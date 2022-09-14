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Благотворительность благотворительные организации благотворительный сектор экономики пожертвования

Благотворительность - благотворительные организации - благотворительный сектор экономики - пожертвования

 

Татьяна Апатова, Исполнительный директор, Благотворительный фонд "Правмир" "По ту сторону добра: цифровизация благотворительного сектора" - 29 марта 2022 года конференция CNews  "Цифровая трансформация 2022"


14.09.2022 Голосовой помощник «Маруся» от VK научились отвечать на вопросы о благотворительности.
24.09.2020 Kehua Tech проведет благотворительную акцию «Добрый ИБП» в пользу подопечных фонда «Подари жизнь»
16.09.2019 Softline предоставила компании «Инфраструктура благотворительности» cloud-услугу Dedicated для масштабирования бизнеса
10.07.2018 Сбербанк и Visa запускают совместную благотворительную платформу
06.02.2017 Приложение для благотворительности Mercify стало доступно на платформе Android в России, Украине и Беларуси
23.01.2017 Mercify представила бесплатное приложение для благотворительности
09.11.2016 На Web Summit 2016 Сбербанк и Mastercard представили платформу для благотворительности
12.05.2015 Пожертвования Wikipedia уходят «на путешествия, развлечения и высокие зарплаты руководства»
19.10.2012 Ubuntu собирает пожертвования от пользователей
24.08.2011 ChronoPay будет принимать онлайн-пожертвования для Гринпис
06.10.2010 «В Контакте» начала принимать благотворительные пожертвования
28.01.2009 В Рунете запущен ресурс московской благотворительности

Публикаций - 278, упоминаний - 298

Благотворительность упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Microsoft Corporation 23458 38
Google LLC 10914 30
Apple Inc 11163 19
Yandex - Яндекс 5633 19
Meta Platforms - Facebook 4334 16
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 2603 12
Amazon Inc - Amazon.com 2793 12
PayPal 646 11
VK - Mail.ru Group 3194 9
МТС - Мобильные ТелеСистемы 9397 9
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 10037 9
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8024 8
Oracle Corporation 6294 7
Intel Corporation 11647 7
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 6911 6
Indiegogo 56 5
Aros SEQ - SEC Consult Services 1608 5
Samsung Electronics 9710 5
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 2753 4
ЦФТ Город ФСГ - Федеральная Автоматизированная система приема платежей 51 4
6974 4
IBM - International Business Machines Corp 9183 4
Webmoney 523 4
АФК Система ПАО 1692 4
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4139 4
Yahoo! 3687 4
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 2488 4
Sony 6478 4
1С-ИжТиСи 6292 3
Twitter 2691 3
Ростех - Росэлектроника - Импульс НПО 1023 3
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий 1780 3
Cisco Systems 4867 3
Amazon Web Services - AWS - Amazon Cloud 709 3
Telegram Group 1028 3
ICL КПО ВС - АйСиЭл КПО ВС - Казанское производственное объединение вычислительных систем 152 3
Интерфейс ИТ - Интерфейс Ру - Interface Ltd 6245 3
HP Inc. 5510 2
Dell EMC 4906 2
ESG - Enterprise Strategy Group 198 2
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 5752 9
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 6170 9
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО - ОКБ-1 6617 8
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1767 8
Billa - Билла - Сеть супермаркетов 188 7
Visa International 1870 7
Лента - Сеть розничной торговли 1690 7
Kickstarter 122 6
Bill&Melinda Gates Foundation - Фонд Билла и Мелинды Гейтс 59 6
РПЦ - Русская православная церковь - Московский патриархат 147 6
Магнат 75 5
Открытие ФК - Банк Открытие 2832 4
Berkshire Hathaway 25 4
Oriflame Cosmetics S.A. - Орифлэйм - Орифлейм Косметикс 65 3
Avon Beauty Products Company - Эйвон бьюти продактс компани 32 3
Фаберлик - Faberlic 77 3
Mary Kay - Мэри Кэй 90 3
Газпром ПАО 1147 3
ОРБИ 13 3
Tesla Motors 337 3
Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 873 3
ГАЗ Группа - Горьковский автомобильный завод 2508 3
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 867 3
Россети Ленэнерго 2339 3
Самолёт ГК 1655 2
DST Global 180 2
Альфа-Банк 1591 2
Почта России ПАО 1983 2
Netflix - онлайн-кинотеатр 438 2
Гознак - Uniteller - Юнителлер 56 2
Евросеть 1398 2
Qiwi 922 2
Альфа-Групп 663 2
Точка 3792 2
USM Holdings - Металлоинвест УК - горно-металлургический холдинг 96 2
PMI - Philip Morris International - ФМИ - Филип Моррис Интернэшнл 82 2
Сбер - Сбербанк Корпоративный акселератор - Sber#Up 14 2
Blue Origin 17 2
АльфаСтрахование СГ 269 2
