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ПМЭФ
Петербургский международный экономический форум


07.10.2021 Что нужно знать при выборе ВКС 4
15.09.2021 Национальный репозиторий СПО предлагают наполнить софтом, созданным по госзаказу 1
02.09.2021 «Сбер» расширил линейку ИИ-продуктов для ритейла 1
26.08.2021 Первый серийный МРТ 1.5Т Philips, произведенный в России, готов к поставке в лечебные учреждения 1
23.08.2021 «Яндекс» и МГУ открывают специализацию по анализу данных 1
20.07.2021 МТС, MediaTek и Ericsson объединили несущие частоты 5G в диапазоне 4,8-5,0 ГГц 1
29.06.2021 «Бэкап» человека может появиться через пять лет 1
29.06.2021 МТС на Дону ускорила мобильный интернет вдоль 240 км железной дороги Москва-Адлер 1
21.06.2021 Как меняется уровень цифровизации в России 1
21.06.2021 Почему проблемы и кризисы становятся движущей силой цифровизации 1
18.06.2021 Лев Матвеев, «СёрчИнформ»: Государство должно продвигать за рубеж не отдельные ИТ-продукты, а комплексные решения 2
07.06.2021 «Ростелеком» и Сибирский федеральный университет подписали соглашение о цифровом развитии вуза 1
04.06.2021 «Сбер» поможет «Почте Армении» внедрить инновационные ИТ-решения на транспорте 1
04.06.2021 Россияне создали Face ID для коров и коз ради цифровизации сельского хозяйства 1
03.06.2021 «Яндекс.доставка» и «1С» заключили соглашение о сотрудничестве в области интеграции цифровых сервисов 1
02.06.2021 ВТБ подписал с СПбГУ соглашение об участии в создании инновационного научно-технологического центра «Невская дельта» 1
02.06.2021 Научная фантастика или таблетка от всех проблем? 1
31.05.2021 МТС открыла первую сеть 5G для пользователей в Санкт-Петербурге 2
27.05.2021 Сбербанк создал собственный электромобиль без педалей и руля. Видео 1
27.05.2021 ФЛИП: полностью автономный транспорт от SberAutoTech 1
22.01.2021 ФСБ тайно разрабатывает криптозащиту для облаков цифровой экономики 1
14.12.2020 «Руссофт»: российские разработчики хотят лучше узнать японский, французский и бразильский рынки 2
21.10.2020 Сбербанк вложился в сервис автоматической оплаты услуг ЖКХ 1
20.07.2020 «Мегафон» начал строить сеть на дне Северного Ледовитого океана 1
09.04.2020 РЭЦ и SAP открыли российским экспортерам бесплатный доступ к онлайн-сервису по поиску зарубежных партнеров 1
28.01.2020 «Цифровой экономикой» будет управлять ИТ-система за 96 миллионов 1
27.01.2020 МТС и Ericsson установили первую в России инновационную опору Smart City Pole 2
10.01.2020 Власти потратят 130 миллионов, чтобы граждане полюбили цифровую экономику 1
22.11.2019 «Яндекс.Такси» запустила «Эко-тариф» 1
30.09.2019 Владимир Рахтеенко, CUSTIS: «Для решения проблем бизнеса проектирование изменений и системный подход не менее важны, чем технологии» 1
23.09.2019 «Мегафон» и СПбГУ открыли студенческую 5G-лабораторию 1
16.09.2019 Сбербанк разрешил снимать наличные на кассах магазинов, почти как в банкоматах 1
16.09.2019 Клиенты Альфа-Банка могут снимать наличные в кассах торговых точек 1
30.08.2019 МТС запустил первую пилотную зону 5G в Москве для технологий Smart City 1
30.08.2019 МТС запустил в Кронштадте первую в России пилотную 5G-сеть в масштабах города 1
29.08.2019 AnalyticsHub открывает российское отделение глобальной сети цифрового консалтинга AlphaZetta 1
26.08.2019 Венчурный фонд «Ростеха» с директором, которым раньше интересовалась Генпрокуратура, вложился в свой первый стартап 1
19.08.2019 Tele2 запустила 4G в малых населенных пунктах Красноярского края 1
14.08.2019 Впервые в России открывается маркетплейс для торговли зерном 1
24.07.2019 Цифровизацию транспорта тормозит отсутствие стандартов и экономической целесообразности 2

Публикаций - 322, упоминаний - 389

ПМЭФ упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6851 42
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6441 29
SAP SE 3207 29
3726 27
SAP CIS - САП СНГ 753 25
Ростех - Ростехнологии 2230 13
