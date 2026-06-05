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ПМЭФ Петербургский международный экономический форум
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проводится с 1997 года, а с 2006 года проходит под патронатом и при участии Президента России. За прошедшие годы форум стал площадкой для общения представителей деловых кругов и обсуждения ключевых экономических вопросов, стоящих перед Россией, развивающимися рынками и миром в целом.
СОБЫТИЯ
|05.06.2026
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На ПМЭФ-2026 Билайн и Инфомаксимум договорились развивать сотрудничество в области ИИ и процессной аналитики
Новое соглашение развивает договоренности, закрепленные сторонами на ПМЭФ в 2025 году. Тогда компании обозначили общие направления совместной работы: обмен экспертизой, развитие отечественных решений и поддержку технологий, связанных с искусственным интеллектом
|04.06.2026
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Билайн и CDNvideo представили интеллектуальный ИИ-терминал на ПМЭФ-2026
ком решений в области доставки контента, видеотехнологий и искусственного интеллекта, представил на Петербургском международном экономическом форуме интерактивный терминал с встроенным ИИ-ассис
|04.06.2026
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ДОМ.РФ и Билайн договорились на ПМЭФ о сотрудничестве
На полях Петербургского международного экономического форума ДОМ.РФ и Билайн (ПАО «ВымпелКом») подписали соглашение о стратегическом сотрудничестве. Документ закрепил намерения по совместной работе в об
|20.06.2025
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Заключенные компанией ФлексСофт на ПМЭФ 2025 стратегические партнерства будут способствовать развитию технологий для финансового сектора и повышению эффективности банковского бизнеса
О значимых результатах работы на 28-м Петербургском международном экономическом форуме рассказал генеральный директор ФлексСофт Арк
|14.06.2024
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Сергей Черных на ПМЭФ 2024: «Интеграторы – кровеносная система ИТ рынка»
ов компании «Хайтэк-Интеграция» Сергей Черных выступил на ИТ-завтраке «Инновационная экономика: от цифры к данным, от технологического суверенитета к технологическому лидерству», проведенном в рамках ПМЭФ-2024, и дал комментарий о роли интеграторов в экономике данных. В своем выступлении Сергей подчеркнул, что многим отечественным компаниям еще довольно далеко до максимального уровня зрелос
|06.06.2024
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NtechLab показывает на ПМЭФ как работает видеоаналитика на основе ИИ
Компания NtechLab представила три флагманских решения на основе искусственного интеллекта в рамках Петербургского международного экономического форума. Это новый продукт NtechMed CT Brain для анализа КТ/МРТ-снимков головного мозга для диагностики инсультов, который NtechLab вывела на рынок в
|15.06.2023
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Технологический суверенитет – одна из ключевых тем на ПМЭФ 2023. Каким он должен быть в ИТ, рассказал Аркадий Лобас
ИТ, рассказал Аркадий Лобас, генеральный директор «ФлексСофт», в интервью телеканалу «Пробизнес» на ПМЭФ 2023. Аркадий Лобас осветил важную тему перехода финансовых организаций на отечественные
|15.06.2023
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«Аквариус» и фонд «Росконгресс» подписали соглашение на ПМЭФ-2023
осконгресс» является организатором и учредителем промышленно-экономических мероприятий, в том числе ПМЭФ, который проходит ежегодно, начиная с 1997 г. С 2006 г. форум проходит под патронатом и
|15.06.2023
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Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров подписал соглашение о сотрудничестве с ГК «Астра» на ПМЭФ
спечению цифрового суверенитета и эффективного перехода организаций региона на отечественные ИТ-решения. Соглашение о сотрудничестве было подписано губернатором Самарской области Дмитрием Азаровым на Петербургском международном экономическом форуме в Санкт-Петербурге. Об этом CNews сообщили представители ГК «Астра». В рамках соглашения стороны договорились о специальных условиях по программ
|14.06.2023
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Резидент «Сколково» напечатал на 3D-принтере кресла для ПМЭФ
,5 метра в высоту. Технология позволяет печатать полимерными гранулами с производительностью до 10 кг/ч, в том числе переработанным гранулятом. Резидент «Сколково» напечатал на 3D-принтере кресла для ПМЭФ Напечатанные изделия могут служить функциональными деталями, а также использоваться для прототипирования, макетирования, изготовления оснастки, матриц для выкладки, пуансонов и т.д. Продук
