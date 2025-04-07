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Самойлов Владислав



07.04.2025 Строительная отрасль сможет обучиться ИИ с помощью курса от ДОМ.РФ и МИФИ 1
26.12.2023 НИЯУ МИФИ и «Открытая мобильная платформа» начинают сотрудничество в области мобильных технологий 1
29.09.2023 Wildberries создаст в НИЯУ МИФИ лабораторию для автоматизации складских процессов 1
10.06.2022 В НИЯУ МИФИ создан дизайн-центр микроэлектроники mephius 2

Публикаций - 4, упоминаний - 5

Самойлов Владислав и организации, системы, технологии, персоны:

НИЯУ МИФИ - MEPHIUS Дизайн-центр 7 3
КЭАЗ - Курский электроаппаратный завод - Электроаппарат 3 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 1979 1
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Московский центр SPARC-технологий 378 1
Baikal Electronics - Байкал Электроникс 415 1
Smart Technologies - Aquarius - Aerodisk - Аэродиск НИЦ - Научно-исследовательский центр 162 1
Росатом - КИС НПО - Kraftway - Крафтвэй корпорэйшн ПЛС 600 1
Ростелеком ОМП - Открытая мобильная платформа 435 1
ХайТэк - Hi-Tech 203 1
Центр микроэлектроники 24 1
Эремекс - Eremex 13 1
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 502 1
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 712 1
Минстрой РФ - Министерство строительства и ЖК РФ - Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства 321 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 20106 3
Электроника - Микроэлектроника, полупроводниковые приборы, материалы - Electronics - Microelectronics, semiconductor devices - Микроэлектронная компонентная база, МЭКБ - Наноэлектроника - Nanoelectronics 4237 3
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 67747 2
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25744 2
MedTech - Medical (HealthTech, e-Health, Digital Health) technology - МедТех - Цифровое (электронное) здоровье - Цифровизация здравоохранения (медицины) - Цифровые медицинские инструменты - Медицинские информационные продукты - Медицинская информатика 1582 1
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 13935 1
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 4819 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 14259 1
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 5543 1
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Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 51826 1
RISC - Reduced instruction set computer - Архитектура процессора 490 1
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MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 5195 1
Системное программное обеспечение - System software - Базовое ПО 897 1
САПР - Система автоматизированного проектирования - CAD - Computer-Aided Design - Цифровое проектирование 3780 1
Электроника - SoC - System on Chip - Система на кристалле, чипе - Технология мобильных систем на кристалле 555 1
HCI - Hyper-Converged Infrastructure - Гиперконвергентная инфраструктура - Гиперконвергенция 1015 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 31363 1
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12217 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 28369 1
Форсайт Мобильная платформа - ранее HyperHive 919 1
Ростелеком - ОМП - Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 844 1
Ростелеком ОМП - Аврора Центр - Sailfish Cloud RUS - Платформа управления мобильными устройствами 115 1
Ростех - Росэлектроника - ЦНИИ ЭИСУ - РОМОС - Российская мобильная операционная система 53 1
Google Flutter 55 1
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Африка Южная - Южно-Африканского плоскогорье 382 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29664 4
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51930 2
Атомная энергетика - Мирный атом - Атомная электростанция - Ядерное приборостроение - Термоядерная энергетика - Nuclear power industry - Thermonuclear reaction - 28 сентября в России отмечается День работника Атомной промышленности 3186 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18929 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики 395 1
Рунет - Русскоязычный интернет - Кириллические домены .Ru .РФ .РУС - Российский сегмент сети Интернет 3523 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 5855 1
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 5586 1
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 4921 1
MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Influencers Control Center, ICC - инструмент для хранения и управления аккаунтами бренда - Brand Safety - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг 2305 1
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет - Московский инженерно-физический институт 388 4
Дом.РФ - Цифровая академия 15 1
НИЯУ МИФИ - ИИКС - Институт интеллектуальных кибернетических систем 10 1
РАН - Российская академия наук 1906 1
РАН ИСП - Институт системного программирования имени В.П. Иванникова Российской академии наук 172 1
Hackathon - Хакатон - форум-соревнование для разработчиков 322 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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