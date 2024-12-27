Ростелеком Сόлар ГК Ростелеком-Солар Solar AURA Solar Audit & Risk Assessment сервис мониторинга внешних цифровых рисков
Решение Solar AURA (Audit & Risk Assessment) класса DRP (Digital Risk Protection) позволяет выявлять: фишинг от имени компании (с последующей его блокировкой), утечки данных, признаки подготовки атак в даркнете, незаконное использование бренда, нелегальное применение эквайринга, махинации с контрагентами и др. Сервис Solar AURA имеет максимально гибкую модульную архитектуру и может интегрироваться с комплексными системами безопасности организации в качестве источника данных. Для каждой категории событий в сервисе существует свой протокол обработки данных, сформированный на основе многолетнего анализа цифровых рисков.
Ростелеком и организации, системы, технологии, персоны:
|Вураско Александр 24 19
|Дрюков Владимир 43 3
|Сергиенко Игорь 12 2
|Трухачев Сергей 4 2
|Пашков Алексей 14 2
|Долгий Роман 3 2
|Тарасов Георгий 6 1
|Качуров Евгений 7 1
|Бобрышев Даниил 4 1
|Собецкий Игорь 1 1
|Жаболенко Антон 6 1
|Гусев Константин 6 1
|Зиновкина Ирина 9 1
|Селехина Диана 1 1
|Павлов Алексей 18 1
|Шейкин Артем 34 1
|Борзов Андрей 11 1
|Шадаев Максут 1008 1
|Буслаев Андрей 1 1
|Бенгин Владимир 34 1
|Musk Elon Reeve - Маск Илон Рив 334 1
|Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar 4RAYS - центр исследования киберугроз 97 15
|ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 320 1
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