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Бабкин Александр

СОБЫТИЯ


21.10.2026 «Циан» запускает VR-обучение навыкам поведения дома для людей с аутизмом 1
14.05.2025 Обзор NG SOAR — решения для управления инцидентами и оркестрации 1
12.11.2024 «Циан» усиливает команду: Александра Бабкина возглавила направление устойчивого развития компании 1
25.04.2024 Александр Бабкин, Газпромбанк: Сейчас иностранные ИБ-решения в Газпромбанке замещены на 65% 1
10.10.2023 В приложении «Почты Mail.ru» решены около 60 задач для повышения невизуальной доступности 1
31.05.2023 VK проводит «День защиты детей в интернете» 1
24.05.2023 «Добро Mail.ru» стало частью мегабренда VK 1
07.02.2023 CRM-система «Ночлежки» стала доступнее региональным организациям помощи бездомным 1
08.12.2022 VK передала умные колонки в российские больницы 1
14.09.2022 Голосовой помощник «Маруся» от VK научились отвечать на вопросы о благотворительности. 1
04.08.2022 «Облако» и «Добро Mail.ru» открывают бесплатный доступ для НКО 1
13.07.2022 Благотворительные организации при поддержке «Добра Mail.ru» бесплатно получат ПО «Мойофис» 1
17.05.2022 «Почта Mail.ru» и «Маруся» поддержат пожилых людей 1
25.03.2022 Сервисы и проекты VK присоединяются к акции Час Земли 1
22.12.2014 «Добро Mail.Ru» запустил благотворительный сервис для бизнеса 1
10.12.2014 Falcongaze начал сотрудничать с Воронежским институтом МВД России 1
16.04.2007 «ДиалогНаука» и «ИТАР-ТАСС»: сотрудничество в сфере ИБ 1
12.04.2007 11-й Российский интернет-форум подвел итоги 1

Публикаций - 18, упоминаний - 18

Бабкин Александр и организации, системы, технологии, персоны:

VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 5104 11
VK - Mail.ru Group 3624 10
Security Vision - Интеллектуальная безопасность 339 2
ФСБ РФ - НКЦКИ - Национальный координационный центр по компьютерным инцидентам Федеральной службы безопасности 198 2
MIG Telecom - МИГ Телеком 16 1
VR Inclusion - Ремэмбрэнс 2 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5741 1
МегаФон - NetByNet - WiFire - Нэт Бай Нэт Холдинг 149 1
VK Cloud Solutions - Mail.Ru Cloud Solutions (MCS) 522 1
1С-Битрикс - Bitrix 682 1
Falcongaze - Фалконгейз 78 1
Рунити - Руцентр - RU-Center Group - Ру-Центр групп - РСИЦ - Региональный сетевой информационный центр - Hosting Community - Хостинг-Центр РБК - РБК ХЦ 522 1
Chronopay - Хронопэй - Хронопей Сервисез - Хронопей Восток - электронная платёжная система 186 1
Системный софт - SysSoft - Сиссофт 261 1
ESG - Enterprise Strategy Group 270 1
ДиалогНаука 273 1
Google LLC 12829 1
Обнажённые сердца - фонд 11 2
ГПБ - Газпромбанк 1298 2
Лесные дали - пансионат 19 1
Арифметика добра - фонд 3 1
Московский дом книги - МДК ОЦ АО 6 1
Почта России ПАО 2401 1
МКБ - Московский кредитный банк 660 1
РусГидро ПАО - ГидроОГК 391 1
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 567 1
ЦИАН - CIAN 201 1
Capital Group 85 1
Сбер - Кухня на районе - Локалкитчен 39 1
Группа Самолет 110 1
Старость в радость - благотворительный фонд 3 1
ЦБ РФ - ФинЦЕРТ - FinCERT - Financial Computer Emergency Response Team - Центр мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере 283 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13963 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3612 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5878 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3737 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5483 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4997 1
Федеральное собрание Российской Федерации 318 1
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1217 1
IEC - International Electrotechnical Commission - МЭК - Международная электротехническая комиссия 381 1
Минцифры РФ - Роспечать - Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям - Минпечати РФ 260 1
Правительство Тюменской области - Тюменская областная дума - Органы государственной власти Тюменской области 144 1
U.S. Department of Commerce - NIST - National Institute of Standards and Technology - Национальный институт стандартизации и технологий США 412 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1534 1
РОЦИТ - Региональный общественный центр интернет-технологий 229 1
