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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
ПМЭФ
Петербургский международный экономический форум
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 322, упоминаний - 389
ПМЭФ упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Путин Владимир 1820 35
|Нуралиев Борис 204 24
|Медведев Дмитрий 1433 15
|Осеевский Михаил 221 15
|Никифоров Николай 1126 14
|Парменова Наталия 62 10
|Акимов Максим 167 8
|Попов Анатолий 98 6
|Носков Константин 201 4
|Wu Aiden - У Эйден 22 4
|Эмдин Сергей 67 4
|Повалко Александр 36 4
|Demetrio Russo - Руссо Деметрио 32 4
|Ковнир Евгений 71 4
|Гурко Александр 129 3
|Петунин Алексей 58 3
|Чемезов Сергей 121 3
|Фредерик Ваносчуйзе 25 3
|Вермишян Геворк 61 3
|Дворкович Аркадий 169 3
|Греф Герман 204 3
|Белинский Алексей 7 3
|Егоров Игорь 40 2
|Богачев Игорь 172 2
|Семенов Александр 69 2
|Кузяев Андрей 59 2
|Солдатенков Сергей 113 2
|Рейман Леонид 407 2
|Филатов Андрей 99 2
|Корня Алексей 73 2
|Малис Александр 110 2
|Хасис Лев 96 2
|Галицкий Александр 82 2
|Белевцев Андрей 9 2
|Бровко Василий 47 2
|Uitto Tommi - Томми Уитто 12 2
|Миронов Дмитрий 14 2
|Полтавченко Георгий 18 2
|Федотов Алексей 7 2
|Аксаков Анатолий 98 2
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 755037, в очереди разбора - 658727.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 755037, в очереди разбора - 658727.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru