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Ростех и организации, системы, технологии, персоны:
|Доверенная платформа - Ассоциация разработчиков компьютерных технологий доверия и безопасности - Тайзен.ру - Ассоциация разработчиков и пользователей открытой операционной системы Tizen 50 1
|Иваница Владимир 6 5
|Эйгес Павел 97 5
|Матюхин Владимир 61 2
|Медведев Дмитрий 1654 2
|Бельтов Андрей 6 2
|Кожанов Дмитрий 5 2
|Меньшов Кирилл 118 2
|Карпицкий Олег 70 2
|Никифоров Николай 1136 1
|Тамодин Николай 47 1
|Шойгу Сергей 89 1
|Островский Дмитрий 4 1
|Анфимов Павел 48 1
|Камалетдинов Ильдар 2 1
|Щеглов Петр 55 1
|Стрельцова Мария 1 1
|Мельников Алексей 61 1
|Батанов Эдуард 15 1
|Трояновский Владимир 62 1
|Кваша Екатерина 6 1
|Полякова Мария 2 1
|Казнова Татьяна 8 1
|Маркова Дарья 5 1
|Назаров Александр 65 1
|Федоров Федор 2 1
|Верестникова Дарья 34 1
|Филиппов Петр 1 1
|Аскарбекулы Нурсултан 1 1
|Черкасов Дмитрий 23 1
|Володин Роман 30 1
|Талызина Марина 1 1
|Коробцов Юрий 1 1
|Кравцов Сергей 54 1
|Богомолов Роман 1 1
|Анисимов Максим 27 1
|Преснякова Наталья 1 1
|Кудрявцева Наталья 12 1
|Питкевич Юлия 1 1
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