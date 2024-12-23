Ростелеком - Сόлар ГК - Secure-T - Секьюр-ти

Компания Secure-T была создана в 2019 году. Основным продуктом Secure-T является платформа по повышению осведомленности пользователей в области ИБ (Security Awareness). Обучающая платформа Secure-T Awareness Platform включает модуль создания учебных фишинговых атак и страниц, функционал системы дистанционного обучения (СДО) сотрудников, конструктор обучающих курсов и модуль аналитики. Платформа подразумевает комплексный подход к повышению киберграмотности сотрудников, включающий тестирование навыков кибербезопасности, обучение и регулярную практическую тренировку устойчивости персонала к фишингу.