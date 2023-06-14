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ДОМ.РФ предложил создать ИТ-стройотряды

Подготовка квалифицированных кадров, в том числе для ИТ-сферы и высокотехнологичного строительства, будет эффективнее при бесшовном образовании по техническим и инженерным специальностям. Об этом управляющий директор по ИТ и цифровой трансформации ДОМ.РФ Николай Козак рассказал в ходе сессии «Технологический суверенитет в ИТ: новые методологии, партнерства и центры компетенций для развития бизнеса и молодежи в РФ» в рамках ПМЭФ-2023.

Бесшовное образование

«Основа всех современных технологий — от интернета до искусственного интеллекта — это люди. Россия всегда была сильна своими физиками, математиками, инженерами и программистами. Чтобы это сохранять и преумножать - необходимо по-современному выстроить баланс базового и ситуативного образования, системных знаний и онлайн-курсов, теоретической подготовки и прикладной практики. Это путь и к насыщению многих отраслей качественными кадрами, и к достижению технологического суверенитета России», — сказал управляющий директор по ИТ и цифровой трансформации ДОМ.РФ Николай Козак на одной из сессий ПМЭФ-2023.

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Цифровая академия ДОМ.РФ открылась в августе 2021 года

Важно, чтобы этот процесс был бесшовным как с точки зрения возраста, так и в части технической. «Дети, которые в детстве играли с роботами, задавали качественно другие вопросы. Это самый простой пример бесшовного образования. Если мы начнем даже не со школы, а с детского сада правильно обучать, получим очень хорошие результаты. При этом важно вернуть престиж техническим специальностям, возродить романтику профессии инженера в духе ранних Стругацких, создать ИТ-стройотряды, когда круто быть инженером, круто поступать на мехмат», — отметил Николай Козак.

Спикер также считает, что образовательный процесс должен сочетать мотивацию и комфорт, в том числе цифровой. «Это уже бесшовное обучение, когда ты учишься в интерактивном режиме. Следующий уровень — нахождение в той точке, где можешь сразу применить полученные знания на практике», — пояснил он.

Цифровая академия

По словам Николая Козака, занимаясь образовательным треком в ДОМ.РФ учитывает эти и другие тренды, сохраняя системность материала. «В 2021 году мы запустили "Цифровую академию", где организованы курсы по обучению технологиям информационного моделирования, зеленому строительству, основам инвестирования, а скоро начнется обучение основам применения искусственного интеллекта. Из академии уже выпустились более 10 тыс. слушателей: молодые кадры и уже опытные кадры, повышающие квалификацию», — рассказал он.

Академия активно сотрудничает с региональными вузами, в том числе для развития научных исследований. Только в 2023 г. заключены соглашения с Московским государственным строительным университетом, университетом Иннополис (Татарстан), Нижегородским государственным университетом им. Лобачевского.

Цифровая академия ДОМ.РФ открылась в августе 2021 г. в рамках реализации Стратегии цифровой трансформации Института развития на 2021-2024 гг.

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