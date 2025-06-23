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Ростелеком Сόлар ГК SOLARSHIP


УПОМИНАНИЯ


23.06.2025 «Солар» планирует втрое увеличить партнерскую сеть в течение нескольких лет 1
18.12.2024 Итоги года Solar NGFW: первые проекты в финансовом и государственном сегментах, 373 новые функции и стратегия на 2025 год 1
16.08.2024 ГК «Солар» представила результаты I полугодия 2024 года: выручка демонстрирует уверенный рост более чем в 1,5 раза 1
24.04.2024 По итогам 2023 года ГК «Солар» показала рост в два раза выше рынка 1
15.02.2024 Кибербезопасность от «Солара» станет доступнее с партнерской программой SOLARSHIP 1

Публикаций - 5, упоминаний - 5

Ростелеком и организации, системы, технологии, персоны:

Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Rostelecom-Solar - РТК-Солар - Solar Security - Солар Секьюрити - Солар ПТ 1021 5
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5056 1
Базальт СПО - BaseALT 711 1
Axoft - Аксофт - Сервисный ИТ-дистрибутор 350 1
ЦБИ - Центр безопасности информации 29 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Secure-T - Секьюр-ти 11 1
Почта России ПАО 2174 1
Startech VC - Startech Partners - Стартех База 11 1
ВымпелКом - Хайв 13 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12145 2
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4455 2
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 354 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4645 1
МИК - Московский инновационный кластер 148 1
Фонд Росконгресс 19 1
Президент Белоруссии - ОАЦ при Президенте Республики Беларусь - Оперативно-аналитический центр при Президенте Республики Беларусь - Управление делами Президента Белоруссии 113 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 29340 5
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 68758 4
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 21048 3
Кибербезопасность - NGFW - Next-Generation Firewall - Межсетевые экраны нового поколения - МФМЭ - многофункциональный межсетевой экран 650 3
Кибербезопасность - Firewall - Фаервол - Сетевой экран - Брандмауэр - Межсетевой экран - межсетевое экранирование 2172 3
Кибербезопасность - Security Awareness - Управление навыками информационной безопасности - Осведомлённость сотрудников в области кибербезопасности - Киберграмотность - Кибергигиена - Цифровая гигиена - Безопасное поведение в интернете 322 3
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 12403 3
Кибербезопасность - DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Распределенный отказ в обслуживании - AntiDDoS-решения - DDoS Defense Service 3270 2
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10760 2
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11811 2
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 7070 2
Кибербезопасность - SIEM - Security Information and Event Management - SOC - Security Operation Center - Управление информацией и событиями в системе безопасности - Автоматизированной системы обработки инцидентами, АСОИ - Центр управления инцидентами ИБ 2420 2
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 16471 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 53498 2
Сетевое оборудование - Gateway - Интернет-шлюз - Сетевой шлюз - Аппаратный маршрутизатор 2754 2
Кибербезопасность - СЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 4125 2
Кибербезопасность - MSSP - Managed Security Service Provider - Managed Security Services, MSS - Cybersecurity-as-a-Service, CSaaS - Security as a service, SECaaS - услуги управления информационной безопасностью - управляемые сервисы кибербезопасности  687 2
Кибербезопасность - PAM - Privileged Access Manager - Контроль и управление привилегированным доступом пользователей - DAG - Data Access Governance - DACL - Discretionary Access Control List - список избирательного управления доступом 378 2
ДЭГ - Дистанционное электронное голосование - Безбумажные выборы - Электронное голосование - Цифровизация выборов и референдумов - e-Voting 877 2
IPS TFT - in-plane switching - LTPS - Low Temperature Poly Silicon - Низкотемпературный поликристаллический кремний - Сенсорный жидкокристаллический дисплей (экран) 2880 2
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13898 2
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 10635 2
Кибербезопасность - Signatura - Сигнатура - сигнатурные базы - обнаружение, основанное на сигнатурах 448 2
ИБ-аутсорсинг - сервис для защиты от внутренних угроз ИБ по подписке без трудозатрат со стороны заказчика 170 2
Кибербезопасность - SSDLC - Secure SDLC - Security Software Development Life Cycle - Безопасный процесс разработки ПО - РБПО - Разработка безопасного программного обеспечения 205 2
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 4676 1
SLA - Service Level Agreement - Соглашение об уровне услуг 1968 1
СКУД - Системы контроля и управления доступом - Access control and management systems 1325 1
Кибербезопасность - НСД - Несанкционированный (неправомерный) доступ к информации - контроль целостности - компрометация (криптография) - Compromise Assessment - Data security 2347 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system 26137 1
Кибербезопасность - ENF - Enterprise Network Firewall - Межсетевой экран - Корпоративный фаервол 351 1
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12962 1
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 5067 1
Кибербезопасность - Криптошлюз - TLS - Ttransport layer security - Криптографический протокол защиты транспортного уровня 399 1
Кибербезопасность - СКЗИ - Средства контроля защищенности информации - Information security controls - Средства криптографической защиты информации - Средства защиты конфиденциальной информации - Шифрование - Криптография - Криптозащита 4406 1
Кибербезопасность - NTA - Network traffic analysis - Системы анализа трафика - Мониторинг трафика - Брокер сетевых пакетов - Network packet broker 295 1
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 7123 1
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 8130 1
Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 13069 1
HCM - Human Capital Management - Управление человеческим капиталом - Кадры и человеческий капитал 549 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar NGFW - Solar Next Generation Firewall 90 5
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar Dozor - СМАП Дозор-Джет - СКВТ Дозор-Джет - DLP-система 245 4
Amadeus Certified - Amadeus Partner Network - Партнёрские статусы, сертификаты и программы 260 4
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar webProxy - шлюз веб-безопасности 137 4
