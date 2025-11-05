Благотворительность - благотворительные организации - благотворительный сектор экономики - пожертвования

Tooba вкладывает 100 млн руб. в ИИ для модернизации благотворительности тка системы для больниц, которая поможет в диагностике и координации пациентов по всему миру. «Наша цель — сделать благотворительность прозрачной, ежедневной и эффективной. Мы хотим, чтобы совершение благотворительности стало привычкой, как чистка зубов по утрам. Такой результат может быть достигнут только, если пользователи будут знать наверняка, принесут ли их деньги реальную пользу. Мы х

Благотворительный фонд «СКБ Контур» выпустил ежегодный публичный отчет ​ нтур»: «2024 г. подтвердил эффективность выбранной нами стратегии. Мы видим, как системный подход к благотворительности позволяет создавать устойчивые социальные изменения в регионе. Благодарим

«Контур» и УрГПУ будут вместе развивать образование ​ Уральский государственный педагогический университет (УрГПУ), «СКБ Контур» и Благотворительный фонд «СКБ Контур» объединились, чтобы вместе развивать образование, поддерж

«Делимобиль» и благотворительный Фонд «Онкологика» стали партнерами меры поддержки взрослых онкопациентов и их близких, в том числе на развитие системных проектов. «Наше сотрудничество с «Делимобилем» — яркий пример того, как большой бизнес может принимать участие в благотворительности. Причем не только финансами, но и ресурсами. Очень важно объединять усилия фондов и компаний, чтобы эффективно помогать тем, кто в этом нуждается. Наша команда искренне благ

Благотворительный фонд «СКБ Контур» получил президентский грант больше 650 слушателей от 55 до 92 лет. Благодаря получению гранта курсы цифровой грамотности смогут расширить свою деятельность и привлечь большее количество участников. Светлана Скользкова, директор благотворительного фонда «СКБ Контур»: «Для нас в первую очередь получение президентского гранта — фактическое подтверждение значимости нашего проекта от независимой, экспертной в сфере социаль

«Ланит» оснастил техникой благотворительный фонд «Дом с маяком» и благотворительного фонда и Детского хосписа Москвы. Об этом CNews сообщили представители «Ланит». Благотворительный фонд «Дом с маяком» оказывает помощь тяжелобольным детям и молодым взрослым

Благотворительный фонд «Форпост помощи» передал курским школьникам ноутбуки «Инферит» (ГК Softline) для дистанционного обучения s сообщили представители Softline. В связи со сложной ситуацией в регионе 242 школы Курской области начали учебный год в дистанционном формате, еще около 100 школ реализуют смешанный формат обучения. Благотворительный фонд «ФОРПОСТ ПОМОЩИ» приобрел у компании «Инферит» (ГК Softline) ноутбуки Inferit Compact по специальной цене для поддержки образовательного процесса в регионе и передал устр

День благотворительной подписки: помогаем вместе с билайном я сумма пожертвований через сервис составила 1,8 млн рублей. Абоненты билайна за 2023 год совершили пожертвования более 4,4 млн раз. Как начать помогать? Оформить подписку в мобильном приложени

МТС запустила благотворительную программу помощи пострадавшим от паводков ного проекта МТС «Нас Касается» — специальной онлайн-платформы, которая помогает развитию системной благотворительности в стране при помощи возможностей программы МТС Cashback. *** Публичное ак

Благотворительный фонд «СКБ Контур» и Администрация Екатеринбурга заключили соглашение о сотрудничестве 12 июля 2023 г. директор благотворительного фонда «СКБ Контур» Светлана Скользкова и глава Екатеринбурга Алексей Орлов подписали соглашение о сотрудничестве для развития городской среды. Стороны договорились о совместн

Благотворительный фонд «Яндекса» направил более 300 млн руб. на поддержку НКО — средства от округления в сервисах «Яндекса», 113,2 млн — вклад «Яндекса», а еще 10,7 млн — прямые пожертвования и прочие поступления. Эти и другие показатели «Помощь рядом» раскрывает в отчет

МТС запустила цифровой сервис поддержки благотворительности «Нас касается» ПАО «МТС», цифровая экосистема, запустила просветительский социальный проект «Нас касается» - специальная онлайн-платформа поможет развитию системной благотворительности в стране при помощи возможностей программы МТС Cashback. Об этом CNews сообщили представители МТС. Цифровая платформа МТС «Нас касается» расскажет об острых социальных пробл

Завершено тестирование первой в России блокчейн-платформы для пожертвований на базе Hyperledger Fabric остью поменять принципы работы благотворительных онлайн платформ и повысить доверие жертвователей к благотворительности. Технология позволяет исключить непрозрачность операций, поскольку они не