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4659 13
Yandex - Яндекс 4098 13
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5302 12
Microsoft Corporation 10997 12
Крок 1219 7
Nokia Corporation 2404 6
IBM 3524 6
Rambler Group - Рамблер ГК 483 5
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 1906 5
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция 1034 4
Samsung Electronics 5627 4
iTeco - Ай-Теко 713 4
АйТи 748 3
Цифра ГК 116 3
Глосав 17 3
ЗащитаИнфоТранс ФГУП 31 3
Google LLC 7124 3
Huawei 2723 3
Восход ФГБУ НИИ 365 3
РТИТС - РТ-Инвест Транспортные Систем 57 3
VK - Mail.ru Group 2482 2
SberCloud - СберКлауд Облачные технологии 178 2
ГЛОНАСС АО 82 2
Oracle Corporation 3331 2
ЦЭКИ ФГБУ - Центр экспертизы и координации информатизации 19 2
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru 556 2
Omnicomm - Омникомм 148 2
ИКС холдинг - Интеллектуальные Компьютерные Системы 164 2
Ramax - Рамакс 62 2
Кловер Групп - Clover Group 14 2
ОМП - Открытая мобильная платформа 186 2
Ростех - Концерн Автоматика 396 2
APIBank - ЦБП - Цифровые банковские платформы 8 2
Сбербанк Технологии - СберТех 203 2
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4325 33
РЖД - Российские железные дороги 1081 10
Газпром нефть 380 9
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1669 7
Газпромбанк - ГПБ 692 5
Почта России ПАО 1570 4
РВК - Российская венчурная компания 476 4
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1427 4
Аэрофлот 492 4
ВЭБ Инновации - VEB Ventures - венчурный фонд 60 3
Деловые Линии ГК 36 3
Россети ПАО 168 3
Газпром ПАО 518 3
Альфа-Банк 1122 3
НОРК - Национальная оптово-распределительная компания 2 2
ОАК - Объединенная авиастроительная корпорация ПАО 90 2
Локотех - Локомотивные технологии 40 2
Конверсия НПО НИИ 6 2
Billa - Билла - Сеть супермаркетов 29 2
Банк Зенит 131 2
Okko - Онлайн-кинотеатр 123 2
ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 155 2
Яндекс.Такси 271 2
МКАТ - Международный коммерческий арбитражный суд при Торгово-промышленной палате РФ 5 2
Русский стандарт Банк 302 2
УЭК - Универсальная электронная карта 512 2
ОСК - Объединённая судостроительная корпорация 40 2
Татнефть 112 2
Магнит - Сеть магазинов 269 2
Ростех - РТ Венчурные инвестиции 2 2
Фасоль - сеть магазинов 4 2
ТМХ - Трансмашхолдинг 51 2
ФК Зенит Санкт-Петербург - российский футбольный клуб 12 2
Газпром газомоторное топливо 6 2
Почта Банк 289 2
КамАЗ - Камский автомобильный завод 246 2
Райффайзен - Райффайзенбанк - Raiffeisen Bank International 720 1
Мотовилихинские заводы 10 1
X5 Group - Пятерочка 559 1
Норникель - Норильский никель 177 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5789 34
Президент Российской Федерации 1439 18
Федеральное собрание Российской Федерации 79 11
Экономический совет при президенте Российской Федерации 21 10
АСИ - Агентство стратегических инициатив АНО 153 8
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 309 7
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1582 7
Росатом - Государственная корпорация по атомной энергии 705 6
Правительство РФ 2198 6
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 1365 6
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1952 5
Автодор - Российские автомобильные дороги 48 5
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1752 4
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности 308 4
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 983 4
Совет при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам - Совет по приоритетному направлению стратегии научно-технологического развития России 18 3
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1094 3
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1235 3
Администрация Президента РФ 267 3
Генпрокуратура РФ - Генеральная прокуратура Российской Федерации 415 2
ФНД РФ - Фонд национального благосостояния России - Российский государственный резервный фонд 2 2
