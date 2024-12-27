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Ростелеком Сόлар ГК Ростелеком-Солар Solar AURA Solar Audit & Risk Assessment сервис мониторинга внешних цифровых рисков

Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar AURA - Solar Audit & Risk Assessment - сервис мониторинга внешних цифровых рисков

Решение Solar AURA (Audit & Risk Assessment) класса DRP (Digital Risk Protection) позволяет выявлять: фишинг от имени компании (с последующей его блокировкой), утечки данных, признаки подготовки атак в даркнете, незаконное использование бренда, нелегальное применение эквайринга, махинации с контрагентами и др. Сервис  Solar AURA имеет максимально гибкую модульную архитектуру и может интегрироваться с комплексными системами безопасности организации в качестве источника данных. Для каждой категории событий в сервисе существует свой протокол обработки данных, сформированный на основе многолетнего анализа цифровых рисков.


27.12.2024 ГК «Солар»: как рынок ИБ пережил 2024 год, и чего ждать от 2025 1
23.12.2024 Клиенты Т2 заказали более 1 млн проверок утечки персональных данных от «Солара» 2
03.12.2024 ГК «Солар»: сайты по предзаказу роботов Tesla могут оказаться поддельными 1
19.11.2024 Владимир Бенгин, ГК «Солар»: большая часть утечек не публикуется в открытом доступе 1
07.11.2024 Клиенты Т2 и «Ростелекома» заказали более 650 тыс. проверок утечки персональных данных от «Солара» 2
31.10.2024 ГК «Солар»: число инцидентов, связанных с утечками данных, с начала года выросло на 80% 2
25.09.2024 Платформу для мониторинга внешних цифровых угроз Solar AURA включили в реестр отечественного ПО 1
23.09.2024 «Ростелеком» предлагает своим клиентам проверить данные на утечки 2
20.09.2024 Власти потратят 820 миллионов на кибергигиену чиновников и граждан 1
11.09.2024 Власти России предложили штрафовать интернет-сервисы за избыточный сбор персональных данных 1
26.08.2024 Wildberries и Solar Aura за полгода выявили и заблокировали почти 800 фишинговых ресурсов, имитирующих сайт маркетплейса 1
07.08.2024 Клиенты Tele2 могут заказать бесплатную проверку утечки персональных данных от ГК «Солар» 2
30.07.2024 Россия вышла на первое место в мире по числу баз данных, слитых в даркнет 1
26.07.2024 Российские больницы под огнем. Число кибертак на медучреждения выросло на треть 2
18.07.2024 Хакеры воруют данные российских компаний, испугав уроками по информационной безопасности от ФСБ 3
17.07.2024 ГК «Солар»: хакеры крадут данные российских компаний под предлогом проведения «уроков ИБ» 3
14.06.2024 ГК «Солар»: мошенники притворяются хейтерами и популярными блогерами для обмана пользователей в соцсетях 2
11.06.2024 ГК «Солар»: мошенники предлагают выплаты от несуществующих госорганизаций 2
23.05.2024 ГК «Солар» зафиксировала мошеннические схемы с арендой жилья на курортах 1
21.05.2024 «Солар»: шпионаж – основная цель хакеров при атаках на промышленность 1
08.05.2024 ГК «Солар»: в преддверии Дня Победы увеличилось число фейковых сайтов, обещающих социальные выплаты 1
27.04.2024 Эксперты «Солара» заблокировали мошенническую кампанию по краже денег со счетов граждан 2
24.04.2024 По итогам 2023 года ГК «Солар» показала рост в два раза выше рынка 1
19.04.2024 Solar Aura выявила масштабную сеть вредоносных сайтов с картинками для кражи Telegram-аккаунтов 2
08.04.2024 В ГК «Солар» рассказали о фишинге в Рунете 1
01.04.2024 ГК «Солар» проанализировала наиболее популярные схемы вовлечения подростков в противозаконную деятельность 2
22.03.2024 ГК «Солар»: мошенники выставляют на продажу на черном рынке не менее 5 компаний в день 2
14.03.2024 ГК «Солар»: в 2024 г. каждый день появляются фейковые сайты для атак на продавцов маркетплейсов 3
07.03.2024 Эксперты ГК «Солар» предупреждают россиян об активизации мошенников и хакеров перед 8 марта 2
14.02.2024 ГК «Солар»: за год число кибератак на финансовый сектор выросло на четверть 1
12.02.2024 ГК «Солар» назвала самый популярный способ обмана клиента банков 2
12.02.2024 ГК «Солар» выявила свыше 5 тыс. вредоносных сайтов, принимающих электронную оплату 2
07.02.2024 ГК «Солар»: с финансовым сектором связано 40% запросов на нелегальные хакерские услуги 2
29.12.2023 Как ИБ справлялась с вызовами 2023 года, и что ее ждет в будущем 2
29.12.2023 Российский оборонный комплекс и ИT-компании под атакой хакеров-мошенников 1
15.12.2023 ГК «Солар»: число утекших телефонных номеров в 2023 г. в 1,5 раза превысило численность населения России 2
07.12.2023 Wildberries и ГК «Солар» заблокировали 652 поддельных сайта маркетплейса 1
28.11.2023 ГК «Солар» проанализировала активность злоумышленников в период осенних распродаж 2
20.10.2023 ГК «Солар»: более 90% российских компаний внедрили или готовы внедрить решения для выявления интернет-угроз 2
28.09.2023 ГК «Солар»: злоумышленники в 2023 году стали лучше скрывать фишинговые ресурсы 2

Публикаций - 47, упоминаний - 75

Ростелеком и организации, системы, технологии, персоны:

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