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Благотворительность благотворительные организации благотворительный сектор экономики пожертвования

Благотворительность - благотворительные организации - благотворительный сектор экономики - пожертвования
 

Татьяна Апатова, Исполнительный директор, Благотворительный фонд "Правмир" "По ту сторону добра: цифровизация благотворительного сектора" - 29 марта 2022 года конференция CNews  "Цифровая трансформация 2022"

СОБЫТИЯ


05.11.2025 Tooba вкладывает 100 млн руб. в ИИ для модернизации благотворительности

тка системы для больниц, которая поможет в диагностике и координации пациентов по всему миру. «Наша цель — сделать благотворительность прозрачной, ежедневной и эффективной. Мы хотим, чтобы совершение благотворительности стало привычкой, как чистка зубов по утрам. Такой результат может быть достигнут только, если пользователи будут знать наверняка, принесут ли их деньги реальную пользу. Мы х
15.07.2025 Благотворительный фонд «СКБ Контур» выпустил ежегодный публичный отчет ​

нтур»: «2024 г. подтвердил эффективность выбранной нами стратегии. Мы видим, как системный подход к благотворительности позволяет создавать устойчивые социальные изменения в регионе. Благодарим
10.07.2025 «Контур» и УрГПУ будут вместе развивать образование ​

Уральский государственный педагогический университет (УрГПУ), «СКБ Контур» и Благотворительный фонд «СКБ Контур» объединились, чтобы вместе развивать образование, поддерж
04.02.2025 «Делимобиль» и благотворительный Фонд «Онкологика» стали партнерами

меры поддержки взрослых онкопациентов и их близких, в том числе на развитие системных проектов. «Наше сотрудничество с «Делимобилем» — яркий пример того, как большой бизнес может принимать участие в благотворительности. Причем не только финансами, но и ресурсами. Очень важно объединять усилия фондов и компаний, чтобы эффективно помогать тем, кто в этом нуждается. Наша команда искренне благ
23.01.2025 Благотворительный фонд «СКБ Контур» получил президентский грант

больше 650 слушателей от 55 до 92 лет. Благодаря получению гранта курсы цифровой грамотности смогут расширить свою деятельность и привлечь большее количество участников. Светлана Скользкова, директор благотворительного фонда «СКБ Контур»: «Для нас в первую очередь получение президентского гранта — фактическое подтверждение значимости нашего проекта от независимой, экспертной в сфере социаль
10.12.2024 «Ланит» оснастил техникой благотворительный фонд «Дом с маяком»

и благотворительного фонда и Детского хосписа Москвы. Об этом CNews сообщили представители «Ланит». Благотворительный фонд «Дом с маяком» оказывает помощь тяжелобольным детям и молодым взрослым
18.09.2024 Благотворительный фонд «Форпост помощи» передал курским школьникам ноутбуки «Инферит» (ГК Softline) для дистанционного обучения

s сообщили представители Softline. В связи со сложной ситуацией в регионе 242 школы Курской области начали учебный год в дистанционном формате, еще около 100 школ реализуют смешанный формат обучения. Благотворительный фонд «ФОРПОСТ ПОМОЩИ» приобрел у компании «Инферит» (ГК Softline) ноутбуки Inferit Compact по специальной цене для поддержки образовательного процесса в регионе и передал устр
20.07.2024 День благотворительной подписки: помогаем вместе с билайном

я сумма пожертвований через сервис составила 1,8 млн рублей. Абоненты билайна за 2023 год совершили пожертвования более 4,4 млн раз. Как начать помогать? Оформить подписку в мобильном приложени
26.04.2024 МТС запустила благотворительную программу помощи пострадавшим от паводков

ного проекта МТС «Нас Касается» — специальной онлайн-платформы, которая помогает развитию системной благотворительности в стране при помощи возможностей программы МТС Cashback. *** Публичное ак
13.07.2023 Благотворительный фонд «СКБ Контур» и Администрация Екатеринбурга заключили соглашение о сотрудничестве

12 июля 2023 г. директор благотворительного фонда «СКБ Контур» Светлана Скользкова и глава Екатеринбурга Алексей Орлов подписали соглашение о сотрудничестве для развития городской среды. Стороны договорились о совместн
29.05.2023 Благотворительный фонд «Яндекса» направил более 300 млн руб. на поддержку НКО

— средства от округления в сервисах «Яндекса», 113,2 млн — вклад «Яндекса», а еще 10,7 млн — прямые пожертвования и прочие поступления. Эти и другие показатели «Помощь рядом» раскрывает в отчет
18.04.2023 МТС запустила цифровой сервис поддержки благотворительности «Нас касается»