ExxonMobil - Exxon Neftegas Limited (ENL) - Эксон Нефтегаз Лимитед (ЭНЛ) 81 2
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 17888 21
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 10352 15
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1306 10
Судебная власть - Judicial power 2084 9
Правительство Москвы 1982 8
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2329 7
Президент Российской Федерации 3693 7
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 9030 6
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство обороны США - Пентагон 1920 6
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1242 5
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1385 5
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1074 5
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий 2364 5
Правоохранительные органы - Полиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 4290 5
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2428 4
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1116 4
МВД РФ - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - Госавтоинспекция Министерства внутренних дел Российской Федерации 1170 4
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США 3386 4
ОП РФ - Общественная палата Российской Федерации 110 4
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3054 3
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ 3670 3
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 2496 3
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 657 3
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 978 3
Законодательные собрания областей РФ - Законодательство региональное 207 3
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 2376 2
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Росавиакосмос 1738 2
МИД РФ - Министерство иностранных дел 386 2
U.S. Department of Justice - DOJ - Министерство юстиции США 499 2
Верховный суд Российской Федерации 778 2
Администрация Смоленской области - органы государственной власти Смоленской области 23 2
U.S. FTC - Federal Trade Commission - Федеральная торговая комиссия США 407 2
МИК - Московский инновационный кластер 100 2
Правительство Республики Бурятия - Администрация Главы Республики Бурятия 32 2
Правительство КБР - Администрация Кабардино-Балкарской Республики - Администрация Главы КБР - Парламент КБР 45 2
Росмолодежь ФАДМ - Федеральное агентство по делам молодежи - Госкоммолодёжь РФ 57 2
ООН ЮНЕСКО - Учреждение по вопросам образования, науки и культуры - UNESCO - The United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization 277 2
Правительство Нижегородской области - Губернатор Нижегородской области 57 2
Администрация Санкт-Петербурга - Губернатор Санкт-Петербурга 117 2
Законодательное Собрание Санкт-Петербурга 44 2
Wikimedia Foundation - Фонд Викимедиа 53 6
РосКомСвобода - Общественная организация 85 5
International Red Cross and Red Crescent Movement - Международное движение Красного Креста и Красного Полумесяца 67 5
WWF - World Wide Fund for Nature - Всемирный фонд дикой природы 32 4
Дом с маяком - Благотворительный фонд 6 3
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 205 3
Подари жизнь - Российский негосударственный благотворительный фонд 22 3
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1360 2
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation 2565 2
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6045 2
EJAF - The Elton John AIDS Foundation - Фонд Элтона Джона по борьбе со СПИДом 1 1
АПЭАП - Всероссийское общество слепых 9 1
FSFE - Free Software Foundation Europe - Европейский фонд свободного программного обеспечения 25 1
Дари Еду - Благотворительный проект 2 1
Информация для всех ОД - Общественное движение 76 1
Greenpeace - Гринпис 118 1
МРАА - Motion Picture Association of America - Американская ассоциация кинокомпаний - Ассоциация кинопроизводителей Америки - Американская Киноассоциация 98 1
Хезболла - военизированная ливанская шиитская организация и политическая партия 47 1
Аль-Каида - террористическая организация 53 1
Со-единение - Благотворительный фонд поддержки слепоглухих 4 1
WeGO - World e-Government Organization - Всемирная организация электронных правительств городов и местной власти 4 1
Bitcoin Foundation 8 1
CIPA - Camera & Imaging Products Association 46 1
OSI - Open Source Initiative 64 1
АЗАПИ - Ассоциация по защите авторских прав в интернете 22 1
ASF - Apache Software Foundation 104 1
XDA Developers - Сообщество мобильных разработчиков 63 1
Демократическая политическая партия США 116 1
Linux Foundation 174 1
RIAA - The Recording Industry Association of America - Американская ассоциация звукозаписывающих компаний 248 1
