Lossless data compression сжатие данных без потерь
Lossless data compression и организации, системы, технологии, персоны:
|Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11622 1
|Кривошеев Евгений 12 1
|Кривошеина Юлия 3 1
|Терентьев Алексей 23 1
|Иашагашвили Иван 4 1
|Смирнов Артур 1 1
|Сайфутдинова Галия 6 1
|Guangbin Meng - Гуанбинь Мэн 2 1
|Гуртовая Людмила 1 1
|Игнатьев Константин 5 1
|Крылова Полина 1 1
|Сагалович Александра 12 1
|Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 338 2
|IDC - International Data Corporation 4910 1
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 8131 1
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