|06.06.2019
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ИТ-кластер Нижегородской области представил ключевые ИТ-проекты на ПМЭФ
ИТ-кластер Нижегородской области iCluster принял участие в ежегодном Петербургском международном экономическом форуме. На стенде региона были представлены 5 ключе
|07.06.2017
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«Форсайт» представила на ПМЭФ-2017 отечественную платформу бизнес-аналитики Prognoz Platform
Разработчик российской BI-платформы Prognoz Platform компания «Форсайт», участник Петербургского Международного Экономического Форума, представила отечественную платформу бизн
|28.06.2016
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Участники ПМЭФ оформили благотворительную подписку с помощью технологий распознавания данных Smart Engines
На стенде Почты России в рамках Петербургского международного экономического форума проходила благотворительная акция «Дерево добра», в рамках которой участники и гости форума оформили для детских домов, домов ветеранов и дру
|26.05.2014
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Участники ПМЭФ скачали в LTE-сетях МТС более 2 ТБ информации
Компания МТС сообщила об итогах работы своей сети на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ). С начала работы форума участники ПМЭ
|01.02.2012
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«Петербургский Международный Экономический Форум» контролирует расходы с помощью «БИТ.Финанс для 1С:Бухгалтерия 8»
оматизации казначейства и бюджетирования в фонде «Петербургский Международный Экономический Форум» (ПМЭФ). Система на базе «БИТ. Финанс для 1С:Бухгалтерия 8» позволила заказчику увеличить прозр
|28.06.2011
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РНТ обеспечила навигацию и мониторинг транспорта на ПМЭФ-2011
хнологии» (РНТ) вновь приняла участие в работе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2011), проходившего с 16 по 18 июня в Санкт-Петербурге при поддержке и участии президент
|17.06.2011
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«Ростелеком» с помощью технологии LTE подключил информационные панели Петербургского экономического форума
у контент–серверу информационных видео–панелей Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), обеспечив на них прямые трансляции мероприятий деловой программы форума в формате HD T
|17.06.2010
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МТС представит на ПМЭФ прототип брендированного планшетного компьютера на базе Android
Компания «Мобильные ТелеСистемы» (МТС) представит на Петербургском Международном Экономическом форуме (ПМЭФ) прототип брендированного планшетного
|24.05.2010
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Петербургский международный экономический форум 2010 пройдет 17-19 июня
17-19 июня в выставочном комплексе «Ленэкспо» состоится Петербургский международный экономический форум 2010 (ПМЭФ-2010). Основной темой форума в это
|04.06.2009
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Глава РОСНАНО примет участие в Петербургском международном экономическом форуме 2009
Генеральный директор РОСНАНО Анатолий Чубайс примет участие в Петербургском международном экономическом форуме, который пройдет 4-6 июня, сообщает пресс-служба Корпорации. Глава Корпорации примет участие в работе нескольких сессий, проведет ряд рабочих вс
ПМЭФ и организации, системы, технологии, персоны:
|Путин Владимир 3454 59
|Нуралиев Борис 298 41
|Медведев Дмитрий 1665 28
|Осеевский Михаил 350 20
|Никифоров Николай 1138 20
|Греф Герман 485 13
|Шадаев Максут 1210 12
|Парменова Наталия 63 11
|Шведов Александр 46 10
|Гонтарев Павел 122 10
|Акимов Максим 192 9
|Чернышенко Дмитрий 580 9
|Чубайс Анатолий 222 8
|Эмдин Сергей 69 8
|Попов Анатолий 154 8
|Сивцев Илья 174 8
|Солдатенков Сергей 162 7
|Собянин Сергей 538 6
|Demetrio Russo - Руссо Деметрио 33 6
|Ведяхин Александр 180 6
|Комлев Владимир 35 6
|Ковнир Евгений 75 6
|Щеголев Игорь 699 5
|Мишустин Михаил 787 5
|Паршин Максим 323 5
|Дворкович Аркадий 216 5
|Повалко Александр 36 5
|Исмаилов Рашид 65 5
|Ермаков Валерий 140 5
|Евтушенков Владимир 217 5
|Ляпунов Игорь 132 5
|Меньшов Кирилл 139 5
|Козырев Алексей 328 5
|Шамолин Михаил 124 5
|Полтавченко Георгий 23 5
|Помбухчан Хачатур 44 5
|Носков Константин 241 4
|Сергунина Наталья 375 4
|Лобас Аркадий 40 4
|Чаркин Евгений 317 4
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