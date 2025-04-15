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Индексная книга (каталог) CNews*
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Infraware Polaris Office



15.04.2025 Программа ученых Пермского Политеха позволит студентам и специалистам проще анализировать большие объемы данных 1
18.03.2016 ИТ-компании придумали, как не пустить зарубежных лазутчиков в Реестр отечественного ПО 1
13.02.2015 МобилитиЛаб: Наше мобильное рабочее место ходит сквозь стены операционных систем 1
11.02.2015 «АйТи» инвестировала $3 млн в разработку офисного приложения 1
19.09.2014 В России разработано ПО для организации мобильного офиса с защищенным трафиком 1
29.04.2014 MobileSputnik – основа корпоративных мобильных рабочих мест на планшетах 1
25.04.2014 MobileSputnik – основа корпоративных мобильных рабочих мест на планшетах 1
10.02.2014 В России поступает в продажу сверхдешевый планшет Samsung. ЦЕНЫ 1
27.12.2013 Что требуется корпоративным пользователям планшетов 1
25.12.2013 Обзор планшета ASUS MeMO Pad FHD 10: проще купить, чем произнести 1
19.08.2013 Обзор смартфонов Acer Liquid E1 и E2: сладкий и гладкий 1
07.08.2013 ZOOM рекомендует: обзор самого тонкого смартфона в мире Huawei Ascend P6 1
03.06.2013 Обзор Sony Tablet Z: планшет, который мы ждали 1
26.03.2013 HP и Samsung представили ПО для прямой печати с мобильных устройств 1
14.03.2013 Резидент «Сколково» предложил инновационный продукт для организации мобильных рабочих мест 1
10.12.2012 Тест смартфона-флагмана HTC One X+: ненужный рекордсмен 1
26.11.2012 Тест смартфона HTC Desire SV: двойная порция связи 1
20.11.2012 Тест смартфона LG Optimus L9: стиляги наступают 1
07.11.2012 Symantec упрощает внедрение мобильных решений 1
21.09.2012 Тест смартфона Huawei Ascend D1: как я стал флагманом 1
29.08.2012 ZOOM рекомендует: обзор планшета ASUS Transformer Pad Infinity TF700T 1
20.08.2012 Samsung Electronics представляет в России планшет Samsung GALAXY Note 10.1 1
06.08.2012 Обзор Samsung Galaxy Note 10.1: этот планшет с пером не вырубить патентным топором 1
19.06.2012 Обзор Samsung Galaxy Tab 2 10.1: белый воротничок среди планшетов 1
06.06.2012 Обзор планшета 7" Samsung Galaxy Tab 2: ZOOM.CNews рекомендует 1
29.02.2012 Обзор ASUS Eee Pad Slider SL101: самый необычный планшет с выдвижной клавиатурой 1
06.02.2012 Обзор планшета ASUS Eee Pad Transformer TF201: ZOOM.CNews рекомендует 1
31.01.2012 Обзор Samsung Galaxy Tab 7.7: первый в мире планшет с дисплеем AMOLED 1
27.12.2011 Первый взгляд на Acer Iconia Tab A700: первый FullHD-планшет в мире 1
06.12.2011 Обзор смартфона LG Optimus Sol: рабочая лошадка уходит в отрыв 1
30.11.2011 Самый быстрый планшет ASUS Transformer Prime: первый взгляд на платформу Tegra 3 1
21.11.2011 Первый тест в России: самый большой в мире смартфон Samsung Galaxy Note 1
14.11.2011 Лучше меньше да лучше: обзор планшета Samsung Galaxy Tab 8.9 1
02.11.2011 Первый тест в России: смартфон Samsung Wave 3 на Bada 2.0 1
26.09.2011 Обзор ASUS Eee Pad TF101: планшетное Lego для взрослых 1

Публикаций - 35, упоминаний - 35

Infraware и организации, системы, технологии, персоны:

Samsung Electronics 10341 15
Apple Inc 12224 15
Google LLC 11903 9
Dropbox 501 7
ASUS - AsusTek Computer Inc 2064 6
MobilityLab - МобилитиЛаб 57 6
Nvidia Corp 3538 6
ДОК 835 6
Gen Digital - NortonLifeLock (Symantec) 1690 5
АйТи 1377 5
Citrix Systems 820 4
X Corp - Twitter 2875 3
Huawei 3992 3
Meta Platforms - Facebook 4456 3
Good Technology 30 3
SoundHound 9 3
LG Electronics 3633 2
Intel Corporation 12264 2
IBM - International Business Machines Corp 9463 2
Acer Group - Асер Маркетинг Сервисиз 2567 2
HTC Corporation 1500 2
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4070 2
Сколково - Центр развития цифровых технологий Фонда Сколково - SK ИТ - Skolkovo ITCluster - Кластер информационных технологий 392 2
Veracode 8 2
Infraware 2 2
АйТи Центр корпоративной мобильности компании 24 2
Sony Mobile - Mobile Communications Business Group - Sony Ericsson - Сони Мобайл Коммюникейшнз Рус 1262 2
Samsung Display - Corning Inc - Corning Cable Systems - Corning Glass Inc - Corning Microoptics Co - Corning Optical Technologies 214 2
Wiz 17 2
SAP SE 5316 1
Cisco Systems 5141 1
Amazon Inc - Amazon.com 3034 1
Yandex - Яндекс 7583 1
Microsoft Corporation 24773 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 13030 1
Qualcomm Technologies 1842 1
InfoWatch - Инфовотч 1033 1
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5688 1
HP Inc. 5708 1
ESET - ESET Software 1136 1
TuneIn Radio 8 2
Лента - Сеть розничной торговли 2122 2
Связной ГК 1372 1
ГПБ - Газпромбанк 1103 1
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина 513 1
IKEA - ИКЕА 159 1
Prada 55 1
Евросеть 1412 1
Совкомбанк Совесть 274 1
Россети Ленэнерго 1700 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3090 6
U.S. Department of Commerce - NIST - National Institute of Standards and Technology - Национальный институт стандартизации и технологий США 378 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11916 1
Минцифры РФ - Экспертный совет по программному обеспечению при Министерстве цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 86 1
Судебная власть - Judicial power 2329 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6296 9
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1444 4
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 688 1
Linux Foundation - AllSeen Alliance 5 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24513 25
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 12326 25
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24561 25
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 12649 22
SD (MicroSD) - Secure Digital - формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) 6073 21
CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 21041 21
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy, BLE 7381 19
LED-вспышка - светодиодная вспышка 2809 18
Фотокамеры - Фронтальная камера - Front camera - селфи-камера, расположенная на передней панели смартфона - фронталка 2117 17
IPS TFT - in-plane switching - LTPS - Low Temperature Poly Silicon - Низкотемпературный поликристаллический кремний - Сенсорный жидкокристаллический дисплей (экран) 2849 16
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 9465 15
3G - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 6500 15
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - сим-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 4854 15
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 9765 15
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25797 15
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10078 13
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 6098 13
Офисные приложения - Офисные пакеты ПО - Office Applications - Office Software packages 2023 13
Акустические устройства - Динамик - Speaker - громкоговоритель 2135 13
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 24785 12
USB micro 968 12
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 17277 12
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи 10217 12
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 9324 11
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13546 11
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 8230 11
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 12596 11
Фотокамеры - Тыловая камера - Rear camera 447 11
Сетевое оборудование - Router - Роутер - Маршрутизатор - Модем - Modem - Точка доступа - Access Point 6456 11
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) - пальцеориентированный интерфейс 6101 11
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Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 7991 9
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 7739 9
Компьютеризация - Клавиатура - Keyboard 2354 9
Headset head - Гарнитура головная - стереогарнитура - комплект из наушников и микрофона 1052 9
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HDMI - High Definition Multimedia Interface - microHDMI - Интерфейс для мультимедиа высокой чёткости 3880 8
Google Android 14179 29
Google Play - Google Store - Android Market 3327 13
Google Android 4 - Android Ice Cream Sandwich 928 11
Samsung Galaxy Note 695 10
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Apple iOS 7919 9
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Apple iPhone - серия смартфонов 7149 7
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Правительство Москвы - Дептранс Москва - Тройка - транспортная карта 1052 5
AMD ARM Cortex - Серия микропроцессоров 1122 4
Microsoft Office PowerPoint - ppt-pptx-pptm 766 4
Microsoft Windows Phone OS - Microsoft Windows Smartphone - Microsoft WP-смартфон 1622 4
Samsung Galaxy Store - Samsung Galaxy Apps - Samsung Apps 107 4
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Asus Eee Pad 45 4
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День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2468 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1353281, в очереди разбора - 759359.
Создано именных указателей - 172976.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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