HAMAS - Ḥarakat al-Muqāwamah al-ʾIslāmiyyah - ХАМАС - Харакат аль-Мукаввама аль-Исламия - Исламское движение сопротивления - Палестинское исламистское движение 23 1
IAOP - International Association of Outsourcing Professionals - Всемирная ассоциация компаний, предоставляющих услуги аутсорсинга - Международная ассоциация профессионалов аутсорсинга 34 1
АКИТ - Ассоциация компаний интернет-торговли 94 1
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 1792 1
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 437 1
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами 979 1
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 79023 114
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК 52989 47
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks 8851 36
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты 19652 35
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 38654 34
25G Ethernet - 25 Gigabit Ethernet and 50 Gigabit Ethernet 24979 31
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 21280 24
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Computer equipment 15032 23
Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 11613 23
Мобильная связь - Мобильный телефон - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 24921 23
Сервер - серверные платформы - серверное оборудование - server platforms server hardware 25570 22
FinTech - Платёжные системы - Электронные платежные технологии - EFT - Electronic funds transfer 4367 20
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 22092 19
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 8057 17
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - системы электронной коммерции 9673 15
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser 8206 15
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 13560 15
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 17385 14
ОС - Операционная система - OS - Operating system 21865 14
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы 7782 13
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 11269 13
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуальные технологии, системы 7742 13
OpenSource software - Открытое программное обеспечение - Свободное программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 5835 13
MedTech - Medical (MedTech, HealthTech) technology - МедТех - Цифровизация здравоохранения - Цифровые медицинский инструменты - Медицинские информационные продукты - e-Health - Электронное здоровье - Медицинская информатика - Digital Health - Цифровая мед 3104 13
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises - Облачные сервисы 12913 13
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 17033 12
Прототип - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 10123 12
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 3866 11
Телевидение - Television - ТВ-вещание 9079 11
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 25851 11
IAM - Identity and Access Management - Authentication Management Systems - Identity management, IDM - Управление учётными данными, идентификацией и доступом - Customer Identity and Access Management, CIAM - Управление идентификационными данными 9005 11
Data monetization - Монетизация данных 1321 11
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 9459 10
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 4043 10
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 6309 10
Оповещение и уведомление - Notification 3034 10
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 7462 10
Хостинг - Hosting - Услуга предоставления ресурсов для размещения информации на сервере 2609 10
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 11486 10
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов на основе data-driven подхода 5268 10
Google Android 12505 20
Microsoft Windows 14407 15
Apple iOS 6772 14
Microsoft Windows 2000 12651 11
Apple - App Store 2584 10
Apple iPhone - серия смартфонов 6603 10
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 4079 9
Правительство Москвы - Портал государственных и муниципальных услуг города Москвы - Московский портал государственных услуг - Портал Мэра и Правительства Москвы - pgu.mos.ru 578 9
Apple iPhone 6 6161 9
Tor Project - Tor - Onion routing - ПО для анонимного сетевого соединения - Луковая маршрутизация 244 9
Linux OS 8208 9
Stafory - робот Вера 305 7
Google Play - Google Store - Android Market 2915 7
Age of Kings 3443 7
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 4804 7
Правительство Москвы - Моя Москва - мобильное приложение 42 6
Mozilla Firefox - браузер 1787 6
