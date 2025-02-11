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Индексная книга (каталог) CNews*
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Все категории 168375
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Veracode



11.02.2025 Переобувшиеся: известная группировка кардеров-мошенников переключилась на полноценный кибершпионаж 1
27.05.2020 70% приложений во всем мире содержат уязвимости, унаследованные от СПО 1
10.07.2017 Сергей Орлик -

Бизнес живет мифами о защите данных в мобильных устройствах

 1
05.09.2016 Джонатан Гилл назначен вице-президентом RSA по развитию бизнеса в регионе EMEA 1
29.04.2014 MobileSputnik – основа корпоративных мобильных рабочих мест на планшетах 1
25.04.2014 MobileSputnik – основа корпоративных мобильных рабочих мест на планшетах 1
18.09.2008 Сайты чаще всего страдают от XSS-атак, утечек данных и SQL-вторжений 1
07.06.2007 Gartner IT Security Summit: уязвимости необходимо обнародовать 1

Публикаций - 8, упоминаний - 8

Veracode и организации, системы, технологии, персоны:

MobilityLab - МобилитиЛаб 57 3
Apple Inc 12130 3
Samsung Electronics 10278 3
Citrix Systems 813 3
IBM - International Business Machines Corp 9444 2
АйТи 1369 2
Gen Digital - NortonLifeLock (Symantec) 1689 2
Dropbox 498 2
Infraware 2 2
Good Technology 30 2
АйТи Центр корпоративной мобильности компании 24 2
Atos Prescriptive Security - SEQ - SEC Consult Services - Vulnerability Lab - Монитор безопасности 1419 1
Dell EMC 5035 1
Microsoft Corporation 24652 1
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1195 1
BlackBerry - Research In Motion (RIM) 1574 1
Check Point Software Technologies 761 1
WhiteHat Security 6 1
Цифра ГК 2435 1
Booz Allen Hamilton 32 1
Сколково - Центр развития цифровых технологий Фонда Сколково - SK ИТ - Skolkovo ITCluster - Кластер информационных технологий 390 1
Лента - Сеть розничной торговли 2090 2
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3058 3
U.S. Department of Commerce - NIST - National Institute of Standards and Technology - Национальный институт стандартизации и технологий США 375 3
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4766 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4135 1
WASC - Web Application Security Consortium - Консорциум безопасности веб-приложений 7 1
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - Exploit - Эксплоиты, использующие уязвимости в ПО 6167 4
HTML - HyperText Markup Language - Стандартизированный язык разметки документов в интернете 1858 3
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27634 3
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 29806 3
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 13958 3
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21220 3
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 12787 3
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11178 3
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 9207 3
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24222 3
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 13835 3
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 66446 3
Кибербезопасность - СКЗИ - Средства контроля защищенности информации - Information security controls - Средства криптографической защиты информации - Средства защиты конфиденциальной информации - Шифрование - Криптография - Криптозащита 4240 3
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 11035 3
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 12212 3
Групповая политика - Group Policy - набор правил или настроек, в соответствии с которыми производится настройка рабочей среды приёма и передачи 894 3
XSS Cross-Site Scripting - XSS-атаки - межсайтовый скриптинг - межсайтовое выполнение сценариев 260 2
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 12562 2
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy, BLE 7315 2
Web Interface - Веб-интерфейс 1690 2
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 3763 2
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24226 2
HTTP - HyperText Transfer Protocol - Протокол передачи гипертекста 2225 2
HTTPS - HyperText Transfer Protocol Secure - Расширение протокола HTTP для поддержки шифрования в целях повышения безопасности 1209 2
DMZ - Demilitarized zone - Демилитаризованная зона 71 2
TIFF - Tagged Image File Format - формат хранения растровых графических изображений 286 2
Web-client - Веб-клиент 212 2
Intranet - Интранет - Интрасеть 778 2
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 6701 2
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 7724 2
Clone - Клонирование 493 2
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса 4730 2
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 11654 2
Marketplace - Маркетплейс - Платформа электронной коммерции, онлайн-магазин электронной торговли 2264 2
Офисные приложения - Офисные пакеты ПО - Office Applications - Office Software packages 1992 2
Google Android устройства-девайсы - Google Android планшеты 207 2
СЭД - Архивное делопроизводство - СХЭД - Системы хранения электронных документов - EIA - Enterprise Information Archiving - Корпоративное электронное архивирование информации - электронный архив - electronic archiving - цифровое сохранение 1189 2
Компьютеризация - Клавиатура - Keyboard 2331 2
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи 10153 2
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30859 2
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 4489 4
Apple iOS 7831 3
Google Android 14040 3
Microsoft Office 3739 3
Microsoft Office PowerPoint - ppt-pptx-pptm 759 3
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - РуПост - WorksPad - MobileSputnik 310 3
Microsoft Windows 15705 3
Apple macOS X - OS X Rhapsody - OS X Mavericks 1521 2
Google Play - Google Store - Android Market 3300 2
Samsung Galaxy Store - Samsung Galaxy Apps - Samsung Apps 106 2
Linux OS 9995 2
Apple iPad 3864 2
Apple - App Store 2897 2
InfoTeCS - ViPNet VPN-решение 304 2
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers 1331 2
Microsoft SharePoint Products and Technologies 815 2
Infraware - Polaris Office 34 2
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2040 2
Huawei AppGallery 281 2
Microsoft Office Excel 1200 2
Microsoft Office Word 776 2
Apple iTunes Store 1068 2
Citrix Worx 10 2
Google Android APP - Google Android Advanced Protection Program 675 2
PKWARE - ZIP - Формат архивации файлов и сжатия данных 527 2
Python - высокоуровневый язык программирования 942 1
Oracle Java - язык программирования 3086 1
PHP Hypertext Preprocessor - язык программирования 584 1
JavaScript - JS - язык программирования 1193 1
Ruby - Язык программирования 142 1
Google Gmail 947 1
Samsung Galaxy 959 1
Samsung Knox 97 1
Google Android WebView 46 1
Apple iCloud 270 1
Microsoft Outlook 1392 1
Broadcom - VMware AirWatch Enterprise Mobility Management Suite - VMware EMM - VMware Enterprise Mobility Management - VMware MDM - VMware Mobile Device Management 50 1
SQL - Structured Query Language - Язык программирования 988 1
Eternalblue - Эксплойт, эксплуатирующий компьютерную уязвимость Windows 298 1
Ростелеком - ОМП - Корпоративное мобильное рабочее место 9 1
Залманов Дмитрий 22 1
Орлик Сергей 83 1
Гордейчик Сергей 25 1
Россия - РФ - Российская федерация 144973 3
Европа 21791 1
Африка - Африканский регион 3483 1
Ближний Восток 2947 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17445 1
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1869 1
ГОСТ - Межгосударственный стандарт СНГ 945 3
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13581 2
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 5787 2
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 4896 2
Туризм деловой - Corporate travel - Командировки - Системы управления командировками - Деловые поездки 1240 2
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 2316 1
Whitebox 5 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8494 1
Vault 7 - серия документов на WikiLeaks описания глобальной программы ЦРУ США по взлому электронных устройств 12 1
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14415 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18599 1
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5093 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 4837 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48179 1
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4483 1
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 7862 1
Айсберг - Eisberg 178 1
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5023 1
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 2418 1
Чёрный ящик - Метод чёрного ящика 260 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11251 1
WikiLeaks 119 1
InformationWeek 241 1
Gartner - Гартнер 3560 2
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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