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 269 1
WWF - World Wildlife Fund - World Wide Fund for Nature - Всемирный фонд дикой природы 60 1
Подари жизнь - Российский негосударственный благотворительный фонд 24 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 27116 5
Искусственный интеллект - Голосовой бот - Голосовой роботизированный помощник (ассистент) - Voice assistant - Интеллектуальные помощники - Speech Attendant 3669 5
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 36151 4
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 55078 3
Умные платформы 2025 3
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36941 3
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 26550 3
Blog - Weblog - Блог-платформы - Онлайн-дневники - Блогосфера 3285 2
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 24199 2
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13355 2
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18448 2
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 8540 2
Кибербезопасность - SIEM - Security Information and Event Management - SOC - Security Operation Center - Управление информацией и событиями в системе безопасности - Автоматизированной системы обработки инцидентами, АСОИ - Центр управления инцидентами ИБ 3271 2
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 6740 2
Кибербезопасность - NGFW - Next-Generation Firewall - Межсетевые экраны нового поколения - МФМЭ - многофункциональный межсетевой экран 863 2
Кибербезопасность - CERT - Computer Emergency Response Team - Компьютерная группа реагирования на чрезвычайные ситуации 369 2
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8819 2
Кибербезопасность - СЗИ - СрЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 5319 2
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 7533 2
Кибербезопасность - Cyber Threat Intelligence - Платформы и сервисы киберразведки - Threat Detection Technology (TDT) - Система анализа расследования киберпреступлений, выявления готовящихся атак, фишинга и онлайн мошенничества - Threat Hunting 994 2
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 9757 2
Кибербезопасность - SOAR - Security Orchestration, Automation and Response - Incident Response Platform, IRP - Cybersecurity Incident Response Plan, CSIRP - Digital Forensics and Incident Response, DFIR - Реагирование и расследования инцидентов ИБ 1258 2
CMDB - Configuration Management Data Base - Управление уровнем услуг и конфигурациями баз данных 216 2
Кибербезопасность - Контент-фильтр - Безопасное информационное пространство для детей - Родительский контроль - Parental control - Детский режим (контент) - Children's mode (content) - Детская почта - Защита от детей - Семейные настройки 1213 2
Кибербезопасность - SGRC - Security Governance, Risk Management and Compliance - Управление безопасностью, рисками и соответствием законодательству 248 2
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 6729 2
БТиЭ - Умная колонка - Smart speaker - Смарт-динамик - Устройство класса интеллектуальной (умной) бытовой техники 648 2
Адресная книга - Address Book - Телефонная книга - Персональный органайзер - Жёлтые страницы - Personal organizer - Yellow Pages 1019 1
Application store - магазин приложений 1491 1
Оповещение и уведомление - Notification 6190 1
Кибербезопасность - DDP - Distributed Deception Platform - Платформы создания распределенной инфраструктуры ложных целей - Sandbox - Песочница - изолированная среда для безопасного исполнения компьютерных программ - Системы киберобмана 798 1
Hacktivism - Хактивизм 312 1
ОС - Российские операционные системы - Отечественные операционные системы - импортонезависимые ОС 642 1
Search engine - Information Retrieval - Релевантный поиск данных - Релевантность - Relevance - актуальность, уместность - соответствие интента (поискового намерения) 861 1
Data mapping - Маппирование - Маппинг - в программировании определение соответствия между различными моделями данных 15 1
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10898 1
SCM - Supply Chain Management - Системы управления цепочками поставок - SCP - Supply Chain Planning - DDMRP - Demand Driven Material Requirements Planning - SCE - Supply Chain Execution - DRP - Distribution Resources Planning - Управление снабжением 1748 1