ОЭЗ ОАО - Особые экономические зоны 4 2
ЦСР - Центр стратегических разработок 28 2
Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО) 216 2
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 235 2
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации 694 2
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2231 2
РФПИ - Российский Фонд Прямых Инвестиций - Инвестиционная компания 112 2
Минстрой РФ - Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства 154 2
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Внешэкономбанк 446 2
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1426 2
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1684 2
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения Российской Федерации 772 2
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 257 2
Минпросвещения РФ - Министерство просвещения 147 2
iCluster - Международный ИТ-кластер Нижегородской области 3 1
ФСФР - Федеральная служба по финансовым рынкам 55 1
ЦМС Попова - Федеральное государственное бюджетное учреждение Центральный музей связи имени А.С. Попова 1 1
ЦПРАС - Центр перспективных разработок автономных систем 1 1
Россельхознадзор РФ - Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору 64 1
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 216 3
ЦТЛ - Цифровой транспорт и логистика - Ассоциация 13 3
Руссофт - Russoft 250 2
FATF - The Financial Action Task Force (on Money Laundering) - Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег - Коррупция 4 2
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 202 1
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 122 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 628 1
Единая Россия - Политическая партия 171 1
РНК СИГРЭ - Российский национальный комитет Международного Совета по большим электрическим системам высокого напряжения 4 1
Опора России - Общероссийская общественная организация малого и среднего предпринимательства 38 1
Союз машиностроителей России 26 1
НСХ - Национальный Союз Хлебопечения 1 1
Талант и успех - Общественный фонд 11 1
IIC - Industrial Internet Consortium - Консорциум промышленного интернета 7 1
AEB - Association of European Businesses - АЕБ - Ассоциация европейского бизнеса 9 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10367 19
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 3967 15
5G - Пятое поколение мобильной связи 1366 15
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1026 13
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 1144 12
Big Data - Большие данные 1136 10
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7220 8
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3001 8
Smart City - Умный город - Цифровой город 580 8
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 945 7
Индустрия 4.0 - Четвёртая промышленная революция - Индустрия X.0 - Цифровая трансформация - Smart Manufacturing - Умное производство - Технологии умного производства - Цифровое производство 209 7
3G - Стандарт мобильной связи 3699 6
VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность 410 5
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели 437 5
DTO - Digital Twin of Organization - Цифровой двойник - Цифровые копии 87 5
NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 862 5
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 1443 5
AR - Augmented Reality - Дополненная реальность 260 4
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами 1218 4
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 1172 3
4K - Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 1682 3
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 328 3
3D - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 1580 3
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2231 3
СЦТ - Сквозные цифровые технологии - СЦТ НПТ - Новые производственные технологии 136 3