Bitcoin - Биткоин - Криптовалюта - Пиринговая платёжная система 486 6
Сбер - ЮMoney - ЮМани НКО - ранее Яндекс.Деньги 765 6
МВД РФ - ГИБДД Штрафы 179 5
VK - Mail.ru Добро 12 5
Роскомнадзор - Единый реестр запрещенных интернет-ресурсов - Реестр запрещенных сайтов 384 5
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Суперсервисы 93 4
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Суперсервисы - Запись на прием к врачу 329 4
Apple iPod Touch 745 4
Apple iPad 3735 4
Apple Pay 458 4
Google Gmail 833 4
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - Мои документы 1042 4
Google YouTube - Видеохостинг 2421 4
Dropbox - Файловый хостинг 450 4
Google Chrome - браузер 1382 4
Opera Browser - Браузер 964 3
Google Pay - Google Android Pay - Google Wallet 383 3
1С:Бухгалтерия 846 3
Mir Pay - Мобильный платёжный сервис 84 3
Microsoft Office 3426 3
1С-Битрикс - Битрикс24 - Bitrix24 - Б24 6494 3
Boosty.to - платформа монетизации авторского контента 14 3
МКС - Международная космическая станция - ISS - International Space Station 1482 3
Gates William Henry - Гейтс Билл 896 22
Buffett Warren - Баффет Уоррен 64 7
Gates Melinda - Гейтс Мелинда 50 7
Сергунина Наталья 287 6
Zuckerberg Mark - Цукерберг Марк 308 5
Симшин Денис 5 5
Bezos Jeff - Безос Джефф 147 4
Larry Ellison - Lawrence Joseph Ellison - Ларри Эллисон - Лоуренс Джозеф Эллисон 294 4
Ballmer Steve - Балмер Стивен Энтони 564 4
Jobs Steve - Джобс Стив 1000 4
Wales Jimmy Donal - Уэйлс Джимми 38 4
Бабкин Александр 10 3
Musk Elon Reeve - Маск Илон Рив 246 3
Никифоров Николай 1172 3
Obama II Barack Hussein - Обама II Барак Хуссейн 378 3
Свердлов Денис 181 2
Дуров Павел 247 2
Наумов Виктор 125 2
Белоусов Сергей 234 2
Шмулевич Марк 88 2
Токарев Валерий 19 2
Кондратьев Дмитрий 27 2
Lucas George - Лукас Джордж 34 2
Кучейко Алексей 22 2
Собянин Сергей 237 2
Якубов Тимур 19 2
Anderson John - Андерсон Джон 10 2
Cook Tim - Кук Тим - Кук Тимоти Дональд 367 2
Абашина Екатерина 3 2
Савченко Алла 15 2
Bush George - Буш Джордж 305 2
Путин Владимир 2713 2
Thiel Peter - Тиль Питер 28 2
Шилов Сергей 83 2
Попова Мария 140 2
Сульгин Сергей 45 2
Сушкевич Антон 62 2
Шайхутдинов Роман 112 2
Хасис Лев 105 2
Bloomberg Michael - Блумберг Майкл 26 2
Россия - РФ - Российская федерация 122289 122
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 50101 70
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 39214 52
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 12799 21
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 15028 16
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 17030 15
Европа 21284 14
США - Калифорния 4663 14
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 14897 13
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 13119 11
Индия - Республика 5060 11
Германия - Федеративная Республика 11998 11
Франция - Французская Республика 7079 10
Япония 12864 9
США - Нью-Йорк 2809 8
Украина 7251 8
Канада 4705 8
Испания - Королевство 3598 8
Земля - планета Солнечной системы 9686 8
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 6264 7
Африка - Африканский регион 3265 7
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3424 7
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2376 6
Швеция - Королевство 3455 6
Южная Корея - Республика 6275 6
США - Колумбия - Вашингтон 1220 6
Бразилия - Федеративная Республика 2087 5
Италия - Итальянская Республика 4217 5
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 2612 5
Россия - ПФО - Казань 2355 5
США - Вашингтон - Редмонд 216 4
Турция - Турецкая республика 2062 4
Россия - ПФО - Татарстан Республика 2299 4
Россия - ПФО - Саратовская область 600 4
Солнце - звезда Солнечной системы 4901 4
Россия - ЮФО - Краснодарский край 1412 4
США - Аризона 485 4
Америка 2155 3
Россия - УФО - Пермский край - Пермская область - Прикамье 1148 3
Азия - Азиатский регион 4649 3
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - Банковские операции 41751 72
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 41522 49
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 23864 49
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 13893 27
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 8848 26
Русский язык - День русского языка - 6 июня 9906 24
Юриспруденция - Jurisprudence 6198 24
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 4227 18
Спорт - Спортивная сфера - Спортивные мероприятия - Sport 4639 18
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 8252 17
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 14987 16
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 10625 15
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 3035 15
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