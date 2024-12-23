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Ростелеком Сόлар ГК Secure-T Секьюр-ти

Ростелеком - Сόлар ГК - Secure-T - Секьюр-ти

Компания Secure-T была создана в 2019 году.  Основным продуктом Secure-T является платформа по повышению осведомленности пользователей в области ИБ (Security Awareness). Обучающая платформа Secure-T Awareness Platform включает модуль создания учебных фишинговых атак и страниц, функционал системы дистанционного обучения (СДО) сотрудников, конструктор обучающих курсов и модуль аналитики. Платформа подразумевает комплексный подход к повышению киберграмотности сотрудников, включающий тестирование навыков кибербезопасности, обучение и регулярную практическую тренировку устойчивости персонала к фишингу.


23.12.2024 «Ростелеком» купил 100% легендарной российской ИБ-компании. Ее основатель покинул проект 1
23.12.2024 ГК «Солар» стала владельцем 100% системного ИБ‑интегратора «Элвис-Плюс» 1
29.10.2024 ГК «Солар» приобрела 10% в разработчике защиты контейнеров Kubernetes 1
29.10.2024 ГК «Солар» приобрела долю разработчика средств безопасности контейнеров Kubernetes 1
14.10.2024 ГК «Солар» купила аудиторов инфобезопасности 1
14.10.2024 ГК «Солар» приобрела 100% второй по величине компании на рынке пентеста России 1
16.08.2024 ГК «Солар» представила результаты I полугодия 2024 года: выручка демонстрирует уверенный рост более чем в 1,5 раза 1
05.07.2024 Стартапы занимают треть рынка ИБ-вендоров и растут на 49% год к году по выручке 1
01.04.2024 ГК «Солар» приобрела долю компании-разработчика решений по повышению киберграмотности — Secure-T 1

Публикаций - 9, упоминаний - 9

Ростелеком и организации, системы, технологии, персоны:

Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Rostelecom-Solar - РТК-Солар - Solar Security - Солар Секьюрити - Солар ПТ 919 7
Ростелеком - Сόлар ГК - Элвис-Плюс - Элвис+ 162 7
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Swivel Secure - Свивэл Секьюрити 6 1
Базальт СПО - BaseALT 655 1
ЦБИ - Центр безопасности информации 29 1
Google LLC 11775 1
Red Hat 1305 1
Oracle Corporation 6688 1
Startech VC - Startech Partners - Стартех База 11 2
ВымпелКом - Хайв 8 2
Новард Эконика - Женская обувная сеть 21 1
Softline VP - Softline Venture Partners - SVP - венчурный фонд 94 1
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 1072 1
РегБлок 2 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11625 2
МИК - Московский инновационный кластер 146 2
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 340 2
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4078 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4510 1
Президент Белоруссии - ОАЦ при Президенте Республики Беларусь - Оперативно-аналитический центр при Президенте Республики Беларусь - Управление делами Президента Белоруссии 106 1
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Kubernetes - K8S - открытое программное обеспечение для оркестровки контейнеризированных приложений 888 4
Кибербезопасность - SIEM - Security Information and Event Management - SOC - Security Operation Center - Управление информацией и событиями в системе безопасности - Автоматизированной системы обработки инцидентами, АСОИ - Центр управления инцидентами ИБ 2185 3
Кибербезопасность - Red Teaming - Red Team - анализ защищенности, тестирование на проникновение - имитация, симуляция кибератак - pentesting - пентестинг - белый хакинг - белые хакеры - этичный хакинг - Continuous (Automated) Penetration Testing 615 3
Кибербезопасность - СКЗИ - Средства контроля защищенности информации - Information security controls - Средства криптографической защиты информации - Средства защиты конфиденциальной информации - Шифрование - Криптография - Криптозащита 4214 3
Кибербезопасность - MSSP - Managed Security Service Provider - Managed Security Services, MSS - Cybersecurity-as-a-Service, CSaaS - Security as a service, SECaaS - услуги управления информационной безопасностью - управляемые сервисы кибербезопасности  654 2
Кибербезопасность - Security Awareness - Управление навыками информационной безопасности - Осведомлённость сотрудников в области кибербезопасности - Киберграмотность - Кибергигиена - Цифровая гигиена - Безопасное поведение в интернете 275 2
B2E - Business-to-employee - Бизнес-Сотрудник - Корпоративная система электронного бизнеса 26 2
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 11945 2
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 4482 2
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SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15715 2
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Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30690 2
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MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 4435 2
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar JSOC - Jet Security Operations Center 261 2
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar webProxy - шлюз веб-безопасности 129 2
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar inRights - ранее Jet inView Identity Manager - Jet inView Security 155 2
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - НТБ SafeInspect 78 2
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar NGFW 79 2
Сбер - SberUnity - Онлайн-платформа бизнес-наставников 10 2
Ростелеком - Сόлар ГК - Элвис-Плюс - Застава АПК - аппаратно-программный комплекс 44 2
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar MSS ERA - Event Registration and Analysis - Экосистема управляемых сервисов кибербезопасности 127 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar appScreener - Fuzzy Logic Engine 191 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Национальный Киберполигон - Кибермир 103 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Secure-T Awareness Platform 1 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5169 1
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Рассказов Владислав 3 1
Ляпунов Игорь 121 1
Кошкин Евгений 1 1
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