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 3
IIoT - Industrial Internet of Things - Промышленный интернет вещей 158 2
Blockchain - Блокчейн - Реплицированная распределённая база данных - Системы распределенного реестра 144 2
Умные платформы 496 2
UMTS - Universal Mobile Telecommunications System 472 2
NB-IoT - Narrow Band IoT - Стандарт связи для умных устройств 154 2
LPWAN - Low-power Wide Area Networks - Энергоэффективная сеть дальнего радиуса действия 96 2
Безопасный город 347 2
ИТС - Интеллектуальные транспортные системы - ITS - Intelligent Transportation System - ЕЦТЛС - Единая цифровая транспортно-логистическая среда 79 2
PIN - Personal Identification Number - ПИН - Персональный идентификационный номер 499 2
Эквайринг - acquire - Возможность для торгового предприятия принимать безналичную оплату за товары и услуги пластиковыми картами 51 2
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4474 2
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 680 2
MES - Manufacturing Execution System - Управление производствами и ремонтами 173 1
ADAS - Advanced Driver Assistance System - Системы помощи водителю и безопасности автомобиля 44 1
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 180 8
SAP S/4HANA - High-Performance Analytic Appliance ERP - ранее SAP R/3 289 7
ЭРА-ГЛОНАСС ГАИС - Российская государственная автоматизированная информационная система экстренного реагирования при авариях 274 6
1С:ERP Управление предприятием 203 5
Сбербанк Сбербизнес - Бизнес Онлайн - СББОЛ - ДБО Сбербанка 170 5
SAP HANA - High-Performance Analytic Appliance - Резидентная реляционная СУБД - SAP In-Memory Appliance 408 4
SAP SCP - SAP Cloud Platform 77 3
SAP ERP HCM - Human Capital Management 152 3
SAP C/4HANA - SAP Hybris 57 3
Новые облачные технологии - МойОфис 311 2
Google Android 10750 2
РТИТС - Платон - Система взимания платы с транспортных средств массой свыше 12 тонн 100 2
ФГИС Меркурий - Федеральная государственная информационная система электронной сертификации грузов, за которыми установлен государственный ветеринарный контроль на территории РФ 68 2
SAP Ariba 71 2
Nokia N - серия 236 2
Сбербанк Пульс рынка - онлайн-сервис 6 2
1С:Бухгалтерия 393 2
ЕЦПТК - Единая цифровая платформа транспортного комплекса 4 2
Google YouTube - Видеохостинг 1702 1
Facebook Instagram - Инстаграм 569 1
ЕБС - Единая биометрическая система РФ 151 1
ОМП Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 322 1
Intel Core - Семейство процессоров 863 1
Microsoft Windows 10 6602 1
Huawei Mate - серия смартфонов 183 1
Linux OS 4236 1
VK - Mail.ru Одноклассники 848 1
Oculus Rift - VR-гарнитура на базе ПК 39 1
Яндекс.Авто 33 1
РКЦ - QRate - Система защищенной квантовой связи 11 1
WhatsApp Messenger 654 1
Яндекс.Навигатор 108 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 1072 1
Java - Язык программирования 1166 1
Ethereum (ETH) - Эфириум - Этериум - Эфир - Платформа онлайн-сервисов на базе блокчейна 255 1
СБП - Система быстрых платежей Банка России 189 1
ЕГАИС - Единая государственная автоматизированная информационная система Российской Федерации 145 1
ГЛОНАСС - Глобльная навигационная сптниковая система - Российская спутниковая система навигации 1353 1
Сбербанк Онлайн - Сбербанк Онл@йн - интернет-банк 501 1
Huawei P - Серия смартфонов 72 1
Путин Владимир 1820 35
Нуралиев Борис 204 24
Медведев Дмитрий 1433 15
Осеевский Михаил 221 15
Никифоров Николай 1126 14
Парменова Наталия 62 10
Акимов Максим 167 8
Попов Анатолий 98 6
Носков Константин 201 4
Wu Aiden - У Эйден 22 4
Эмдин Сергей 67 4
Повалко Александр 36 4
Demetrio Russo - Руссо Деметрио 32 4
Ковнир Евгений 71 4
Гурко Александр 129 3
Петунин Алексей 58 3
Чемезов Сергей 121 3
Фредерик Ваносчуйзе 25 3
Вермишян Геворк 61 3
Дворкович Аркадий 169 3
Греф Герман 204 3
Белинский Алексей 7 3
Егоров Игорь 40 2
Богачев Игорь 172 2
Семенов Александр 69 2
Кузяев Андрей 59 2
Солдатенков Сергей 113 2
Рейман Леонид 407 2
