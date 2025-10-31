ГК «Солар»: как защититься от массовых схем мошенничества в День народного единства

В ГК «Солар» рассказали о том, как можно защититься от массовых схем мошенничества в День народного единства.

День народного единства, как и любой крупный государственный праздник, создает для мошенников почти идеальную среду. Любые сообщения от имени госорганов или объявления с патриотической риторикой в этот период вызывают меньше подозрений, чем и пользуются злоумышленники.

«Перед 4 ноября ожидается волна массового фишинга — рассылок фейковых писем и SMS, где от имени госфондов будут предлагать получить «праздничные выплаты». В таких письмах, как правило, содержатся ссылки на «сайты-клоны», где у человека могут попросить ввести данные банковской карты под предлогом перевода денег», — сказал Харитон Никишкин, генеральный директор Secure-T (ГК «Солар»).

Вторая ожидаемая схема — фальшивые благотворительные сборы. В соцсетях и мессенджерах появятся призывы помочь «детским домам» или «ветеранам» в честь праздника. Разумеется, все денежные средства достанутся не нуждающимся, а мошенникам.

И третий крупный вектор — мошенничества, связанные с отдыхом. Короткие выходные побуждают людей искать выгодные туры и жилье. Мошенники создадут сайты-однодневки с невероятно «горящими» предложениями, чтобы собрать предоплаты, которых вы больше никогда не увидите.

Следует помнить, что ни одно настоящее официальное письмо или SMS не будет содержать ссылку, по которой вас просят немедленно перейти и ввести конфиденциальные данные. Если получили такое сообщение — не кликайте на ссылку. Откройте приложение своего банка или аккаунт и проверьте информацию там. Что касается благотворительности — переводите деньги только через проверенные, известные фонды, которые есть в реестре Минюста. В ГК «Солар» рекомендуют игнорировать «слишком» выгодные предложения по отдыху и не верить в неожиданные выигрыши. Из технических средств — обязательно установить антивирус на все устройства и подключить двухфакторную аутентификацию для банковских приложений и почты. Паспортные данные, коды из SMS и CVC-коды с карты — это святое. Никто и никогда не имеет права их запрашивать по телефону или в чате. Делитесь этой информацией с родными, особенно со старшим поколением, чтобы обезопасить и их, советуют в ГК «Солар».