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Lossless data compression сжатие данных без потерь



20.01.2025 Где легально слушать музыку: стриминговые сервисы, которые работают в России в 2025 году 1
27.12.2024 T2 подводит итоги 2024 года 1
16.12.2024 Создана технология на замену Bluetooth. Она уже используется 1
21.11.2024 «Яндекс Музыка» завершила бета-тестирование приложения для компьютеров 1
23.10.2024 Клиенты Т2 смогут приобрести умную колонку с подпиской «Яндекс Плюс» в салонах связи 1
10.10.2024 Т2 запустил специальный тариф в рамках партнерского проекта с «Яндексом» 1
02.10.2024 «Яндекс Музыку» в lossless-качестве теперь можно слушать на умных устройствах «Яндекса» с «Алисой» 1
13.09.2024 T2 обновляет свою мультиподписку в партнерстве с «Яндекс Плюсом» 1
21.08.2024 «Яндекс Музыку» теперь можно слушать в формате без потери качества звучания 1
21.02.2024 Новые Hi-Fi плееры от Digma: R4, B5, S5, Z5 BT 1
25.01.2023 В сервисе «Звукбизнес» появились треки с качеством звука Hi-Fi 1
04.01.2023 Жизнь без Spotify: музыкальные сервисы, которые работают в России 1
07.09.2021 AptX Lossless — наконец-то идеальный звук по Bluetooth? 1
18.05.2021 В Apple Music появится музыка в студийном качестве 1
08.12.2020 В каком битрейте транслируют музыку стриминговые сервисы? 1
28.11.2017 «Технопром» обновил маршрутизаторы и получил новые сертификаты 1
10.08.2017 Обзор Honor 9: стеклянный фотосмартфон 1
30.05.2017 Флэш-СХД Huawei OceanStor Dorado V3 сертифицирована как корпоративное решение для платформы SAP HANA 1
20.01.2017 Новые Sony Walkman: три модели, черыре цвета 1
29.08.2016 Обзор плееров FiiO X3-II, X5-II и X1: праздник для аудиофилов 1
20.07.2016 «Технопром» стал OEM-партнером Brocade в России в области сетевых IP-продуктов 1
10.02.2016 Alpine начала продажи нового CD-ресивера в России 1
26.11.2015 Портативные аудиоплееры: догнать и обогнать смартфоны 1
17.08.2015 «МегаФон» вдвое нарастил дата-трафик в Еврейской автономии 1
02.02.2015 High-res audio. Хорошая музыка в оригинальном качестве 1
23.06.2014 Мультимедийный дом на базе спутниковых ресиверов Skyter 1
03.02.2014 «Доктор Веб» запрещает пользователям ходить на «пиратские» сайты 1
10.12.2013 Почему антивирус «Касперского» блокирует торренты 1
13.02.2013 Тест BlackBerry Bold 9790: клиент скорее жив, чем мертв 1
10.12.2012 Тест смартфона-флагмана HTC One X+: ненужный рекордсмен 1
20.11.2012 Тест смартфона LG Optimus L9: стиляги наступают 1
09.11.2012 Обзор планшета OLT On-Tab 1012L: новые времена - новые герои 1
13.05.2011 Сервис Fidel.ru купил права на контент от Visit Films и Paradise distribution 1
12.04.2011 Доступный миниплеер 1
17.09.2010 iPod Touch с камерой, первый сенсорный Nano: всё о новых iPod 1
18.05.2010 Explay M43HD: портативный HD-медиаплеер 1
23.12.2008 Популярные подарки: Плееры 1
20.05.2008 Сенсация: Cowon Q5 — плеер-монстр 1
09.03.2007 Microsoft HD Photo: альтернатива JPEG не за горами 1
10.04.2006 Toshiba анонсировала выпуск новых плееров 1

Публикаций - 40, упоминаний - 40

Lossless data compression и организации, системы, технологии, персоны:

Yandex - Яндекс 7339 8
Apple Inc 12099 6
Sony 6544 6
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 3900 4
Huawei 3932 3
Digma 184 3
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 2893 3
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4874 2
Samsung Electronics 10254 2
iRiver 181 2
Google LLC 11775 2
Microsoft Corporation 24623 2
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12550 2
Технопром Инновационная корпорация 44 2
Meta Platforms - Facebook 4438 2
FiiO Electronics Technology Company 5 2
ДОК 828 2
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5679 1
Amazon Inc - Amazon.com 2998 1
LG Electronics 3614 1
ОнлайнТрейд - OnlineTrade - Онлайн.ру 60 1
МегаФон 8803 1
Dr.Web - Доктор Веб 1254 1
HP Inc. 5685 1
Acer Group - Асер Маркетинг Сервисиз 2545 1
ASUS - AsusTek Computer Inc 2048 1
Honor - Shenzhen Zhixin New Information Technology 697 1
X Corp - Twitter 2845 1
SAP SE 5276 1
MediaTek - Ralink 527 1
Qualcomm Technologies 1822 1
Toshiba Corporation 2927 1
Dropbox 498 1
Актив - Актив-софт - Актив Технологии - Рутокен - Rutoken - Aktiv.Consulting 840 1
TeXet 55 1
Adobe Systems 1549 1
HTC Corporation 1499 1
Yahoo! 3697 1
BlackBerry - Research In Motion (RIM) 1573 1
Ростех - Октава - Тульский завод - Октава ДМ - Октава Дизайн и Маркетинг - творческий индустриальный кластер 35 1
Кинопоиск - онлайн-кинотеатр 237 4
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Агроторг 1025 3
X5 Group - Пятёрочка - Федеральная торговая сеть 457 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7300 1
Nike 185 1
Spotify - Спотифай - интернет-сервис потокового аудио 244 1
TuneIn Radio 8 1
101Hotels.com 456 1
Prada 54 1
Звукбизнес - Звук бизнес 5 1
ЛитРес ГК - LitRes - Библиотека электронных книг 163 1
Unsplash 762 1
OTP Group - ОТП Банк - Инвестсбербанк 240 1
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 489 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11622 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1433 2
CEA - Consumer Electronics Association - Ассоциация потребительской электроники 29 1
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 525 1
