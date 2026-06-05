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ПМЭФ Петербургский международный экономический форум

ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум

Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проводится с 1997 года, а с 2006 года проходит под патронатом и при участии Президента России. За прошедшие годы форум стал  площадкой для общения представителей деловых кругов и обсуждения ключевых экономических вопросов, стоящих перед Россией, развивающимися рынками и миром в целом. 

СОБЫТИЯ


05.06.2026 На ПМЭФ-2026 Билайн и Инфомаксимум договорились развивать сотрудничество в области ИИ и процессной аналитики

Новое соглашение развивает договоренности, закрепленные сторонами на ПМЭФ в 2025 году. Тогда компании обозначили общие направления совместной работы: обмен экспертизой, развитие отечественных решений и поддержку технологий, связанных с искусственным интеллектом

04.06.2026 Билайн и CDNvideo представили интеллектуальный ИИ-терминал на ПМЭФ-2026

ком решений в области доставки контента, видеотехнологий и искусственного интеллекта, представил на Петербургском международном экономическом форуме интерактивный терминал с встроенным ИИ-ассис
04.06.2026 ДОМ.РФ и Билайн договорились на ПМЭФ о сотрудничестве

На полях Петербургского международного экономического форума ДОМ.РФ и Билайн (ПАО «ВымпелКом») подписали соглашение о стратегическом сотрудничестве. Документ закрепил намерения по совместной работе в об
20.06.2025 Заключенные компанией ФлексСофт на ПМЭФ 2025 стратегические партнерства будут способствовать развитию технологий для финансового сектора и повышению эффективности банковского бизнеса

О значимых результатах работы на 28-м Петербургском международном экономическом форуме рассказал генеральный директор ФлексСофт Арк
14.06.2024 Сергей Черных на ПМЭФ 2024: «Интеграторы – кровеносная система ИТ рынка»

ов компании «Хайтэк-Интеграция» Сергей Черных выступил на ИТ-завтраке «Инновационная экономика: от цифры к данным, от технологического суверенитета к технологическому лидерству», проведенном в рамках ПМЭФ-2024, и дал комментарий о роли интеграторов в экономике данных. В своем выступлении Сергей подчеркнул, что многим отечественным компаниям еще довольно далеко до максимального уровня зрелос
06.06.2024 NtechLab показывает на ПМЭФ как работает видеоаналитика на основе ИИ

Компания NtechLab представила три флагманских решения на основе искусственного интеллекта в рамках Петербургского международного экономического форума. Это новый продукт NtechMed CT Brain для анализа КТ/МРТ-снимков головного мозга для диагностики инсультов, который NtechLab вывела на рынок в
15.06.2023 Технологический суверенитет – одна из ключевых тем на ПМЭФ 2023. Каким он должен быть в ИТ, рассказал Аркадий Лобас

ИТ, рассказал Аркадий Лобас, генеральный директор «ФлексСофт», в интервью телеканалу «Пробизнес» на ПМЭФ 2023. Аркадий Лобас осветил важную тему перехода финансовых организаций на отечественные
15.06.2023 «Аквариус» и фонд «Росконгресс» подписали соглашение на ПМЭФ-2023

осконгресс» является организатором и учредителем промышленно-экономических мероприятий, в том числе ПМЭФ, который проходит ежегодно, начиная с 1997 г. С 2006 г. форум проходит под патронатом и

15.06.2023 Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров подписал соглашение о сотрудничестве с ГК «Астра» на ПМЭФ

спечению цифрового суверенитета и эффективного перехода организаций региона на отечественные ИТ-решения. Соглашение о сотрудничестве было подписано губернатором Самарской области Дмитрием Азаровым на Петербургском международном экономическом форуме в Санкт-Петербурге. Об этом CNews сообщили представители ГК «Астра». В рамках соглашения стороны договорились о специальных условиях по программ
14.06.2023 Резидент «Сколково» напечатал на 3D-принтере кресла для ПМЭФ