ПАО «МТС», цифровая экосистема, запустила просветительский социальный проект «Нас касается» - специальная онлайн-платформа поможет развитию системной благотворительности в стране при помощи возможностей программы МТС Cashback. Об этом CNews сообщили представители МТС. Цифровая платформа МТС «Нас касается» расскажет об острых социальных пробл
15.02.2023 Завершено тестирование первой в России блокчейн-платформы для пожертвований на базе Hyperledger Fabric

остью поменять принципы работы благотворительных онлайн платформ и повысить доверие жертвователей к благотворительности. Технология позволяет исключить непрозрачность операций, поскольку они не
14.09.2022 Голосовой помощник «Маруся» от VK научились отвечать на вопросы о благотворительности.

взнос», «Можно ли помогать делами», «Сколько денег нужно переводить», «Как я узнаю, куда пойдут мои пожертвования?» и другие. Об этом CNews сообщили представители VK. Также «Маруся» сможет расс
20.05.2021 «Cбер» и «Макдоналдс» внедрили технологию безналичных пожертвований на киосках самообслуживания

внедрена в более чем 3900 киосков. За первые четыре месяца в фонд поступило более 13,7 млн рублей. Пожертвования делают более 2000 посетителей кафе в день. У них есть возможность выбрать сумму
24.09.2020 Kehua Tech проведет благотворительную акцию «Добрый ИБП» в пользу подопечных фонда «Подари жизнь»

Компания Kehua Tech проводит благотворительную акцию «Добрый ИБП» в пользу подопечных фонда «Подари жизнь». В рамках акции часть денежных средств от всех проданных источников бесперебойного питания Kehua будет перечислена

16.09.2019 Softline предоставила компании «Инфраструктура благотворительности» cloud-услугу Dedicated для масштабирования бизнеса

Softline успешно завершила облачный проект, благодаря которому компания PHILIN (ООО «Инфраструктура благотворительности») повысила эффективность взаимодействия с российскими некоммерческими организациями. Использование ресурсов выделенного сервера Dell EMC PowerEdge, предоставленного Softline
10.07.2018 Сбербанк и Visa запускают совместную благотворительную платформу

уре с помощью платформы, необходимо выполнить три простые операции — выбрать историю, указать сумму пожертвования и ввести карточные данные, а также указать свой электронный адрес, куда будут п
18.05.2018 Uniteller подключила эквайринг на сайте фонда «Предание»

ния и 31% на денежный ящик для пожертвований в общественном месте. Люди все больше привыкают делать пожертвования онлайн, что, безусловно, является положительным фактором».
02.03.2017 Резидент «Сколково» защитит от хакеров благотворительный фонд «Подари жизнь»

и групп в соцсетях, на которых с мошенническими целями используются бренды коммерческих и некоммерческих организаций. К сожалению, значительный процент из них направлен на обман людей, участвующих в благотворительности и бескорыстно помогающих фондам. До недавнего времени фонд «Подари жизнь» был вынужден самостоятельно заниматься поиском и блокировкой объявлений, публикуемых злоумышленника
06.02.2017 Приложение для благотворительности Mercify стало доступно на платформе Android в России, Украине и Беларуси

Приложение для благотворительности Mercify, разработка немецкой компании Mercify Technologies, стало доступно для установки на платформе Android в России, Украине и Беларуси, а на платформе iOS — в любой стра
23.01.2017 Mercify представила бесплатное приложение для благотворительности

жение, уже появившееся в российском, украинском и эстонском AppStore, позволяет создать собственную благотворительную акцию в течение нескольких минут благодаря интуитивно понятному интерфейсу.
09.11.2016 На Web Summit 2016 Сбербанк и Mastercard представили платформу для благотворительности

благотворителям приходится долго искать информацию. Сбербанк и Mastercard стремятся сделать процесс пожертвования более гибким, чтобы открыть доступ как можно большему количеству участников.Пол
12.05.2015 Пожертвования Wikipedia уходят «на путешествия, развлечения и высокие зарплаты руководства»

Люди, делающие пожертвования крупнейшей интернет-энциклопедии Wikipedia, в действительности «оплачивают путешествия, развлечения и приличную заработную плату исполнительного директора Wikimedia Foundation Лай
19.10.2012 Ubuntu собирает пожертвования от пользователей