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar appScreener - Fuzzy Logic Engine 205 3
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar JSOC - Jet Security Operations Center 281 3
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar inRights - ранее Jet inView Identity Manager - Jet inView Security 165 3
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - НТБ SafeInspect 81 3
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar MSS ERA - Event Registration and Analysis - Экосистема управляемых сервисов кибербезопасности 127 2
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Национальный Киберполигон - Кибермир 103 2
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar DAG - DCAP-система управления и контроля доступа к данным 18 2
Ред Софт - Ред ОС - RedOS 1077 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5486 1
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 4744 1
Базальт СПО - BaseALT - Альт Рабочая станция 210 1
Базальт СПО - BaseALT - Альт Сервер 199 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar appScreener - Solar inCode 47 1
Сбер - SberUnity - Онлайн-платформа бизнес-наставников 12 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - НТБ SafeConnect 5 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar AURA - Solar Audit & Risk Assessment - сервис мониторинга внешних цифровых рисков 63 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar CPT - Solar Continuous Penetration Testing 5 1
Корус Консалтинг - Korus Dadata - Дадата 28 1
Ляпунов Игорь 127 1
Сивак Николай 7 1
Маннанов Альберт 10 1
Маликов Алексей 4 1
Россия - РФ - Российская федерация 150012 5
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 44385 2
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2329 2
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17936 2
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 2835 2
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3233 2
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14279 2
Россия - ДФО - Хабаровский край - Хабаровск 1184 2
Россия - СФО - Томская область - Томск 962 2
Россия - ПФО - Удмуртия - Ижевск 715 2
Европа 24415 1
Россия - УФО - Екатеринбург 4095 1
Африка - Африканский регион 3524 1
Ближний Восток 2990 1
Америка Латинская 1847 1
Россия - ЦФО - Калужская область 1004 1
Азия Юго-Восточная - ЮВА - Индокитай 1147 1
Россия - ПФО - Саратовская область 766 1
Россия - ЮФО - Калмыкия Республика 341 1
Атлантический океан - Карибское море - Карибский бассейн - Карибские острова - Карибский архипелаг - Карибы - Антильские острова 321 1
Россия - ЮФО - Ростовская область 1596 1
География - Geography - комплекс естественных и общественных наук, изучающих структуру, функционирование и эволюцию географической оболочки, взаимодействие и распределение в пространстве природных и природно-общественных геосистем и их компонентов 1493 4
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 9241 3
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11303 3
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 52931 3
Partner Network - Партнёрские статусы, сертификаты и программы 1248 3
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7070 2
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4550 2
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10239 2
Добавленная стоимость - рыночная стоимость продукции, произведённой фирмой, за вычетом понесённых затрат вне фирмы 396 2
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 49484 2
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 30412 2
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4094 1
ГОСТ - Межгосударственный стандарт СНГ 1002 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6036 1
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 2601 1
OIBDA - Operating Income Before Depreciation and Amortization - Операционный доход до вычета амортизации основных средств и нематериальных активов 459 1
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции 3528 1
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5275 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 19367 1
ФЦП - Федеральная целевая программа - Федеральный проект 2194 1
MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Influencers Control Center, ICC - инструмент для хранения и управления аккаунтами бренда - Brand Safety - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг 2352 1
Инвестиции венчурные - Venture investments - Private Equity - Частные капиталовложения - Частные инвестиции 2216 1
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 1407 1
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 3025 1
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2513 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16791 1
Бизнес-модель - концептуальное описание предпринимательской деятельности 2000 1
Энергетика - Energy - Energetically 5272 1
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6484 1
Финансовые показатели - Financial indicators 2581 1
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8262 1
Электроэнергетика - Электроснабжение - Энергопитание - Линия электропередачи, ЛЭП - Электросетевой комплекс - отрасль энергетики, включающая в себя производство, передачу и сбыт электроэнергии 1957 1
Человеческие ресурсы - Трудовые ресурсы - Управление человеческими ресурсами - Рынок труда - Безработица 1132 1
Металлургия - Металлургическая промышленность - Metallurgical industry - День металлурга - третье воскресенье июля - металлоторговля 653 1
Астрономия - Гравитация - притяжение, всемирное тяготение - gravity - gravitas 1132 1
HRM - Training management system, TMS - Система управления деятельностью по обучению - Coaching - Коучинг - Обучение сотрудников - Повышения компетенций персонала - Профессиональное развитие сотрудников и организация обучения персонала 1976 1
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5129 1
Металлы - Платина - Platinum 473 1
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 643 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar 4RAYS - центр исследования киберугроз 120 4
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики - Цифровая грамотность - Цифровые навыки населения 442 1
РАН ИСП - Институт системного программирования имени В.П. Иванникова Российской академии наук 185 1
СПбГУТ - Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций имени професоора М.А. Бонч-Бруевича 254 1
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 604 2
Единый день голосования 130 1
CyberStage - Программа развития стартапов в сфере информационной безопасности и смежных направлениях 8 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2025 годы.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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