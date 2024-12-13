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Дом.РФ Цифровая академия



13.12.2024 ДОМ.РФ присоединился к Альянсу в сфере искусственного интеллекта 1
02.10.2024 ДОМ.РФ представил топ ИИ-профессий будущего в сфере строительства 1
17.04.2024 ДОМ.РФ запустил образовательный курс «Искусственный интеллект. Погружение в технологии» на Edutoria 1
04.04.2024 ДОМ.РФ запустил бесплатный курс для школьников по профессии будущего «Экоаналитик» 1
03.04.2024 ДОМ.РФ разработал ТИМ-решение для строительства панельных домов 1
01.04.2024 ДОМ.РФ проведет в вузах России семинары по технологиям информационного моделирования 1
22.02.2024 Выпускники Цифровой академии ДОМ.РФ обменялись опытом применения полученных знаний в области ТИМ 2
15.01.2024 В России утвержден нацстандарт цифровых двойников зданий 1
08.12.2023 Роспатент зарегистрировал товарный знак «Цифровая академия ДОМ.РФ» 1
24.08.2023 «Дом.РФ» начал обучение сотрудников работе с искусственным интеллектом 1
14.06.2023 ДОМ.РФ предложил создать ИТ-стройотряды 1
02.06.2023 Экосистема жилищной сферы от Дом.рф объединила 40 цифровых сервисов 1
21.02.2023 Цифровая академия Дом.рф будет готовить специалистов по управлению ИИ 1

Публикаций - 13, упоминаний - 14

Дом.РФ и организации, системы, технологии, персоны:

Renga Software - Ренга Софтвэа 32 1
Дом.РФ Технологии - Дом.РФ Цифровые технологии 69 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4875 1
Ростелеком 9701 1
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 489 13
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7302 2
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 963 1
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 800 1
Альфа-Банк 1769 1
Минстрой РФ - Министерство строительства и ЖК РФ - Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства 312 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11626 1
Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 454 1
Росстандарт - Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии - Ростехрегулирование - Госстандарт 340 1
АФТ - Ассоциация Финтех 164 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50409 13
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13367 9
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 4992 4
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65968 4
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10160 3
EdTech - EDUTech - Цифровые образовательные инструменты - Дистанционные образовательные платформы - Образовательные информационные продукты - Learning Management System (LMS ) - Системы дистанционного обучения 1737 3
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19286 2
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса 4694 2
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 11945 2
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 5343 2
Ипотека цифровая - Дистанционная, онлайн, электронная ипотека 25 1
Кибербезопасность - DDP - Distributed Deception Platform - Платформы создания распределенной инфраструктуры ложных целей - Sandbox - Песочница - изолированная среда для безопасного исполнения компьютерных программ - Системы киберобмана 586 1
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13101 1
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуальные технологии 8556 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 12515 1
Digital Twins - DTO - Digital Twin of Organization - Цифровой двойник - Цифровые копии - Цифровые информационные модели - ЦИМ 1225 1
Микрофон - Microphone 2501 1
Data Analytics - Наука о данных - Data science - Даталогия - Datalogy 621 1
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 6554 1
PM - Project Management - PMP - Project Management Professional - PPM - Project & Portfolio Management - Профессионал в управлении проектами - Системы управления проектами - Проектное управление - Проектный офис - Project Tracker 3065 1
ESG - Environmental, Social, Governance - Экологическое, социальное и корпоративное управление - ESG-трансформация 145 1
PrivacyTech - Цифровой профиль гражданина - Цифровой образ - Цифровой след - Цифровая личность - Цифровой портрет - Цифровые отпечатки - Digital fingerprints - Digital footprint 502 1
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 12741 1
Экономическая безопасность - Проверка контрагентов - Оценка контрагентов - выявление рисков при взаимодействии с людьми и компаниями 2068 1
PLM - Product Lifecycle Management - Управление жизненным циклом изделия 1700 1
Predictive Analytics - Предикативная (предиктивная, прогностическая, прогнозная, предсказательная) аналитика 3156 1
CAE - Computer-Aided Engineering - Компьютерная инженерия - ПО для инженерных задач: расчётов, анализа и симуляции физических процессов - Software Engineering - Программная инженерия - инженерный анализ 399 1
Искусственный интеллект - Генеративный ИИ - Gen AI - Generative AI - «Креативный» искусственный интеллект - Генеративный искусственный интеллект - Generative artificial intelligence 342 1
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 4096 1
Python - высокоуровневый язык программирования 929 2
Дом.РФ - Цифровой контроль строительства - Дом.РФ ТИМ/BIM - Центр компетенций по ТИМ и цифровизации в жилищном строительстве Дом.РФ 21 2
Минцифры РФ - Гостех ФКУ - Государственные технологии ФКУ - Единая онлайн-платформа государственных сервисов и информационных систем 304 1
Дом.РФ - АИЖК ЕИСЖС - Единая информационная система жилищного строительства 18 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Суперсервисы 134 1
Козак Николай 161 11
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ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 562 1
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