Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar AURA - Solar Audit & Risk Assessment - сервис мониторинга внешних цифровых рисков

Решение Solar AURA (Audit & Risk Assessment) класса DRP (Digital Risk Protection) позволяет выявлять: фишинг от имени компании (с последующей его блокировкой), утечки данных, признаки подготовки атак в даркнете, незаконное использование бренда, нелегальное применение эквайринга, махинации с контрагентами и др. Сервис Solar AURA имеет максимально гибкую модульную архитектуру и может интегрироваться с комплексными системами безопасности организации в качестве источника данных. Для каждой категории событий в сервисе существует свой протокол обработки данных, сформированный на основе многолетнего анализа цифровых рисков.