,5 метра в высоту. Технология позволяет печатать полимерными гранулами с производительностью до 10 кг/ч, в том числе переработанным гранулятом. Резидент «Сколково» напечатал на 3D-принтере кресла для ПМЭФ Напечатанные изделия могут служить функциональными деталями, а также использоваться для прототипирования, макетирования, изготовления оснастки, матриц для выкладки, пуансонов и т.д. Продук
06.06.2019 ИТ-кластер Нижегородской области представил ключевые ИТ-проекты на ПМЭФ

ИТ-кластер Нижегородской области iCluster принял участие в ежегодном Петербургском международном экономическом форуме. На стенде региона были представлены 5 ключе
07.06.2017 «Форсайт» представила на ПМЭФ-2017 отечественную платформу бизнес-аналитики Prognoz Platform

Разработчик российской BI-платформы Prognoz Platform компания «Форсайт», участник Петербургского Международного Экономического Форума, представила отечественную платформу бизн
28.06.2016 Участники ПМЭФ оформили благотворительную подписку с помощью технологий распознавания данных Smart Engines

На стенде Почты России в рамках Петербургского международного экономического форума проходила благотворительная акция «Дерево добра», в рамках которой участники и гости форума оформили для детских домов, домов ветеранов и дру
26.05.2014 Участники ПМЭФ скачали в LTE-сетях МТС более 2 ТБ информации

Компания МТС сообщила об итогах работы своей сети на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ). С начала работы форума участники ПМЭ
01.02.2012 «Петербургский Международный Экономический Форум» контролирует расходы с помощью «БИТ.Финанс для 1С:Бухгалтерия 8»

оматизации казначейства и бюджетирования в фонде «Петербургский Международный Экономический Форум» (ПМЭФ). Система на базе «БИТ. Финанс для 1С:Бухгалтерия 8» позволила заказчику увеличить прозр
28.06.2011 РНТ обеспечила навигацию и мониторинг транспорта на ПМЭФ-2011

хнологии» (РНТ) вновь приняла участие в работе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2011), проходившего с 16 по 18 июня в Санкт-Петербурге при поддержке и участии президент
17.06.2011 «Ростелеком» с помощью технологии LTE подключил информационные панели Петербургского экономического форума

у контент–серверу информационных видео–панелей Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), обеспечив на них прямые трансляции мероприятий деловой программы форума в формате HD T
17.06.2010 МТС представит на ПМЭФ прототип брендированного планшетного компьютера на базе Android

Компания «Мобильные ТелеСистемы» (МТС) представит на Петербургском Международном Экономическом форуме (ПМЭФ) прототип брендированного планшетного

24.05.2010 Петербургский международный экономический форум 2010 пройдет 17-19 июня

17-19 июня в выставочном комплексе «Ленэкспо» состоится Петербургский международный экономический форум 2010 (ПМЭФ-2010). Основной темой форума в это
04.06.2009 Глава РОСНАНО примет участие в Петербургском международном экономическом форуме 2009

Генеральный директор РОСНАНО Анатолий Чубайс примет участие в Петербургском международном экономическом форуме, который пройдет 4-6 июня, сообщает пресс-служба Корпорации. Глава Корпорации примет участие в работе нескольких сессий, проведет ряд рабочих вс

Публикаций - 660, упоминаний - 859

ПМЭФ и организации, системы, технологии, персоны:

