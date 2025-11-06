Разделы

Жаболенко Антон


СОБЫТИЯ


06.11.2025 Исследование: почти 80% российских компаний выстраивают процессы безопасной разработки 1
26.08.2024 Wildberries и Solar Aura за полгода выявили и заблокировали почти 800 фишинговых ресурсов, имитирующих сайт маркетплейса 1
14.08.2024 Wildberries усиливает защищенность своих систем с помощью облачного сканера Metascan 1
07.12.2023 Wildberries и ГК «Солар» заблокировали 652 поддельных сайта маркетплейса 1
23.06.2022 VK Cloud Conf: кейсы применения облачных технологий и актуальные ИТ-практики крупных компаний 1
11.08.2021 Облачная платформа Mail.ru Cloud Solutions получила сертификат соответствия стандарту безопасности платежей PCI DSS 1
14.07.2021 Mail.ru Cloud Solutions заплатит до 3 млн рублей за обнаружение уязвимостей 1

VK Cloud Solutions - Mail.Ru Cloud Solutions (MCS) 415 3
VK - Mail.ru Group 3517 2
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4459 2
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Rostelecom-Solar - РТК-Солар - Solar Security - Солар Секьюрити - Солар ПТ 1119 2
Кардсек - Кард Сек - Cardsec - Card Security 15 1
Metascan - Метаскан 3 1
X Corp - Twitter 2902 1
Intel Corporation 12507 1
PayPal 661 1
VK - Mail.ru MRG Tech Lab 31 1
VK Tech - ВК Технологии - VK Цифровые технологии - ВК Цифровые технологии - Mail.ru Цифровые технологии 373 1
Telegram Group 2495 1
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 969 3
Ингосстрах Инвестиции 21 1
Airbnb 98 1
Uber 335 1
Visa International 1969 1
ТехноНИКОЛЬ - ТСТН - Торговая Сеть ТехноНИКОЛЬ - УТС ТехноНИКОЛЬ 106 1
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1903 1
China UnionPay - CUP, UPI - платёжная система 120 1
JCB International 145 1
American Express - Amex 335 1
Diners Club International - платёжная система 82 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4813 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 31249 5
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 72224 5
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 56496 5
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 22807 3
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 16970 2
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - Exploit - Эксплоиты (эксплойты), использующие уязвимости в ПО 6948 2
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 12259 2
MultiCloud - Multi-Cloud - Мультиклауд - Многооблачность - Мультиоблачность - Мультиоблака 183 2
Кибербезопасность - Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 13525 2
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 5821 2
Кибербезопасность - Фишинг - Phishing 2292 2
Кибербезопасность - Фишинг - Phishing - Фишинговые электронные письма - Мошенничество с электронной почтой - Business email compromise, BEC - invoice fraud - Компрометация деловой электронной переписки 1724 2
Marketplace - Маркетплейс - Платформа электронной коммерции, онлайн-магазин электронной торговли 2752 2
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 5324 2
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 14690 1
Web App - Web application - Веб-приложение - Интернет-приложение 1439 1
Website URL - Website Uniform Resource Locator 987 1
Кибербезопасность - Менеджер паролей - Парольный менеджер - Password Manager - Парольная политика 499 1
Кибербезопасность - Bug Bounty - Багбаунти - Программа оплаты поиска (вознаграждения) уязвимостей - охота за багами - багхантинг - baghunting - багхантер - bughunter 272 1
XXE - XML External Entity - уязвимость - XXE-атаки 26 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11872 1
Кибербезопасность - СКЗИ - Уровень криптографической защиты персональных данных - КС1, КС2, КС3, КВ1, КВ2, КА1 439 1
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12889 1
Bug - Баг - Запись в системе отслеживания ошибок ПО - Программный сбой - Программная ошибка - Ошибка программного обеспечения - Техническая ошибка 2238 1
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга - облачная инфраструктура - облачный дата-центр (ЦОД) 3036 1
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 16976 1
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7333 1
ККТ - Контрольно-кассовая техника - mPOS - SoftPOS - POS-терминал (point of sale) - онлайн-кассы - интернет-эквайринг - мобильная касса - платежный терминал - единый кассовый чек - смарт-терминалы 2433 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31717 1
Kubernetes - K8S - открытое программное обеспечение для оркестровки контейнеризированных приложений 1112 1
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 5792 1
PCI DSS - Payment Card Industry Data Security Standard - Стандарт безопасности данных индустрии платёжных карт - QSA-аудит - Qualified Security Assessor 933 1
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 8606 1
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 6631 1
Hybrid Cloud - Гибридное или конвергентное облако - Hybrid Infrastructure - Гибридные облачные решения 813 1
OSD - Object Storage Device - Объектно-ориентированные хранилища данных - Объектное хранилище 248 1
Кибербезопасность - CASB - Cloud Access Security Broker - Брокер безопасного доступа в облаков - Защищенное облако - ISO/IEC 27017 - стандарт безопасности, разработанный для поставщиков и пользователей облачных услуг 187 1
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 8276 1
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 7517 1
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 12168 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar AURA - Solar Audit & Risk Assessment - сервис мониторинга внешних цифровых рисков 74 2
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5111 2
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar JSOC - Jet Security Operations Center 294 2
SQL - уязвимости - SQL-угрозы - Вредоносное ПО - SQL injection - SQL-инъекция - Внедрение SQL-кода 183 1
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1478 1
GitLab Inc - Gitlab - Веб-инструмент жизненного цикла DevOps с открытым исходным кодом 174 1
SQL - Structured Query Language - Язык программирования 1089 1
Oracle MySQL - Реляционная СУБД (РСУБД) 613 1
VK - Mail.ru Одноклассники 1893 1
VK Predict - Геоаналитика - Mail.ru Predictive Analytic Solutions - ГеоКурсор - Телеком Радар 38 1
Python - высокоуровневый язык программирования 1111 1
Долгий Роман 4 2
Никитин Николай 24 1
Илюхин Дмитрий 1 1
Горовой Валерий 1 1
Ариджанов Наиль 0 1
Аникин Леонид 61 1
Мамаев Александр 15 1
Лазаренко Дмитрий 74 1
Волков Алексей 53 1
Гонтарев Павел 112 1
Арибжанов Наиль 5 1
Волынский Александр 6 1
Тюренков Алексей 6 1
Михалев Сергей 5 1
Россия - РФ - Российская федерация 155396 1
Кибербезопасность - CISO - Chief Information Security Officer - Директор по информационной безопасности - BISO - Business Information Security Officer - Директор по информационной безопасности бизнеса 1109 3
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 50906 2
Фальсификация - Fake, Фейк - Falsificatio - Подделка - Поддельный предмет, вещь, сообщение, выдаваемое за настоящее - Дезинформация - Недостоверная информация - Клевета в интернете 826 2
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 7443 1
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6850 1
Здравоохранение - Паника - паническая атака - Фобия - боязнь - phobia - fear - иррациональный неконтролируемый страх или устойчивое переживание излишней тревоги 860 1
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 2527 1
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4386 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5257 1
Торговля розничная - Чёрная пятница (распродажи) 315 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 54594 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20180 1
DarkNet - Deep Web - Даркнет - Дарквеб - Теневой интернет - Теневая Сеть - Темный интернет - Темная паутина - Скрытый интернет 557 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 25758 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 10085 1
MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Influencers Control Center, ICC - инструмент для хранения и управления аккаунтами бренда - Brand Safety - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг 2457 1
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 512 1
