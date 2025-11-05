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Благотворительность благотворительные организации благотворительный сектор экономики пожертвования
Татьяна Апатова, Исполнительный директор, Благотворительный фонд "Правмир" "По ту сторону добра: цифровизация благотворительного сектора" - 29 марта 2022 года конференция CNews "Цифровая трансформация 2022"
СОБЫТИЯ
|05.11.2025
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Tooba вкладывает 100 млн руб. в ИИ для модернизации благотворительности
тка системы для больниц, которая поможет в диагностике и координации пациентов по всему миру. «Наша цель — сделать благотворительность прозрачной, ежедневной и эффективной. Мы хотим, чтобы совершение благотворительности стало привычкой, как чистка зубов по утрам. Такой результат может быть достигнут только, если пользователи будут знать наверняка, принесут ли их деньги реальную пользу. Мы х
|15.07.2025
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Благотворительный фонд «СКБ Контур» выпустил ежегодный публичный отчет
нтур»: «2024 г. подтвердил эффективность выбранной нами стратегии. Мы видим, как системный подход к благотворительности позволяет создавать устойчивые социальные изменения в регионе. Благодарим
|10.07.2025
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«Контур» и УрГПУ будут вместе развивать образование
Уральский государственный педагогический университет (УрГПУ), «СКБ Контур» и Благотворительный фонд «СКБ Контур» объединились, чтобы вместе развивать образование, поддерж
|04.02.2025
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«Делимобиль» и благотворительный Фонд «Онкологика» стали партнерами
меры поддержки взрослых онкопациентов и их близких, в том числе на развитие системных проектов. «Наше сотрудничество с «Делимобилем» — яркий пример того, как большой бизнес может принимать участие в благотворительности. Причем не только финансами, но и ресурсами. Очень важно объединять усилия фондов и компаний, чтобы эффективно помогать тем, кто в этом нуждается. Наша команда искренне благ
|23.01.2025
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Благотворительный фонд «СКБ Контур» получил президентский грант
больше 650 слушателей от 55 до 92 лет. Благодаря получению гранта курсы цифровой грамотности смогут расширить свою деятельность и привлечь большее количество участников. Светлана Скользкова, директор благотворительного фонда «СКБ Контур»: «Для нас в первую очередь получение президентского гранта — фактическое подтверждение значимости нашего проекта от независимой, экспертной в сфере социаль
|10.12.2024
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«Ланит» оснастил техникой благотворительный фонд «Дом с маяком»
и благотворительного фонда и Детского хосписа Москвы. Об этом CNews сообщили представители «Ланит». Благотворительный фонд «Дом с маяком» оказывает помощь тяжелобольным детям и молодым взрослым
|18.09.2024
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Благотворительный фонд «Форпост помощи» передал курским школьникам ноутбуки «Инферит» (ГК Softline) для дистанционного обучения
s сообщили представители Softline. В связи со сложной ситуацией в регионе 242 школы Курской области начали учебный год в дистанционном формате, еще около 100 школ реализуют смешанный формат обучения. Благотворительный фонд «ФОРПОСТ ПОМОЩИ» приобрел у компании «Инферит» (ГК Softline) ноутбуки Inferit Compact по специальной цене для поддержки образовательного процесса в регионе и передал устр
|20.07.2024
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День благотворительной подписки: помогаем вместе с билайном
я сумма пожертвований через сервис составила 1,8 млн рублей. Абоненты билайна за 2023 год совершили пожертвования более 4,4 млн раз. Как начать помогать? Оформить подписку в мобильном приложени
|26.04.2024
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МТС запустила благотворительную программу помощи пострадавшим от паводков
ного проекта МТС «Нас Касается» — специальной онлайн-платформы, которая помогает развитию системной благотворительности в стране при помощи возможностей программы МТС Cashback. *** Публичное ак
|13.07.2023
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Благотворительный фонд «СКБ Контур» и Администрация Екатеринбурга заключили соглашение о сотрудничестве
12 июля 2023 г. директор благотворительного фонда «СКБ Контур» Светлана Скользкова и глава Екатеринбурга Алексей Орлов подписали соглашение о сотрудничестве для развития городской среды. Стороны договорились о совместн
|29.05.2023
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Благотворительный фонд «Яндекса» направил более 300 млн руб. на поддержку НКО
— средства от округления в сервисах «Яндекса», 113,2 млн — вклад «Яндекса», а еще 10,7 млн — прямые пожертвования и прочие поступления. Эти и другие показатели «Помощь рядом» раскрывает в отчет
|18.04.2023
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МТС запустила цифровой сервис поддержки благотворительности «Нас касается»
ПАО «МТС», цифровая экосистема, запустила просветительский социальный проект «Нас касается» - специальная онлайн-платформа поможет развитию системной благотворительности в стране при помощи возможностей программы МТС Cashback. Об этом CNews сообщили представители МТС. Цифровая платформа МТС «Нас касается» расскажет об острых социальных пробл
|15.02.2023
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Завершено тестирование первой в России блокчейн-платформы для пожертвований на базе Hyperledger Fabric
остью поменять принципы работы благотворительных онлайн платформ и повысить доверие жертвователей к благотворительности. Технология позволяет исключить непрозрачность операций, поскольку они не
|14.09.2022
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Голосовой помощник «Маруся» от VK научились отвечать на вопросы о благотворительности.