Филатов Андрей 99 2
Корня Алексей 73 2
Малис Александр 110 2
Хасис Лев 96 2
Галицкий Александр 82 2
Белевцев Андрей 9 2
Бровко Василий 47 2
Uitto Tommi - Томми Уитто 12 2
Миронов Дмитрий 14 2
Полтавченко Георгий 18 2
Федотов Алексей 7 2
Аксаков Анатолий 98 2
Россия - Российская федерация - РФ 57124 221
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7056 49
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17285 43
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14000 18
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7903 17
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5592 15
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5696 14
Европа 3725 10
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2453 9
Россия - ПФО - Казань 1507 9
Восточная Европа 1667 9
Германия - Федеративная Республика 3606 8
Япония 2752 7
Казахстан - Республика 2618 7
Беларусь - Белоруссия 2079 6
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3895 5
Россия - УФО - Екатеринбург 2054 5
Индия - Республика 2156 5
Финляндия - Финляндская Республика 811 5
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1613 4
Россия - Приморский край - Приморье 604 4
Азия - Азиатский регион 1510 4
Украина 3344 4
Франция - Французская Республика 2109 3
Россия - Удмуртская Республика - Удмуртия 410 3
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 1106 3
Россия - Норильск - Норильский промышленный район 139 3
Россия - Калуга 294 3
Россия - Ярославская область 329 3
Финляндия - Хельсинки 137 3
Россия - Красноярский край 657 3
Россия - Ростовская область 859 3
Турция - Турецкая республика 950 2
Киргизия - Киргизская Республика - Кыргызстан 593 2
Испания - Королевство 1248 2
Америка 452 2
Северная Америка 1402 2
Польша - Республика 824 2
Россия - Иннополис 292 2
Италия - Итальянская Республика 1363 2
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1377 22
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3212 10
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4013 7
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 583 6
ЕАЭС - Евразийский экономический союз - Таможенный союз ЕАЭС 354 4
Рунет - Русскоязычный интернет - Домены .Ru .РФ 1420 3
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики 111 2
НК РФ - Налоговый кодекс Российской Федерации 118 2
COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - SARS-CoV-2 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1059 2
Федеральный закон 259-ФЗ - Закон о криптовалюте - О цифровых финансовых активах, цифровой валюте и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации 36 2
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 2841 2
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2229 2
ОЭЗ - Особая экономическая зона - Свободная экономическая зона 83 2
НТИ - Национальная технологическая инициатива 123 2
Послание Президента России Федеральному Собранию Российской Федерации 44 1
ЧС - Чрезвычайная ситуация 63 1
PSD2 - Payment Service Directive - Директива Европейского парламента и Совета о платежных услугах на внутреннем рынке 10 1
Бизнес-акселератор 31 1
НТИ - Национальная технологическая инициатива - Технет - Technet - Передовые производственные технологии - умные фабрики 67 1
CPO - Chief People Officer - HR-директор - Директор по персоналу 60 1
Автомагистраль М-11 Нева - Автомобильной трасса по маршруту Москва-Санкт-Петербург 29 1
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 847 1
Госпрограмма - Развитие электронной и радиоэлектронной промышленности 14 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Жилье и городская среда 22 1
Made in China - Сделано в Китае 4 1
М-4 Дон - Федеральная автомобильная дорога - Москва-Воронеж-Ростов-на-Дону-Краснодар-Новороссийск 4 1
М-3 Украина - Федеральная автомобильная дорога - Москва-Калуга-Брянск-государственная граница с Украиной 3 1
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