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 343 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50392 14
MP3 - формат файла для хранения аудиоинформации 3906 14
FLAC - Free Lossless Audio Codec - свободный кодек, предназначенный для сжатия аудиоданных без потерь 208 14
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24113 13
Наушники - Headphones 3999 13
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24118 13
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy, BLE 7298 12
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 12539 12
Медиаплеер - Media player - видеоплеер - video player - проигрыватель 4633 12
Акустические устройства - Аудиосистема - музыкальный центр - MIDI - Musical Instrument Digital Interface - Цифровой интерфейс музыкальных инструментов 3850 12
CPU - Central processing unit - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 20791 11
SD (MicroSD) - Secure Digital - формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) 6041 10
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 13802 10
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 12483 10
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 9598 10
Радиовещание - Radio broadcasting - FM-радиовещание - FM-тюнер - FM-радиоприемник - FM-трансмиттер - ФМ-радио - УКВ - Ультракороткие волны 3755 10
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 9981 9
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) - пальцеориентированный интерфейс 6044 8
Видеоконтент - видеоролик - видеозапись - видеоизображение - видеоблог - video content - video blog 7380 8
APE - Monkey’s Audio формат кодирования цифрового звука без потерь 75 7
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 10494 7
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 17061 7
Акустические устройства - Динамик - Speaker - громкоговоритель 2105 7
WAV - Waveform Audio File Format 504 7
TRS - TRRS - Tip, Ring, Sleeve - mini-jack - Audio jack - Аудиовыход 997 6
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 9274 6
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 6038 6
Codec - Кодек - Декодер - coder/decoder - шифратор/дешифратор - кодировщик/декодировщик - compressor/decompressor 799 6
JPG - JPEG - Joint Photographic Experts Group- растровый графический формат 1588 6
AAC - Advanced Audio Coding 443 6
Multimedia - Мультимедиа - Мультимедийный комплекс - данные одновременно в разных формах: звук, анимированная компьютерная графика, видеоряд 5664 6
MPEG - Moving Pictures Experts Group 1546 5
HDMI - High Definition Multimedia Interface - microHDMI - Интерфейс для мультимедиа высокой чёткости 3817 5
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 24449 5
IPS TFT - in-plane switching - LTPS - Low Temperature Poly Silicon - Низкотемпературный поликристаллический кремний - Сенсорный жидкокристаллический дисплей (экран) 2786 5
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 27843 5
Сетевое оборудование - Router - Роутер - Маршрутизатор - Модем - Modem - Точка доступа - Access Point 6399 5
USB micro 962 5
Фотокамеры - Фронтальная камера - Front camera - селфи-камера, расположенная на передней панели смартфона - фронталка 2077 5
3G - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 6443 5
Google Android 13994 8
Яндекс.Медиасервисы - Яндекс.Музыка 257 8
Apple Lossless - Apple Lossless Encoder, ALE - Apple Lossless Audio Codec, ALAC - открытый аудиокодек для сжатия без потерь качества цифровой музыки 34 7
Яндекс.Плюс 191 6
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 4970 4
Apple QuickTime - MOV Motion JPEG 396 4
Apple Music 108 4
Apple iPhone - серия смартфонов 7082 3
Google Android 4 - Android Ice Cream Sandwich 928 3
Samsung SVR-диктофон 455 3
Apple iPod 1537 2
Google YouTube - Видеохостинг 2747 2
Apple iOS 7809 2
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2748 2
Apple iPod Touch 745 2
Apple iPad 3860 2
AMD ARM Cortex A - Серия микропроцессоров 786 2
Rutracker - Рутрекер - BitTorrent-трекер - Torrents.ru 102 2
AnTuTu Benchmark - AnTuTu Tester - программа для тестирования производительности смартфонов и планшетов 353 2
Qualcomm Snapdragon - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 1555 2
Apple Beats - Apple Beats Flex 112 2
Infraware - Polaris Office 34 2
Microsoft BMP - bitmap - формат хранения растровых изображений 343 2
Т2 - Т2 Мобайл - MiXX мультиподписка 18 2
Microsoft Windows XP 2399 1
Qualcomm aptX Adaptive audio - Audio Processing Technology - аудиокодек с алгоритмом сжатия данных 90 1
Google Play - Google Store - Android Market 3291 1
Kaspersky Internet Security 457 1
Microsoft Windows 95 412 1
Microsoft Skype 2067 1
Sony Walkman 285 1
Microsoft Windows Mobile OS - Microsoft Windows CE - Microsoft WinCE - Microsoft Windows Compact Edition - Microsoft Pocket PC - Microsoft Handheld PC - Microsoft HPC - Microsoft Palm-size PC 2391 1
Apple Mac - Apple Macintosh 2978 1
МТС Premium 50 1
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2030 1
Ростех - МИКС - Многофункциональный интегрированный комплекс связи 126 1
Apple AirPods - Наушники 133 1
Mali-G ARM - Серия GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 260 1
Huawei - HiSilicon - Kirin - серия микропроцессоров 348 1