лучшение координации с Debian; поддержка производных дистрибутивов, таких как Kubuntu, Xubuntu и Lubuntu, а в конце списка – просьба дать Canonical «на чай» за проделанную работу. По умолчанию ставка пожертвования составляет $2 на каждое направление, в общей сумме $16. Рядом с полем суммы отображается ползунок, позволяющий увеличить или уменьшить её размер. В зависимости от размера вносимой
24.08.2011 ChronoPay будет принимать онлайн-пожертвования для Гринпис

обеспечивает возможность принимать к оплате банковские карты международных платежных систем VISA, MasterCard, AmericanExpress, DinersClub, JCB, а также поддерживает 158 валют. Благодаря этому онлайн-пожертвования можно сделать из любой точки мира и в любой валюте. Кроме того, надежность платежного решения ChronoPay отвечает международным и российским стандартам безопасности. «Из-за высоког
06.10.2010 «В Контакте» начала принимать благотворительные пожертвования

сотрудничества с благотворительными организациями России. Впервые пользователи Рунета смогут делать пожертвования, основываясь на рекомендациях своих друзей. Для начала взаимодействия благотвор
28.01.2009 В Рунете запущен ресурс московской благотворительности

отворительных организаций России (СБОР) при поддержке общественного Благотворительного совета Москвы объявил об открытии нового интернет-проекта «Мосблаго.ру». Единый информационный ресурс московской благотворительности «Мосблаго.ру» задуман как сетевая площадка, на которую со всего столичного региона смогут стекаться потоки информации о благотворительности. На странице сайта можно к
04.02.2008 Mirax Group пожертвовала €100 тыс. в благотворительный фонд «Евросети»

творительный фонд «Евросеть» осуществлял свою деятельность – помощь детям из многодетных семей – на пожертвования посетителей салонов «Евросеть» и деньги, вырученные от продажи разноцветных сил

Публикаций - 522, упоминаний - 612

Благотворительность и организации, системы, технологии, персоны:

Microsoft Corporation 25774 55
Google LLC 12687 40
Yandex - Яндекс 9215 39
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 39
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4964 29
Apple Inc 13154 25
Meta Platforms - Facebook 4621 21
VK - Mail.ru Group 3602 16
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 15
СКБ Контур - Специальное конструкторское бюро Контур 1351 15
Amazon Inc - Amazon.com 3277 13
Intel Corporation 12811 13
МегаФон 10742 12
Ростелеком 10948 11
Oracle Corporation 7074 11
PayPal 671 11
Samsung Electronics 11064 10
X Corp - Twitter 2938 10
АФК Система ПАО - Акционерная финансовая корпорация Система 1914 10
Telegram Group 2940 8
ESG - Enterprise Strategy Group 264 8
HP Inc. 5883 7
Atos Prescriptive Security - SEQ - SEC Consult Services - Vulnerability Lab - Монитор безопасности 1693 6
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5658 6
IBM - International Business Machines Corp 9699 6
9594 6
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2400 6
Ростех - Росэлектроника - Вега - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 1101 6
F6 - F.A.С.С.T. - Эфшесть - Будущее АО - Fight Against Cybercrime Technologies - Технологии для борьбы с киберпреступлениями - Группа АйБи ТДС - Группа АйБи Сервис - Адаптивные технологии безопасности - ранее Group-IB - Группа информационной безопасности 932 5
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3341 5
Oracle - Sun Microsystems - Сан Майкросистемс - Май Эс Кью Эл 2253 5
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3457 5
Softline - Софтлайн 3743 5
Dropbox 527 5
Yahoo! 3726 5
Indiegogo 57 5
Cisco Systems 5372 4
Amazon Web Services - AWS - Amazon Cloud 947 4
Acronis - Акронис 489 4
Parallels Holdings - Параллелз Софтвер 532 4
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8848 26
Bill&Melinda Gates Foundation - Фонд Билла и Мелинды Гейтс 80 17
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2427 13
Marta Unternehmensberatungs GmbH - Марта Холдинг - Billa - Билла - Сеть супермаркетов 174 10
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1911 9
Яндекс.Лавка 315 9
Wikimedia Foundation - Фонд Викимедиа 92 9
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 1661 8
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1930 8
РПЦ - Русская православная церковь - Московский патриархат 238 8
СКБ Контур БФ - СКБ Контур Благотворительный фонд 9 7
Visa International 1993 7
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1522 6
Kickstarter 136 6
АФК Система - БФ Система - Благотворительный фонд - Оператор социальных инвестиций 22 6
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 5
Альфа-Банк 1979 5
Tesla Motors 461 5
Berkshire Hathaway 34 5
Почта России ПАО 2370 4
Евросеть 1421 4
Кинопоиск - онлайн-кинотеатр 327 4
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 4
Сбер - Сбербанк Вклад в Будущее - Благотворительный фонд Сбербанка 13 4
ЛизаАлерт ПСО - LizaAlert - Поисково-спасательная организация 68 4
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1755 3
Шалаш - Благотворительный фонд 3 3
Спина Бифида 5 3
Tooba - Туба АНО - Автономная некоммерческая организация по разработке и развитию благотворительных инноваций 5 3
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 3
Газпром ПАО 1493 3
НСПК - Национальная система платежных карт 948 3
Netflix - онлайн-кинотеатр 528 3
GFG - Lamoda - Купишуз 219 3
АФК Система - Медси - российская сеть частных медицинских клиник 162 3
Северсталь ПАО - Severstal 629 3
Goldman Sachs Group - Голдман Сакс груп - Goldman Sachs & Co Bank - Goldman Sachs Credit Partners L.P. 595 3
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2790 3
Альфа-Групп 745 3
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U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1410 4
ООН ЮНЕСКО - Учреждение по вопросам образования, науки и культуры - UNESCO - The United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization 299 4
Юриспруденция - Законодательные собрания областей РФ - Законодательство региональное и областное 303 4
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 3
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1508 3
ВОЗ - Всемирная организация здравоохранения - WHO - World Health Organization 395 3
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 1058 3
Дом с маяком - Благотворительный фонд 9 7
International Red Cross and Red Crescent Movement - Международное движение Красного Креста и Красного Полумесяца - Российский Красный Крест 84 7
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 5
РосКомСвобода - Общественная организация 86 5
WWF - World Wildlife Fund - World Wide Fund for Nature - Всемирный фонд дикой природы 55 5
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 264 3
Подари жизнь - Российский негосударственный благотворительный фонд 24 3
Со-единение - Благотворительный фонд поддержки слепоглухих 10 3
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 2
Linux Foundation - Free Standards Group 206 2
Республиканская партия США - Republican Party - Американская политическая партия - Великая Старая Партия - Grand Old Party, GOP 153 2
The Planetary Society - Планетарное общество НКО 31 2
WeGO - World e-Government Organization - Всемирная организация электронных правительств городов и местной власти 4 1
Коммунизм - Коммунистические партии 71 1
АРМИТ - Ассоциация разработчиков медицинских информационных технологий - Ассоциация развития медицинских информационных технологий 33 1
АПЭАП - Всероссийское общество слепых 13 1
Альянс по защите детей в цифровой среде 35 1
АЛРИИ - Ассоциация лабораторий по развитию искусственного интеллекта 6 1
ГосИнформСистемы 160 1
МАГЗ - Международная ассоциация по генетическим заболеваниям 1 1
ISC2 - International Information Systems Security Certification Consortium - Международный консорциум сертификации безопасности информационных систем 10 1
КонфОП - Международная конфедерация обществ потребителей 8 1
СОВО - Содружество онлайн-высшего образования 1 1
CAUCE - Coalition Against Unsolicited Commercial Email 6 1
ЛБИ - Лига безопасного интернета 66 1
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1066 1
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 474 1
АКИТ - Ассоциация компаний интернет-торговли 151 1
IAOP - International Association of Outsourcing Professionals - Всемирная ассоциация компаний, предоставляющих услуги аутсорсинга - Международная ассоциация профессионалов аутсорсинга 35 1
HAMAS - Ḥarakat al-Muqāwamah al-ʾIslāmiyyah - ХАМАС - Харакат аль-Мукаввама аль-Исламия - Исламское движение сопротивления - Палестинское исламистское движение 24 1
RIAA - The Recording Industry Association of America - Американская ассоциация звукозаписывающих компаний 259 1
РФС - Российский футбольный союз - Сборная России по футболу 53 1
Демократическая политическая партия США 122 1
ОНФ - Общероссийский народный фронт 46 1
XDA Developers - Сообщество мобильных разработчиков 74 1
ЦТЛ - АЦТЛ - Цифровой транспорт и логистика - Ассоциация 55 1
Apache Software Foundation - ASF 231 1
АЗАПИ - Ассоциация по защите авторских прав в интернете 24 1
OSI - Open Source Initiative 80 1
ФРИ - Фонд Развития Интернет 154 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53872 75
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34982 69
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11803 69
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26227 65
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22553 58
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12943 44
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Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26792 39
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24408 36
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ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18025 26
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 6238 26
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Instant Messenger - Мессенджер - Текстовые коммуникация - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 9355 25
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13631 24
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13919 24
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Обнаружены биологические часы-хронометр организма — когда они выходят из строя, развитие человека останавливается
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