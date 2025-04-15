Получите все материалы CNews по ключевому слову
Infraware Polaris Office
Infraware и организации, системы, технологии, персоны:
|TuneIn Radio 8 2
|Лента - Сеть розничной торговли 2122 2
|Связной ГК 1372 1
|ГПБ - Газпромбанк 1103 1
|Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина 513 1
|IKEA - ИКЕА 159 1
|Prada 55 1
|Евросеть 1412 1
|Совкомбанк Совесть 274 1
|Россети Ленэнерго 1700 1
|Орлик Сергей 83 5
|Касперская Наталья 294 1
|Никифоров Николай 1136 1
|Jobs Steve - Джобс Стив 1014 1
|Яппаров Тагир 103 1
|Василенко Евгения 23 1
|Василенко Александр 91 1
|Макарьин Сергей 21 1
|Ефимов Альберт 43 1
|Федорушкин Илья 13 1
|Chakravarthy Anil - Чакраварти Анил 5 1
|CNews - ZOOM.CNews 1850 4
|Чудо техники 60 1
|Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 338 2
|IDC - International Data Corporation 4913 1
|Juniper Research 529 1
|Gartner - Гартнер 3566 1
|Forrester Research 821 1
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 8178 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1353281, в очереди разбора - 759359.
Создано именных указателей - 172976.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.