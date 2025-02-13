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Индексная книга (каталог) CNews*
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Ростех Росэлектроника ЦНИИ ЭИСУ РОМОС Российская мобильная операционная система



13.02.2025 Доступен к заказу промышленный планшет MIG T8X на операционной системе «Ред ОС М» 1
24.10.2024 «Транссеть» и «Ред Софт» выпустили мобильное приложение «ТРС.Обходчик» 1
18.10.2024 Представлен платежный терминал на ОС «Аврора» 1
27.08.2024 Суверенные российские редакторы документов приятно обновились и заработали на новой отечественной мобильной ОС «Аврора» 1
19.08.2024 ГК InfoWatch защитит мобильные клиенты на ОС «Роса Мобайл» от утечек 1
14.08.2024 «VK Видео» теперь полностью совместимо с ОС «РОСА Мобайл» на смартфоне «Р-Фон» 1
25.06.2024 «Открытая мобильная платформа» и Yadro представили планшет Kvadra_T под управлением ОС «Аврора» 5.1 1
24.06.2024 В «РОСА Мобайл» появится система управления проектами от «Диджитал Маркетс» 1
23.05.2024 Устройства на ОС «Аврора 5.1» с RuStore доступны к заказу 1
16.05.2024 «Аврора» выстрелила: в НИЯУ МИФИ открыта новая лаборатория 1
04.04.2024 «Аквариус» и «Открытая мобильная платформа» завершили портирование корпоративной версии ОС «Аврора» на планшеты Aquarius Cmp NS220RE   1
19.02.2024 «Р7 Документы»: новый взгляд на редактирование и конвертацию для ОС «Аврора» 5-го поколения 1
16.02.2024 «Р7-Документы»: новый взгляд на редактирование и конвертацию для ОС «Аврора» 5-го поколения 1
30.01.2024 Мобильное приложение EOSmobile (ЭОС) теперь работает на отечественном планшете Т1100 с российской ОС «Аврора» 1
24.01.2024 Резидент «Сколково» выпустил решение на Авроре для защиты платежей 1
29.12.2023 Выпущено мобильное приложение СЭД «Тезис» для ОС Аврора 1
28.12.2023 Компания «Фрифлекс» запустила программный комплекс «Мобильный агент» для агентских сетей на ОС «Аврора» 1
27.12.2023 Партнерам Axoft доступна отечественная платформа «Аврора Центр» для управления корпоративными мобильными устройствами и приложениями 1
26.12.2023 НИЯУ МИФИ и «Открытая мобильная платформа» начинают сотрудничество в области мобильных технологий 1
21.12.2023 ОС «Аврора» портирована на планшет «Байтэрг МВК-Т2101» 1
14.12.2023 «Открытая мобильная платформа» выступит партнером школьного конкурса «Девушки в ИТ» 1
11.12.2023 «Открытая мобильная платформа» заявила о готовности к масштабному применению «Авроры» в странах СНГ 1
30.11.2023 «Вейваксесс» присоединилась к экосистеме разработчиков на ОС «Аврора» 1
13.11.2023 Страховые компании переходят на «Аврору» 1
08.11.2023 Платежный сервис «СБПэй» заработает на «Авроре» 1
25.09.2023 Вышел «Аврора центр» 4.0: единое управление корпоративными устройствами с ОС «Аврора», Android и Linux 1
18.09.2023 Вышло обновление Dr.Web для мобильных устройств и планшетов на ОС «Аврора» 1
14.09.2023 Разработано приложение конференции CrossConf на ОС «Аврора» с использованием фреймворка Flutter 1
13.09.2023 Первое полностью российское мобильное рабочее место представлено на ВЭФ-2023 1
21.08.2023 Компания ОМП опубликовала Flutter SDK с начальной поддержкой ОС «Авроры» 1
07.07.2023 В «Открытой мобильной платформе» назначен директор по маркетингу и PR 1
21.06.2023 «Р7-офис» представил офлайн-версию редакторов для ОС «Аврора» 1
02.06.2023 «Мойофис» первым из российских вендоров офисного ПО расширил сотрудничество с экосистемой «Аврора» 1
25.04.2023 Разработчики ОС «Аврора» растят новое поколение системных инженеров-программистов 1
20.04.2023 АТОЛ планирует разрабатывать свои решения на базе российской мобильной ОС «Аврора» 1
28.03.2023 «Мойофис» представил нативное мобильное приложение для ОС «Аврора» 1
23.03.2023 «Лига цифровой экономики» будет внедрять мобильные решения на базе отечественной ОС «Аврора» 1
14.03.2023 Разработана мобильная ГИС Panorama Mobile для отечественной ОС «Аврора» 1
22.02.2023 На платформе «Аврора» появилось бесплатное навигационное приложение «СитиГИД М» 1
07.02.2023 Устройства «Рутокен» защищают доступ к мобильной ОС «Аврора» 1

Публикаций - 53, упоминаний - 53

Ростех и организации, системы, технологии, персоны:

Ростелеком ОМП - Открытая мобильная платформа 432 44
Ростелеком 9737 5
Smart Technologies - Aquarius - Аквариус - Аквариус Системз Интеграл 853 3
Марвел-Дистрибуция - Fplus - Фплюс - Ф-Плюс Оборудование и разработки - Ф-Плюс Мобайл - Fplusmobile - F+ tech - F+ data 269 3
Google LLC 11817 3
Friflex - Фрифлекс 3 3
НТЦ ИТ Роса - Научно-технический центр информационных технологий РОСА - Российские операционные системы 319 3
SAP SE 5280 2
8259 2
Ростех - Росэлектроника - ЦНИИ ЭИСУ ФГУП - Центральный научно-исследовательский институт экономики, информатики и систем управления 70 2
Рамэк-ВС - Рамэк-Вычислительные Системы 92 2
Dr.Web - Доктор Веб 1256 2
Актив - Актив-софт - Актив Технологии - Рутокен - Rutoken - Aktiv.Consulting 846 2
Microsoft Corporation 24657 2
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 3938 2
ИКС - Yadro - Группа компаний Ядро - КНС Групп 493 2
НИЯУ МИФИ - MEPHIUS Дизайн-центр 7 2
Ruteq - Рутек 28 2
X Corp - Twitter 2848 1
Воентелеком - Воентелеком — Интегрированные системы и сети - Воентелеком-Сервис 158 1
Эшелон НПО 131 1
Панорама КБ - Конструкторское бюро 166 1
Docsvision - ДоксВижн 1008 1
Росатом - РИР - Лига Цифровой Экономики 101 1
Baikal Electronics - Байкал Электроникс 411 1
Digital Design - Диджитал Дизайн 538 1
АТОЛ ГК - Автоматизация Торговли и Логистики 272 1
НКК - Национальная компьютерная корпорация - 302 1
Открытые технологии 701 1
Parallels Holdings - Параллелз Софтвер 513 1
Росатом - РИР - Лига Цифровой Экономики - Философия.ИТ 39 1
Марвел-Дистрибуция - Fplus - Ф-Плюс Оборудование и разработки - Авроид - Avroid 26 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4905 1
Автодория 44 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 1912 1
Acer Group - Асер Маркетинг Сервисиз 2554 1
Intel Corporation 12212 1
AMD - Advanced Micro Devices 4242 1
ASUS - AsusTek Computer Inc 2056 1
НКК - ГКС - Landata - Ландата НТЦ 99 1
Почта России ПАО 2118 4
РЖД - Российские железные дороги 1910 3
Интер РАО ЕЭС ПАО 338 3
Энергогарант САК ПАО 8 2
НСПК - Национальная система платежных карт 817 1
Россети ФСК - Российские сети Федеральная сетевая компания - Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 584 1
НТИ - Национальная технологическая инициатива Российской Федерации 379 1
Турция - энергетика - Аккую Нуклеар АЭС - атомная электростанция Турции - Akkuyu Nükleer Güç Santrali 13 1
МГУ Воробьёвы горы ИНТЦ - Инновационный научно-технологический центр - Акселератор возможностей - Воробьёвы горы ГБПОУ Центр технического образования 18 1
Ингосстрах СПАО 421 1
ПСБ - Промсвязьбанк 854 1
ВТБ - Открытие ФК - Росгосстрах 351 1
СО ЕЭС - Системный оператор Единой энергетической системы России АО - НТЦ ЕЭС - Научно-технический центр Единой энергетической системы 267 1
Альфа-Банк 1775 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4143 13
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2864 8
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3147 8
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11708 6
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 2998 4
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5949 2
Минцифры РФ - Росинформтехнологии - Федеральное агентство по информационным технологиям - ФАИТ 318 2
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5464 2
Федеральная служба по оборонному заказу - Гособоронзаказ - Рособоронзаказ 247 2
Миноборонпром - Министерство оборонной промышленности Российской Федерации - 1996-1997 годы 14 2
Генпрокуратура РФ - СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации - Генпрокуратура РФ - СКР РФ ГСУ - Главное следственное управление Следственного комитета РФ 681 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3287 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 4987 1
Генпрокуратура РФ - Военная прокуратура Российской Федерации - СКР РФ ГВСУ - Главное военное следственное управление Следственного комитета РФ 42 1
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция Министерства внутренних дел РФ - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения 1381 1
ЦСР - Центр стратегических разработок 138 1
МИД РФ - Министерство иностранных дел 425 1
Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 455 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3060 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4771 1
