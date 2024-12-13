Дом.РФ Цифровая академия
Дом.РФ и организации, системы, технологии, персоны:
|Renga Software - Ренга Софтвэа 32 1
|Дом.РФ Технологии - Дом.РФ Цифровые технологии 69 1
|Kaspersky - Лаборатория Касперского 4875 1
|Ростелеком 9701 1
|Дом.РФ АКБ - Российский капитал 489 13
|Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7302 2
|Фотодженика - Photogenica - фотобанк 963 1
|Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 800 1
|Альфа-Банк 1769 1
|Козак Николай 161 11
|Лукьянов Александр 42 3
|Акимов Павел 1 1
|Путин Владимир 3171 1
|Лозовик Анастасия 1 1
|Слуцкая Марина 3 1
|Жашков Михаил 1 1
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