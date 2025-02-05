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Индексная книга (каталог) CNews*
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Щеглов Петр



05.02.2025 Как бизнес выбирает почту, мессенджер и ВКС: исследование VK Tech 1
23.01.2024 «МойОфис» выпустил масштабное обновление настольных редакторов для частных лиц 1
05.12.2023 «Мойофис» обновил мобильное приложение для ОС «Аврора» 1
15.11.2023 В Mailion 1.6 реализованы новые технологии для комфортного перехода с иностранных почтовых решений 1
30.10.2023 Российские разработчики стали продавать единые лицензии для Windows и Linux 1
12.10.2023 «Крайон» запускает собственный демо-стенд Squadus 1
29.09.2023 «Мой офис» и НТЦ ИТ «Роса» подтвердили совместимость новых версий своих продуктов 1
05.09.2023 «Мойфис» реализовал возможность коммуникаций между командами разных организаций в цифровом рабочем пространстве Squadus 1
31.08.2023 Подтверждена совместимость «1С:Документооборот» и почтовых систем «Мой офис» 1
30.08.2023 К началу учебного года «Мойофис» добавил более 600 улучшений в офисное ПО для школ 1
07.08.2023 InfoWatch Traffic Monitor интегрирован с корпоративной почтовой системой Mailion 1
24.07.2023 «Мой офис Почта 2» совместима с DLP-системой «Кибер протего» 1
20.06.2023 Крупное обновление «Мойофис»: 1300 изменений, улучшений и новых функций 1
20.06.2023 В «Мой офис» встроили электронную подпись. Теперь документооборот стал юридически значимым 1
25.04.2023 Платформа Webinar завершила интеграцию с «Моим офисом» 1
17.04.2023 В России готовятся к выпуску планшет и смартфон на ОС «Аврора» специально для чиновников 1
05.04.2023 Приложение «Мойофис документы» появилось в Galaxy Store 1
28.03.2023 «Мойофис» представил нативное мобильное приложение для ОС «Аврора» 1
22.03.2023 Количество скачиваний решений «Мойофис» для частных пользователей превысило 20 миллионов 1
02.03.2023 «МойОфис» рассказал об изменениях в партнерской программе 1
09.02.2023 VideoMost и «Мойофис» – вместе. Интеграция ВКС и почты 1
03.10.2022 Продукты «Мой офис» совместимы со средством защиты информации от несанкционированного доступа Dallas Lock 1
26.09.2022 Продукты «Мой офис» совместимы с приложением «КриптоАРМ ГОСТ» для электронной подписи и шифрования 1
13.09.2022 «Мой офис» крупно обновился. Веб-редакторы можно встраивать в сторонние системы 1
31.08.2022 Исчезнувшую из российских магазинов Windows заменяют отечественные Linux 1
13.07.2022 Благотворительные организации при поддержке «Добра Mail.ru» бесплатно получат ПО «Мойофис» 1
29.06.2022 В портфеле «Инфосистемы Джет» появились решения «МойОфис» 1
29.06.2022 В портфеле «Инфосистемы джет» появились решения «Мой офис» 1
07.06.2022 «МойОфис документы» стал первым офисным ПО в российском магазине приложений RuStore 1
14.04.2022 В «Мой офис Почта 2» интегрировано ВКС-решение Trueconf 1
14.04.2022 Россиянам запретили самые популярные в мире шрифты. Times New Roman и Arial им больше недоступны 2
13.04.2022 В «МойОфис Почта» реализована интеграция с DLP-системой InfoWatch Traffic Monitor 1
11.04.2022 «Мой офис» создал инструмент для отказа от технологии Microsoft 1
07.04.2022 Минцифры рассказало чиновникам, чем им заменить Chrome, Zoom, WhatsApp и GMail 1
06.04.2022 За год предустановки частные пользователи установили продукты «МойОфис» 11 млн раз 1
04.04.2022 Большинство россиян одобряют предустановку отечественного ПО: итоги исследования «МойОфис» и агентства BCGroup 1
04.04.2022 Параллельный импорт смартфонов задушат штрафами 1
25.03.2022 Госсайты пока не смогли отказаться от западных шрифтов, изгнанных из ГОСТов 2
24.03.2022 «МойОфис» и Tegrus подтвердили одновременную работу 600 тыс. пользователей в корпоративной почте Mailion 1
22.02.2022 «Мой офис» и «Аладдин Р.Д» интегрировали свои продукты для защиты информации в электронной почте 1

Публикаций - 55, упоминаний - 57

Щеглов Петр и организации, системы, технологии, персоны:

Новые облачные технологии (НОТ) 445 11
Microsoft Corporation 24646 7
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 1899 7
Google LLC 11799 6
Ростелеком 9718 5
Dropbox 498 5
ЭР-Телеком Холдинг - ЭРТХ - Акадо Холдинг - Акадо Телеком - Комкор - Московская телекоммуникационная корпорация 805 4
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4895 4
TrueConf - ТруКонф 398 4
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 3929 4
Apple Inc 12117 4
Ростелеком ОМП - Открытая мобильная платформа 432 3
Huawei 3942 3
Box inc - box.com - box.net 359 3
Selectel - Селектел 388 2
Dr.Web - Доктор Веб 1256 2
