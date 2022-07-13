Благотворительные организации при поддержке «Добра Mail.ru» бесплатно получат ПО «Мойофис»

«Мойофис», российский производитель офисного программного обеспечения для совместной работы с документами и коммуникаций, и сервис «Добро Mail.ru» запустили совместный проект, цель которого – упростить переход благотворительных организаций на отечественные технологии и ускорить процесс цифровой трансформации некоммерческих организаций.

В рамках проекта все 230 благотворительных организаций, зарегистрированных в сервисе «Добро Mail.ru», смогут бесплатно в два клика скачать офисное программное обеспечение «Мойофис Образование» с сайта компании-разработчика. Для получения дистрибутива необходимо указать название организации, ИНН, имя и почту контактного лица, а также количество планируемых установок ПО. Заявка будет мгновенно одобрена, и на указанную почту придет ссылка на скачивание дистрибутива.

Благотворительные организации, которые не зарегистрированы в сервисе «Добро Mail.ru», также могут скачать продукты «Мойофис», оставив заявку на сайте компании-разработчика. Срок рассмотрения такой заявки составит до 3 рабочих дней.

Для того, чтобы новые пользователи смогли легко и быстро начать работать в новых редакторах документов, «Мойофис» проведет бесплатные вебинары.

«Мойофис Образование» — это набор настольных редакторов документов, с их помощью сотрудники благотворительных организации могут создавать и редактировать тексты, таблицы, а также работать с презентациями. В пакет также входит бесплатный набор шрифтов XO_Fonts — метрических аналогов распространенных иностранных шрифтов. При использовании XO_Fonts в офисном ПО сохраняется оригинальное форматирование и верстка документов, ранее созданных с использованием популярных зарубежных шрифтов. Набор XO_Fonts также можно использовать и в других программах.

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«Предоставляя благотворительным некоммерческим организациям бесплатный доступ к редакторам документов «Мойофис», мы даем возможность их специалистам быстро перейти на использование современных и безопасных отечественных ИТ-продуктов. На бесплатных вебинарах, которые мы проведем для наши новых пользователей, слушатели не только узнают о функциональности «Мойофис Образование», но и научатся эффективно использовать офисное ПО в своей ежедневной работе», — сказал Петр Щеглов, директор по продуктовому маркетингу «Мойофис».

«Мы в VK уверены: технологии объединяют и помогают. Это необходимо сегодня, когда НКО нуждаются в особой поддержке со стороны бизнеса. Для нас важно предоставлять некоммерческим организациям доступ к сервисам и технологиям, которые смогут упростить их работу, и мы рады, что «Мойофис» выступил с полезной инициативой. Используя современное офисное ПО, благотворительные некоммерческие организации, прошедшие проверку «Добра Mail.ru», смогут организовать удобную работу с документами и сделать свою системную деятельность эффективнее», — отметила Александра Бабкина, руководитель сервиса «Добро Mail.ru», директор социальных проектов VK.