BlackBerry OS 172 1
Кривошеев Евгений 12 1
Кривошеина Юлия 3 1
Терентьев Алексей 23 1
Иашагашвили Иван 4 1
Смирнов Артур 1 1
Сайфутдинова Галия 6 1
Guangbin Meng - Гуанбинь Мэн 2 1
Гуртовая Людмила 1 1
Игнатьев Константин 5 1
Крылова Полина 1 1
Сагалович Александра 12 1
Россия - РФ - Российская федерация 144186 21
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17025 5
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52100 4
Европа 21767 4
Солнце - звезда Солнечной системы 5183 2
Германия - Федеративная Республика 12681 2
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43154 2
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14110 1
Япония 13282 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7420 1
Швеция - Королевство 3619 1
Франция - Французская Республика 7845 1
Азия Юго-Восточная - ЮВА - Индокитай 1115 1
Южная Корея - Республика 6646 1
Россия - ЦФО - Ивановская область 517 1
Америка Латинская 1811 1
Россия - ДФО - Хабаровский край 870 1
США - Калифорния - Лос-Анджелес 804 1
Люксембург Великое Герцогство 434 1
США - Калифорния - Кремниевая долина - Silicon Valley 1005 1
Россия - ЦФО - Ивановская область - Шуя 112 1
Россия - ДФО - Еврейская автономная область (ЕАО) 314 1
Индия - Bharat 5431 1
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2243 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17364 1
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 4949 4
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 3646 3
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 47980 3
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24078 3
Здравоохранение - Косметология - Cosmetology - косметика и парфюмерия - парфюмерно-косметическая продукция 900 3
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 4654 2
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3039 2
Ergonomics - Эргономика 1597 2
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 10956 2
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 50998 2
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 5653 2
Порнография - Проституция - Pornography - Adults Only - индустрия развлечений для взрослых - контент для взрослых - сайты для взрослых 773 2
Театр - Театральное искусство - Theater - Theatrical art - Кинематограф - Кинотеатральная отрасль - Кинотеатры - Cinema industry - Киностудии - Кинокомпании - Film studios 2925 2
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 6397 2
Cashback - кэшбэк - кешбек - кешбэк 497 2
Транспорт общественный - Такси - Таксопарки - Таксомоторные парки 851 2
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 9925 1
OEM - Original Equipment Manufacturer - Оригинальный производитель оборудования - Контрактное производство 1381 1
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14314 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29013 1
Английский язык 6634 1
Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 2755 1
Контрафакт - Counterfeit - фальсифицированные товары 802 1
Метеорология - Метеостанция - Погодная станция - Прогноз погоды - Weather forecast 1576 1
Торговля - FMCG&Retail - Одежда, обувь и аксессуары - Clothing, shoes and accessories 1649 1
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 6936 1
Alpine - множественное значение 38 1
Здравоохранение - Болезнь - Заболевание - Disease - Morbus 1896 1
Ювелирное изделие - Ювелирное украшение - Ювелирное искусство - Jewelry 597 1
Астрономия - Astronomy - Астрофизика - Космическая физика - Наука о Вселенной, изучающая расположение, движение, структуру, происхождение и развитие небесных тел и систем 3708 1
Транспорт - Железнодорожная отрасль - Железная дорога - Железнодорожная инфраструктура - Железнодорожный транспорт - Железнодорожные перевозки - День железнодорожника первое воскресенье августа - Railway 2388 1
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 5746 1
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 6152 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13485 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 5764 1
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 4990 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 4810 1
Федеральный закон 257-ФЗ - Обязательные общедоступные телеканалы и радиоканалы - О трансляции федеральных телеканалов 1259 1
Алюминий - Aluminium - химический элемент 1369 1
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 2727 1
CNews - ZOOM.CNews 1847 1
The Register - The Register Hardware 1551 1
Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 338 2
IDC - International Data Corporation 4910 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8131 1
Queen's University Belfast - Королевский университет Белфаст - Университет Квинс в Белфасте 11 1
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2421 2
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7650 2
Grammy - музыкальная премия американской Национальной академией искусства и науки звукозаписи (NARAS) - премия Грэмми 22 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1335413, в очереди разбора - 773325.
Создано именных указателей - 166143.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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