Ред Софт - Red Soft 713 2
Базальт СПО - BaseALT 658 2
Aladdin R.D. - Аладдин Р.Д. 419 2
Xiaomi 1740 2
Samsung Electronics 10273 2
VK - Mail.ru Group 3456 2
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1134 2
МТС Линк - Вебинар.ру - Webinar.ru - Webinar Group - Вебинар Технологии 324 2
VideoMost - ВидеоМост 276 2
InfoWatch - Инфовотч 1015 2
ParaType - ПараТайп 9 2
Broadcom - VMware 2365 1
Edelweiss - Эдельвейс 58 1
Элемент ГК - Микрон - Micron 1466 1
Т-Платформы - T-Platforms 395 1
TSMC - Taiwan Semiconductor Manufacturing Company - TSMT - Taiwan Surface Mount Technology 900 1
Baikal Electronics - Байкал Электроникс 411 1
DEPO Computers - Депо Электроникс 637 1
Smart Technologies - Aquarius - Аквариус - Аквариус Системз Интеграл 852 1
Mali 36 1
Т-Нано - Нанотехнологический центр 36 1
Lagrange Project - Проект Лагранж 5 1
Basis - Tionix - Тионикс - 79 1
Selectel Lab 7 1
РЖД - Российские железные дороги 1905 2
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 802 2
SANS Institute - Escal Institute of Advanced Technologies - SANS Technology Institute - SANS Software Security Institute - SANS Internet Storm Center 116 1
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 659 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2361 1
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1343 1
Газпром ПАО 1342 1
Почта России ПАО 2118 1
Островок.ру - Ostrovok.ru 86 1
ЦИАН - CIAN 133 1
Туту.ру - Tutu.ru - Новые Туристические Технологии, НТТ - российский сервис путешествий 56 1
eBay Inc 1621 1
Gett 81 1
Uber 331 1
Автолига 1 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 977 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2808 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11675 8
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 2998 4
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 2896 3
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5932 2
ВЭБ.РФ - РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 332 2
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4125 2
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2749 2
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2508 2
Администрация Президента РФ - Управление делами президента Российской Федерации 172 2
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2850 1
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция Министерства внутренних дел РФ - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения 1378 1
Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 751 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4527 1
Генпрокуратура РФ - СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации - Генпрокуратура РФ - СКР РФ ГСУ - Главное следственное управление Следственного комитета РФ 679 1
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1364 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3143 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 1969 1
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1217 1
Росгвардия - Федеральная служба войск национальной гвардии РФ 250 1
Росстандарт - Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии - Ростехрегулирование - Госстандарт 342 1
Рособрнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки 163 1
Минприроды РФ - Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации 140 1
ТПП РФ - Торгово-промышленная палата Российской Федерации 410 1
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1665 1
Правительство Республики Татарстан - Аппарат Кабинета Министров Республики Татарстан - Президент Республики Татарстан - органы государственной власти 288 1
СФР - ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 427 1
Правительство Ростовской области - Губернатор Ростовской области - Центр цифровой трансформации Ростовской области АНО - органы государственной власти 66 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1393 1
Информика ФГАУ ГНИИ ИТТ - Государственный научно-исследовательский институт информационных технологий и телекоммуникаций 42 1
СФР - Соцфонд - Социальный фонд России - Фонд пенсионного и социального страхования Российской Федерации 113 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 662 4
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 721 1
РАТЭК - Ассоциация производителей электроники - Ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники 115 1
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 6258 35
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 66329 29
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19444 22
