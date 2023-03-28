«Мойофис» представил нативное мобильное приложение для ОС «Аврора»

«Мойофис», российская компания-разработчик офисного программного обеспечения для совместной работы с документами и коммуникаций, объявляет о выпуске мобильного приложения «Мойофис документы» для ОС «Аврора». Решение позволяет работать с текстовыми и табличными документами, а также с презентациями на смартфонах и планшетах с защищенной операционной системой «Аврора 4.0». Об этом CNews сообщили представители компании «Открытая мобильная платформа».

Мобильное приложение «Мойофис документы» для ОС «Аврора» предназначено для сотрудников государственных организаций и крупных коммерческих предприятий, которым требуется работа с документами в безопасной корпоративной среде и обеспечение полного контроля над данными. Новинка обладает необходимыми функциями для осуществления типовой офисной деятельности вне рабочего места, например, на выездах и в командировках.

«Мойофис документы» для ОС «Аврора» — первое нативное приложение для ОС «Аврора», которое позволяет локально работать с текстовыми, табличными файлами и презентациями на устройстве пользователя и не требует подключения к интернету.

С помощью приложения при работе с текстами пользователи могут просматривать, создавать, редактировать, а также осуществлять поиск по тексту и производить исправление ошибок. Помимо этого, табличный редактор позволяет форматировать ячейки, работать с графиками и диаграммами, а также выполнять вычисления при помощи формул. Мобильное приложение отображает презентации, позволяет запустить слайд-шоу, а также использовать таймер демонстрации.

«Сегодня сложно представить деятельность государственных и коммерческих структур без использования мобильных устройств. Благодаря усилиям «Мойофис», наши заказчики и пользователи получили возможность работы с документами в доверенной и безопасной отечественной среде Аврора», — сказал Алексей Коган, директор по стратегическому развитию компании «Открытая мобильная платформа».

«Мойофис сотрудничает с компанией «Открытая мобильная платформа» с 2019 г. За это время ОС «Аврора» сделала качественный скачок в своем развитии, изменились как ее архитектура, так и технологический стэк. Такие перемены позволили нам, разработчику офисного ПО, реализовать еще больше востребованных функций. В этой операционной системе наше приложение работает нативно и не требует подключения к интернету, благодаря чему корпоративные пользователи смогут безопасно работать с документами со своих мобильных устройств в любое время и из любого места», — отметил Петр Щеглов, директор по продуктовому маркетингу «Мойофис».

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Мобильное приложение «Мойофис документы» для мобильных устройств под управлением ОС «Аврора» 4.0 поставляется заказчикам в рамках реализуемых проектов.

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«Мойофис» – российская компания-разработчик безопасных офисных решений для общения и совместной работы с документами. Платформа «Мойофис» включает в себя полный набор необходимых настольных, мобильных и веб-приложений для общения и работы с документами на компьютерах, планшетах и смартфонах в любой точке мира. Решения «Мойофис» обеспечивают полный контроль над данными, соответствуют отраслевым стандартам безопасности, подходят для организаций любого размера, а также для домашнего использования и доступны на 14 языках. «Мойофис» создает высокотехнологичные продукты с 2013 г. В партнерскую сеть компании входит более 2400 авторизованных партнеров во всех регионах России и за рубежом. Все решения «Мойофис» входят в реестр отечественного ПО и соответствуют требованиям российского законодательства.

Компания «Открытая мобильная платформа» занимается разработкой и продвижением первой российской мобильной операционной системы «Аврора» и платформы управления мобильными устройствами «Аврора центр». ОС «Аврора» и платформа «Аврора центр» формируют доверенную и безопасную мобильную среду для корпоративных и государственных заказчиков, гарантируя защищенный доступ сотрудников к информационным системам. Заказчик может самостоятельно централизованно управлять устройствами сотрудников и терминалами. Мобильная операционная платформа позволяет создавать гибкие отраслевые решения под требования конкретного заказчика.