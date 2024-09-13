Разделы

Телеком Мобильная связь
|

T2 обновляет свою мультиподписку в партнерстве с «Яндекс Плюсом»

T2, российский оператор мобильной связи, в партнерстве с «Яндекс Плюсом» расширяет возможности подписки MiXX. Теперь пользователям доступен обновленный «Плюс» с расширенным каталогом фильмов и сериалов на «Кинопоиске», «Яндекс Музыкой» в качестве lossless и кешбэком баллами «Плюса». Об этом CNews сообщили представители T2

T2 продолжает работать над улучшением подписки MiXX, ориентируясь на запросы своих клиентов. Так, в обновленную мультиподписку добавляется «Яндекс Плюс». Он доступен для подключения в активных версиях MiXX – S, M, Max.

Алексей Стецюк, Voxys: До 70% консультаций в контакт-центрах можно автоматизировать
Бизнес

Для активации «Яндекс Плюса» необходимо привязать номер телефона, на который подключена подписка MiXX, к «Яндекс ID» или создать новый аккаунт. После этого пользователи смогут смотреть фильмы и сериалы на «Кинопоиске», слушать треки и подкасты в «Яндекс Музыке» в превосходном lossless-качестве, пользоваться кешбэком и баллами «Плюса» при поездках и покупках в сервисах «Яндекса». Абоненты также смогут без доплат добавить в свой аккаунт до трех близких.

MiXX закрывает больше потребностей пользователей. Теперь в подписке четыре онлайн-кинотеатра, два сервиса электронных и аудиокниг, два музыкальных сервиса и больше возможностей получать выгоду с покупок, доставок, поездок на такси, кар- и кикшеринге. Кроме обновленного «Яндекс Плюса», в MiXX входят Wink, PREMIER, «VK Музыка», «ЛитРес», Ozon Premium, сервис «Пакет» и др. Пользователь может самостоятельно выбрать сервисы, которые соответствуют его интересам и образу жизни. Абонентская плата за подписку MiXX в зависимости от версии составляет от 300 до 500 руб. в месяц.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Александр Мартыненко, «РТ МИС»: Цифровизация здравоохранения не закончится в ближайшие годы

Власти отобрали лицензию у крымского сотового оператора

Олеся Суханос, «МегаФон ПроБизнес»: Экологическая обстановка стабилизируется за счет новейших технологий

Сотовым операторам снизят до 1000 раз плату за частоты для 5G

Больше общения и акцент на ИБ: как устроен гибридный офис

Tele2 в России больше нет

MARKET.CNEWS

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

Техника

Обзор умных часов HUAWEI WATCH GT 4 41 мм: образец элегантности

Чем заменить YouTube в России: плюсы и минусы популярных видеосервисов

Лучшие планшеты для школьников и студентов: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Найден ответ, почему мир существует — физики объяснили асимметрию материи-антиматерии во Вселенной

Российские ученые первыми создали модель ИИ, которая сама обучается новым действиям без участия людей

В черных дырах есть сердце и легкие, благодаря им галактики избегают ранней смерти
Показать еще
Первая конференция Luxms Первая конференция Luxms

erid:

Рекламодатель:

ИНН/ОГРН:

Сайт:

CNews Forum 2024 CNews Forum 2024

erid:

Рекламодатель:

ИНН/ОГРН:

Сайт:

IT ELEMENTS IT ELEMENTS

erid: LjN8KB2Dr

Рекламодатель: АО “Инфосистемы Джет”

ИНН/ОГРН: 7729058675/1027700121195

Сайт: https://jet.su/