Офисные приложения - Офисные пакеты ПО - Office Applications - Office Software packages 1990 21
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 29773 20
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24191 18
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Новые облачные технологии - МойОфис 781 51
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Google Android 14025 13
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Новые облачные технологии - МойОфис Таблица 30 8
Apple macOS 2067 7
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Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2039 7
Новые облачные технологии - МойОфис Частное облако - MyOffice Private Cloud 73 7
Microsoft Office 3739 6
Google One - Google Drive - Google Диск - Сервис хранения, редактирования и синхронизации файлов 328 6
Новые облачные технологии - МойОфис Профессиональный 64 6
Новые облачные технологии - МойОфис Текст 22 6
Apple macOS X - OS X Rhapsody - OS X Mavericks 1521 5
Microsoft OneDrive - Microsoft SkyDrive 472 5
Google Play - Google Store - Android Market 3296 5
Ростелеком - ОМП - Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 831 5
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КриптоПро CSP СКЗИ 212 5
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Microsoft Office Open XML - Microsoft OOXML 119 5
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Ред Софт - Ред ОС - RedOS 934 4
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Чеглаков Андрей 57 4
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Корнев Александр 6 1
Бабкин Александр 16 1
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Россия - РФ - Российская федерация 144787 51
Африка - Африканский регион 3482 6
Казахстан - Республика 5541 5
Беларусь - Белоруссия 5681 5
Франция - Французская Республика 7855 5
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Египет - Арабская Республика 1006 4
Португалия - Португальская Республика 919 4
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США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52168 4
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Великобритания - Виргинские Острова 231 3
Мальдивы - Мальдивская Республика 65 3
Европа 21785 2
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43297 2
Камерун - Республика 55 2
Чили - Республика 469 2
Колумбия - Республика 529 2
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Россия - ПФО - Татарстан - Иннополис 561 1
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Сенегал - Республика 28 1
Гамбия - Республика 13 1
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Россия - ЦФО - Орловская область - Орёл 426 1
Америка Латинская 1815 1
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Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29162 18
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ФГОС РФ - Федеральный государственный образовательный стандарт Российской Федерации 18 2
Санкции - Антироссийские санкции - Санкции против России 534 2
ARPU - Average Revenue Per User - Средний доход от каждого активного пользователя за период 761 1
ОЭЗ - Особая экономическая зона - Свободная экономическая зона - Special Economic Zone - Free Economic Zone 889 1
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 6409 1
MAU - Monthly Active Users - Ежемесячные активные пользователи 221 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13560 1
КоАП РФ - Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях 495 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18560 1
Импортозамещение - параллельный импорт 486 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 4831 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 9837 1
Пропаганда и агитация 192 1
Досуг, отдых и развлечения - Leisure, recreation and entertainment - свободное время 2659 1
Налогообложение - ИНН - Идентификационный номер налогоплательщика 697 1
СВО - Специальная военная операция на Украине - Спецоперация на Украине 668 1
Коммерсантъ - Издательский дом 1875 5
Times 624 2
FT - Financial Times 1224 1
Ведомости 1010 1
D-Russia - Экспертный центр электронного государства 69 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8140 3
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3210 2
BCGroup - БИСИГРУПП 10 2
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей 688 1
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 563 1
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2429 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2025 годы.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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