайн-кинотеатр - цифровой видеосервис 316 7
VK Music - ВКонтакте Музыка - VK Music Awards 63 3
Яндекс.Плюс 191 3
VK - Учи.ру - UCHi.ru - Образовательная онлайн-платформа 64 2
VK - Mail.ru Облако - Облако@Mail.Ru - Mail.ru Облачное хранилище 167 2
VK - Mail.ru Капсула - умная колонка 49 2
Яндекс.Медиасервисы - Яндекс.Музыка 257 2
Яндекс Go - Яндекс.Такси - Yandex.Taxi 584 2
Ozon Premium 5 2
ByteDance - TikTok 256 1
Google Android 13994 1
Apple iOS 7809 1
Google Assistant - Облачный сервис персонального ассистента - OK google 1096 1
Rakuten Viber 627 1
VK - Mail.ru Одноклассники 1789 1
WhatsApp Messenger 1081 1
Kaspersky Internet Security 457 1
My.Games 69 1
VK - Mail.ru Одноклассники ТамТам - мессенджер 36 1
Cyberhero 7 1
Яндекс.Практикум 53 1
VK Combo 82 1
Яндекс - Маркет Деливери - Delivery Club - Еда Вконтакте 8 1
ЛитРес MyBook 24 1
VK Play - VK Play Cloud - VK Play Live - VK Play Store - VK Play Games Center - VK Play Media 68 1
Т2 - Т2 Мобайл - Bercut HIP - Bercut Hybrid Integration Platform 4 1
VK - Учи.ру - Учи.Дома 10 1
FitStars - Фитстарс 4 1
Ростелеком - Лицей 17 1
Yandex B2B Tech - Яндекс 360 - Яндекс.Коннект - Yandex.Connect 157 1
Яндекс.Лавка 231 1
Yandex Pay - Яндекс Пэй 62 1
Яндекс ID - Я ID - Яндекс.Паспорт 75 1
Яндекс.Путешествия - Яндекс.Авиабилеты 73 1
ВТБ Мобайл - Оператор сотовой связи 28 1
Kaspersky Endpoint Security - Антивирус Касперского 155 1
Яндекс.Заправки 28 1
Т2 - Т2 Мобайл - Tele2 SOS-пакет 12 1
Kaspersky Premium - Kaspersky Plus - Kaspersky Standard - Комплексная защита от киберугроз 37 1
Linux OS 9937 1
Решетин Олег 42 1
Мартынов Алексей 10 1
Богданов Андрей 41 1
Юрина Елена 7 1
Халитов Дарий 22 1
Рыль Иван 6 1
Демяненко Алексей 7 1
Лебедева Ирина 26 1
Борзов Андрей 11 1
Россия - РФ - Российская федерация 144208 18
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43161 8
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7423 6
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14110 1
Украина 7608 1
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2243 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17367 1
Вьетнам - Социалистическая Республика Вьетнам - СРВ 992 1
Абонентская база - Абонентская плата - Оплата мобильной связи 5855 8
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 6397 4
Механика - раздел физики, наука, изучающая движение материальных тел и взаимодействие между ними 1307 4
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29017 3
Network traffic - Сетевой трафик - Интернет-трафик 2365 3
Cashback - кэшбэк - кешбек - кешбэк 497 2
Федеральный закон 257-ФЗ - Обязательные общедоступные телеканалы и радиоканалы - О трансляции федеральных телеканалов 1259 2
Страхование - Страховое дело - Insurance 5826 2
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51006 2
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iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 629 1
Nielsen Holdings - NielsenIQ - Nielsen Global Connect - NetRatings - ACNielsen (AC Nielsen) - Nielsen Media Research (NMR) 430 1
VK Skillbox - Скилбокс 109 2
VK Skillbox - SkillFactory - Скилфэктори 70 2
Международный женский день - 8 марта 325 1
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