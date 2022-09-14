Благотворительность благотворительные организации благотворительный сектор экономики пожертвования
Татьяна Апатова, Исполнительный директор, Благотворительный фонд "Правмир" "По ту сторону добра: цифровизация благотворительного сектора" - 29 марта 2022 года конференция CNews "Цифровая трансформация 2022"
Благотворительность упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
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