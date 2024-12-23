Ростелеком Сόлар ГК Secure-T Секьюр-ти
Компания Secure-T была создана в 2019 году. Основным продуктом Secure-T является платформа по повышению осведомленности пользователей в области ИБ (Security Awareness). Обучающая платформа Secure-T Awareness Platform включает модуль создания учебных фишинговых атак и страниц, функционал системы дистанционного обучения (СДО) сотрудников, конструктор обучающих курсов и модуль аналитики. Платформа подразумевает комплексный подход к повышению киберграмотности сотрудников, включающий тестирование навыков кибербезопасности, обучение и регулярную практическую тренировку устойчивости персонала к фишингу.
Ростелеком и организации, системы, технологии, персоны:
|Startech VC - Startech Partners - Стартех База 11 2
|ВымпелКом - Хайв 8 2
|Новард Эконика - Женская обувная сеть 21 1
|Softline VP - Softline Venture Partners - SVP - венчурный фонд 94 1
|Финам ИК - Инвестиционный холдинг 1072 1
|РегБлок 2 1
|Хереш Игорь 22 3
|Никишкин Харитон 1 1
|Рассказов Владислав 3 1
|Ляпунов Игорь 121 1
|Кошкин Евгений 1 1
|Хайретдинов Рустэм 82 1
|Нигматуллин Тимур 14 1
|Авакимян Анна 2 1
|Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar 4RAYS - центр исследования киберугроз 97 4
|CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3199 1
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