взнос», «Можно ли помогать делами», «Сколько денег нужно переводить», «Как я узнаю, куда пойдут мои пожертвования?» и другие. Об этом CNews сообщили представители VK. Также «Маруся» сможет расс
|20.05.2021
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«Cбер» и «Макдоналдс» внедрили технологию безналичных пожертвований на киосках самообслуживания
внедрена в более чем 3900 киосков. За первые четыре месяца в фонд поступило более 13,7 млн рублей. Пожертвования делают более 2000 посетителей кафе в день. У них есть возможность выбрать сумму
|24.09.2020
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Kehua Tech проведет благотворительную акцию «Добрый ИБП» в пользу подопечных фонда «Подари жизнь»
Компания Kehua Tech проводит благотворительную акцию «Добрый ИБП» в пользу подопечных фонда «Подари жизнь». В рамках акции часть денежных средств от всех проданных источников бесперебойного питания Kehua будет перечислена
|16.09.2019
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Softline предоставила компании «Инфраструктура благотворительности» cloud-услугу Dedicated для масштабирования бизнеса
Softline успешно завершила облачный проект, благодаря которому компания PHILIN (ООО «Инфраструктура благотворительности») повысила эффективность взаимодействия с российскими некоммерческими организациями. Использование ресурсов выделенного сервера Dell EMC PowerEdge, предоставленного Softline
|10.07.2018
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Сбербанк и Visa запускают совместную благотворительную платформу
уре с помощью платформы, необходимо выполнить три простые операции — выбрать историю, указать сумму пожертвования и ввести карточные данные, а также указать свой электронный адрес, куда будут п
|18.05.2018
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Uniteller подключила эквайринг на сайте фонда «Предание»
ния и 31% на денежный ящик для пожертвований в общественном месте. Люди все больше привыкают делать пожертвования онлайн, что, безусловно, является положительным фактором».
|02.03.2017
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Резидент «Сколково» защитит от хакеров благотворительный фонд «Подари жизнь»
и групп в соцсетях, на которых с мошенническими целями используются бренды коммерческих и некоммерческих организаций. К сожалению, значительный процент из них направлен на обман людей, участвующих в благотворительности и бескорыстно помогающих фондам. До недавнего времени фонд «Подари жизнь» был вынужден самостоятельно заниматься поиском и блокировкой объявлений, публикуемых злоумышленника
|06.02.2017
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Приложение для благотворительности Mercify стало доступно на платформе Android в России, Украине и Беларуси
Приложение для благотворительности Mercify, разработка немецкой компании Mercify Technologies, стало доступно для установки на платформе Android в России, Украине и Беларуси, а на платформе iOS — в любой стра
|23.01.2017
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Mercify представила бесплатное приложение для благотворительности
жение, уже появившееся в российском, украинском и эстонском AppStore, позволяет создать собственную благотворительную акцию в течение нескольких минут благодаря интуитивно понятному интерфейсу.
|09.11.2016
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На Web Summit 2016 Сбербанк и Mastercard представили платформу для благотворительности
благотворителям приходится долго искать информацию. Сбербанк и Mastercard стремятся сделать процесс пожертвования более гибким, чтобы открыть доступ как можно большему количеству участников.Пол
|12.05.2015
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Пожертвования Wikipedia уходят «на путешествия, развлечения и высокие зарплаты руководства»
Люди, делающие пожертвования крупнейшей интернет-энциклопедии Wikipedia, в действительности «оплачивают путешествия, развлечения и приличную заработную плату исполнительного директора Wikimedia Foundation Лай
|19.10.2012
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Ubuntu собирает пожертвования от пользователей
лучшение координации с Debian; поддержка производных дистрибутивов, таких как Kubuntu, Xubuntu и Lubuntu, а в конце списка – просьба дать Canonical «на чай» за проделанную работу. По умолчанию ставка пожертвования составляет $2 на каждое направление, в общей сумме $16. Рядом с полем суммы отображается ползунок, позволяющий увеличить или уменьшить её размер. В зависимости от размера вносимой
|24.08.2011
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ChronoPay будет принимать онлайн-пожертвования для Гринпис
обеспечивает возможность принимать к оплате банковские карты международных платежных систем VISA, MasterCard, AmericanExpress, DinersClub, JCB, а также поддерживает 158 валют. Благодаря этому онлайн-пожертвования можно сделать из любой точки мира и в любой валюте. Кроме того, надежность платежного решения ChronoPay отвечает международным и российским стандартам безопасности. «Из-за высоког
|06.10.2010
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«В Контакте» начала принимать благотворительные пожертвования
сотрудничества с благотворительными организациями России. Впервые пользователи Рунета смогут делать пожертвования, основываясь на рекомендациях своих друзей. Для начала взаимодействия благотвор
|28.01.2009
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В Рунете запущен ресурс московской благотворительности
отворительных организаций России (СБОР) при поддержке общественного Благотворительного совета Москвы объявил об открытии нового интернет-проекта «Мосблаго.ру». Единый информационный ресурс московской благотворительности «Мосблаго.ру» задуман как сетевая площадка, на которую со всего столичного региона смогут стекаться потоки информации о благотворительности. На странице сайта можно к
|04.02.2008
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Mirax Group пожертвовала €100 тыс. в благотворительный фонд «Евросети»
творительный фонд «Евросеть» осуществлял свою деятельность – помощь детям из многодетных семей – на пожертвования посетителей салонов «Евросеть» и деньги, вырученные от продажи разноцветных сил
Благотворительность и организации, системы, технологии, персоны:
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