Правительство Республики Коми - органы государственной власти 90 1
Минстрой РФ - РосСтройКонтрол - Федеральный центр строительного контроля 1 1
Правительство Челябинской области 63 1
Госкорпорация по ОрВД ФГУП - Государственная корпорация по организации воздушного движения в Российской Федерации - Аэронавигация 60 1
Доверенная платформа - Ассоциация разработчиков компьютерных технологий доверия и безопасности - Тайзен.ру - Ассоциация разработчиков и пользователей открытой операционной системы Tizen 50 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25472 52
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 13840 40
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 66515 31
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11186 21
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19526 19
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Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 12221 17
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24237 16
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Ростелеком - ОМП - Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 834 45
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Qt Company - Trolltech - Quasar Technologies - Qt Framework - фреймворк для разработки кроссплатформенного ПО 130 2
C/C++ - Язык программирования 761 2
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НСПК - СБПэй 43 2
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 1590 2
Microsoft Office Word 776 2
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Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 925 1
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Pine64 - PinePhone Braveheart Edition - серия смартфонов 16 1
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Dr.Web Security Space 64 1
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Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8510 22
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29221 9
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6141 6
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24206 6
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Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 2373 4
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Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18613 3
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 8728 3
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 5791 2
Сельское хозяйство - Агропромышленный комплекс - АПК - Агропромышленного сектор экономики - Agricultural industry - Сельскохозяйственная техника 1643 2
Всероссийская перепись населения 175 2
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс - Топливная энергетика - Fuel and energy industry 1218 2
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14431 2
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5441 2
Инвентаризация - Пересортица - Инвентарные книги - Инвентарные операции - Inventory 495 2
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 2837 1
Физика - Physics - область естествознания 2649 1
ФЦП - Федеральная целевая программа - Федеральный проект 2133 1
CA - Certification authority - Удостоверяющие центры 886 1
Туризм деловой - Corporate travel - Командировки - Системы управления командировками - Деловые поездки 1242 1
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5028 1
ОКР - Опытно-конструкторские работы 180 1
Trademark - Торговая марка - Товарный знак - Торговый знак 3555 1
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 5673 1
КБ - Конструкторское бюро - Design bureau 297 1
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 2933 1
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3050 1
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 5548 1
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 6975 1
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МЧС РФ - ВНИИ ГОЧС ФГБУ - Всероссийский научно-исследовательский институт по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций МЧС России, федеральный центр науки и высоких технологий - Центр Антистихия ФКУ 25 1
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