Голосовой помощник «Маруся» от VK научились отвечать на вопросы о благотворительности. взнос», «Можно ли помогать делами», «Сколько денег нужно переводить», «Как я узнаю, куда пойдут мои пожертвования?» и другие. Об этом CNews сообщили представители VK. Также «Маруся» сможет расс

«Cбер» и «Макдоналдс» внедрили технологию безналичных пожертвований на киосках самообслуживания внедрена в более чем 3900 киосков. За первые четыре месяца в фонд поступило более 13,7 млн рублей. Пожертвования делают более 2000 посетителей кафе в день. У них есть возможность выбрать сумму

Kehua Tech проведет благотворительную акцию «Добрый ИБП» в пользу подопечных фонда «Подари жизнь» Компания Kehua Tech проводит благотворительную акцию «Добрый ИБП» в пользу подопечных фонда «Подари жизнь». В рамках акции часть денежных средств от всех проданных источников бесперебойного питания Kehua будет перечислена

Softline предоставила компании «Инфраструктура благотворительности» cloud-услугу Dedicated для масштабирования бизнеса Softline успешно завершила облачный проект, благодаря которому компания PHILIN (ООО «Инфраструктура благотворительности») повысила эффективность взаимодействия с российскими некоммерческими организациями. Использование ресурсов выделенного сервера Dell EMC PowerEdge, предоставленного Softline

Сбербанк и Visa запускают совместную благотворительную платформу уре с помощью платформы, необходимо выполнить три простые операции — выбрать историю, указать сумму пожертвования и ввести карточные данные, а также указать свой электронный адрес, куда будут п

Uniteller подключила эквайринг на сайте фонда «Предание» ния и 31% на денежный ящик для пожертвований в общественном месте. Люди все больше привыкают делать пожертвования онлайн, что, безусловно, является положительным фактором».

Резидент «Сколково» защитит от хакеров благотворительный фонд «Подари жизнь» и групп в соцсетях, на которых с мошенническими целями используются бренды коммерческих и некоммерческих организаций. К сожалению, значительный процент из них направлен на обман людей, участвующих в благотворительности и бескорыстно помогающих фондам. До недавнего времени фонд «Подари жизнь» был вынужден самостоятельно заниматься поиском и блокировкой объявлений, публикуемых злоумышленника

Приложение для благотворительности Mercify стало доступно на платформе Android в России, Украине и Беларуси Приложение для благотворительности Mercify, разработка немецкой компании Mercify Technologies, стало доступно для установки на платформе Android в России, Украине и Беларуси, а на платформе iOS — в любой стра

Mercify представила бесплатное приложение для благотворительности жение, уже появившееся в российском, украинском и эстонском AppStore, позволяет создать собственную благотворительную акцию в течение нескольких минут благодаря интуитивно понятному интерфейсу.

На Web Summit 2016 Сбербанк и Mastercard представили платформу для благотворительности благотворителям приходится долго искать информацию. Сбербанк и Mastercard стремятся сделать процесс пожертвования более гибким, чтобы открыть доступ как можно большему количеству участников.Пол

Пожертвования Wikipedia уходят «на путешествия, развлечения и высокие зарплаты руководства» Люди, делающие пожертвования крупнейшей интернет-энциклопедии Wikipedia, в действительности «оплачивают путешествия, развлечения и приличную заработную плату исполнительного директора Wikimedia Foundation Лай

Ubuntu собирает пожертвования от пользователей лучшение координации с Debian; поддержка производных дистрибутивов, таких как Kubuntu, Xubuntu и Lubuntu, а в конце списка – просьба дать Canonical «на чай» за проделанную работу. По умолчанию ставка пожертвования составляет $2 на каждое направление, в общей сумме $16. Рядом с полем суммы отображается ползунок, позволяющий увеличить или уменьшить её размер. В зависимости от размера вносимой

ChronoPay будет принимать онлайн-пожертвования для Гринпис обеспечивает возможность принимать к оплате банковские карты международных платежных систем VISA, MasterCard, AmericanExpress, DinersClub, JCB, а также поддерживает 158 валют. Благодаря этому онлайн-пожертвования можно сделать из любой точки мира и в любой валюте. Кроме того, надежность платежного решения ChronoPay отвечает международным и российским стандартам безопасности. «Из-за высоког

«В Контакте» начала принимать благотворительные пожертвования сотрудничества с благотворительными организациями России. Впервые пользователи Рунета смогут делать пожертвования, основываясь на рекомендациях своих друзей. Для начала взаимодействия благотвор

В Рунете запущен ресурс московской благотворительности отворительных организаций России (СБОР) при поддержке общественного Благотворительного совета Москвы объявил об открытии нового интернет-проекта «Мосблаго.ру». Единый информационный ресурс московской благотворительности «Мосблаго.ру» задуман как сетевая площадка, на которую со всего столичного региона смогут стекаться потоки информации о благотворительности. На странице сайта можно к