Голосовой помощник «Маруся» от VK научились отвечать на вопросы о благотворительности.

Накануне дня рождения сервиса «Добро Mail.ru» у «Маруси» появился новый навык: она научилась говорить о благотворительности. Теперь «Маруся» сможет ответить на вопросы: «Что такое Добро Mail.ru», «Как помогать людям», «Как сделать благотворительный взнос», «Можно ли помогать делами», «Сколько денег нужно переводить», «Как я узнаю, куда пойдут мои пожертвования?» и другие. Об этом CNews сообщили представители VK.

Также «Маруся» сможет рассказать ребенку, какие добрые дела могут делать дети. Ранее голосовой помощник VK научилась отвечать детям на вопросы об экологии, заботе о природе и рассказывать о том, как просто внедрить экологические привычки в свою жизнь.

«Чтобы добрых дел было больше, важно говорить о них: рассказывать об успешно завершенных проектах, о работе проверенных фондов и благотворительных организаций и отвечать на вопросы о благотворительности для тех, кто хочет сделать первое пожертвование. С помощью Маруси мы станем еще ближе к людям, которые хотят сделать доброе дело и сможем поддержать их в этом стремлении», — сказала директор социальных проектов VK и руководитель «Добра Mail.ru» Александра Бабкина.

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14 сентября 2022 г. сервис благотворительности «Добро Mail.ru» отмечает свой день рождения. Сервис для умной и честной благотворительности создали VK в 2013 г. «Добро Mail.ru» помогает пользователям участвовать в благотворительных проектах по всей России и делает благотворительность проще и доступнее. Сейчас на платформе 240 фондов и более 3000 успешно завершенных проектов по сбору средств. За девять лет работы россияне перечислили через Добро 540 млн 252 тыс. 440 руб. и 14 коп. в благотворительные фонды.