Ростелеком 10948 68
9594 60
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 46
МегаФон 10742 42
SAP SE 5601 38
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 36
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3457 35
Yandex - Яндекс 9215 31
SAP CIS - САП СНГ 868 29
Huawei 4675 24
Microsoft Corporation 25775 20
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4964 18
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5804 17
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3341 16
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5658 14
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 3072 14
Intel Corporation 12811 13
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 3090 12
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Rostelecom-Solar - РТК-Солар - Solar Security - Солар Секьюрити - Солар ПТ 1225 11
Ситроникс - Sitronics Group - Концерн Научный Центр, КНЦ 1461 10
Google LLC 12688 10
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1623 10
Samsung Electronics 11064 10
Крок - Croc 1964 9
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - ISPsystem - ИСПсистем - Энт Сервисез - Экзософт - Exosoft 302 9
Т1 Холдинг - ИТ-холдинг Т1 511 9
Элемент ГК - Микрон - Micron 1688 9
Telegram Group 2940 8
Ростех - Росэлектроника - НЦИ - Национальный центр информатизации 439 8
Rambler Group - Рамблер ГК - Rambler&Co - Rambler Internet Holding - Рамблер интернет-холдинг - Rambler Media Group - Рамблер Медиа Групп 1001 8
ГЛОНАСС АО 278 8
ВымпелКом - Билайн Бизнес - Beeline Business 496 8
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - RuBackup - Рубэкап 380 8
РусБИТех - Увеон – облачные технологии - Uveon 274 8
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Tantor Labs - Тантор Лабс - Тантор Дата Интернейшенл - Тантор ДиЭлЭйч 313 8
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра - РуПост 260 8
VK - Mail.ru Group 3602 7
АФК Система ПАО - Акционерная финансовая корпорация Система 1914 7
Ростелеком ОМП - Открытая мобильная платформа 514 7
Apple Inc 13154 7
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 76
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 28
Почта России ПАО 2370 25
РЖД - Российские железные дороги 2096 21
Газпром ПАО 1493 16
Газпром нефть 725 15
РВК - Российская венчурная компания 571 15
КамАЗ - Камский автомобильный завод - KAMAZ 461 11
Россети ФСК - Российские сети Федеральная сетевая компания - Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 727 11
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 914 10
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1897 9
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1930 9
НСПК - Национальная система платежных карт 948 9
Евросеть 1421 8
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 622 8
Альфа-Банк 1979 7
ОСК - Объединённая судостроительная корпорация 121 7
РусГидро ПАО - ГидроОГК 376 7
Автодор - Российские автомобильные дороги 99 7
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 1131 7
ГПБ - Газпромбанк 1273 7
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 7
Visa International 1993 6
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 1661 6
Ростех - ОАК - Объединенная авиастроительная корпорация ПАО 263 6
Северсталь ПАО - Severstal 629 5
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2427 5
ПСБ - Промсвязьбанк 963 5
Международный аэропорт Пулково - ВВСС - Воздушные Ворота Северной Столицы - IATA: LED, ICAO: ULLI - Northern Capital Gateway 255 5
УЭК ФУО - Универсальная электронная карта - федеральная уполномоченная организация - ЕПСС УЭК - Единая платежно-сервисная система «Универсальная электронная карта» 684 5
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1755 5
Связной ГК 1401 5
Магнит - Тандер - сеть магазинов 1060 4
Tesla Motors 461 4
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 525 4
Sollers - УАЗ - Ульяновский автомобильный завод 140 4
Ленполиграфмаш - Ленинградский завод полиграфических машин 16 4
Ренова ГК - Ренова холдинг рус - Renova 152 4
Деловые Линии ГК 93 4
Ростех - РТ Венчурные инвестиции 4 4
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 80
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 63
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 34
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6540 33
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3901 28
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2336 28
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2874 23
Совет при президенте Российской Федерации 205 21
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 21
Федеральное собрание Российской Федерации 318 19
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 19
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 758 17
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2856 16
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 16
Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 782 14
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1596 12
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 12
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 12
АСИ - Агентство стратегических инициатив АНО - Agency for Strategic Initiatives, ASI 246 12
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 9
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2129 8
ОЭЗ Технополис Москва - Печатники - Особая экономическая зона - ОЭЗ Зеленоград - Особая экономическая зона Зеленоград - Свободная экономическая зона Зеленоград - ТВЗ Зеленоград 626 8
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 978 7
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 1058 7
Администрация Санкт-Петербурга - Губернатор Санкт-Петербурга - органы государственной власти 319 7
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 7
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3070 7
