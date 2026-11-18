Positive Technologies обновила бесплатные плагины PT Application Inspector, которые помогают находить и исправлять уязвимости прямо во время написания кода. Теперь к плагинам можно подключать ИИ-агенты — они могут самостоятельно запускать поиск уязвимостей, анализировать результаты и помогать разработчикам исправлять ошибки. Это позволяет контролировать безопасность кода даже в тех случаях, когда значительную часть работы по его созданию выполняет ИИ. Об этом CNews сообщил представитель Positive Technologies.

Компании все чаще применяют ИИ для написания и изменения кода, однако его безопасность остается открытым вопросом. Согласно исследованию Veracode за 2026 г., примерно в 44% тестовых заданий ИИ-модели создавали код с известными уязвимостями. На фоне ускорения разработки еще острее встает проблема проверки безопасности кода.

Основное нововведение в плагинах версии 3.0.0 — нативная интеграция с ИИ-агентами за счет реализации MCP-сервера (Model Context Protocol). MCP позволяет интегрировать бесплатные плагины PT Application Inspector в любой ИИ-агент или инструмент, включая популярные OpenCode, Claude Code, Codex и c0wrk. Агенты могут самостоятельно запускать проверку всего проекта или отдельных изменений, изучать обнаруженные уязвимости, условия их эксплуатации и предварительно оценивать результаты.

Плагины PT Application Inspector помогают разработчикам находить и исправлять уязвимости непосредственно во время написания кода. Инструмент работает следующим образом: разработчик сам или со своим агентом пишет код в IDE (integrated development environment, интегрированная среда разработки), а плагин на основе статического анализа выявляет и подсвечивает потенциальные проблемы безопасности, позволяя изучить их и получить рекомендации по устранению.

«ИИ-агенты уже способны самостоятельно писать и изменять большие объемы кода, но это не гарантирует его безопасность. Поэтому мы развиваем инструменты, которые позволяют проверять результат работы ИИ без дополнительных ручных действий. Наша цель — чтобы поиск и исправление уязвимостей стали частью самого процесса генерации кода, а не отдельной задачей после завершения разработки. Чем больше операций компании доверяют ИИ, тем выше требования к скорости и качеству инструментов безопасности», — сказал Антон Жаболенко, директор по продуктам AppSec и WAF Positive Technologies.

Еще одна новая функция, AI Hooks, позволяет автоматически проверять код, в который агент внес изменения. На основе ИИ-анализа результатов действий агента разработчик получает информацию о возможных уязвимостях. При этом повторно сканировать весь проект не требуется: механизм актуален для проектов, которые уже проходили первоначальную проверку. Такой подход позволяет встроить контроль безопасности непосредственно в работу ИИ и выявлять проблемы до завершения задачи.

Пользователи также смогут подключать ИИ, чтобы получать рекомендации по исправлению обнаруженных уязвимостей. За это отвечает функция How to Fix, которая теперь доступна не только в JetBrains IDE, но и в Visual Studio Code. Разработчик может сразу внести предложенные изменения в код. Для работы функции компании могут использовать любую ИИ-модель с совместимым API — как облачную, так и установленную на собственных серверах. Это позволяет не передавать исходный код внешним сервисам, если этого требуют корпоративные правила безопасности.