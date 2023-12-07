Wildberries и ГК «Солар» заблокировали 652 поддельных сайта маркетплейса

С марта 2023 г. Wildberries с помощью сервиса мониторинга внешних цифровых угроз Solar Aura (ГК «Cолар») выявил более 6 тыс. потенциально опасных ресурсов, эксплуатирующих бренд маркетплейса. Среди них обнаружено 765 однозначно фишинговых сайтов (в том числе 88 связанных с «Черной пятницей»), из которых 652 уже заблокированы. Чаще всего злоумышленники копировали бренд для проведения фейковых розыгрышей и получения доступа к личным кабинетам пользователей маркетплейса.

Сегодня сервис Solar Aura держит на постоянном контроле более 48 тыс. интернет-ресурсов, затрагивающих Wildberries, которые в теории могут быть использованы для атак.

Мошенники чаще использовали бренд торговой площадки для проведения фейковых розыгрышей (58% от общего объема зарегистрированного фишинга) и получения доступа к личным кабинетам клиентов и партнеров компании (37%). В ряде случаев поддельные онлайн-ресурсы были созданы для мошенничества при продаже товаров (4%) и взлома аккаунтов в мессенджере Telegram (1%).

В зависимости от уровня угрозы для бренда специалисты Solar Aura выбирали оптимальную стратегию блокировки мошеннических ресурсов. Например, в 80% случаев ресурсы, предназначенные для кражи доступа в личные кабинеты пользователей, блокировались специалистами Solar Aura менее чем за сутки.

«За прошедшие полгода неперсонифицированные фишинговые атаки, составляющие более 98% всего фишинга, стали гораздо сложнее. Злоумышленники все чаще используют методы сокрытия вредоносного контента от инструментов для его поиска. В качестве ответной меры мы постоянно совершенствуем алгоритмы Solar Aura для выявления фишинговых ресурсов», — сказал руководитель направления специальных сервисов Solar JSOC ГК «Солар» Роман Долгий.

«Общее число заказов на Wildberries только в первом полугодии 2023 г. превысило 1,3 млрд – это в 2,2 раза больше, чем в аналогичном периоде прошлого года. Учитывая популярность бренда, неудивительно, что мошенники пытаются использовать его для обмана пользователей, однако мы применяем все возможные инструменты блокировки фишинговых ресурсов для защиты наших клиентов и партнеров», — сказал Антон Жаболенко, директор по безопасности Wildberries.

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Чтобы защититься от злоумышленников при покупке товаров на маркетплейсах, эксперты «Солара» рекомендуют тщательно проверять URL сайта, по возможности использовать двухфакторную аутентификацию, не переходить по ссылкам из подозрительных сообщений и постоянно повышать цифровую грамотность.

Solar Aura — решение по мониторингу цифровых угроз, возникающих за пределами контролируемой заказчиком инфраструктуры, было запущено в марте 2023 г. На сегодня сервисом пользуются компании из финансового сектора, государственных структур, транспорта, ритейла и других отраслей.

Решение Solar Aura позволяет выявлять фишинг от имени компании, возможные утечки данных, признаки подготовки атак в даркнете, незаконное использование бренда, подозрения на нелегальное применение эквайринга, махинации с контрагентами и другие факторы цифровых рисков. Каждое событие тщательно анализируется: сервис не только оповещает об угрозе, но и предоставляет полную информацию о ней — это расширяет возможности эффективного противодействия и помогает в расследовании инцидента.