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2067 7
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1929 7
Федеральное казначейство России 1949 6
Правительство РФ - АНО АЦ - Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО АЦ) 364 6
Правительство РФ - Премьер-министр Российской Федерации - Председатель Правительства Российской Федерации 518 6
Минпросвещения РФ - Министерство просвещения Российской Федерации 300 6
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 6
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1190 6
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1508 6
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1193 5
МИК - Московский инновационный кластер 185 5
Правительство Москвы - Мэр города Москвы 737 5
Фонд Росконгресс 24 5
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 10
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 813 9
Цифровая экономика АНО - ЦЭ АНО - Автономная некоммерческая организация 328 8
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 406 7
АРПМ - Агентство развития профессионального мастерства - Worldskills - Ворлдскиллс 121 6
ЦТЛ - АЦТЛ - Цифровой транспорт и логистика - Ассоциация 55 6
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 782 4
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 264 4
АКППОО - Ассоциация КП ПОО - Ассоциация крупнейших потребителей программного обеспечения и оборудования 22 3
ГосИнформСистемы 160 3
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 360 2
Опора России - ОООМиСП - Общероссийская общественная организация малого и среднего предпринимательства 80 2
МОК - Международный олимпийский комитет - Comité international olympique - International Olympic Committee 207 2
СоюзМаш России - Союз машиностроителей России 57 2
FATF - The Financial Action Task Force (on Money Laundering) - Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег - Коррупция 11 2
Талант и успех - Общественный фонд 21 2
Доверенная платформа - Ассоциация разработчиков компьютерных технологий доверия и безопасности - Тайзен.ру - Ассоциация разработчиков и пользователей открытой операционной системы Tizen 64 2
Russian Open Source Foundation 8 2
Россия Ассоциация - АРБ - Ассоциация российских банков - АРБР - Ассоциация региональных банков России 267 2
Альянс по защите детей в цифровой среде 35 2
ФСП - Федерация спортивного программирования 10 2
ASEAN - Association of South East Asian Nations - АСЕАН - Ассоциация государств Юго-Восточной Азии 105 2
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1066 1
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 474 1
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 539 1
АНО ТТ - Консорциум Телекоммуникационные технологии 61 1
ЛДПР 116 1
Единая Россия - Политическая партия 321 1
ОНФ - Общероссийский народный фронт 46 1
КПРФ - Коммунистическая политическая партия Российской Федерации 106 1
OWASP - Open Web Application Security Project 146 1
РНК СИГРЭ - Российский национальный комитет Международного Совета по большим электрическим системам высокого напряжения 4 1
Деловая Россия - Общероссийская общественная организация 78 1
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 423 1
OSI - Open Source Initiative 80 1
UPU - Union Postale Universelle - ВПС - Всемирный почтовый союз 25 1
НСХ - Национальный Союз Хлебопечения 1 1
ITU-T - CCITT, Comité Consultatif International Téléphonique et Télégraphique - МККТТ, Международный консультационный комитет по телефонии и телеграфии - МСЭ-Т - Сектор стандартизации электросвязи Международного союза электросвязи, МСЭ 99 1
IIC - Industrial Internet Consortium - Консорциум промышленного интернета 12 1
Знание - Российское общество 10 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26227 215
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53874 191
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25784 158
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22555 115
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 97
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13919 92
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Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 68
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Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16235 37
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ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28269 34
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MedTech - Medical (HealthTech, e-Health, Digital Health) technology - МедТех - Цифровое (электронное) здоровье - Цифровизация здравоохранения (медицины) - Цифровые медицинские инструменты - Медицинские информационные продукты - Медицинская информатика 1842 33
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26792 33
БПЛА - Беспилотный летательный аппарат - Беспилотное воздушное судно, БВС - Беспилотная авиационная система, БАС - Дистанционно-пилотируемый летательный аппарат, ДПЛА - Unmanned aerial vehicle, UAV - Drone, Дрон - Copter, Коптер 3705 31
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 6238 28
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 9493 28
VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность - Искусственная реальность - Иммерсивность - Immersive - Иммерсивные технологии 3192 27
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 6568 26
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13959 26
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса - Пользовательский путь 6298 26
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26306 26
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7827 25
Blockchain - Блокчейн - Реплицированная распределённая база данных - DLT - Distributed Ledger Technology - Технологии распределенного реестра 1657 24
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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