Кибербезопасность - НСД - Несанкционированный (неправомерный) доступ к информации - контроль целостности - компрометация (криптография) - Compromise Assessment - Data security 3159 1
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 5427 1
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 7641 1
VK Добро - Mail.ru Добро 25 11
VK - Mail.ru Маруся - голосовой помощник 206 5
Google Android 15392 3
Apple iOS 8665 3
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5898 2
VK - Mail.Ru Почта - Почта Mail 430 2
MITRE ATT&CK - MITRE Adversarial Tactics, Techniques, and Common Knowledge - Структурированный список поведений киберпреступников 151 2
VK - Mail.ru Капсула - умная колонка 57 2
Много приложений - RuStore - Рустор 671 1
Yandex YaLM - Yet Another Language Model - YandexGPT - YaGPT - Балабоба - генеративная нейросеть - YML - Yandex Market Language 380 1
OpenAI - ChatGPT 784 1
Security Vision NG SOAR - Security Vision Next Generation SOAR 21 1
MITRE ATLAS 3 1
ЦИАН - ЦИАН.Добро 2 1
ФСБ РФ - ГосСОПКА - Государственная система обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак 316 1
Apple macOS 2477 1
Новые облачные технологии - МойОфис 973 1
Microsoft Windows 17048 1
VK - Mail.ru - Одноклассники 1773 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar JSOC - Jet Security Operations Center - Solar JSOC One 326 1
ФГИС Меркурий - Федеральная государственная информационная система электронной сертификации грузов, за которыми установлен государственный ветеринарный контроль на территории РФ 240 1
МКС - Международная космическая станция - ISS - International Space Station 1548 1
Security Vision IRP SOAR - Security Vision Incident Response Platform 87 1
VK - Mail.ru Облако - Облако@Mail.Ru - Mail.ru Облачное хранилище 216 1
VK - Mail.ru Atom - браузер 8 1
VK - Яндекс.Дзен 270 1
Новые облачные технологии - МойОфис Образование 35 1
VK - Mail.ru Дети 12 1
ФСТЭК РФ БДУ - Банк данных угроз Федеральной службы технико-экспортного контроля 87 1
Новые облачные технологии - XO_Fonts - свободный набор шрифтов 15 1
VK Music - ВКонтакте Музыка - VK Music Awards 94 1
Морозов Роман 10 1
Наиля Новожилова 1 1
Васильева Елена 3 1
Олескина Елизавета 1 1
Фадеева Анна 1 1
Заварухин Владимир 1 1
Путин Владимир 3483 1
Рейман Леонид 1066 1
Миронов Сергей 64 1
Акимов Александр 28 1
Батанов Андрей 17 1
Сеславинский Михаил 32 1
Щеглов Петр 91 1
Медведев Дмитрий 1666 1
Походня Инна 9 1
Бяхов Олег 59 1
Твердынин Марк 19 1
Романченко Андрей 20 1
Лесников Алексей 25 1
Россия - РФ - Российская федерация 169053 16
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 48217 3
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 55157 2
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19829 2
Россия - ЦФО - Воронежская область - Воронеж 1755 2
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13880 1
Земля - планета Солнечной системы 10923 1
Армения - Республика 2478 1
Беларусь - Белоруссия 6374 1
Россия - УФО - Екатеринбург - Свердловск 4566 1
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 3079 1
Россия - СФО - Новосибирск 4955 1
Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток - Владивостокская городская агломерация 1829 1
Россия - СФО - Омская область - Омск 1308 1
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 3250 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар - Екатеринодар 2426 1
Россия - УФО - Пермский край - Пермская область - Прикамье 1851 1
Россия - УФО - Тюменская область 1398 1
Нидерланды 3778 1
Эстония - Эстонская Республика 846 1
Россия - ПФО - Башкортостан - Уфа - Уфимская агломерация 1342 1
Россия - ЦФО - Ярославская область - Ярославль - Ярославская агломерация 849 1
Россия - СФЗО - Калининградская область - Калининград 1685 1
Россия - ДФО - Хабаровский край - Хабаровск 1317 1
Россия - СФО - Томская область - Томск 1064 1
Австрия - Австрийская Республика 1362 1
Латвия - Латвийская Республика 840 1
Россия - ПФО - Самарская область - Тольятти 452 1
Россия - СФО - Хакасия Республика 621 1
Россия - УФО - ХМАО-Югра - Ханты-Мансийск 219 1
Россия - ПФО - Чувашия - Чебоксары - Чебоксарская агломерация 321 1
НКО - Некоммерческая организация 654 6
Благотворительность - благотворительные организации - благотворительный сектор экономики - пожертвования 531 5
Здравоохранение - Психология - психологическая поддержка - психические расстройства - психоанализ - психическое здоровье - психоэмоциональное здоровье 1567 3
Юриспруденция - юридическая консультация - юридические услуги 9014 3
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 34422 3
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18470 3
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экомониторинг - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4629 2
Рунет - Русскоязычный интернет - Кириллические домены .Ru .РФ .РУС - Российский сегмент сети Интернет 3826 2
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 10593 2
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 58658 2
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16410 2
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 54274 2
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 7593 2
Здравоохранение - Психология - Стресс - Stress - состояние повышенного напряжения 1165 1
Лесное хозяйство - Лесная промышленность - Лесозаготовительная техника - Регулирование лесопользования - контроль за использованием лесных ресурсов - Инициатива устойчивого лесопользования - Sustainable Forestry Initiative 1521 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11542 1
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 3563 1
HRM - KPI - Мотивация персонала - Staff motivation 664 1
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6757 1
Статистика - Statistics - статистические данные 1908 1
СВО - Специальная военная операция на Украине - Спецоперация на Украине 883 1
Здравоохранение - Донорство - Переливание крови - Программы развития добровольного донорства крови 306 1
Здравоохранение - Старость - Старение человека - Геронтология - Долголетие - Гериатрия - Age Tech - цифровизация и увеличение продолжительности жизни 996 1
Международный день защиты детей - 1 июня 35 1
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7985 1
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3849 1
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 4008 1
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 6291 1
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 3110 1
ФЦП Информационное общество - Федеральная целевая программа 1335 1
Compliance - Комплаенс - Соответствие внутренним или внешним требованиям (нормам) 498 1
Социальная инженерия - Социальный инжиниринг - Social Engineering - Психологическое манипулирование людьми - Psychological manipulation of people - Социотехнические атаки - Sociotechnical attacks 1256 1
MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Influencers Control Center, ICC - инструмент для хранения и управления аккаунтами бренда - Brand Safety - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг 2790 1
Федеральный закон 38-ФЗ - О рекламе 273 1
Cyberbullying - Кибербуллинг - Интернет-травля - Киберзапугивание - Киберсталкинг - Trolling - Троллинг 104 1
Работодатель - Один из субъектов трудового права 3228 1
Шрифт Брайля - Брайлевский шриф - рельефно-точечный тактильный шрифт 85 1
PrivacyTech - Коммерческая тайна - Commercial secret - Confidential data - режим конфиденциальности информации 610 1
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1303 2
МВД РФ - Воронежский институт МВД Российской Федерации 11 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1746 1
МИД РФ - МГИМО - Московский государственный институт международных отношений (университет) 160 1
VK - Skillbox - Скилбокс 151 1
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 660 1
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет - Московский инженерно-физический институт 506 1
РАЭК - Премия Рунета - Национальная премия за вклад в развитие российского сегмента сети Интернет 104 2
ДВИФ - Дальневосточный интернет-форум 6 1
РИФ - Российский инвестиционный форум 83 1
РИФ - Российский Интернет Форум 109 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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