ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум

На ПМЭФ-2026 Билайн и Инфомаксимум договорились развивать сотрудничество в области ИИ и процессной аналитики Новое соглашение развивает договоренности, закрепленные сторонами на ПМЭФ в 2025 году. Тогда компании обозначили общие направления совместной работы: обмен экспертизой, развитие отечественных решений и поддержку технологий, связанных с искусственным интеллектом

Билайн и CDNvideo представили интеллектуальный ИИ-терминал на ПМЭФ-2026 ком решений в области доставки контента, видеотехнологий и искусственного интеллекта, представил на Петербургском международном экономическом форуме интерактивный терминал с встроенным ИИ-ассис

ДОМ.РФ и Билайн договорились на ПМЭФ о сотрудничестве На полях Петербургского международного экономического форума ДОМ.РФ и Билайн (ПАО «ВымпелКом») подписали соглашение о стратегическом сотрудничестве. Документ закрепил намерения по совместной работе в об

Заключенные компанией ФлексСофт на ПМЭФ 2025 стратегические партнерства будут способствовать развитию технологий для финансового сектора и повышению эффективности банковского бизнеса О значимых результатах работы на 28-м Петербургском международном экономическом форуме рассказал генеральный директор ФлексСофт Арк

Сергей Черных на ПМЭФ 2024: «Интеграторы – кровеносная система ИТ рынка» ов компании «Хайтэк-Интеграция» Сергей Черных выступил на ИТ-завтраке «Инновационная экономика: от цифры к данным, от технологического суверенитета к технологическому лидерству», проведенном в рамках ПМЭФ-2024, и дал комментарий о роли интеграторов в экономике данных. В своем выступлении Сергей подчеркнул, что многим отечественным компаниям еще довольно далеко до максимального уровня зрелос

NtechLab показывает на ПМЭФ как работает видеоаналитика на основе ИИ Компания NtechLab представила три флагманских решения на основе искусственного интеллекта в рамках Петербургского международного экономического форума. Это новый продукт NtechMed CT Brain для анализа КТ/МРТ-снимков головного мозга для диагностики инсультов, который NtechLab вывела на рынок в

Технологический суверенитет – одна из ключевых тем на ПМЭФ 2023. Каким он должен быть в ИТ, рассказал Аркадий Лобас ИТ, рассказал Аркадий Лобас, генеральный директор «ФлексСофт», в интервью телеканалу «Пробизнес» на ПМЭФ 2023. Аркадий Лобас осветил важную тему перехода финансовых организаций на отечественные

«Аквариус» и фонд «Росконгресс» подписали соглашение на ПМЭФ-2023 осконгресс» является организатором и учредителем промышленно-экономических мероприятий, в том числе ПМЭФ, который проходит ежегодно, начиная с 1997 г. С 2006 г. форум проходит под патронатом и

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров подписал соглашение о сотрудничестве с ГК «Астра» на ПМЭФ спечению цифрового суверенитета и эффективного перехода организаций региона на отечественные ИТ-решения. Соглашение о сотрудничестве было подписано губернатором Самарской области Дмитрием Азаровым на Петербургском международном экономическом форуме в Санкт-Петербурге. Об этом CNews сообщили представители ГК «Астра». В рамках соглашения стороны договорились о специальных условиях по программ

Резидент «Сколково» напечатал на 3D-принтере кресла для ПМЭФ ,5 метра в высоту. Технология позволяет печатать полимерными гранулами с производительностью до 10 кг/ч, в том числе переработанным гранулятом. Резидент «Сколково» напечатал на 3D-принтере кресла для ПМЭФ Напечатанные изделия могут служить функциональными деталями, а также использоваться для прототипирования, макетирования, изготовления оснастки, матриц для выкладки, пуансонов и т.д. Продук

ИТ-кластер Нижегородской области представил ключевые ИТ-проекты на ПМЭФ ИТ-кластер Нижегородской области iCluster принял участие в ежегодном Петербургском международном экономическом форуме. На стенде региона были представлены 5 ключе

«Форсайт» представила на ПМЭФ-2017 отечественную платформу бизнес-аналитики Prognoz Platform Разработчик российской BI-платформы Prognoz Platform компания «Форсайт», участник Петербургского Международного Экономического Форума, представила отечественную платформу бизн

Участники ПМЭФ оформили благотворительную подписку с помощью технологий распознавания данных Smart Engines На стенде Почты России в рамках Петербургского международного экономического форума проходила благотворительная акция «Дерево добра», в рамках которой участники и гости форума оформили для детских домов, домов ветеранов и дру

Участники ПМЭФ скачали в LTE-сетях МТС более 2 ТБ информации Компания МТС сообщила об итогах работы своей сети на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ). С начала работы форума участники ПМЭ

«Петербургский Международный Экономический Форум» контролирует расходы с помощью «БИТ.Финанс для 1С:Бухгалтерия 8» оматизации казначейства и бюджетирования в фонде «Петербургский Международный Экономический Форум» (ПМЭФ). Система на базе «БИТ. Финанс для 1С:Бухгалтерия 8» позволила заказчику увеличить прозр

РНТ обеспечила навигацию и мониторинг транспорта на ПМЭФ-2011 хнологии» (РНТ) вновь приняла участие в работе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2011), проходившего с 16 по 18 июня в Санкт-Петербурге при поддержке и участии президент

«Ростелеком» с помощью технологии LTE подключил информационные панели Петербургского экономического форума у контент–серверу информационных видео–панелей Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), обеспечив на них прямые трансляции мероприятий деловой программы форума в формате HD T

МТС представит на ПМЭФ прототип брендированного планшетного компьютера на базе Android Компания «Мобильные ТелеСистемы» (МТС) представит на Петербургском Международном Экономическом форуме (ПМЭФ) прототип брендированного планшетного

Петербургский международный экономический форум 2010 пройдет 17-19 июня 17-19 июня в выставочном комплексе «Ленэкспо» состоится Петербургский международный экономический форум 2010 (ПМЭФ-2010). Основной темой форума в это